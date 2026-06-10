Как iPhone держит заряд на iOS 27 beta 1: что показывают первые тесты

Кирилл Пироженко

Первая бета iOS 27 разошлась по тестерам сразу после презентации на WWDC 2026, и первый же вопрос во всех чатах одинаковый: насколько сильно она сажает батарею. Установить iOS 27 на свой айфон может любой желающий, так что за ночь сборку накатили тысячи человек. Скажу честно сразу: точных замеров по моделям пока нет — прошли всего сутки, и айфоны до сих пор доиндексируют данные после установки. Поэтому ниже — аккуратная сводка из ранних сообщений тех, кто уже обновился. Если коротко: ведёт себя бета примерно как любая первая сборка — то есть заметно прожорливее релиза, но без катастрофы прошлого года. Разбираемся по порядку.

Так что там с батарейкой на первой бете?. Фото.

Так что там с батарейкой на первой бете?

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Расход батареи на iOS 27 beta 1

Общая картина по первым отчётам укладывается в привычную для дебютных бет вилку: расход выше на 30–50% в первые двое суток после установки. Это не баг конкретно iOS 27, а нормальное поведение системы, которая в фоне перестраивает поисковый индекс, заново обрабатывает медиатеку и подтягивает модели Apple Intelligence. Кстати, все нововведения и поддерживаемые айфоны мы уже разобрали отдельно — если ещё не решили, стоит ли вообще обновляться.

Расход батареи на iOS 27 beta 1. Реальное использование iOS 27. Фото.

Реальное использование iOS 27

Конкретные наблюдения из ветки тестеров выглядят так. На iPhone 15 Pro один из тестеров зафиксировал просадку с 55% до 44% за 25 минут после снятия с MagSafe — то есть 11 процентных пунктов, и всё это время он активно гонял новые функции и проверял приложения. Другой тестер на том же классе устройств отметил падение с 40% до 32% за час активного использования системы. Звучит ощутимо, но это пиковая нагрузка первых часов, а не реальный сценарий дня.

Отдельно отмечу важное: сравнивать бету с релизом некорректно. Бета-сборки зачастую несут в себе дополнительные диагностические процессы, которые постоянно шлют телеметрию в Apple. Это само по себе съедает заряд, и в финальной версии этого уже не будет.

Как iOS 27 beta 1 работает на разных моделях iPhone

Поскольку строгих бенчмарков ещё нет, привожу сводку по классам устройств — то, что реально всплывает в отчётах за первые сутки.

Модель Что сообщают тестеры
iPhone 17 / 17 Pro (A19) Нагрев и повышенный расход в первые часы, но Adaptive Power включён по умолчанию; после индексации заметно успокаивается
iPhone 16 / 15 Pro (A17–A18) Самые частые жалобы на «прожорливость» в первый день — пиковые просадки на тяжёлых сценариях, тепло на корпусе
iPhone Air Из-за меньшей батареи просадка ощущается субъективно сильнее, хотя в процентах сопоставима с остальными
Более старые модели Дольше всех держат «горячую» фазу индексации — батарея приходит в норму медленнее

Главный вывод: резкого разброса между моделями нет. Всё упирается не в чип, а в фоновые задачи после установки. Чем старше устройство и чем больше медиатека — тем дольше тянется история с нагревом. Что радует — в этом году Liquid Glass обещают оптимизировать. Именно перегруженная графика интерфейса была одной из причин повышенного расхода в iOS 26, и Apple это явно учла.

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iPhone греется и быстро разряжается после обновления: что делать

Механика всегда одинаковая. После крупного обновления айфон 24–48 часов переиндексирует фото, заново собирает поиск Spotlight, пересинхронизирует iCloud и докачивает локальные ИИ-модели. Всё это происходит в фоне, греет корпус и сажает батарею — а вы это видите как «обновился и всё пропало».

Поэтому первые двое суток мерить автономность бессмысленно. Дайте системе закончить фоновые процессы — у большинства расход после этого падает буквально вдвое. Если же через 3–4 дня айфон по-прежнему греется в простое и теряет по проценту в минуту — вот это уже повод писать в Feedback Assistant.

Не уверены, нормально ли греется ваш айфон, или столкнулись с настоящим багом? Пишите в наш чатик в Telegram или МАКС, там подскажут. И ещё раз главное, что стоит повторять каждому, кто спрашивает: ставить бету на основной телефон точно не стоит. Если айфон — это работа, банки и двухфакторная аутентификация, дождитесь публичной беты в июле, а лучше — релиза в сентябре.

Как уменьшить расход батареи на iOS 27 beta 1

Самый простой совет — просто подождать пару дней. Но если хочется ускорить процесс и сбить нагрев, вот короткий чек-лист:

  • Поставьте айфон на зарядку и Wi-Fi на ночь — дайте индексации завершиться без помех.
    • Как уменьшить расход батареи на iOS 27 beta 1. Вырубаем фоновое обновление. Можно полностью. Фото.

    Вырубаем фоновое обновление. Можно полностью

  • Загляните в «Настройки — Аккумулятор» и найдите приложения-аномалии — им можно отключить фоновое обновление.
  • Снизьте яркость и проверьте, что включена автояркость.
    • Как уменьшить расход батареи на iOS 27 beta 1. Возможно, что стоит снизить яркость. Фото.

    Возможно, что стоит снизить яркость

  • На время прогрева можно включить режим энергосбережения — он не вернёт автономность релиза, но сгладит пиковые просадки.
    • Как уменьшить расход батареи на iOS 27 beta 1. Не стесняйтесь пользоваться энергосбережением. Фото.

    Не стесняйтесь пользоваться энергосбережением

Тем, кто уже понял, что beta 1 слишком сырая, напомню про откат: вернуться можно только через восстановление в режиме DFU с компьютера и архивную резервную копию на iOS 26. По воздуху назад дороги нет — поэтому бэкап на iOS 26 нужно сделать заранее. Если расход батареи совсем не устраивает, откатиться с iOS 27 на iOS 26 можно по нашей инструкции.

Итог простой: iOS 27 beta 1 ест батарею как положено первой бете — заметно, но предсказуемо, и без прошлогоднего «горячего ада». Реальную картину по автономности увидим ближе к третьей-четвёртой сборке, когда Apple докрутит Liquid Glass и фоновые процессы. А пока — терпение и зарядка под рукой.

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