Сравнил iPad mini 2026 и 2024. Оказалось, что старый планшет кое в чем даже лучше

Если у вас iPad mini на A17 Pro, вчерашний анонс Apple наверняка заставил задуматься о замене. Компания переделала в новом планшете почти все, от экрана до модема, и на бумаге прошлая модель рядом с ним выглядит гостем из другой эпохи. Но когда я положил рядом полные характеристики обеих моделей, нашлось несколько строчек, которые Apple в пресс-релизе не выделяла. Одна из них касается как раз той версии, которую купит большинство. Ниже разберем, что поменялось на деле, в чем новинка уступает старичку и кому прошлый mini еще послужит. А главные причины обновиться у нас уже есть в первом разборе нового iPad mini.



Почти каждая строчка таблицы поменялась

Два поколения iPad mini разделяют два года, и обычно за такой срок Apple меняет чип и пару мелочей. Здесь вышло иначе. Новый mini получил другой тип экрана, корпус, динамики, модем и даже ориентацию фронтальной камеры, поэтому сравнивать модели по одной цифре процессора бессмысленно. Я свел основные параметры в одну таблицу по официальным характеристикам Apple.

Параметр iPad mini 2024 (A17 Pro) iPad mini 2026 (A20 Pro) Экран 8,3 дюйма, LCD, 2266 x 1488 8,5 дюйма, OLED, 2316 x 1512 Яркость 500 нит 600 нит, до 1200 нит в HDR, минимум 1 нит Процессор 6 ядер (3 нм) 5 ядер в 128 и 256 ГБ, 6 ядер в 512 ГБ (2 нм) Графика 5 ядер 7 ядер Пропускная способность памяти 51,2 ГБ/с 115,2 ГБ/с Толщина и вес (Wi-Fi) 6,3 мм, 293 г 5,4 мм, 255 г Защита от воды нет IP67, до 30 минут на глубине 1 м Фронтальная камера на короткой грани, f/2.4 на длинной грани, f/2.0 Связь Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, модем Qualcomm X70 Wi-Fi 7, Bluetooth 6, модем Apple C2 Аккумулятор 19,3 Вт·ч 18,9 Вт·ч Цвета серый космос, сияющая звезда, фиолетовый, синий темная ночь, сияющая звезда Цена в США от 599 долларов от 699 долларов, с LTE от 849

Не изменились Touch ID в кнопке питания, объемы памяти, скорость порта USB-C, высота корпуса и поддержка Apple Pencil, так что стилус от старого планшета подойдет и к новому. А вот чехлы придется менять: корпус стал на 2 мм уже и почти на миллиметр тоньше.

Экран решает больше, чем процессор

Главная причина менять планшет видна в первую же минуту, и это не A20 Pro. OLED вместо LCD дает настоящий черный цвет, контраст 2 000 000:1 и минимальную яркость в 1 нит. Последняя цифра важнее, чем кажется: iPad mini часто берут как читалку перед сном, и старый экран в темной комнате светил заметно сильнее, чем хотелось бы. Плюс к этому рамки стали тоньше на 24%, поэтому диагональ выросла до 8,5 дюйма без прибавки в высоте.

Для тех, кто читает на улице или у окна, Apple впервые предложила в mini нанотекстурное стекло против бликов. Только оно стоит 100 долларов сверху и доступно в версиях от 256 ГБ, так что минимальная конфигурация с матовым экраном получается заметно дороже базовой. Про частоту обновления Apple ничего не говорит, ProMotion в характеристиках нет. Если вы привыкли к 120 Гц на айфоне, плавности, скорее всего, не почувствуете.

Второе, что ощущается в руке, это вес. Минус 38 граммов для планшета, который держат одной рукой по часу в метро, большая разница. Добавьте к этому IP67: теперь mini можно брать в ванну или к бассейну без пакета.

Пять ядер вместо шести за 699 долларов

Самая неприятная строчка спрятана в характеристиках процессора, и на презентационных слайдах ее не найти. В версиях на 128 и 256 ГБ стоит урезанный A20 Pro: у него пять ядер процессора, два производительных и три энергоэффективных. У прошлого mini на A17 Pro ядер шесть. Полный чип с шестью ядрами и двумя нейронными движками по 16 ядер достается только версии на 512 ГБ.

Отсюда и оговорка к громким цифрам. Apple обещает до 60% прироста в многопоточных задачах, графику в 2,7 раза быстрее и ИИ в 4,5 раза быстрее, но эти «до» посчитаны для старшей версии. Базовый планшет тоже окажется быстрее старого, все-таки 2 нм против 3 нм, семь графических ядер вместо пяти и вдвое более быстрая память. Просто разрыв будет меньше, чем на слайде. Объем оперативной памяти Apple не раскрывает, известно только, что он вырос относительно 8 ГБ.

Честно говоря, для чтения, браузера и YouTube разница между пятью и шестью ядрами незаметна. Она всплывет в тяжелых играх, монтаже и локальных нейросетях. Если вы берете mini именно под это, смотрите сразу на 512 ГБ, иначе переплата за новый чип теряет смысл. Свежие подробности о тестах A20 Pro появятся в первых обзорах, и мы расскажем о них в наших каналах в Telegram и МАКС, как только планшеты доберутся до тестеров.

Что добавили, а что тихо убрали

Новый mini научился выводить картинку на монитор в режиме расширенного рабочего стола, а не просто дублировать экран. Работает это только на iPadOS 27.2, которая вышла на днях, про остальные изменения апдейта мы рассказали в разборе iOS 27.2 и iPadOS 27.2. Добавилась и быстрая зарядка: до 50% за полчаса. Но адаптер на 35 Вт или мощнее нужно покупать отдельно, в коробке его нет.

Теперь о том, что стало хуже или пропало:

аккумулятор уменьшился с 19,3 до 18,9 Вт·ч, хотя заявленное время работы Apple оставила прежним;

Thread, протокол для умного дома, в характеристиках новой модели больше не упоминается;

цветов осталось два вместо четырех, фиолетового и синего больше нет;

динамики теперь спрятаны под экран, и как звучит такая система, пока никто не слышал.

С батареей паниковать рано: OLED и 2-нм чип расходуют энергию экономнее, поэтому на практике время работы может и не просесть. Про Thread вопрос серьезнее для тех, кто использует планшет как пульт для HomeKit. Подтверждения от Apple пока нет, и если вы на это рассчитываете, дождитесь первых владельцев. Нужен блок питания на 35 Вт, чтобы быстрая зарядка вообще заработала? Недорогие адаптеры с таким запасом мощности регулярно попадают в канал «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Старый mini еще рано списывать

Apple сняла модель на A17 Pro с продажи, поэтому дальше ее будут распродавать остатками. А у остатков обычно одна судьба: цена ползет вниз. Новинка же в России официально не продается, предзаказ стартует 28 октября, продажи 6 ноября, и к нам планшеты приедут через параллельный импорт с наценкой. Разница между поколениями в рублях на первых порах выйдет больше, чем 100 долларов в американском прайсе.

Поэтому выбор я бы делал так. Новый mini стоит брать, если планшет у вас постоянно в руках: чтение по вечерам, кино в дороге, заметки на ходу. Тут OLED, легкий корпус и защита от воды окупаются каждый день. Владельцам A17 Pro менять планшет ради процессора нет смысла, особенно на базовую версию с пятью ядрами. А если mini нужен для книг, браузера и видео, прошлое поколение со скидкой останется разумной покупкой еще пару лет, хотя для одних книжек можно обойтись и вовсе без айпада, и мы уже проверяли, получится ли заменить iPad электронной книгой.

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