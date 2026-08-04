Как поменять поиск с Google на Яндекс на айфоне

Не любите Google и хотите, чтобы Safari искал через Яндекс? Хорошая новость: сделать это можно за минуту, а недавно у смены поисковика появилась любопытная предыстория. Накануне стало известно, что ФАС возбудила дело против Apple, и в рамках этой истории всплыла одна интересная функция, которую компания добавила в iOS 26.6. Разбираемся, что именно поменялось и как назначить Яндекс поиском по умолчанию на любом iPhone.



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Выбор поиска при настройке iPhone в iOS 26.6

Начнем с главного новшества. В iOS 26.6 Apple добавила на экран первичной настройки iPhone отдельный шаг, где вам предлагают выбрать поисковую систему по умолчанию. То есть теперь при первом запуске нового или сброшенного айфона можно сразу назначить Яндекс вместо Google, не копаясь в настройках после.

Появилось это не просто так. В Apple заявили, что в обновленной версии ПО добавили возможность выбрать российский поиск. Обновление с этим окном вышло 27 июля, и именно окна выбора поисковика от компании давно добивалась Федеральная антимонопольная служба. Ведомство считало, что предустановленный по умолчанию иностранный поисковик создает дискриминационные условия для российских разработчиков, ведь для перехода на отечественный сервис пользователю приходилось лезть в параметры вручную.

Логика простая. По закону устройства, которые продаются в России, должны позволять использовать по умолчанию поисковую систему из РФ или другой страны ЕАЭС. Раньше на iPhone эту роль автоматически играл Google, и вот теперь у пользователя есть выбор прямо на старте.

Правда, дело против Apple все равно завели. Окно выбора поисковика было лишь одним из трех требований, а вот с предустановкой мессенджера MAX и магазина приложений RuStore компания пока не согласилась. Предупреждение ФАС выдала 1 июля со сроком до 15 июля, но полностью его так и не исполнили. Так что история далеко не закрыта, а потенциальный штраф может достигать 4 млрд рублей. Хотите разбираться в таких новостях первыми? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там мы разбираем каждую подобную ситуацию.

Как поменять поисковик по умолчанию на iPhone

Теперь самое интересное. Даже если вы давно настроили свой iPhone и никакого окна выбора при запуске не видели, поменять поисковик все равно можно в любой момент. Эта возможность существует в iOS уже много лет, просто мало кто про нее вспоминает.

Раньше нужный пункт жил прямо в корне настроек Safari, но в свежих версиях системы Apple перенесла управление приложениями в отдельный раздел. Поэтому путь немного изменился. Вот пошаговая инструкция:

Откройте Настройки на своем iPhone. Перейдите в раздел Приложения. Найдите в списке Safari и откройте его. Выберите пункт Поисковая система. Отметьте в списке Яндекс.

Готово. После этого любой запрос из адресной строки Safari будет уходить в Яндекс, а не в Google. Ничего перезагружать не нужно, изменение вступает в силу сразу. Работает это на всех актуальных моделях, от старичков вроде iPhone 11 до свежих 17-х.

Кстати, если вы пользуетесь браузером в режиме частного доступа, там задается отдельная поисковая система. В том же меню чуть ниже есть пункт для приватного поиска, так что при желании можно развести обычный и частный режимы на разные сервисы. Не смогли найти нужные настройки или с ними возникли проблемы? Пишите в наш чатик в Telegram или МАКС, там вам точно помогут.

Какие поисковые системы есть на iPhone

Список зависит от региона и версии системы, но для российского iPhone обычно доступны Google, Яндекс, Bing, Yahoo и приватный DuckDuckGo. Яндекс попал в перечень встроенных поисковых машин Safari еще во времена iOS 7, так что вариант этот проверенный и работает стабильно.

Почему кто-то выбирает именно Яндекс? Для русскоязычных запросов он часто выдает более релевантную выдачу, лучше понимает местные названия, адреса и локальные сервисы. Плюс так удобнее, если вы уже завязаны на экосистему компании: карты, доставку, музыку и все остальное.

Отдельно стоит сказать про искусственный интеллект в выдаче. Google все активнее пихает свои AI-ответы в верх страницы, и не всем это нравится. Если вас это раздражает, есть два пути. Можно отключить ИИ в поиске Google, а можно просто переключиться на Яндекс, где выдача устроена иначе.

Если хотите глубже погружаться в такие настройки и лайфхаки, у нас для этого есть отдельные площадки. Заглядывайте в наши сообщества в Telegram и МАКС, там регулярно выходят подобные разборы.

Какие настройки iPhone стоит изменить после покупки

Ситуация вокруг Apple в России сейчас нестабильная, и смена поисковика тут лишь один маленький штрих. На фоне давления регуляторов и удаления сервисов из App Store лучше подготовиться заранее и не откладывать важные вещи на потом.

Во-первых, есть смысл заранее скачать нужные приложения из App Store, пока они еще там доступны. Удаленную программу вернуть обратно бывает непросто, а установленная версия продолжит работать даже после исчезновения из магазина.

Во-вторых, отдельная головная боль связана с банковскими и финансовыми сервисами. Уже известно, что приложения Озон Банка, Wildberries и Яндекс Пэй скоро удалят из App Store, так что владельцам iPhone стоит заранее продумать запасные варианты оплаты и доступа к своим финансам.

Практический вывод простой. Смена поисковика на Яндекс займет одну минуту и абсолютно безопасна, а вот новое окно выбора при настройке в iOS 26.6 хорошо показывает, куда движется вся ситуация. Настройте систему под себя сейчас, скачайте важные приложения про запас, и тогда никакие новости про очередное дело ФАС не застанут вас врасплох.