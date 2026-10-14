Как подготовиться к отключению интернета и сбоям Сбера и Яндекса

Иван Герасимов

В ночь на 14 октября под удар попал дата-центр Сбера в Саратовской области. Банк заверил, что все сервисы работают штатно. Неделей раньше то же самое говорили про Яндекс, а потом у людей несколько дней не работали переводы в Яндекс Пэе. Мы разобрали, что будет с деньгами в Сбере, и задумались о другом. Что делать, если однажды разом лягут банк, такси и карты? Собрали простой план на один вечер.

Наличные в руках девушки, пока Сбербанк Онлайн не работает

Наличные в руках девушки, пока Сбербанк Онлайн не работает

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Сколько наличных держать дома

Наличные — это единственный способ оплаты, которому не нужны ни сервер банка, ни интернет. 3 апреля по всей стране разом сбоили Сбер, ВТБ, Альфа-Банк и Т-Банк. Не проходили переводы, не принимались карты, банкоматы не выдавали деньги. Так что карта второго банка спасает только от частного сбоя.

Наличные на случай сбоя в работе онлайн-банков

Наличные на случай сбоя в работе онлайн-банков

Ориентир простой: сумма, которой семье хватит минимум на неделю жизни. Посчитать её несложно:

  • Посмотрите в истории операций, сколько уходит за обычную неделю без крупных покупок;
  • Добавьте то, что нельзя отложить: лекарства, проезд или бензин, корм для животных;
  • Накиньте пару тысяч на непредвиденное;
  • Часть суммы разменяйте на мелкие купюры, сдачи у кассы может не оказаться.

Снимать все накопления при этом не нужно. Крупная сумма дома — тоже риск. Пусть будет немного, на основные нужды.

Как снять деньги, если не работает приложение банка

В банкоматах Сбера можно снять наличные без карты. Первый способ: по QR-коду через Сбербанк Онлайн. Но если лежит само приложение, он не поможет.

Банкоматы разных банков в торговом центре

Банкоматы разных банков в торговом центре

Второй способ надёжнее: вход по биометрии. Ни карта, ни телефон для него не понадобятся. Вот как это работает:

  1. Один раз сходите в отделение и сдайте биометрию: вас сфотографируют и запишут голос.
  2. В банкомате Сбера нажмите «Войти по биометрии».
  3. Снимите очки и головной убор, посмотрите в камеру.
  4. Введите ПИН-код, выберите «Снять» и нужную сумму.

Оба способа и вариант с QR-кодом в Т-Банке мы разбирали в отдельной инструкции.

Как вызвать такси без интернета

Яндекс Такси принимает заказы по телефону. Оператору называете адрес подачи и куда едете, потом приходит СМС с номером машины. Вот номера по городам:

Город Номер телефона
Москва +7 (495) 999-99-99
Санкт-Петербург +7 (812) 366-66-66
Архангельск +7 (8182) 22-22-22
Астрахань +7 (8512) 99-99-93
Барнаул +7 (3852) 32-22-22
Белгород +7 (4722) 25-55-52
Владивосток +7 (423) 201-00-00
Владикавказ +7 (8672) 33-33-30
Владимир +7 (4922) 66-66-61
Волгоград +7 (8442) 74-44-44
Вологда +7 (8172) 55-55-52
Воронеж +7 (473) 266-66-66
Екатеринбург +7 (343) 266-66-66
Иваново +7 (4932) 66-66-69
Ижевск +7 (3412) 55-11-55
Иркутск +7 (3952) 22-24-24
Казань +7 (843) 510-00-00
Калининград +7 (4012) 56-66-66
Калуга +7 (4842) 27-72-22
Кемерово +7 (3842) 33-33-31
Киров +7 (8332) 79-79-79
Краснодар +7 (861) 205-00-20
Красноярск +7 (391) 222-02-22
Липецк +7 (4742) 71-22-22
Магнитогорск +7 (3519) 33-00-33
Махачкала +7 (8722) 77-70-00
Нижний Новгород +7 (831) 200-04-00
Новосибирск +7 (383) 383-00-00
Омск +7 (3812) 95-55-55
Оренбург +7 (3532) 48-77-77
Пенза +7 (8412) 21-22-22
Пермь +7 (342) 290-00-00
Ростов-на-Дону +7 (863) 244-44-44
Рязань +7 (4912) 43-43-43
Самара +7 (846) 200-20-02
Саранск +7 (8342) 54-66-66
Саратов +7 (8452) 69-46-94
Смоленск +7 (4812) 54-22-22
Сочи +7 (862) 444-44-42
Ставрополь +7 (8652) 59-92-29
Таганрог +7 (8634) 60-99-99
Тольятти +7 (8482) 23-33-33
Томск +7 (3822) 50-00-00
Тула +7 (4872) 28-28-28
Тюмень +7 (3452) 95-50-00
Улан-Удэ +7 (3012) 44-44-46
Ульяновск +7 (8422) 99-99-90
Уфа +7 (347) 226-66-66
Хабаровск +7 (4212) 22-22-25
Чебоксары +7 (8352) 70-37-03
Челябинск +7 (351) 700-70-07
Череповец +7 (8202) 28-88-88
Чита +7 (3022) 21-42-14
Якутск +7 (4112) 40-55-55
Ярославль +7 (4852) 22-66-22

Если вашего города нет в таблице, номер подскажет сам Яндекс Go. Откройте приложение, пока есть Wi-Fi, и сохраните номер в контакты. Там же его стоит сверить и для городов из списка: номера иногда меняются. При заказе по телефону учтите несколько вещей:

  • Платить придётся наличными, картой не получится;
  • Поездка выйдет дороже, чем через приложение;
  • Если едете с ребёнком, скажите об этом оператору, чтобы прислали машину с креслом.

Остальные тонкости мы собрали в инструкции по вызову такси без интернета.

Пополните транспортную карту заранее

Банковской картой в транспорте крупных городов платить удобно. Но 3 апреля, во время большого сбоя, карты не принимались даже в магазинах. Транспортной карте с деньгами на балансе приложение банка не нужно: приложили её к валидатору и поехали.

Оплата картой Стрелка в автобусе

Оплата картой Стрелка в автобусе

Вот какие карты действуют в крупных городах:

  • Москва и Подмосковье: «Тройка», она работает и на областном транспорте;
  • Подмосковье: «Стрелка», есть и объединённая карта «Стрелка» с «Тройкой»;
  • Санкт-Петербург: «Подорожник»;
  • Екатеринбург: «Екарта»;
  • Уфа и другие города Башкирии: «Алга».

Пополнить карту проще всего в приложении банка, пока всё работает. «Подорожник» и «Алгу», например, можно пополнить через Сбербанк Онлайн: найдите карту в поиске по услугам и введите её номер. У многих карт есть и собственные приложения. Учтите, что деньги, внесённые онлайн, иногда зачисляются только после того, как вы приложите карту к валидатору.

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Москвичи могут выпустить ещё и виртуальную «Тройку» в приложении Метро Москвы. Платить ею нужно по QR-коду с экрана, и сама карта живёт в приложении. Как её выпустить, мы рассказывали в инструкции. Но на случай сбоя пластик в кошельке всё-таки надёжнее.

Офлайн-карты: Яндекс, 2ГИС и запасной вариант

Загрузка офлайн-карт на Айфон

Загрузка офлайн-карт на Айфон

Скачать карту города можно почти в любом навигаторе:

  • В Яндекс Картах нажмите на аватарку, откройте «Офлайн-карты» и скачайте свой город;
  • В 2ГИС нажмите на три полоски рядом с поиском и выберите «Список городов», без сети там работает ещё и справочник организаций;
  • В Картах Apple нажмите на профиль и выберите «Офлайн-карты».

Как скачать карту в каждом популярном приложении, есть в нашей инструкции. Но есть подвох. Во время сбоя Яндекса интернет у вас работает, просто серверы не отвечают. Поэтому офлайн-режим сам не включится. Выключите Wi-Fi и сотовые данные вручную и постройте маршрут заново.

На такой случай держите навигатор, который от Яндекса не зависит. Например, MAPS.ME: он работает на картах OpenStreetMap и строит маршруты без сети.

Что подготовить на Айфоне к сбою Яндекса

Самый важный пункт про почту. Если коды от банка и Госуслуг приходят в Яндекс Почту, во время сбоя вы их не получите. Заранее привяжите запасной адрес, например Почту iCloud.

Создание резервной копии Айфона на внешний SSD

Создание резервной копии Айфона на внешний SSD

То же самое стоит сделать, если у вас Android-смартфон. А перенести все лучше не на ПК, а прямо на SSD Movespeed, ведь он напрямую подключается к телефону. Перекидывает данные молниеносно, занимает минимум места да еще и чертовски долговечен, хотя стоит смешных денег.

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Остальное займёт минут десять:

  • Скачайте музыку, зайдите в настройки Яндекс Музыки и включите офлайн-режим, чтобы проверить, что всё играет;
  • Нужные файлы на Яндекс Диске сделайте доступными офлайн;
  • Билеты и сканы документов сохраните в приложение Файлы.

Что ещё стоит сделать, включая Станцию и умный дом, мы рассказали отдельно.

Если отключили мобильный интернет

Тут проще. Обычно отключают только мобильную передачу данных, а вот что продолжает работать:

  • Домашний Wi-Fi и проводной интернет;
  • Звонки и СМС;
  • Сайты и сервисы из «белого списка», даже через сотовую сеть.

А с вечера зарядите повербанк: в поиске сети телефон садится заметно быстрее. Как пережить такой день, мы подробно писали. Из надежных — рекомендуем новинку от realme. Работает отменно, заряжает несколько устройств сразу и не сильно греется. Разумеется, подойдет для всех устройств — от часов до ноутбуков.

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Если пауэрбанка нет или старый уже не держит заряд, загляните в наш канал «Сундук Али-Бабы» в МАКС. Там регулярно попадаются недорогие пауэрбанки и внешние SSD. На такой диск удобно заранее скинуть фильмы и документы, чтобы не забивать память Айфона.

Где найти бесплатный Wi-Fi в городе

Wi-Fi на случай отключения мобильной связи

Wi-Fi на случай отключения мобильной связи

Раз Wi-Fi при отключениях работает, полезно заранее знать, где его поймать. Бесплатные точки обычно есть в таких местах:

  • Кафе и рестораны;
  • Торговые центры и магазины;
  • Вокзалы, аэропорты и метро;
  • Парки, библиотеки и культурные центры.

Самый удобный способ искать их через 2ГИС. Он отмечает на карте десятки тысяч публичных точек по всей России. Чтобы их найти:

  1. Откройте 2ГИС.
  2. Введите в поиске «Wi-Fi» или «вайфай».
  3. Выберите ближайшую точку на карте или в списке и постройте маршрут.

Есть нюанс: сам поиск обычно требует интернета. Поэтому карту своего города в 2ГИС скачайте заранее, тогда справочник будет работать и без сети. Подробно этот способ мы разбирали в отдельной инструкции.

Публичная точка не всегда открыта для всех. Где-то нужно войти по номеру телефона, а где-то спросить пароль у сотрудника.

Второй вариант: отдельные приложения из App Store. Самое известное из них WiFi Map. Оно показывает на карте общественные и частные точки, которые добавили сами пользователи, а иногда и пароли к ним. Похожие функции есть у WiFinder и WiFi On Map. Подписка там платная, но основные возможности доступны бесплатно.

Ещё в некоторых регионах есть официальные карты городских точек доступа. Например, в Москве, Самаре, Нижнем Новгороде, Туле, Пензе и Ростове-на-Дону. Где их найти, мы собрали в этом материале.

Экстренные номера и документы

Вызов экстренных служб с Айфона

Вызов экстренных служб с Айфона

Номер 112 работает даже без СИМ-карты и денег на балансе. Короткие номера тоже стоит помнить:

  • 101: пожарные;
  • 102: полиция;
  • 103: скорая;
  • 104: газовая служба.

Номера близких запишите на бумаге и положите в кошелёк. Если телефон сядет, наизусть их почти никто не помнит. Билеты, посадочные и QR-коды сохраните скриншотом или в PDF. Да, их сейчас уже не требуют, но всякое случается — пусть будут под рукой.

Если вы уже привыкли показывать права и СТС через МАКС, всё равно возите с собой оригиналы. С 8 сентября электронные документы действуют наравне с бумажными. Но открываются они только с интернетом: цифровой ID каждый раз подгружает их с сервера. На трассе или во время отключений связи пластик надёжнее телефона. Как работает эта функция в МАКС, мы подробно разбирали.

Где зарядить телефон, если пауэрбанк не выручил

Если вы привыкли брать пауэрбанки напрокат через Яндекс Go, учтите: во время сбоя аренда может не сработать. Поэтому полезно знать, где ещё можно подзарядиться:

  • В новых автобусах, электробусах и трамваях, где у сидений есть USB-разъёмы;
  • В вагонах и на некоторых станциях метро;
  • В кафе и кофейнях, обычно достаточно спросить у бариста;
  • В торговых центрах, на вокзалах и в аэропортах;
  • В машине, если есть зарядка от прикуривателя.

Главное, носите с собой кабель и компактный адаптер. Розетка найдётся почти везде, а вот провод под Айфон дают далеко не всегда.

Проверьте, что вам положено за сбой Яндекса

Пока готовитесь, загляните и в компенсации. Например, Яндекс 360 до конца октября бесплатный для всех, включая личные тарифы с местом на Диске. Что еще?

Компенсация от сервисов Яндекса

Компенсация от сервисов Яндекса

  • По уже открытым Сейвам в Яндекс Пэй с 11 по 17 октября ставка 20% годовых;
  • Пеню по Сплиту вернут, но только по обращению в поддержку;
  • За Плюс автоматически ничего не вернут, перерасчёт придётся просить самому.

Подробности в нашем разборе компенсаций.

Без паники: запасные пути есть

Мы не думаем, что всё вдруг рухнет в один день. Пострадавший дата-центр Сбера ещё достраивается, а данные о счетах банки хранят в нескольких копиях. Яндекс постепенно возвращает сервисы. Запасные пути есть всегда: наличные, звонок вместо приложения, другой навигатор.

А если хочется пообщаться с людьми, у которых всё всегда работает, загляните в чат AndroidInsider.

Но лучше, когда эти пути продуманы заранее. Один вечер на подготовку избавит от нервов в самый неудобный момент. И пусть всё это никогда не пригодится. Если что-то пошло не так, пишите в наш чат в МАКС. Он, кажется, работает всегда, даже когда интернета нет. Поможем разобраться.

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