Один номер на два айфона: что такое iPhone Handoff в iOS 27

Apple постепенно раскрывает, что нового ждет нас в iOS 27, и одна из самых любопытных возможностей едва не проскочила мимо всех. Речь про функцию iPhone Handoff, которая позволяет переключаться между двумя айфонами, сохраняя на обоих один и тот же номер телефона. Впервые о ней обмолвились еще на презентации WWDC 2026 в июне, но тогда Apple ограничилась одной строчкой в списке нововведений и никаких деталей не раскрыла. Кстати, недавно мы рассказывали, почему айфон может греться и быстро садиться после установки iOS 27, так что неприятные стороны обновления мы уже разобрали. Теперь очередь за приятной новинкой: посмотрим, как она устроена и есть ли шанс воспользоваться ею в России.



Что такое iPhone Handoff и зачем он нужен

Идея у функции простая. У вас два айфона и один номер, и вы можете свободно перекидывать связь с одного устройства на другое, ничего не переставляя физически и не дергая оператора каждый раз. Как именно это выглядит, уже можно посмотреть на портале MacRumors: там появился ролик с настройкой на двух виртуальных айфонах. По сути это тот же принцип, что и с остальными фишками системы: Apple продолжает делать так, чтобы устройства работали как единое целое. Если вам вообще нравится копаться в свежих возможностях прошивки, обратите внимание и на новые настройки экрана блокировки, которые появились в этой же версии.

Кому это пригодится? Сценариев хватает. Допустим, у вас есть основной айфон и второй, который вы держите для работы, спорта или поездок. Раньше, чтобы принимать звонки на оба, приходилось либо возиться с переадресацией, либо заводить два номера. С iPhone Handoff все проще: номер один, а телефонов два, и связь сама следует за тем устройством, которым вы пользуетесь прямо сейчас. Один номер на два айфона — вот вся суть в одной фразе.

Функция логично встраивается в общую идею Apple о едином цифровом пространстве. Компания давно движется к тому, чтобы граница между вашими гаджетами стиралась, и переключение номера между двумя телефонами тут отлично вписывается. Если любите первыми узнавать о таких находках в прошивках, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС — там мы разбираем все важное про технику Apple.

Как настроить переключение между айфонами

Настраивается iPhone Handoff в приложении Настройки, в разделе с сотовой связью. В процессе вы выбираете, какой айфон станет основным, то есть тем, которым пользуетесь чаще всего, а какой будет дополнительным. Новых функций в iOS 27 вообще много, и настраиваются они похожим образом: например, недавно мы объясняли, как включить съемку с двух камер одновременно в FaceTime. Здесь логика та же — пара шагов в настройках, и все готово.

Дальше начинается самое интересное с технической стороны. Основная eSIM остается на главном айфоне, а дополнительное устройство получает companion eSIM — грубо говоря, свою копию, привязанную к тому же номеру. Именно это и позволяет гонять связь туда-сюда между двумя телефонами без лишних движений. Все настройки сотовой связи при этом управляются только с основного айфона, чтобы не было путаницы.

Есть и приятные мелочи. Номер телефона переключается между устройствами в зависимости от того, какой айфон разблокирован в данный момент. Взяли в руки второй телефон, разблокировали — связь переехала на него. А чтобы вы не гадали, где сейчас активен номер, при переключении на экране появляется уведомление в Динамическом острове. Геолокация тоже завязана на активное устройство: система делится вашим местоположением на основе того айфона, который прямо сейчас использует номер.

Один важный нюанс. Мало иметь два айфона на iOS 27, нужна еще и поддержка со стороны оператора. Без нее ничего не заработает. По имеющимся данным, одними из первых функцию могут включить T-Mobile в США и Deutsche Telekom в Германии. То есть все упирается не только в Apple, но и в готовность конкретных операторов. Не получается разобраться с настройками или остались вопросы? Пишите в наши чаты в Telegram или МАКС — там подскажут и помогут.

Заработает ли iPhone Handoff в России

А теперь о грустном. С российскими айфонами и операторами история совсем другая, и радужных перспектив тут, к сожалению, нет. Пока же, если хочется навести порядок в своем устройстве, почитайте, как отделить свои фото от скриншотов и чужих картинок на айфоне с iOS 27. Вещь простая, но полезная. А вот с iPhone Handoff все куда сложнее.

Проблема первая — сама eSIM. За границей перекинуть цифровую симку между устройствами намного проще, чем у нас. В России перенос eSIM с одного айфона на другой каждый раз превращается в отдельный квест: ее приходится заново перевыпускать через оператора. То есть даже базовый сценарий, на котором держится вся функция, у нас работать не будет.

Проблема вторая, и она куда серьезнее. Нужна поддержка операторов, а ее сейчас просто нет и в ближайшее время не предвидится. Функция физически не включится, пока Apple не договорится с сотовыми компаниями и те не активируют ее на своей стороне. Применительно к российским операторам это в текущей ситуации попросту невозможно. Так что рассчитывать на то, что получится одновременно пользоваться двумя айфонами с одним номером в России, точно не стоит.

Вывод неутешительный, но честный: iPhone Handoff — это функция для тех рынков, где Apple и операторы работают в связке. Нам остается только наблюдать со стороны и завидовать. Ну а пока новинка обходит нас стороной, можно присмотреть что-нибудь полезное для айфона в нашем канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС, где мы делимся интересными находками с AliExpress.

Когда функция доберется до пользователей

Официального релиза iOS 27 еще не было, но ждать осталось недолго. После трех месяцев бета-тестирования прошивку должны выпустить уже в этом месяце. Вместе с ней, судя по всему, подъедут и первые подробности про iPhone Handoff, а заодно станет понятно, кто из операторов реально поддержит функцию на старте.

Пока же картина такая. Идея у Apple отличная: один номер, два айфона и бесшовное переключение между ними — это удобно и логично. Для тех, кто давно жонглирует парой устройств, такое дополнение может оказаться по-настоящему полезным. Но привязка к операторам сильно сужает круг тех, кто сможет попробовать функцию сразу после релиза.

Для России же все упирается в две стены разом: сложный перенос eSIM и отсутствие поддержки со стороны операторов. Даже если однажды первая проблема как-то решится, вторая пока остается непреодолимой. Так что iPhone Handoff мы записываем в список красивых, но недоступных нам возможностей. Будем надеяться, что ситуация когда-нибудь изменится, но в обозримом будущем чуда ждать не приходится.