Один номер на два айфона: что такое iPhone Handoff в iOS 27

Иван Кузнецов

Apple постепенно раскрывает, что нового ждет нас в iOS 27, и одна из самых любопытных возможностей едва не проскочила мимо всех. Речь про функцию iPhone Handoff, которая позволяет переключаться между двумя айфонами, сохраняя на обоих один и тот же номер телефона. Впервые о ней обмолвились еще на презентации WWDC 2026 в июне, но тогда Apple ограничилась одной строчкой в списке нововведений и никаких деталей не раскрыла. Кстати, недавно мы рассказывали, почему айфон может греться и быстро садиться после установки iOS 27, так что неприятные стороны обновления мы уже разобрали. Теперь очередь за приятной новинкой: посмотрим, как она устроена и есть ли шанс воспользоваться ею в России.

В iOS 27 нашли очень интересную функцию, но заработает ли в России — большой вопрос. Фото.

В iOS 27 нашли очень интересную функцию, но заработает ли в России — большой вопрос

Что такое iPhone Handoff и зачем он нужен

Идея у функции простая. У вас два айфона и один номер, и вы можете свободно перекидывать связь с одного устройства на другое, ничего не переставляя физически и не дергая оператора каждый раз. Как именно это выглядит, уже можно посмотреть на портале MacRumors: там появился ролик с настройкой на двух виртуальных айфонах. По сути это тот же принцип, что и с остальными фишками системы: Apple продолжает делать так, чтобы устройства работали как единое целое. Если вам вообще нравится копаться в свежих возможностях прошивки, обратите внимание и на новые настройки экрана блокировки, которые появились в этой же версии.

Что такое iPhone Handoff и зачем он нужен. Один номер будет перекидываться между двумя айфонами автоматически. Фото.

Один номер будет перекидываться между двумя айфонами автоматически

Кому это пригодится? Сценариев хватает. Допустим, у вас есть основной айфон и второй, который вы держите для работы, спорта или поездок. Раньше, чтобы принимать звонки на оба, приходилось либо возиться с переадресацией, либо заводить два номера. С iPhone Handoff все проще: номер один, а телефонов два, и связь сама следует за тем устройством, которым вы пользуетесь прямо сейчас. Один номер на два айфона — вот вся суть в одной фразе.

Функция логично встраивается в общую идею Apple о едином цифровом пространстве. Компания давно движется к тому, чтобы граница между вашими гаджетами стиралась, и переключение номера между двумя телефонами тут отлично вписывается. Если любите первыми узнавать о таких находках в прошивках, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС — там мы разбираем все важное про технику Apple.

Как настроить переключение между айфонами

Настраивается iPhone Handoff в приложении Настройки, в разделе с сотовой связью. В процессе вы выбираете, какой айфон станет основным, то есть тем, которым пользуетесь чаще всего, а какой будет дополнительным. Новых функций в iOS 27 вообще много, и настраиваются они похожим образом: например, недавно мы объясняли, как включить съемку с двух камер одновременно в FaceTime. Здесь логика та же — пара шагов в настройках, и все готово.

Как настроить переключение между айфонами. Выбор второго айфона в настройках сотовых данных. Фото.

Выбор второго айфона в настройках сотовых данных

Дальше начинается самое интересное с технической стороны. Основная eSIM остается на главном айфоне, а дополнительное устройство получает companion eSIM — грубо говоря, свою копию, привязанную к тому же номеру. Именно это и позволяет гонять связь туда-сюда между двумя телефонами без лишних движений. Все настройки сотовой связи при этом управляются только с основного айфона, чтобы не было путаницы.

Как настроить переключение между айфонами. Копирование eSIM на второй айфон. Фото.

Копирование eSIM на второй айфон

Есть и приятные мелочи. Номер телефона переключается между устройствами в зависимости от того, какой айфон разблокирован в данный момент. Взяли в руки второй телефон, разблокировали — связь переехала на него. А чтобы вы не гадали, где сейчас активен номер, при переключении на экране появляется уведомление в Динамическом острове. Геолокация тоже завязана на активное устройство: система делится вашим местоположением на основе того айфона, который прямо сейчас использует номер.

Как настроить переключение между айфонами. При разблокировке одного из айфонов сотовые данные будут активироваться автоматически, о чем расскажет Dynamiс Island. Фото.

При разблокировке одного из айфонов сотовые данные будут активироваться автоматически, о чем расскажет Dynamiс Island

Один важный нюанс. Мало иметь два айфона на iOS 27, нужна еще и поддержка со стороны оператора. Без нее ничего не заработает. По имеющимся данным, одними из первых функцию могут включить T-Mobile в США и Deutsche Telekom в Германии. То есть все упирается не только в Apple, но и в готовность конкретных операторов. Не получается разобраться с настройками или остались вопросы? Пишите в наши чаты в Telegram или МАКС — там подскажут и помогут.

Заработает ли iPhone Handoff в России

А теперь о грустном. С российскими айфонами и операторами история совсем другая, и радужных перспектив тут, к сожалению, нет. Пока же, если хочется навести порядок в своем устройстве, почитайте, как отделить свои фото от скриншотов и чужих картинок на айфоне с iOS 27. Вещь простая, но полезная. А вот с iPhone Handoff все куда сложнее.

Проблема первая — сама eSIM. За границей перекинуть цифровую симку между устройствами намного проще, чем у нас. В России перенос eSIM с одного айфона на другой каждый раз превращается в отдельный квест: ее приходится заново перевыпускать через оператора. То есть даже базовый сценарий, на котором держится вся функция, у нас работать не будет.

Заработает ли iPhone Handoff в России. В России даже обычный перенос eSIM с одного смартфона на другой часто превращается в геморой. Фото.

В России даже обычный перенос eSIM с одного смартфона на другой часто превращается в геморой

Проблема вторая, и она куда серьезнее. Нужна поддержка операторов, а ее сейчас просто нет и в ближайшее время не предвидится. Функция физически не включится, пока Apple не договорится с сотовыми компаниями и те не активируют ее на своей стороне. Применительно к российским операторам это в текущей ситуации попросту невозможно. Так что рассчитывать на то, что получится одновременно пользоваться двумя айфонами с одним номером в России, точно не стоит.

Вывод неутешительный, но честный: iPhone Handoff — это функция для тех рынков, где Apple и операторы работают в связке. Нам остается только наблюдать со стороны и завидовать. Ну а пока новинка обходит нас стороной, можно присмотреть что-нибудь полезное для айфона в нашем канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС, где мы делимся интересными находками с AliExpress.

Когда функция доберется до пользователей

Официального релиза iOS 27 еще не было, но ждать осталось недолго. После трех месяцев бета-тестирования прошивку должны выпустить уже в этом месяце. Вместе с ней, судя по всему, подъедут и первые подробности про iPhone Handoff, а заодно станет понятно, кто из операторов реально поддержит функцию на старте.

Когда функция доберется до пользователей. Выход iOS 27 уже не за горами. Фото.

Выход iOS 27 уже не за горами

Пока же картина такая. Идея у Apple отличная: один номер, два айфона и бесшовное переключение между ними — это удобно и логично. Для тех, кто давно жонглирует парой устройств, такое дополнение может оказаться по-настоящему полезным. Но привязка к операторам сильно сужает круг тех, кто сможет попробовать функцию сразу после релиза.

Для России же все упирается в две стены разом: сложный перенос eSIM и отсутствие поддержки со стороны операторов. Даже если однажды первая проблема как-то решится, вторая пока остается непреодолимой. Так что iPhone Handoff мы записываем в список красивых, но недоступных нам возможностей. Будем надеяться, что ситуация когда-нибудь изменится, но в обозримом будущем чуда ждать не приходится.

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