Как iPhone держит заряд на iOS 27 beta 1: что показывают первые тесты
Первая бета iOS 27 разошлась по тестерам сразу после презентации на WWDC 2026, и первый же вопрос во всех чатах одинаковый: насколько сильно она сажает батарею. Установить iOS 27 на свой айфон может любой желающий, так что за ночь сборку накатили тысячи человек. Скажу честно сразу: точных замеров по моделям пока нет — прошли всего сутки, и айфоны до сих пор доиндексируют данные после установки. Поэтому ниже — аккуратная сводка из ранних сообщений тех, кто уже обновился. Если коротко: ведёт себя бета примерно как любая первая сборка — то есть заметно прожорливее релиза, но без катастрофы прошлого года. Разбираемся по порядку.
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Расход батареи на iOS 27 beta 1
Общая картина по первым отчётам укладывается в привычную для дебютных бет вилку: расход выше на 30–50% в первые двое суток после установки. Это не баг конкретно iOS 27, а нормальное поведение системы, которая в фоне перестраивает поисковый индекс, заново обрабатывает медиатеку и подтягивает модели Apple Intelligence. Кстати, все нововведения и поддерживаемые айфоны мы уже разобрали отдельно — если ещё не решили, стоит ли вообще обновляться.
Конкретные наблюдения из ветки тестеров выглядят так. На iPhone 15 Pro один из тестеров зафиксировал просадку с 55% до 44% за 25 минут после снятия с MagSafe — то есть 11 процентных пунктов, и всё это время он активно гонял новые функции и проверял приложения. Другой тестер на том же классе устройств отметил падение с 40% до 32% за час активного использования системы. Звучит ощутимо, но это пиковая нагрузка первых часов, а не реальный сценарий дня.
Отдельно отмечу важное: сравнивать бету с релизом некорректно. Бета-сборки зачастую несут в себе дополнительные диагностические процессы, которые постоянно шлют телеметрию в Apple. Это само по себе съедает заряд, и в финальной версии этого уже не будет.
Как iOS 27 beta 1 работает на разных моделях iPhone
Поскольку строгих бенчмарков ещё нет, привожу сводку по классам устройств — то, что реально всплывает в отчётах за первые сутки.
|Модель
|Что сообщают тестеры
|iPhone 17 / 17 Pro (A19)
|Нагрев и повышенный расход в первые часы, но Adaptive Power включён по умолчанию; после индексации заметно успокаивается
|iPhone 16 / 15 Pro (A17–A18)
|Самые частые жалобы на «прожорливость» в первый день — пиковые просадки на тяжёлых сценариях, тепло на корпусе
|iPhone Air
|Из-за меньшей батареи просадка ощущается субъективно сильнее, хотя в процентах сопоставима с остальными
|Более старые модели
|Дольше всех держат «горячую» фазу индексации — батарея приходит в норму медленнее
Главный вывод: резкого разброса между моделями нет. Всё упирается не в чип, а в фоновые задачи после установки. Чем старше устройство и чем больше медиатека — тем дольше тянется история с нагревом. Что радует — в этом году Liquid Glass обещают оптимизировать. Именно перегруженная графика интерфейса была одной из причин повышенного расхода в iOS 26, и Apple это явно учла.
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iPhone греется и быстро разряжается после обновления: что делать
Механика всегда одинаковая. После крупного обновления айфон 24–48 часов переиндексирует фото, заново собирает поиск Spotlight, пересинхронизирует iCloud и докачивает локальные ИИ-модели. Всё это происходит в фоне, греет корпус и сажает батарею — а вы это видите как «обновился и всё пропало».
Поэтому первые двое суток мерить автономность бессмысленно. Дайте системе закончить фоновые процессы — у большинства расход после этого падает буквально вдвое. Если же через 3–4 дня айфон по-прежнему греется в простое и теряет по проценту в минуту — вот это уже повод писать в Feedback Assistant.
Не уверены, нормально ли греется ваш айфон, или столкнулись с настоящим багом? Пишите в наш чатик в Telegram или МАКС, там подскажут. И ещё раз главное, что стоит повторять каждому, кто спрашивает: ставить бету на основной телефон точно не стоит. Если айфон — это работа, банки и двухфакторная аутентификация, дождитесь публичной беты в июле, а лучше — релиза в сентябре.
Как уменьшить расход батареи на iOS 27 beta 1
Самый простой совет — просто подождать пару дней. Но если хочется ускорить процесс и сбить нагрев, вот короткий чек-лист:
- Поставьте айфон на зарядку и Wi-Fi на ночь — дайте индексации завершиться без помех.
- Загляните в «Настройки — Аккумулятор» и найдите приложения-аномалии — им можно отключить фоновое обновление.
- Снизьте яркость и проверьте, что включена автояркость.
- На время прогрева можно включить режим энергосбережения — он не вернёт автономность релиза, но сгладит пиковые просадки.
Тем, кто уже понял, что beta 1 слишком сырая, напомню про откат: вернуться можно только через восстановление в режиме DFU с компьютера и архивную резервную копию на iOS 26. По воздуху назад дороги нет — поэтому бэкап на iOS 26 нужно сделать заранее. Если расход батареи совсем не устраивает, откатиться с iOS 27 на iOS 26 можно по нашей инструкции.
Итог простой: iOS 27 beta 1 ест батарею как положено первой бете — заметно, но предсказуемо, и без прошлогоднего «горячего ада». Реальную картину по автономности увидим ближе к третьей-четвёртой сборке, когда Apple докрутит Liquid Glass и фоновые процессы. А пока — терпение и зарядка под рукой.