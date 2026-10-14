Яндекс раздаёт компенсации за сбой — проверьте, что положено вам

После недели сбоев Яндекс начал одно за другим объявлять меры поддержки. Сначала бесплатное облако для бизнеса, потом повышенная ставка в Пэй, затем бесплатный Яндекс 360. Со стороны это похоже на сезон компенсаций, и многие уже ждут, что им что-нибудь начислят просто так. Только если читать объявления внимательно, картина получается совсем другая. Одна мера касается почти всех, кто платит за Диск, хотя о ней мало кто слышал. Другая дает настоящие деньги, но сумма вас вряд ли впечатлит. А за самое обидное, неработающий Плюс, подписчикам не обещали ни бесплатных дней, ни баллов. Ниже разберем, что Яндекс уже дал, сколько это в рублях и где вернуть свое придется самому.



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Яндекс 360 до конца октября бесплатный

Начнем с приятного. 13 октября Яндекс 360 объявил, что до конца октября его сервисы будут бесплатными для всех клиентов: и для компаний, и для обычных людей на личных тарифах. Если вы докупали место на Диске для фото с айфона, это про вас.

Ближайшие платежи за месячные и годовые личные подписки перенесли, так что списания в эти дни быть не должно.

Делать для этого ничего не нужно. Я бы только заглянул в историю списаний после ближайшей даты продления и убедился, что деньги действительно не ушли. Если ушли, это повод написать в поддержку.

Бизнесу повезло больше. Все сервисы Yandex Cloud бесплатны для текущих клиентов с 8 по 31 октября, а в счете за октябрь останутся только расходы до 7 октября включительно. Начисления за дни после этого Яндекс обещает убрать сам. Но если у вас нет своего сервера в облаке Яндекса, вам от этого ни холодно ни жарко.

20% по Сейвам — это 384 рубля на сто тысяч

Главная мера для обычных людей досталась владельцам Сейвов в Яндекс Пэй. По уже открытым накопительным счетам ставку подняли до 20% годовых с 11 по 17 октября включительно, без дополнительных условий. Ставка обещана тем, у кого счет уже открыт. Начисления будут постепенно появляться в истории операций.

Теперь посчитаем. Если на счете все семь дней лежат 100 000 рублей, доход под 20% годовых составит около 384 рублей до налога.

Причем это весь доход за неделю, а не прибавка сверху. Вы и так получали бы проценты по обычной ставке, так что реальная разница еще меньше и зависит от того, какая ставка была у вас раньше.

Проценты по накопительному счету начисляются каждый день на фактический остаток, поэтому снимать деньги до 17 октября невыгодно, если хотите забрать эту неделю целиком.

Как вообще вернулись переводы и баланс в Пэй, мы разбирали отдельно.

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Пеню по Сплиту вернут, но только по просьбе

Платежи по обычному Сплиту, Супер Сплиту и кредитам, которые не получилось внести, пока приложение лежало, не будут считаться просроченными. Условия погашения не изменятся, заплатить можно после восстановления. Яндекс отдельно обещает, что кредитная история из-за сбоя не пострадает. С обычным Сплитом за нее и волноваться не стоит: он не кредит и в бюро кредитных историй не попадает, а вот Супер Сплит туда уходит.

Что будет с Супер Сплитом, если платеж не прошел, мы писали еще в первый день сбоя. А вот деталь, которую легко пропустить: если пеню вам все-таки начислили, сама она не исчезнет. Ее возместят, но только после обращения в поддержку. То же самое, если у беспроцентного Супер Сплита после неудачного платежа вдруг появились проценты: напишите в поддержку, там обещают проверить начисления и исправить.

За Плюс никто ничего не вернет сам

А теперь о том, что задело больше всего людей. Музыка играла через раз, Кинопоиск не пускал к фильмам, а месяц подписки уже оплачен. Бесплатных дней Плюса, баллов или скидок за сбой Яндекс подписчикам не обещал. Больше того, еще 10 октября в пользовательском соглашении появился раздел о форс-мажоре, где атаки беспилотников названы прямым текстом. Что именно там поменялось, мы подробно разбирали.

Только форс-мажор освобождает компанию от ответственности: штрафов, неустойки, возмещения убытков. Он не превращает несработавшую подписку в оказанную услугу. Статья 29 закона о защите прав потребителей разрешает потребовать уменьшения цены, если услуга оказана с недостатками. Так что попросить перерасчет за дни простоя можно, просто автоматически его никто не сделает.

Пишется такая просьба за пять минут:

откройте plus.yandex.ru, внизу страницы нажмите «Помощь», затем «Остались вопросы?» и перейдите в чат;

укажите дату и сумму последнего списания за Плюс;

перечислите дни и сервисы, которыми не получалось пользоваться;

попросите перерасчет и приложите скриншоты ошибок, если вы их сохранили.

Если чат поддержки не открывается, Яндекс сам советует писать в официальные аккаунты своих сервисов в соцсетях. Ответ может прийти не сразу: обращений сейчас много. И честно о сумме: за пару дней простоя месячной подписки речь о десятках рублей. Возиться ради этого или нет, решать вам, но с годовым или семейным тарифом письмо точно стоит отправить.

Будут ли еще компенсации

Пока похоже, что нет. 13 октября Дмитрий Песков назвал разговор о финансовых потерях преждевременным. По его словам, тема обсуждается в правительстве, а компания экстренно устраняет последствия нападения. Точного срока, когда все сервисы заработают в полную силу, Яндекс тоже не называет, так что список мер еще может поменяться.

Если свести все вместе, получается так:

платите за Яндекс 360 — до конца октября пользуетесь бесплатно, ближайший платеж перенесен;

у вас уже был накопительный счет в Сейвах — с 11 по 17 октября на нем 20% годовых, около 384 рублей на каждые 100 000;

не смогли внести платеж по Сплиту или кредиту в дни сбоя — просрочки не будет, а начисленную пеню возместят по обращению;

платите за Плюс — компенсаций не обещали, перерасчет придется просить самому;

держите сервер в Yandex Cloud — октябрь с 8-го числа бесплатный.

Так что «сезон компенсаций» на деле оказался скромным, а самое ценное в нем — то, о чем Яндекс громко не рассказывал. А вам Яндекс что-нибудь уже вернул или вы решили не связываться? Расскажите в нашем чате в Telegram.