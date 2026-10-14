Как подготовиться к отключению интернета и сбоям Сбера и Яндекса
В ночь на 14 октября под удар попал дата-центр Сбера в Саратовской области. Банк заверил, что все сервисы работают штатно. Неделей раньше то же самое говорили про Яндекс, а потом у людей несколько дней не работали переводы в Яндекс Пэе. Мы разобрали, что будет с деньгами в Сбере, и задумались о другом. Что делать, если однажды разом лягут банк, такси и карты? Собрали простой план на один вечер.
ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ «СУНДУК АЛИ-БАБЫ» В МАКС, ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСКАТЬ САМЫЕ ТОПОВЫЕ ТОВАРЫ С ALIEXPRESS ПО ЛУЧШИМ ЦЕНАМ
Сколько наличных держать дома
Наличные — это единственный способ оплаты, которому не нужны ни сервер банка, ни интернет. 3 апреля по всей стране разом сбоили Сбер, ВТБ, Альфа-Банк и Т-Банк. Не проходили переводы, не принимались карты, банкоматы не выдавали деньги. Так что карта второго банка спасает только от частного сбоя.
Ориентир простой: сумма, которой семье хватит минимум на неделю жизни. Посчитать её несложно:
- Посмотрите в истории операций, сколько уходит за обычную неделю без крупных покупок;
- Добавьте то, что нельзя отложить: лекарства, проезд или бензин, корм для животных;
- Накиньте пару тысяч на непредвиденное;
- Часть суммы разменяйте на мелкие купюры, сдачи у кассы может не оказаться.
Снимать все накопления при этом не нужно. Крупная сумма дома — тоже риск. Пусть будет немного, на основные нужды.
Как снять деньги, если не работает приложение банка
В банкоматах Сбера можно снять наличные без карты. Первый способ: по QR-коду через Сбербанк Онлайн. Но если лежит само приложение, он не поможет.
Второй способ надёжнее: вход по биометрии. Ни карта, ни телефон для него не понадобятся. Вот как это работает:
- Один раз сходите в отделение и сдайте биометрию: вас сфотографируют и запишут голос.
- В банкомате Сбера нажмите «Войти по биометрии».
- Снимите очки и головной убор, посмотрите в камеру.
- Введите ПИН-код, выберите «Снять» и нужную сумму.
Оба способа и вариант с QR-кодом в Т-Банке мы разбирали в отдельной инструкции.
Как вызвать такси без интернета
Яндекс Такси принимает заказы по телефону. Оператору называете адрес подачи и куда едете, потом приходит СМС с номером машины. Вот номера по городам:
|Город
|Номер телефона
|Москва
|+7 (495) 999-99-99
|Санкт-Петербург
|+7 (812) 366-66-66
|Архангельск
|+7 (8182) 22-22-22
|Астрахань
|+7 (8512) 99-99-93
|Барнаул
|+7 (3852) 32-22-22
|Белгород
|+7 (4722) 25-55-52
|Владивосток
|+7 (423) 201-00-00
|Владикавказ
|+7 (8672) 33-33-30
|Владимир
|+7 (4922) 66-66-61
|Волгоград
|+7 (8442) 74-44-44
|Вологда
|+7 (8172) 55-55-52
|Воронеж
|+7 (473) 266-66-66
|Екатеринбург
|+7 (343) 266-66-66
|Иваново
|+7 (4932) 66-66-69
|Ижевск
|+7 (3412) 55-11-55
|Иркутск
|+7 (3952) 22-24-24
|Казань
|+7 (843) 510-00-00
|Калининград
|+7 (4012) 56-66-66
|Калуга
|+7 (4842) 27-72-22
|Кемерово
|+7 (3842) 33-33-31
|Киров
|+7 (8332) 79-79-79
|Краснодар
|+7 (861) 205-00-20
|Красноярск
|+7 (391) 222-02-22
|Липецк
|+7 (4742) 71-22-22
|Магнитогорск
|+7 (3519) 33-00-33
|Махачкала
|+7 (8722) 77-70-00
|Нижний Новгород
|+7 (831) 200-04-00
|Новосибирск
|+7 (383) 383-00-00
|Омск
|+7 (3812) 95-55-55
|Оренбург
|+7 (3532) 48-77-77
|Пенза
|+7 (8412) 21-22-22
|Пермь
|+7 (342) 290-00-00
|Ростов-на-Дону
|+7 (863) 244-44-44
|Рязань
|+7 (4912) 43-43-43
|Самара
|+7 (846) 200-20-02
|Саранск
|+7 (8342) 54-66-66
|Саратов
|+7 (8452) 69-46-94
|Смоленск
|+7 (4812) 54-22-22
|Сочи
|+7 (862) 444-44-42
|Ставрополь
|+7 (8652) 59-92-29
|Таганрог
|+7 (8634) 60-99-99
|Тольятти
|+7 (8482) 23-33-33
|Томск
|+7 (3822) 50-00-00
|Тула
|+7 (4872) 28-28-28
|Тюмень
|+7 (3452) 95-50-00
|Улан-Удэ
|+7 (3012) 44-44-46
|Ульяновск
|+7 (8422) 99-99-90
|Уфа
|+7 (347) 226-66-66
|Хабаровск
|+7 (4212) 22-22-25
|Чебоксары
|+7 (8352) 70-37-03
|Челябинск
|+7 (351) 700-70-07
|Череповец
|+7 (8202) 28-88-88
|Чита
|+7 (3022) 21-42-14
|Якутск
|+7 (4112) 40-55-55
|Ярославль
|+7 (4852) 22-66-22
Если вашего города нет в таблице, номер подскажет сам Яндекс Go. Откройте приложение, пока есть Wi-Fi, и сохраните номер в контакты. Там же его стоит сверить и для городов из списка: номера иногда меняются. При заказе по телефону учтите несколько вещей:
- Платить придётся наличными, картой не получится;
- Поездка выйдет дороже, чем через приложение;
- Если едете с ребёнком, скажите об этом оператору, чтобы прислали машину с креслом.
Остальные тонкости мы собрали в инструкции по вызову такси без интернета.
Пополните транспортную карту заранее
Банковской картой в транспорте крупных городов платить удобно. Но 3 апреля, во время большого сбоя, карты не принимались даже в магазинах. Транспортной карте с деньгами на балансе приложение банка не нужно: приложили её к валидатору и поехали.
Вот какие карты действуют в крупных городах:
- Москва и Подмосковье: «Тройка», она работает и на областном транспорте;
- Подмосковье: «Стрелка», есть и объединённая карта «Стрелка» с «Тройкой»;
- Санкт-Петербург: «Подорожник»;
- Екатеринбург: «Екарта»;
- Уфа и другие города Башкирии: «Алга».
Пополнить карту проще всего в приложении банка, пока всё работает. «Подорожник» и «Алгу», например, можно пополнить через Сбербанк Онлайн: найдите карту в поиске по услугам и введите её номер. У многих карт есть и собственные приложения. Учтите, что деньги, внесённые онлайн, иногда зачисляются только после того, как вы приложите карту к валидатору.
Что почитать в МАКС — 10 горячих каналов, у которых я не отключаю уведомления
Москвичи могут выпустить ещё и виртуальную «Тройку» в приложении Метро Москвы. Платить ею нужно по QR-коду с экрана, и сама карта живёт в приложении. Как её выпустить, мы рассказывали в инструкции. Но на случай сбоя пластик в кошельке всё-таки надёжнее.
Офлайн-карты: Яндекс, 2ГИС и запасной вариант
Скачать карту города можно почти в любом навигаторе:
- В Яндекс Картах нажмите на аватарку, откройте «Офлайн-карты» и скачайте свой город;
- В 2ГИС нажмите на три полоски рядом с поиском и выберите «Список городов», без сети там работает ещё и справочник организаций;
- В Картах Apple нажмите на профиль и выберите «Офлайн-карты».
Как скачать карту в каждом популярном приложении, есть в нашей инструкции. Но есть подвох. Во время сбоя Яндекса интернет у вас работает, просто серверы не отвечают. Поэтому офлайн-режим сам не включится. Выключите Wi-Fi и сотовые данные вручную и постройте маршрут заново.
На такой случай держите навигатор, который от Яндекса не зависит. Например, MAPS.ME: он работает на картах OpenStreetMap и строит маршруты без сети.
Что подготовить на Айфоне к сбою Яндекса
Самый важный пункт про почту. Если коды от банка и Госуслуг приходят в Яндекс Почту, во время сбоя вы их не получите. Заранее привяжите запасной адрес, например Почту iCloud.
То же самое стоит сделать, если у вас Android-смартфон. А перенести все лучше не на ПК, а прямо на SSD Movespeed, ведь он напрямую подключается к телефону. Перекидывает данные молниеносно, занимает минимум места да еще и чертовски долговечен, хотя стоит смешных денег.
Реклама. Рекламодатель ООО «АЛИБАБА.КОМ (РУ)» ИНН 7703380158 erid: Kra2449mN
Остальное займёт минут десять:
- Скачайте музыку, зайдите в настройки Яндекс Музыки и включите офлайн-режим, чтобы проверить, что всё играет;
- Нужные файлы на Яндекс Диске сделайте доступными офлайн;
- Билеты и сканы документов сохраните в приложение Файлы.
Что ещё стоит сделать, включая Станцию и умный дом, мы рассказали отдельно.
Если отключили мобильный интернет
Тут проще. Обычно отключают только мобильную передачу данных, а вот что продолжает работать:
- Домашний Wi-Fi и проводной интернет;
- Звонки и СМС;
- Сайты и сервисы из «белого списка», даже через сотовую сеть.
А с вечера зарядите повербанк: в поиске сети телефон садится заметно быстрее. Как пережить такой день, мы подробно писали. Из надежных — рекомендуем новинку от realme. Работает отменно, заряжает несколько устройств сразу и не сильно греется. Разумеется, подойдет для всех устройств — от часов до ноутбуков.
Реклама. Рекламодатель ООО «АЛИБАБА.КОМ (РУ)» ИНН 7703380158 erid: Kra2449mN
Если пауэрбанка нет или старый уже не держит заряд, загляните в наш канал «Сундук Али-Бабы» в МАКС. Там регулярно попадаются недорогие пауэрбанки и внешние SSD. На такой диск удобно заранее скинуть фильмы и документы, чтобы не забивать память Айфона.
Где найти бесплатный Wi-Fi в городе
Раз Wi-Fi при отключениях работает, полезно заранее знать, где его поймать. Бесплатные точки обычно есть в таких местах:
- Кафе и рестораны;
- Торговые центры и магазины;
- Вокзалы, аэропорты и метро;
- Парки, библиотеки и культурные центры.
Самый удобный способ искать их через 2ГИС. Он отмечает на карте десятки тысяч публичных точек по всей России. Чтобы их найти:
- Откройте 2ГИС.
- Введите в поиске «Wi-Fi» или «вайфай».
- Выберите ближайшую точку на карте или в списке и постройте маршрут.
Есть нюанс: сам поиск обычно требует интернета. Поэтому карту своего города в 2ГИС скачайте заранее, тогда справочник будет работать и без сети. Подробно этот способ мы разбирали в отдельной инструкции.
Публичная точка не всегда открыта для всех. Где-то нужно войти по номеру телефона, а где-то спросить пароль у сотрудника.
Второй вариант: отдельные приложения из App Store. Самое известное из них WiFi Map. Оно показывает на карте общественные и частные точки, которые добавили сами пользователи, а иногда и пароли к ним. Похожие функции есть у WiFinder и WiFi On Map. Подписка там платная, но основные возможности доступны бесплатно.
Ещё в некоторых регионах есть официальные карты городских точек доступа. Например, в Москве, Самаре, Нижнем Новгороде, Туле, Пензе и Ростове-на-Дону. Где их найти, мы собрали в этом материале.
Экстренные номера и документы
Номер 112 работает даже без СИМ-карты и денег на балансе. Короткие номера тоже стоит помнить:
- 101: пожарные;
- 102: полиция;
- 103: скорая;
- 104: газовая служба.
Номера близких запишите на бумаге и положите в кошелёк. Если телефон сядет, наизусть их почти никто не помнит. Билеты, посадочные и QR-коды сохраните скриншотом или в PDF. Да, их сейчас уже не требуют, но всякое случается — пусть будут под рукой.
Если вы уже привыкли показывать права и СТС через МАКС, всё равно возите с собой оригиналы. С 8 сентября электронные документы действуют наравне с бумажными. Но открываются они только с интернетом: цифровой ID каждый раз подгружает их с сервера. На трассе или во время отключений связи пластик надёжнее телефона. Как работает эта функция в МАКС, мы подробно разбирали.
Где зарядить телефон, если пауэрбанк не выручил
Если вы привыкли брать пауэрбанки напрокат через Яндекс Go, учтите: во время сбоя аренда может не сработать. Поэтому полезно знать, где ещё можно подзарядиться:
- В новых автобусах, электробусах и трамваях, где у сидений есть USB-разъёмы;
- В вагонах и на некоторых станциях метро;
- В кафе и кофейнях, обычно достаточно спросить у бариста;
- В торговых центрах, на вокзалах и в аэропортах;
- В машине, если есть зарядка от прикуривателя.
Главное, носите с собой кабель и компактный адаптер. Розетка найдётся почти везде, а вот провод под Айфон дают далеко не всегда.
Проверьте, что вам положено за сбой Яндекса
Пока готовитесь, загляните и в компенсации. Например, Яндекс 360 до конца октября бесплатный для всех, включая личные тарифы с местом на Диске. Что еще?
- По уже открытым Сейвам в Яндекс Пэй с 11 по 17 октября ставка 20% годовых;
- Пеню по Сплиту вернут, но только по обращению в поддержку;
- За Плюс автоматически ничего не вернут, перерасчёт придётся просить самому.
Подробности в нашем разборе компенсаций.
Без паники: запасные пути есть
Мы не думаем, что всё вдруг рухнет в один день. Пострадавший дата-центр Сбера ещё достраивается, а данные о счетах банки хранят в нескольких копиях. Яндекс постепенно возвращает сервисы. Запасные пути есть всегда: наличные, звонок вместо приложения, другой навигатор.
А если хочется пообщаться с людьми, у которых всё всегда работает, загляните в чат AndroidInsider.
Но лучше, когда эти пути продуманы заранее. Один вечер на подготовку избавит от нервов в самый неудобный момент. И пусть всё это никогда не пригодится. Если что-то пошло не так, пишите в наш чат в МАКС. Он, кажется, работает всегда, даже когда интернета нет. Поможем разобраться.