Как подготовиться к отключению интернета и сбоям Сбера и Яндекса

В ночь на 14 октября под удар попал дата-центр Сбера в Саратовской области. Банк заверил, что все сервисы работают штатно. Неделей раньше то же самое говорили про Яндекс, а потом у людей несколько дней не работали переводы в Яндекс Пэе. Мы разобрали, что будет с деньгами в Сбере, и задумались о другом. Что делать, если однажды разом лягут банк, такси и карты? Собрали простой план на один вечер.



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Сколько наличных держать дома

Наличные — это единственный способ оплаты, которому не нужны ни сервер банка, ни интернет. 3 апреля по всей стране разом сбоили Сбер, ВТБ, Альфа-Банк и Т-Банк. Не проходили переводы, не принимались карты, банкоматы не выдавали деньги. Так что карта второго банка спасает только от частного сбоя.

Ориентир простой: сумма, которой семье хватит минимум на неделю жизни. Посчитать её несложно:

Посмотрите в истории операций, сколько уходит за обычную неделю без крупных покупок;

Добавьте то, что нельзя отложить: лекарства, проезд или бензин, корм для животных;

Накиньте пару тысяч на непредвиденное;

Часть суммы разменяйте на мелкие купюры, сдачи у кассы может не оказаться.

Снимать все накопления при этом не нужно. Крупная сумма дома — тоже риск. Пусть будет немного, на основные нужды.

Как снять деньги, если не работает приложение банка

В банкоматах Сбера можно снять наличные без карты. Первый способ: по QR-коду через Сбербанк Онлайн. Но если лежит само приложение, он не поможет.

Второй способ надёжнее: вход по биометрии. Ни карта, ни телефон для него не понадобятся. Вот как это работает:

Один раз сходите в отделение и сдайте биометрию: вас сфотографируют и запишут голос. В банкомате Сбера нажмите «Войти по биометрии». Снимите очки и головной убор, посмотрите в камеру. Введите ПИН-код, выберите «Снять» и нужную сумму.

Оба способа и вариант с QR-кодом в Т-Банке мы разбирали в отдельной инструкции.

Как вызвать такси без интернета

Яндекс Такси принимает заказы по телефону. Оператору называете адрес подачи и куда едете, потом приходит СМС с номером машины. Вот номера по городам:

Город Номер телефона Москва +7 (495) 999-99-99 Санкт-Петербург +7 (812) 366-66-66 Архангельск +7 (8182) 22-22-22 Астрахань +7 (8512) 99-99-93 Барнаул +7 (3852) 32-22-22 Белгород +7 (4722) 25-55-52 Владивосток +7 (423) 201-00-00 Владикавказ +7 (8672) 33-33-30 Владимир +7 (4922) 66-66-61 Волгоград +7 (8442) 74-44-44 Вологда +7 (8172) 55-55-52 Воронеж +7 (473) 266-66-66 Екатеринбург +7 (343) 266-66-66 Иваново +7 (4932) 66-66-69 Ижевск +7 (3412) 55-11-55 Иркутск +7 (3952) 22-24-24 Казань +7 (843) 510-00-00 Калининград +7 (4012) 56-66-66 Калуга +7 (4842) 27-72-22 Кемерово +7 (3842) 33-33-31 Киров +7 (8332) 79-79-79 Краснодар +7 (861) 205-00-20 Красноярск +7 (391) 222-02-22 Липецк +7 (4742) 71-22-22 Магнитогорск +7 (3519) 33-00-33 Махачкала +7 (8722) 77-70-00 Нижний Новгород +7 (831) 200-04-00 Новосибирск +7 (383) 383-00-00 Омск +7 (3812) 95-55-55 Оренбург +7 (3532) 48-77-77 Пенза +7 (8412) 21-22-22 Пермь +7 (342) 290-00-00 Ростов-на-Дону +7 (863) 244-44-44 Рязань +7 (4912) 43-43-43 Самара +7 (846) 200-20-02 Саранск +7 (8342) 54-66-66 Саратов +7 (8452) 69-46-94 Смоленск +7 (4812) 54-22-22 Сочи +7 (862) 444-44-42 Ставрополь +7 (8652) 59-92-29 Таганрог +7 (8634) 60-99-99 Тольятти +7 (8482) 23-33-33 Томск +7 (3822) 50-00-00 Тула +7 (4872) 28-28-28 Тюмень +7 (3452) 95-50-00 Улан-Удэ +7 (3012) 44-44-46 Ульяновск +7 (8422) 99-99-90 Уфа +7 (347) 226-66-66 Хабаровск +7 (4212) 22-22-25 Чебоксары +7 (8352) 70-37-03 Челябинск +7 (351) 700-70-07 Череповец +7 (8202) 28-88-88 Чита +7 (3022) 21-42-14 Якутск +7 (4112) 40-55-55 Ярославль +7 (4852) 22-66-22

Если вашего города нет в таблице, номер подскажет сам Яндекс Go. Откройте приложение, пока есть Wi-Fi, и сохраните номер в контакты. Там же его стоит сверить и для городов из списка: номера иногда меняются. При заказе по телефону учтите несколько вещей:

Платить придётся наличными , картой не получится;

, картой не получится; Поездка выйдет дороже, чем через приложение;

Если едете с ребёнком, скажите об этом оператору, чтобы прислали машину с креслом.

Остальные тонкости мы собрали в инструкции по вызову такси без интернета.

Пополните транспортную карту заранее

Банковской картой в транспорте крупных городов платить удобно. Но 3 апреля, во время большого сбоя, карты не принимались даже в магазинах. Транспортной карте с деньгами на балансе приложение банка не нужно: приложили её к валидатору и поехали.

Вот какие карты действуют в крупных городах:

Москва и Подмосковье: «Тройка», она работает и на областном транспорте;

Подмосковье: «Стрелка», есть и объединённая карта «Стрелка» с «Тройкой»;

Санкт-Петербург: «Подорожник»;

Екатеринбург: «Екарта»;

Уфа и другие города Башкирии: «Алга».

Пополнить карту проще всего в приложении банка, пока всё работает. «Подорожник» и «Алгу», например, можно пополнить через Сбербанк Онлайн: найдите карту в поиске по услугам и введите её номер. У многих карт есть и собственные приложения. Учтите, что деньги, внесённые онлайн, иногда зачисляются только после того, как вы приложите карту к валидатору.

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Москвичи могут выпустить ещё и виртуальную «Тройку» в приложении Метро Москвы. Платить ею нужно по QR-коду с экрана, и сама карта живёт в приложении. Как её выпустить, мы рассказывали в инструкции. Но на случай сбоя пластик в кошельке всё-таки надёжнее.

Офлайн-карты: Яндекс, 2ГИС и запасной вариант

Скачать карту города можно почти в любом навигаторе:

В Яндекс Картах нажмите на аватарку, откройте «Офлайн-карты» и скачайте свой город;

В 2ГИС нажмите на три полоски рядом с поиском и выберите «Список городов», без сети там работает ещё и справочник организаций;

В Картах Apple нажмите на профиль и выберите «Офлайн-карты».

Как скачать карту в каждом популярном приложении, есть в нашей инструкции. Но есть подвох. Во время сбоя Яндекса интернет у вас работает, просто серверы не отвечают. Поэтому офлайн-режим сам не включится. Выключите Wi-Fi и сотовые данные вручную и постройте маршрут заново.

На такой случай держите навигатор, который от Яндекса не зависит. Например, MAPS.ME: он работает на картах OpenStreetMap и строит маршруты без сети.

Что подготовить на Айфоне к сбою Яндекса

Самый важный пункт про почту. Если коды от банка и Госуслуг приходят в Яндекс Почту, во время сбоя вы их не получите. Заранее привяжите запасной адрес, например Почту iCloud.

То же самое стоит сделать, если у вас Android-смартфон. А перенести все лучше не на ПК, а прямо на SSD Movespeed, ведь он напрямую подключается к телефону. Перекидывает данные молниеносно, занимает минимум места да еще и чертовски долговечен, хотя стоит смешных денег.

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Остальное займёт минут десять:

Скачайте музыку, зайдите в настройки Яндекс Музыки и включите офлайн-режим, чтобы проверить, что всё играет;

Нужные файлы на Яндекс Диске сделайте доступными офлайн;

Билеты и сканы документов сохраните в приложение Файлы.

Что ещё стоит сделать, включая Станцию и умный дом, мы рассказали отдельно.

Если отключили мобильный интернет

Тут проще. Обычно отключают только мобильную передачу данных, а вот что продолжает работать:

Домашний Wi-Fi и проводной интернет;

Звонки и СМС;

Сайты и сервисы из «белого списка», даже через сотовую сеть.

А с вечера зарядите повербанк: в поиске сети телефон садится заметно быстрее. Как пережить такой день, мы подробно писали. Из надежных — рекомендуем новинку от realme. Работает отменно, заряжает несколько устройств сразу и не сильно греется. Разумеется, подойдет для всех устройств — от часов до ноутбуков.

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Если пауэрбанка нет или старый уже не держит заряд, загляните в наш канал «Сундук Али-Бабы» в МАКС. Там регулярно попадаются недорогие пауэрбанки и внешние SSD. На такой диск удобно заранее скинуть фильмы и документы, чтобы не забивать память Айфона.

Где найти бесплатный Wi-Fi в городе

Раз Wi-Fi при отключениях работает, полезно заранее знать, где его поймать. Бесплатные точки обычно есть в таких местах:

Кафе и рестораны;

Торговые центры и магазины;

Вокзалы, аэропорты и метро;

Парки, библиотеки и культурные центры.

Самый удобный способ искать их через 2ГИС. Он отмечает на карте десятки тысяч публичных точек по всей России. Чтобы их найти:

Откройте 2ГИС. Введите в поиске «Wi-Fi» или «вайфай». Выберите ближайшую точку на карте или в списке и постройте маршрут.

Есть нюанс: сам поиск обычно требует интернета. Поэтому карту своего города в 2ГИС скачайте заранее, тогда справочник будет работать и без сети. Подробно этот способ мы разбирали в отдельной инструкции.

Публичная точка не всегда открыта для всех. Где-то нужно войти по номеру телефона, а где-то спросить пароль у сотрудника.

Второй вариант: отдельные приложения из App Store. Самое известное из них WiFi Map. Оно показывает на карте общественные и частные точки, которые добавили сами пользователи, а иногда и пароли к ним. Похожие функции есть у WiFinder и WiFi On Map. Подписка там платная, но основные возможности доступны бесплатно.

Ещё в некоторых регионах есть официальные карты городских точек доступа. Например, в Москве, Самаре, Нижнем Новгороде, Туле, Пензе и Ростове-на-Дону. Где их найти, мы собрали в этом материале.

Экстренные номера и документы

Номер 112 работает даже без СИМ-карты и денег на балансе. Короткие номера тоже стоит помнить:

101: пожарные;

102: полиция;

103: скорая;

104: газовая служба.

Номера близких запишите на бумаге и положите в кошелёк. Если телефон сядет, наизусть их почти никто не помнит. Билеты, посадочные и QR-коды сохраните скриншотом или в PDF. Да, их сейчас уже не требуют, но всякое случается — пусть будут под рукой.

Если вы уже привыкли показывать права и СТС через МАКС, всё равно возите с собой оригиналы. С 8 сентября электронные документы действуют наравне с бумажными. Но открываются они только с интернетом: цифровой ID каждый раз подгружает их с сервера. На трассе или во время отключений связи пластик надёжнее телефона. Как работает эта функция в МАКС, мы подробно разбирали.

Где зарядить телефон, если пауэрбанк не выручил

Если вы привыкли брать пауэрбанки напрокат через Яндекс Go, учтите: во время сбоя аренда может не сработать. Поэтому полезно знать, где ещё можно подзарядиться:

В новых автобусах, электробусах и трамваях, где у сидений есть USB-разъёмы;

В вагонах и на некоторых станциях метро;

В кафе и кофейнях, обычно достаточно спросить у бариста;

В торговых центрах, на вокзалах и в аэропортах;

В машине, если есть зарядка от прикуривателя.

Главное, носите с собой кабель и компактный адаптер. Розетка найдётся почти везде, а вот провод под Айфон дают далеко не всегда.

Проверьте, что вам положено за сбой Яндекса

Пока готовитесь, загляните и в компенсации. Например, Яндекс 360 до конца октября бесплатный для всех, включая личные тарифы с местом на Диске. Что еще?

По уже открытым Сейвам в Яндекс Пэй с 11 по 17 октября ставка 20% годовых;

Пеню по Сплиту вернут, но только по обращению в поддержку;

в поддержку; За Плюс автоматически ничего не вернут, перерасчёт придётся просить самому.

Подробности в нашем разборе компенсаций.

Без паники: запасные пути есть

Мы не думаем, что всё вдруг рухнет в один день. Пострадавший дата-центр Сбера ещё достраивается, а данные о счетах банки хранят в нескольких копиях. Яндекс постепенно возвращает сервисы. Запасные пути есть всегда: наличные, звонок вместо приложения, другой навигатор.

А если хочется пообщаться с людьми, у которых всё всегда работает, загляните в чат AndroidInsider.

Но лучше, когда эти пути продуманы заранее. Один вечер на подготовку избавит от нервов в самый неудобный момент. И пусть всё это никогда не пригодится. Если что-то пошло не так, пишите в наш чат в МАКС. Он, кажется, работает всегда, даже когда интернета нет. Поможем разобраться.