Проверил, ускоряет ли iOS 27 старый iPhone 11 Pro Max

Пару недель назад я накатил iOS 27 на iPhone 17 и остался доволен тем, как работает смартфон. А потом ко мне в руки попал старенький iPhone 11 Pro Max, и захотелось проверить другое: правда ли новая прошивка ускоряет старые модели, или это только слова с презентации. Взял секундомер, поставил бету и замерил все сам.



Как ко мне попал iPhone 11 Pro Max

Телефон достался от знакомого, который пересел на новую модель и уже собирался сдавать старый по трейд-ин. iPhone 11 Pro Max 2019 года, шесть лет за плечами, но состояние живое. На нем стояла iOS 26, и первое, что бросилось в глаза, — смартфон подтормаживал. Анимации дергались, приложения открывались с задержкой, а интерфейс Liquid Glass явно давался старому железу тяжело.

Тут стоит вспомнить, чем запомнилась презентация iOS 27 на WWDC. Главным героем была Siri с искусственным интеллектом и другие функции Apple Intelligence, которые работают только на новых моделях. Владельцам старых айфонов оставалось гадать, что вообще достанется им, кроме заплаток для багов. Так что скепсиса у меня хватало.

Apple обещала, что iOS 27 разберется с проблемами производительности. Я как раз давно хотел понять, когда лучше обновлять айфон и стоит ли вообще тащить свежую бету на такое старое устройство. Поэтому решил не гадать, а поставить iOS 27 и сравнить с тем, что было. Сразу оговорюсь: это все еще бета, но даже на этом этапе разница оказалась заметной, причем в лучшую сторону.

Что стало со скоростью работы после обновления

Чтобы не полагаться на ощущения, я взял несколько повседневных задач и замерил время их выполнения на одном и том же iPhone 11 Pro Max: сначала на iOS 26, потом на iOS 27. Тестировал то, что человек делает по сто раз в день, — камеру, карты, браузер. Каждое действие прогонял по несколько раз и брал среднее, чтобы случайный фон не смазал картину.

Начал с камеры, ведь упустить кадр из-за тормозов обиднее всего. На iOS 26 приложение открывалось за 0,98 секунды, а снимок с загрузкой в галерею занимал 3,61 секунды. На iOS 27 камера стартует примерно за 0,65 секунды, а фото готово и открывается из превью за 2,44 секунды. На практике это меньше шансов упустить важный момент, пока телефон думает.

Карты — отдельная история. На iOS 26 приложение грузилось целых 3,01 секунды. На первой бете iOS 27 те же Карты открываются за 1,36 секунды. Это буквально вдвое быстрее. Вот как выглядят замеры целиком:

Задача iOS 26 iOS 27 Запуск приложения «Камера» 0,98 с 0,65 с Снимок и загрузка в галерею 3,61 с 2,44 с Запуск Safari 1,88 с 1,21 с Открытие меню «Поделиться» 1,05 с 0,96 с Загрузка приложения «Карты» 3,01 с 1,36 с Запуск App Store 3,46 с 2,68 с

Safari, App Store и меню «Поделиться» тоже открываются ощутимо шустрее. По отдельности выигрыш в доли секунды кажется мелочью. Но когда повторяешь эти действия десятки раз за день, набегают уже минуты, и вся система в целом ощущается резвее. Следить за тем, как ведет себя бета на разных устройствах, удобно в наших каналах в Telegram и МАКС, — там мы разбираем каждую сборку по горячим следам.

Анимации стали плавнее, а корпус холоднее

Голые цифры — только половина истории. Куда важнее, что интерфейсом на iPhone 11 Pro Max стало приятнее пользоваться каждый день. Заодно я прошелся по оформлению и вспомнил, что уже собирал 4 новые настройки экрана блокировки, которые стоит включить сразу после апдейта.

Свайп для вызова Пункта управления теперь ощутимо плавнее. Разблокировка происходит быстрее. Переходы между приложениями почти не спотыкаются, а частота кадров перестала проседать там, где на iOS 26 это сразу бросалось в глаза. По отдельности мелочь, но вместе они создают ощущение, что старое железо больше не надрывается, чтобы ворочать системой. Именно эти шероховатости бесили меня на iOS 26, и вот теперь Apple будто вычистила почти все проблемные анимации. Телефон в руках ощущается новее, чем есть на самом деле.

Отдельно порадовала температура. На iOS 26 этот iPhone грелся легко, даже на простых задачах. iOS 27 держит корпус холодным заметно дольше. А холодный смартфон — хороший знак: значит, процессам не приходится молотить впустую. Обычно за этим следует и более щадящий расход батареи. Правда, это все еще бета, и нагрузка на железо в течение цикла тестирования будет скакать. Если тоже ловите баги на бете или нашли что-то интересное, заглядывайте в наш чат в Telegram или МАКС, обсудим вместе.

Что еще получат старые айфоны на iOS 27

После презентации могло показаться, что старым айфонам достанутся одни исправления багов. На деле это не так. Siri с искусственным интеллектом iPhone 11 Pro Max действительно не получит, но список остальных нововведений вышел приличным. Например, в Wallet теперь можно создавать собственные карты, — я как раз добавил пластиковые карты в Apple Wallet и перестал носить кошелек.

Мой личный фаворит — новая кнопка буфера обмена прямо на клавиатуре. Вставить текст или только что сделанный скриншот стало заметно быстрее. Понравилась и возможность отдельно регулировать громкость будильников и таймеров.

Есть и другие мелочи, которые делают систему удобнее: переработанный интерфейс для прослушивания аудиосообщений в iMessage, сохранение кадра в высоком разрешении из видео в «Фото» и увеличенные виджеты на домашнем экране. Плюс все айфоны на iOS 27 получат доработанный Liquid Glass с новым ползунком прозрачности, чтобы подстроить внешний вид под себя.

По итогу семилетний iPhone 11 Pro Max на iOS 27 работает быстрее, анимации идут плавнее, корпус холоднее, и к этому еще горсть полезных функций. Для устройства, которое многие уже мысленно списали, это отличный результат. Забавно, но именно старые модели могут оказаться в главном выигрыше от этого обновления, хотя вся шумиха вокруг iOS 27 крутится вокруг ИИ. Так что переживать из-за отсутствия Siri AI на iPhone 11 точно не стоит. А самые выгодные гаджеты для дома и не только мы по традиции собираем в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.