Что будет, если удалить сертификаты Минцифры с iPhone

Сертификаты Минцифры за пару дней поставило себе огромное количество людей, ведь без них в Safari перестали открываться сайты банков и многие друге ресурсы. Но нашлись и те, кто теперь хочет все откатить назад: кому-то это больше не нужно, а кто-то просто не хочет держать на устройстве лишний корневой центр без внятного аудита. Убрать сертификат можно буквально за минуту, и в этом материале разберем, как это сделать, что после удаления сломается и стоит ли вообще паниковать. Спойлер: паниковать не из-за чего, но нюансы есть. А про то, что именно происходит с айфоном после установки, мы уже подробно разбирали в отдельной статье.



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Для чего удалять сертификаты Минцифры на iPhone

История тут короткая, но показательная. Сертификаты Минцифры существуют с 2022 года, однако массово они понадобились только сейчас. В начале августа 2026 года крупные банки и часть госсервисов перешли на цепочку Национального удостоверяющего центра Минцифры, потому что зарубежные центры перестали продлевать им сертификаты. Загвоздка в том, что Safari, Chrome и Edge этому центру не доверяют. Из-за этого в один вечер сайты банков перестали открываться в Safari, и пользователям предложили простой выбор: ставить сертификаты вручную или переходить на Яндекс Браузер.

Многие поставили профиль на автомате, лишь бы вернуть доступ к своему банку. А потом начали читать, что это за центр и почему ему не доверяют мировые браузеры. Ответ неприятный: у центра нет регулярного независимого аудита, которого требует международный CA/Browser Forum, и в списки доверенных он, судя по всему, не попадет. Отсюда и волна желающих откатить установку назад.

Хорошая новость в том, что удалить сертификат можно в любой момент. Устройство от этого не сломается, гарантия не слетит, а остальные настройки останутся на месте. Сертификат тут не приложение, которое лезет в систему, а всего лишь запись о доверенном центре в специальном хранилище. Все, что он делает, вы контролируете сами и в любой момент отменяете.

Как удалить профиль Russian Trusted CA на iPhone

Сам процесс занимает несколько секунд и не требует ни компьютера, ни пароля от Apple ID. Понадобится только код-пароль от устройства. Профиль, который вы ставили, лежит в настройках вместе с остальными конфигурациями, и добраться до него можно по короткой цепочке.

Откройте Настройки — Основные. Пролистайте вниз до пункта VPN и управление устройством. Найдите и нажмите профиль Russian Trusted CA. Выберите Удалить профиль и подтвердите код-паролем.

После удаления профиль исчезнет из системы, и доверие к российским сайтам тоже пропадет. На iPad все делается ровно так же, а на Mac сертификат живет в приложении Связка ключей, там его нужно найти вручную и стереть. Отдельно предупредим: если у вас рабочий или корпоративный iPhone с профилем управления, лучше сначала согласовать удаление с системным администратором. Не нашли нужный профиль или что-то пошло не так? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут. Заодно там разбирают, что делать, когда российские сайты не открываются на iPhone.

Что будет после удаления сертификатов Минцифры

Тут кроется главный подвох, ради которого стоит дочитать до конца. Как только вы убрали сертификат, сайты снова могут перестать открываться, и речь про те самые банки, госуслуги и маркетплейсы, ради которых все затевалось. Safari опять начнет ругаться на небезопасное соединение, потому что доверять российской цепочке ему больше нечем.

Выход есть, и он не требует возвращать профиль обратно. Проще всего поставить Яндекс Браузер: в нем корневые сертификаты Минцифры уже вшиты, и российские сайты открываются без единой лишней настройки на iPhone, iPad и Mac. Кстати, недавно он стал самым скачиваемым приложением в App Store как раз из-за этой истории. Держите его для банков, а Safari оставьте для всего остального. Минус только один: придется держать два браузера, но это мелочь.

Если решите пользоваться им постоянно, есть смысл заодно поменять поиск с Google на Яндекс прямо в настройках. Так поисковая выдача и сам браузер будут работать в одной связке. Это дело пары тапов и полностью обратимо в любой момент.

Безопасно ли устанавливать сертификаты Минцифры

Теперь к той самой паранойе, ради которой многие все и удаляют. Сертификат не открывает доступ к вашему iPhone и не читает переписку в мессенджерах. Он лишь добавляет еще один корневой центр, которому система доверяет при проверке защищенного соединения. По сути это строчка в списке доверенных, а не шпион в кармане.

Плата за удобство все же есть, и врать про это не будем. Доверенных центров становится больше, а значит теоретическая поверхность для атак чуть-чуть растет. Опасный сценарий по большому счету один: если сам удостоверяющий центр скомпрометируют или используют не по назначению, он в теории сможет выпустить сертификат для чужого сайта. Это вопрос доверия к структуре, а не уязвимость самого айфона. Для большинства людей, которым надо просто зайти в банк, это приемлемый компромисс.

Есть и еще один частый страх: якобы сертификат как-то сдает вас провайдеру. Это не так. Факт использования VPN оператор видит и без сертификата, по одному только подключению к нужному адресу. Сам профиль Минцифры к слежке за трафиком отношения не имеет и живет отдельно от этой темы.

Вывод простой. Ставьте сертификат осознанно и удаляйте, когда он не нужен, а не держите на всякий случай. Если само его присутствие мешает спать спокойно, убирайте профиль и пользуйтесь Яндекс Браузером точечно, только для российских ресурсов. А чтобы не пропускать такие разборы и новости про санкции, обходные пути и свежие настройки iOS, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.