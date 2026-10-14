Яндекс раздаёт компенсации за сбой — проверьте, что положено вам

Ренат Гришин

После недели сбоев Яндекс начал одно за другим объявлять меры поддержки. Сначала бесплатное облако для бизнеса, потом повышенная ставка в Пэй, затем бесплатный Яндекс 360. Со стороны это похоже на сезон компенсаций, и многие уже ждут, что им что-нибудь начислят просто так. Только если читать объявления внимательно, картина получается совсем другая. Одна мера касается почти всех, кто платит за Диск, хотя о ней мало кто слышал. Другая дает настоящие деньги, но сумма вас вряд ли впечатлит. А за самое обидное, неработающий Плюс, подписчикам не обещали ни бесплатных дней, ни баллов. Ниже разберем, что Яндекс уже дал, сколько это в рублях и где вернуть свое придется самому.

Приложения Яндекса на iPhone и пустая подарочная коробка

Приложения Яндекса на iPhone и пустая подарочная коробка

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Яндекс 360 до конца октября бесплатный

Начнем с приятного. 13 октября Яндекс 360 объявил, что до конца октября его сервисы будут бесплатными для всех клиентов: и для компаний, и для обычных людей на личных тарифах. Если вы докупали место на Диске для фото с айфона, это про вас.

Объявление Яндекс 360 о бесплатном октябре

Объявление Яндекс 360 о бесплатном октябре

Ближайшие платежи за месячные и годовые личные подписки перенесли, так что списания в эти дни быть не должно.

Делать для этого ничего не нужно. Я бы только заглянул в историю списаний после ближайшей даты продления и убедился, что деньги действительно не ушли. Если ушли, это повод написать в поддержку.

Бизнесу повезло больше. Все сервисы Yandex Cloud бесплатны для текущих клиентов с 8 по 31 октября, а в счете за октябрь останутся только расходы до 7 октября включительно. Начисления за дни после этого Яндекс обещает убрать сам. Но если у вас нет своего сервера в облаке Яндекса, вам от этого ни холодно ни жарко.

20% по Сейвам — это 384 рубля на сто тысяч

Главная мера для обычных людей досталась владельцам Сейвов в Яндекс Пэй. По уже открытым накопительным счетам ставку подняли до 20% годовых с 11 по 17 октября включительно, без дополнительных условий. Ставка обещана тем, у кого счет уже открыт. Начисления будут постепенно появляться в истории операций.

Теперь посчитаем. Если на счете все семь дней лежат 100 000 рублей, доход под 20% годовых составит около 384 рублей до налога.

Причем это весь доход за неделю, а не прибавка сверху. Вы и так получали бы проценты по обычной ставке, так что реальная разница еще меньше и зависит от того, какая ставка была у вас раньше.

Доход за неделю под 20% в Сейвах

Доход за неделю под 20% в Сейвах

Проценты по накопительному счету начисляются каждый день на фактический остаток, поэтому снимать деньги до 17 октября невыгодно, если хотите забрать эту неделю целиком.

Как вообще вернулись переводы и баланс в Пэй, мы разбирали отдельно.

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Пеню по Сплиту вернут, но только по просьбе

Платежи по обычному Сплиту, Супер Сплиту и кредитам, которые не получилось внести, пока приложение лежало, не будут считаться просроченными. Условия погашения не изменятся, заплатить можно после восстановления. Яндекс отдельно обещает, что кредитная история из-за сбоя не пострадает. С обычным Сплитом за нее и волноваться не стоит: он не кредит и в бюро кредитных историй не попадает, а вот Супер Сплит туда уходит.

Что будет с Супер Сплитом, если платеж не прошел, мы писали еще в первый день сбоя. А вот деталь, которую легко пропустить: если пеню вам все-таки начислили, сама она не исчезнет. Ее возместят, но только после обращения в поддержку. То же самое, если у беспроцентного Супер Сплита после неудачного платежа вдруг появились проценты: напишите в поддержку, там обещают проверить начисления и исправить.

За Плюс никто ничего не вернет сам

А теперь о том, что задело больше всего людей. Музыка играла через раз, Кинопоиск не пускал к фильмам, а месяц подписки уже оплачен. Бесплатных дней Плюса, баллов или скидок за сбой Яндекс подписчикам не обещал. Больше того, еще 10 октября в пользовательском соглашении появился раздел о форс-мажоре, где атаки беспилотников названы прямым текстом. Что именно там поменялось, мы подробно разбирали.

Только форс-мажор освобождает компанию от ответственности: штрафов, неустойки, возмещения убытков. Он не превращает несработавшую подписку в оказанную услугу. Статья 29 закона о защите прав потребителей разрешает потребовать уменьшения цены, если услуга оказана с недостатками. Так что попросить перерасчет за дни простоя можно, просто автоматически его никто не сделает.

Пишется такая просьба за пять минут:

  • откройте plus.yandex.ru, внизу страницы нажмите «Помощь», затем «Остались вопросы?» и перейдите в чат;
  • укажите дату и сумму последнего списания за Плюс;
  • перечислите дни и сервисы, которыми не получалось пользоваться;
  • попросите перерасчет и приложите скриншоты ошибок, если вы их сохранили.
Как попросить перерасчет за Плюс

Как попросить перерасчет за Плюс

Если чат поддержки не открывается, Яндекс сам советует писать в официальные аккаунты своих сервисов в соцсетях. Ответ может прийти не сразу: обращений сейчас много. И честно о сумме: за пару дней простоя месячной подписки речь о десятках рублей. Возиться ради этого или нет, решать вам, но с годовым или семейным тарифом письмо точно стоит отправить.

Будут ли еще компенсации

Пока похоже, что нет. 13 октября Дмитрий Песков назвал разговор о финансовых потерях преждевременным. По его словам, тема обсуждается в правительстве, а компания экстренно устраняет последствия нападения. Точного срока, когда все сервисы заработают в полную силу, Яндекс тоже не называет, так что список мер еще может поменяться.

Что Яндекс дал пользователям после сбоя

Что Яндекс дал пользователям после сбоя

Если свести все вместе, получается так:

  • платите за Яндекс 360 — до конца октября пользуетесь бесплатно, ближайший платеж перенесен;
  • у вас уже был накопительный счет в Сейвах — с 11 по 17 октября на нем 20% годовых, около 384 рублей на каждые 100 000;
  • не смогли внести платеж по Сплиту или кредиту в дни сбоя — просрочки не будет, а начисленную пеню возместят по обращению;
  • платите за Плюс — компенсаций не обещали, перерасчет придется просить самому;
  • держите сервер в Yandex Cloud — октябрь с 8-го числа бесплатный.

Так что «сезон компенсаций» на деле оказался скромным, а самое ценное в нем — то, о чем Яндекс громко не рассказывал. А вам Яндекс что-нибудь уже вернул или вы решили не связываться? Расскажите в нашем чате в Telegram.

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