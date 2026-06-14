7 новых функций CarPlay в iOS 27

iOS 27 уже вышла, первая бета доступна всем желающим, и вместе с ней CarPlay получил сразу несколько заметных улучшений. Если вы ещё не обновились, мы подробно разобрали, как установить бету iOS 27 на свой iPhone. А в этом материале собрали все нововведения, которые касаются автомобильного интерфейса Apple.



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Новая Siri в CarPlay: что умеет ИИ-помощник

Главное изменение в iOS 27 касается Siri, и её новые возможности добрались до CarPlay. Ассистент получил свежий интерфейс, который внешне ближе к оформлению времён iOS 18, только с более сдержанной палитрой. Теперь Siri показывается в виде светящегося шара в нижней центральной части экрана.

Куда важнее то, что происходит под капотом. В CarPlay Siri наконец отвечает на вопросы любого характера, как это умеют ChatGPT и Google Gemini. В моих поездках ассистент заметно лучше держит контекст беседы: можно задать уточняющий вопрос, не повторяя всё сначала, и Siri понимает, о чём речь. Для интерфейса, которым пользуешься на ходу и без рук, это едва ли не главное улучшение за последние годы.

Мы отдельно рассказывали о том, что умеет новая Siri на базе ИИ и заработает ли она на русском языке.

Синхронизация Siri между CarPlay и iPhone

Ещё одна приятная мелочь, которая на практике оказывается очень удобной. Все диалоги, которые вы вели с Siri в машине, автоматически подтягиваются в приложение Siri на iPhone. Открыли телефон после поездки, зашли в историю и увидели всё, о чём спрашивали за рулём.

Чтобы не путаться, разговоры через CarPlay помечаются значком автомобиля. Так легко отличить, что вы спрашивали дома, а что в дороге. Особенно выручает, когда попросили Siri что-то найти на ходу, а вернуться к результату хочется уже спокойно с экраном в руках.

Это лишь часть изменений в прошивке, мы собрали все новые функции iOS 27 в отдельном большом обзоре.

Как смотреть видео на экране CarPlay

В iOS 26 Apple разрешила смотреть видео в автомобиле, но только через AirPlay-трансляцию с iPhone. В iOS 27 подход изменился: теперь разработчики могут делать полноценные видеоприложения для CarPlay, и ролики воспроизводятся прямо на дисплее системы.

Если приложение уже умеет транслировать видео по AirPlay, ничего переделывать не нужно. Пользователь и так может вывести картинку на экран автомобиля, когда не за рулём, выбрав дисплей машины при воспроизведении на телефоне. Новый вариант идёт дальше и позволяет смотреть любимые ролики с iPhone непосредственно в интерфейсе CarPlay, без посредника в виде запуска трансляции на смартфоне.

Один нюанс: функцию должен поддержать сам автопроизводитель. Автоматически она появится не в каждой машине, так что доступность будет зависеть от конкретной марки и модели. Хотите первыми узнавать о новых возможностях CarPlay и iOS 27? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Новые обои CarPlay в iOS 27

iOS 27 принесла в CarPlay свежий набор обоев. Стилистически они перекликаются с теми, что появились в самой iOS 27 и в macOS Golden Gate, так что система на телефоне, компьютере и в машине теперь смотрится в одном ключе. Мелочь, но из таких деталей и складывается цельное впечатление от обновления.

Менять оформление можно прямо из настроек CarPlay, как и раньше. Так что если стандартный фон надоест, достаточно пары касаний на экране автомобиля, чтобы подобрать вариант под настроение или цвет салона.

Liquid Glass в CarPlay: что изменилось

В iOS 27 иконки приложений переехали на новый язык дизайна Liquid Glass, и эти же значки теперь видны в CarPlay. Полупрозрачные, со стеклянным эффектом, они заметно освежают главный экран автомобильной системы. Если вы уже привыкли к новому виду иконок на iPhone, в машине вас встретит ровно та же картина.

Особенно эффект заметен на крупном экране автомобиля: стеклянные блики и плавные переходы выглядят на нём даже выигрышнее, чем на смартфоне. При этом сами иконки остались узнаваемыми, так что искать привычные приложения вслепую вы не будете.

Как перематывать музыку и подкасты в CarPlay

Музыкальные и другие медиаприложения в CarPlay получили новый мини-плеер. Он разместился в правом верхнем углу и показывает обложку альбома вместе с элементами управления. Раньше там был просто значок в виде волновой диаграммы, и обновление выглядит куда осмысленнее: видно, что играет, и можно сразу переключить трек, не открывая приложение целиком.

Работает мини-плеер не только в Apple Music, но и в сторонних сервисах, которые поддерживают воспроизведение в CarPlay. Так что переключать треки и видеть обложку прямо из карт или другого открытого приложения теперь удобнее в любом плеере.

Перемотка на экране «Сейчас воспроизводится»

Завершает список небольшая, но полезная правка. На экране «Сейчас воспроизводится» теперь можно перематывать аудио по увеличенному индикатору выполнения. Полоса стала крупнее, попасть в нужный момент трека или подкаста проще, а для управления на ходу это критично: чем меньше точных движений требуется, тем безопаснее.

Не разобрались с какой-то функцией CarPlay или столкнулись с проблемой? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там вам точно подскажут. А какие новые функции CarPlay в iOS 27 заинтересовали вас больше всего? Делитесь мнением в наших чатах.