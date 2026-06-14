7 новых функций CarPlay в iOS 27

Кирилл Пироженко

iOS 27 уже вышла, первая бета доступна всем желающим, и вместе с ней CarPlay получил сразу несколько заметных улучшений. Если вы ещё не обновились, мы подробно разобрали, как установить бету iOS 27 на свой iPhone. А в этом материале собрали все нововведения, которые касаются автомобильного интерфейса Apple.

Разбираемся, что нового Apple заготовила в CarPlay. Фото.

Разбираемся, что нового Apple заготовила в CarPlay

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Новая Siri в CarPlay: что умеет ИИ-помощник

Главное изменение в iOS 27 касается Siri, и её новые возможности добрались до CarPlay. Ассистент получил свежий интерфейс, который внешне ближе к оформлению времён iOS 18, только с более сдержанной палитрой. Теперь Siri показывается в виде светящегося шара в нижней центральной части экрана.

Новая Siri в CarPlay: что умеет ИИ-помощник. Конечно же, новая Сири. Куда без нее. Фото.

Конечно же, новая Сири. Куда без нее

Куда важнее то, что происходит под капотом. В CarPlay Siri наконец отвечает на вопросы любого характера, как это умеют ChatGPT и Google Gemini. В моих поездках ассистент заметно лучше держит контекст беседы: можно задать уточняющий вопрос, не повторяя всё сначала, и Siri понимает, о чём речь. Для интерфейса, которым пользуешься на ходу и без рук, это едва ли не главное улучшение за последние годы.

Мы отдельно рассказывали о том, что умеет новая Siri на базе ИИ и заработает ли она на русском языке.

Синхронизация Siri между CarPlay и iPhone

Ещё одна приятная мелочь, которая на практике оказывается очень удобной. Все диалоги, которые вы вели с Siri в машине, автоматически подтягиваются в приложение Siri на iPhone. Открыли телефон после поездки, зашли в историю и увидели всё, о чём спрашивали за рулём.

Синхронизация Siri между CarPlay и iPhone. В приложении возле чата появляется аккуратная иконка машины. Фото.

В приложении возле чата появляется аккуратная иконка машины

Чтобы не путаться, разговоры через CarPlay помечаются значком автомобиля. Так легко отличить, что вы спрашивали дома, а что в дороге. Особенно выручает, когда попросили Siri что-то найти на ходу, а вернуться к результату хочется уже спокойно с экраном в руках.

Это лишь часть изменений в прошивке, мы собрали все новые функции iOS 27 в отдельном большом обзоре.

Как смотреть видео на экране CarPlay

В iOS 26 Apple разрешила смотреть видео в автомобиле, но только через AirPlay-трансляцию с iPhone. В iOS 27 подход изменился: теперь разработчики могут делать полноценные видеоприложения для CarPlay, и ролики воспроизводятся прямо на дисплее системы.

Как смотреть видео на экране CarPlay. Теперь можно непосредственно включать видео из приложений, а не стримить их. Фото.

Теперь можно непосредственно включать видео из приложений, а не стримить их

Если приложение уже умеет транслировать видео по AirPlay, ничего переделывать не нужно. Пользователь и так может вывести картинку на экран автомобиля, когда не за рулём, выбрав дисплей машины при воспроизведении на телефоне. Новый вариант идёт дальше и позволяет смотреть любимые ролики с iPhone непосредственно в интерфейсе CarPlay, без посредника в виде запуска трансляции на смартфоне.

Один нюанс: функцию должен поддержать сам автопроизводитель. Автоматически она появится не в каждой машине, так что доступность будет зависеть от конкретной марки и модели. Хотите первыми узнавать о новых возможностях CarPlay и iOS 27? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Новые обои CarPlay в iOS 27

Новые обои CarPlay в iOS 27. Конечно же, добавили ворох новых обоев. Фото.

Конечно же, добавили ворох новых обоев

iOS 27 принесла в CarPlay свежий набор обоев. Стилистически они перекликаются с теми, что появились в самой iOS 27 и в macOS Golden Gate, так что система на телефоне, компьютере и в машине теперь смотрится в одном ключе. Мелочь, но из таких деталей и складывается цельное впечатление от обновления.

Менять оформление можно прямо из настроек CarPlay, как и раньше. Так что если стандартный фон надоест, достаточно пары касаний на экране автомобиля, чтобы подобрать вариант под настроение или цвет салона.

Liquid Glass в CarPlay: что изменилось

В iOS 27 иконки приложений переехали на новый язык дизайна Liquid Glass, и эти же значки теперь видны в CarPlay. Полупрозрачные, со стеклянным эффектом, они заметно освежают главный экран автомобильной системы. Если вы уже привыкли к новому виду иконок на iPhone, в машине вас встретит ровно та же картина.

Особенно эффект заметен на крупном экране автомобиля: стеклянные блики и плавные переходы выглядят на нём даже выигрышнее, чем на смартфоне. При этом сами иконки остались узнаваемыми, так что искать привычные приложения вслепую вы не будете.

Как перематывать музыку и подкасты в CarPlay

Музыкальные и другие медиаприложения в CarPlay получили новый мини-плеер. Он разместился в правом верхнем углу и показывает обложку альбома вместе с элементами управления. Раньше там был просто значок в виде волновой диаграммы, и обновление выглядит куда осмысленнее: видно, что играет, и можно сразу переключить трек, не открывая приложение целиком.

Работает мини-плеер не только в Apple Music, но и в сторонних сервисах, которые поддерживают воспроизведение в CarPlay. Так что переключать треки и видеть обложку прямо из карт или другого открытого приложения теперь удобнее в любом плеере.

Перемотка на экране «Сейчас воспроизводится»

Перемотка на экране «Сейчас воспроизводится». Управление воспроизведением стало гораздо удобнее. Фото.

Управление воспроизведением стало гораздо удобнее

Завершает список небольшая, но полезная правка. На экране «Сейчас воспроизводится» теперь можно перематывать аудио по увеличенному индикатору выполнения. Полоса стала крупнее, попасть в нужный момент трека или подкаста проще, а для управления на ходу это критично: чем меньше точных движений требуется, тем безопаснее.

Не разобрались с какой-то функцией CarPlay или столкнулись с проблемой? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там вам точно подскажут. А какие новые функции CarPlay в iOS 27 заинтересовали вас больше всего? Делитесь мнением в наших чатах.

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