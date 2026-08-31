iOS 27 beta 8 вышла: обновляться сейчас или ждать, и когда обновление выйдет для всех

Apple продолжает разгонять бета-цикл, и сегодня, 31 августа, до разработчиков добралась iOS 27 beta 8. От прошлой сборки её отделяет ровно неделя, а до сентябрьской премьеры остаются считанные дни: новые iPhone уже вовсю светятся в утечках, а свежие цвета iPhone 18 Pro Max показали на реальных фото ещё до анонса. Пока же компания шлифует систему, поэтому посмотрим, что нового в восьмой бете, как её поставить и когда ждать релиз для всех.



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Как установить beta 8 на Айфон

Восьмую бету iOS 27 и iPadOS 27 Apple по традиции раздаёт только зарегистрированным разработчикам. Понадобится аккаунт разработчика (бесплатный оформляется на сайте Apple), а дальше всё делается прямо со смартфона.

Откройте «Настройки». Зайдите в раздел «Основные». Выберите «Обновление ПО» и подождите, пока сборка подтянется в списке.

Пока идёт установка, Айфон лучше не трогать: поставьте его на зарядку, подключитесь к стабильному Wi-Fi и дайте процессу спокойно завершиться. И держите в уме, что после перехода на iOS 27 смартфон первое время может разряжаться заметно быстрее, но Apple уже объяснила, почему так происходит и что с этим делать. На бета-версии лишний риск точно ни к чему.

Что изменилось в новой бете

Полный список правок восьмой беты мы ещё вычитываем и допишем этот раздел отдельно. А пока сориентируемся по последним сборкам: на финишной прямой Apple почти не добавляет крупных функций и делает ставку на оптимизацию и исправление ошибок, о чём прямо сказано в заметках к обновлению.

Подтянули диктовку : свежая локальная модель точнее ловит речь, аккуратнее расставляет знаки препинания и не спотыкается на именах из контактов. Включается в настройках клавиатуры.

: свежая локальная модель точнее ловит речь, аккуратнее расставляет знаки препинания и не спотыкается на именах из контактов. Включается в настройках клавиатуры. Завезли поддержку геймпада PlayStation Access : он дружит с Айфоном и iPad, а под себя можно собрать и сохранить отдельные профили управления.

: он дружит с Айфоном и iPad, а под себя можно собрать и сохранить отдельные профили управления. В «Здоровье» появились зоны пульса и мощности для велотренировок и новые показатели репродуктивного здоровья, плюс приложению теперь можно открыть либо всю историю, либо только свежие данные.

для велотренировок и новые показатели репродуктивного здоровья, плюс приложению теперь можно открыть либо всю историю, либо только свежие данные. В «Доме» с Apple Intelligence записи с камер обрабатываются прямо на устройстве, а систему можно попросить найти или описать нужный момент на видео (потребуется iCloud+ от 2 ТБ ).

). Будильник снова гасится прямо с экрана блокировки, без разблокировки Айфона.

Убрали ложное предупреждение о влаге в разъёме, когда туда ничего не воткнуто.

Поправили портретный режим камеры: размытие фона перестало ложиться криво.

Вычистили редкие зависания и самопроизвольные перезагрузки, когда смартфон просто лежит без дела.

Экран блокировки стал строже: Siri и поиск не открываются на заблокированном Айфоне, если вы их там выключили.

Критические уведомления больше не включаются сами собой у каждого приложения, что просит доступ.

В «Сообщениях» починили стикеры от незнакомых отправителей, размеры GIF и картинок, а заодно искажение HDR-скриншотов.

AirPlay вернулся к работе с домашними кинотеатрами, где нужен PIN или пароль, а в CarPlay ожили кнопки перелистывания треков на руле.

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Что из этого доехало ровно до восьмой сборки, уточним, когда добьём примечания. А как система ведёт себя в реальной жизни, мы уже проверили на iPhone 17: замерили скорость работы и автономность. По ритму сборок ясно одно: громких фишек в восьмой бете ждать не стоит, зато система должна стать стабильнее и быстрее перед сентябрьским релизом.

Когда выйдет финальная версия для всех

Финальная iOS 27 выйдет в сентябре, и календарь уже читается. Apple официально позвала на презентацию 9 сентября, где покажет iPhone 18 Pro и iPhone Ultra, а публичную версию системы компания традиционно раскатывает где-то через неделю после анонса, ближе к старту продаж. План такой.

iOS 27 beta 8 вышла 31 августа , ровно через неделю после седьмой сборки.

, ровно через неделю после седьмой сборки. Примерно через неделю ждём релиз-кандидат (RC), финальную предрелизную сборку: его показывают 9 сентября , прямо на презентации Apple.

, прямо на презентации Apple. А публичный релиз iOS 27 для всех выходит 14 сентября, ближе к старту продаж новых Айфонов.

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А вот если под рукой есть запасной аппарат или вы разработчик, восьмая сборка удобна для проверки приложений: она максимально близка к финалу. Если же вы завязаны на программы, которых уже нет в App Store, восстановить их можно отдельно: установка удалённых приложений через iMazing снова работает.

Что лучше: iOS 27 или iOS 26.6.1

На финишной прямой у многих в настройках всплывает выбор: бета iOS 27 или свежая iOS 26.6.1. Разница простая. Версия 26.6.1 сугубо техническая: в привычках она ничего не меняет, зато тихо латает дыры безопасности и, по жалобам, лечит перегрев и повышенный расход батареи. iOS 27 куда интереснее по функциям (новый Siri, Liquid Glass, прирост скорости), но это всё ещё сырая сборка, на которой некомфортно жить каждый день.

Оба варианта мы подробно сравнили в разборе, что скачать на Айфон: iOS 27 или iOS 26.6.1, и вывод там простой: если Айфон рабочий, держитесь ближе к стабильной версии, а бету без запасного устройства лучше обходить стороной.