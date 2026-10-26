Apple выпустила новый iPad mini. Я нашел сразу три причины купить его вместо старого

Если у вас уже есть iPad mini, новость о свежей модели вызывает скорее вопрос, чем радость: а стоит ли вообще менять? Обычно маленький планшет обновляли ради нового чипа, и владельцы прошлых версий спокойно такие апдейты пропускали. В этот раз Apple переделала куда больше, и часть слухов из нашего материала о том, чем новый iPad mini будет отличаться от старого, подтвердилась. Я внимательно прочитал пресс-релиз и нашел три изменения, ради которых апгрейд имеет смысл, причем одного из них у этой линейки не было никогда. Ниже разберу каждое, а заодно расскажу, сколько стоит новинка и кому пока лучше остаться на старой модели.



Экран вырос, а планшет остался прежним

Первая причина видна с первого взгляда. В iPad mini впервые поставили OLED-экран Super Retina XDR, и его диагональ выросла с 8,3 до 8,5 дюйма. Габариты при этом почти не изменились: рамки вокруг дисплея стали тоньше примерно на 24%, и лишние доли дюйма уместились за их счет. Планшет все так же держится одной рукой и влезает в карман куртки. Ради этого mini и покупают.

С яркостью разница еще больше. Прошлый mini выдавал около 500 нит, новый в пике доходит до 1200. В обычном режиме и для SDR, и для HDR заявлены 600 нит, контрастность 2 000 000:1, а минимальная яркость опускается до 1 нита. Последнюю цифру оценят те, кто читает в кровати при выключенном свете. Черный наконец стал черным: на OLED каждый пиксель гаснет отдельно, и серой подсветки по краям больше нет.

За доплату можно взять экран с нанотекстурой, как у iPad Pro. На солнце он бликует куда меньше, зато картинка становится чуть менее сочной. Брать такой стоит тем, кто часто работает у окна или на улице.

А вот про частоту обновления Apple в пресс-релизе не говорит ни слова. Будь в mini ProMotion на 120 Гц, компания вряд ли стала бы молчать, поэтому, скорее всего, экран остался 60-герцовым. Это моя догадка, проверим по первым обзорам.

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Его больше не нужно прятать от воды

Вторая причина удивила меня сильнее экрана. Новый mini получил защиту по стандарту IP67. До сих пор официального рейтинга влагозащиты у этой линейки не было. Планшет выдерживает погружение на глубину до 1 метра на 30 минут. Apple оговаривает, что это лабораторные условия, со временем защита слабеет, а мокрый планшет заряжать нельзя. Но читать в ванной или у бассейна станет куда спокойнее.

Добиться герметичности помогли динамики. Решетки на торцах, через которые могла попасть вода, убрали, а звук теперь идет через экран. Apple называет это Acoustic Display: басы дают вуферы, работающие через дисплей, а за высокие частоты отвечают твитеры, спрятанные между стеклом и алюминиевым корпусом. Обещают больше баса и громкости. Звук у маленького планшета всегда был слабым местом, так что этот пункт хочется проверить первым.

Заодно корпус стал тоньше: 5,4 мм против 6,3 мм у прошлого поколения. Вес Apple не называет, говорит только, что планшет стал легче. Цветов два: новый «темная ночь» и «сияющая звезда».

Фронтальная камера на 12 Мп с функцией «В центре внимания» переехала на длинную грань, и на видеозвонках с лежащим горизонтально планшетом вы больше не будете смотреть мимо собеседника. Основная камера тоже на 12 Мп, снимает 4K в 60 кадрах в секунду и получила вспышку Adaptive True Tone.

Начинка с запасом на годы вперед

Третья причина спрятана внутри. В прошлом iPad mini стоял A17 Pro из iPhone 15 Pro, а новый получил сразу A20 Pro, то есть Apple пропустила и A18, и A19. Чип выпущен по 2-нанометровому техпроцессу, а упаковку для него инженеры позаимствовали у процессоров серии M. По данным Apple, шестиядерный процессор в многопоточных задачах быстрее до 60%, а семиядерная графика до 2,7 раза. В каждом графическом ядре появился свой нейроускоритель, есть аппаратная трассировка лучей для игр.

Сильнее всего выросла работа с нейросетями: задачи ИИ новый mini выполняет до 4,5 раза быстрее. Пропускная способность памяти увеличилась больше чем вдвое. Тут есть мелкая оговорка. Сдвоенный 16-ядерный Neural Engine Apple в сноске привязывает к версии на 512 ГБ, а объем оперативной памяти компания, как обычно, не называет. Чем именно старшая конфигурация отличается от младших, покажут разборы.

Беспроводные модули поменяли целиком. За Wi-Fi 7, Bluetooth 6 и Thread отвечает фирменный чип N1, а в версиях с сотовым модулем стоит модем C2 собственной разработки Apple. Компания обещает до 50% более быструю мобильную передачу данных и меньший расход батареи. Подключение к оператору работает через eSIM, ее в России выдают все крупные операторы.

Запас мощности пригодится под Siri AI. Она появится в бета-версии вместе с iPadOS 27.2, а Apple уже выпустила iOS 27.2 в версии RC, так что ждать осталось недолго. Новая Siri учитывает личный контекст, видит, что у вас на экране, и отвечает на вопросы на любые темы. Вот только русского среди ее языков нет: английский, французский, японский, корейский, португальский и испанский. В России ее придется запускать с англоязычными настройками.

Без всяких ухищрений заработают окна, которые можно свободно растягивать и раскладывать по экрану, и функция «Уведомить меня» в Safari: она подскажет, когда товар подешевеет. В iPadOS 27.2 планшет научится расширять рабочий стол на внешний монитор. Есть и неприятная сноска: у части серверных функций Apple Intelligence дневные лимиты, а расширенный доступ в будущем станет платным.

Теперь о деньгах. Перед анонсом Марк Гурман из Bloomberg писал, что новый mini будет стоить около 799 долларов, при том что прошлая модель продавалась за 599. Apple остановилась на 699 долларах за базовую версию с Wi-Fi и 128 ГБ памяти, а версия с сотовой связью стоит от 849 долларов. Цены конфигураций на 256 и 512 ГБ в пресс-релизе не раскрыты. Предзаказ открывается 28 октября в 36 странах, в продажу планшет поступит 6 ноября. России в списке ожидаемо нет, так что у нас mini появится через параллельный импорт и стоить в первые недели будет ощутимо дороже американского ценника.

Аксессуары тоже недешевые. Apple Pencil Pro стоит 129 долларов, Apple Pencil с USB-C — 79 долларов. Столько же просят за обложку Smart Folio из ткани TechWoven в синем или серо-коричневом цвете. Отдавать такие деньги за обложку необязательно: чехлы и защитные стекла под новые планшеты мы ищем для канала «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Если у вас iPad mini 7 и вы читаете с него дома, гнаться за новинкой незачем: A17 Pro справляется с iPadOS 27 и Apple Intelligence. Менять планшет есть смысл владельцам iPad mini 6 и более старых моделей, а еще тем, кто часто сидит с ним на улице или берет его к воде. Если новый все же купите, старый не обязательно продавать: мы уже показывали, как сделать из старого iPad экран для умного дома.

Не можете решить, брать новинку или забрать прошлую модель со скидкой? Спросите в нашем чате в Telegram или МАКС, там подскажут под ваш сценарий. Лично мне больше всего интересно, как звучит экран-динамик и правда ли планшет обошелся без ProMotion. Подробности узнаем 6 ноября, когда mini доберется до первых покупателей.