Это единственное умное кольцо с бесконтактной оплатой в России

Если вы до сих пор скучаете по Apple Pay, то наверняка уже обросли запасными вариантами: платежный стикер на чехле, «Вжух» в приложении банка, карта в кармане. Все это работает, но почти каждый способ так или иначе держится на айфоне в руке. Сбер решил зайти с другой стороны и научил платить гаджет, который на кошелек совсем не похож. Звучит заманчиво, но есть пара условий, о которых в новостях молчат. Ниже разберем, как устроена такая оплата, чем она отличается от стикера и айфона и кому покупка действительно имеет смысл. А все остальные способы мы уже собрали в материале о том, как платить айфоном в России.



Что за кольцо у Сбера и сколько оно стоит

Кольцо Sber продается уже не первый месяц, и до сегодняшнего дня это был обычный фитнес-трекер. Оно считает шаги и активность, следит за пульсом и насыщением крови кислородом, записывает фазы сна и оценивает уровень стресса. Данные потом разбирает встроенный ГигаЧат: показывает тренды, дает советы и отвечает на вопросы о здоровье. Есть и связка с СберЗдоровьем, если по итогам захочется найти врача.

Корпус сделан из титана с PVD-покрытием, внутренняя часть из гипоаллергенного полимера. Цветов два: темно-серый и светло-серый. Защита по IP68, так что с кольцом можно плавать. Производитель обещает до 7 дней без подзарядки. Рекомендованная цена 24 990 рублей.

А 1 октября Сбер подключил кольцо к своей технологии «Вжух». По словам компании, это первое кольцо в России с бесконтактной оплатой. Для страны, где Apple Pay и Google Pay давно не работают с местными картами, новость заметная. Носимых устройств, которыми можно расплатиться на кассе, у нас фактически не осталось.

Сбер и другие банки сейчас один за другим ищут, как вернуть людям оплату в одно касание. Чтобы не пропускать такие запуски, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там мы первыми рассказываем, что заработало и где.

Как платить кольцом через «Вжух»

«Вжух» работает не через NFC, а через Bluetooth Low Energy. Поэтому у него свои капризы, и мы уже разбирали, почему оплата айфоном по Bluetooth иногда не проходит на кассе. С кольцом принцип тот же: терминал с Bluetooth-модулем ждет подключения, а кольцо само его находит и передает данные для платежа.

Сначала кольцо нужно один раз настроить. Приложения Life Balance Ring для iPhone в App Store нет, его ставят по ссылке с сайта SberDevices. Порядок действий такой:

Устанавливаем Life Balance Ring по инструкции с сайта Сбера и подключаем кольцо к айфону. Привязываем в приложении любой счет в Сбере. На кассе ждем, пока на терминале появится сумма покупки. Держим руку параллельно полу и дважды касаемся метки на кольце. Подносим руку к терминалу и ждем пару секунд.

Положение руки здесь не для красоты. Акселерометр в кольце проверяет, как вы держите ладонь, чтобы случайный тап в кармане или на тренировке не запускал оплату. После жеста кольцо ищет ближайший терминал и отсекает слабые сигналы, чтобы не подключиться к соседней кассе. По данным разработчиков из SberDevices, рядом с терминалом достаточно задержаться на 2-3 секунды. Самое приятное, что платеж проходит без телефона и интернета. Айфон может остаться дома или в шкафчике в раздевалке. Но совсем отвязаться от смартфона не получится, и дальше станет понятно почему.

Кольцо, стикер или айфон: что удобнее на кассе

Самый массовый способ заменить Apple Pay сейчас — платежный стикер. Мы уже рассказывали, как правильно платить стикером, чтобы терминал не тупил. Но у каждого способа свои условия, и ответ «что удобнее» зависит от того, где вы обычно платите. Поэтому сведу все в одну таблицу.

Способ Что нужно с собой Где работает Интернет Apple Pay iPhone или Apple Watch С российскими картами не работает — Платежный стикер Стикер, обычно на чехле Почти любой терминал с NFC Не нужен «Вжух» на iPhone Айфон с приложением банка Терминалы Сбера и партнеров с «Вжух» Не нужен Кольцо Sber Только кольцо Терминалы Сбера и партнеров с «Вжух» Не нужен, но раз в неделю синхронизация с телефоном

Разница видна сразу. Стикер выигрывает по охвату: его примет почти любой терминал, где принимают бесконтактную карту. Зато его все равно надо достать и приложить, а если стикер на чехле, то и айфон с собой. «Вжух» на iPhone удобен, когда телефон и так в руке, но без него вы ничего не оплатите.

Кольцо единственное из списка, которое вообще не требует доставать что-либо из кармана. Это почти как Apple Watch с Apple Pay, которых у нас нет уже несколько лет. Но по охвату оно повторяет «Вжух» на айфоне, а не стикер. Перед покупкой стоит честно вспомнить, в каких магазинах вы платите чаще всего и какие там стоят терминалы.

Где кольцо пока не выручит

Главное ограничение — терминалы. Кольцо работает только с терминалами «Вжух»: это новые биометрические терминалы Сбера и устройства банков-партнеров с поддержкой технологии. Обычный терминал с NFC, который стоит в маленьком магазине у дома, кольцо не увидит. Сколько таких касс по стране, Сбер не уточняет.

Второй момент касается платежей. На кольцо загружается всего 10 токенов, и каждый живет неделю. Потратили десять покупок или прошло семь дней — нужно подойти к телефону, чтобы кольцо по Bluetooth получило новую партию. Если вы за неделю делаете больше десяти покупок, а это кофе, обеды и продукты, синхронизироваться придется часто. Обычно это происходит само, когда айфон рядом, но на долгой пробежке без телефона лимит может закончиться в самый неудобный момент.

Есть и лимит на одну покупку: максимум 30 000 рублей. В приложении его можно уменьшить, и я бы так и сделал. Кольцо легко снять и забыть в раздевалке, так что лишняя страховка не помешает.

Оплата немного сказывается и на батарее. Без платежей кольцо держит до 7 дней, а если платить регулярно, около 6,5 дней. Разница небольшая, но заряжать кольцо все равно нужно на фирменной станции с адаптером USB-C. Запасной компактный адаптер в дорогу и другие недорогие мелочи для гаджетов мы регулярно публикуем в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Если кольцо не подключается к айфону или счет не привязывается, пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут, что проверить.

Для кого кольцо за 25 тысяч имеет смысл

Если покупать кольцо только ради оплаты, честно, это дорогое удовольствие. Стикер стоит в разы дешевле и работает почти везде, а «Вжух» на айфоне вообще бесплатный. За 24 990 рублей вы прежде всего берете фитнес-трекер, к которому оплата идет приятным бонусом.

Зато есть люди, которым оно подойдет почти идеально. Это бегуны и любители спортзала, которые не хотят таскать телефон на тренировку, но покупают воду или кофе по дороге. Это те, кто ходит в бассейн: с IP68 кольцо можно не снимать. И это клиенты Сбера, которые и так платят в крупных сетях, где новые терминалы появляются первыми.

Не стоит торопиться тем, кто держит основные деньги в другом банке: привязать к кольцу можно только счет Сбера. И тем, кто в основном платит в небольших магазинах со старыми терминалами. Им пока проще остаться на стикере.

Так стало ли кольцо Сбера заменой Apple Pay? Для части людей да, и это первая носимая альтернатива за долгое время. Но полноценной она станет только тогда, когда терминалов с «Вжух» будет хотя бы столько же, сколько обычных. Посмотрим, как быстро Сбер и партнеры их расставят.