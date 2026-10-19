Apple выпустила iOS 27.2 RC. Дата выхода для всех и новые функции уже известны

Вечер 19 октября у Apple выдался насыщенным. Компания разослала приглашения на встречу 28 октября, где покажет сенсорный MacBook, а почти сразу после этого выпустила iOS 27.2 Release Candidate. Это последняя сборка перед релизом для всех. Вместе с ней RC получили iPadOS 27.2, macOS Golden Gate 27.2, watchOS, tvOS и visionOS 27.2. Новых функций в сборке нет, зато теперь понятнее, когда ждать релиз. Разбираемся, что войдёт в обновление и стоит ли его качать.



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RC — последняя остановка перед релизом

Release Candidate — это финальная сборка перед релизом. Apple считает её готовой: критические ошибки исправлены, набор функций окончательный. Обычно именно она и становится версией для всех. Чем RC отличается от бет и других обновлений, мы подробно объясняли в разборе типов обновлений iOS.

Несколько дней RC гоняют разработчики. Если не случится эксцессов и серьёзных багов никто не найдёт, Apple просто выпустит эту же сборку для всех. Номер сборки останется прежним, поменяется только подпись в настройках. Вторую RC компания выпускает редко, и только когда находит что-то критичное.

Поэтому RC можно считать точным списком того, что получит ваш Айфон. Добавлять функции на этом этапе уже поздно. А вот убирать недоделанное Apple не стесняется, и в iOS 27.2 так и вышло.

Главная новинка обновления прошла мимо России

RC вышла спустя всего 6 дней после четвёртой беты iOS 27.2. Новых функций по сравнению с ней нет. Сборка только шлифует то, что уже было, и в целом обновление получилось скромным. Вот что войдёт в релиз:

Siri AI понимает французский, японский, корейский, португальский и испанский;

в Apple TV появились семейные профили и Multiview для спорта;

FaceTime снимает сразу на две камеры;

Сообщения подсказывают действия для Календаря, Напоминаний, Заметок и Карт;

Телефон напоминает о годовщине, если она записана в контакте;

в Книгах новое меню и шкала прогресса;

у Apple Music новая чёрно-белая иконка;

для CarPlay Ultra вышли темы с обоями и подсветкой салона.

Русского языка в Siri AI по-прежнему нет. Так что главная фишка обновления в России не заработает. Для нас важнее мелкие правки в стандартных приложениях. Профили в Apple TV, например, пригодятся тем, кто смотрит фильмы всей семьёй с одного аккаунта.

Новое приложение «Здоровье» в релиз тоже не попало. Apple убрала его ещё в четвёртой бете и вернула старую версию. Данные, которые накопились за время тестов, никуда не делись. Само приложение компания обещает выпустить до конца года, скорее всего вместе с iOS 27.3.

Какие ошибки исправили в Release Candidate

Список исправлений в RC короткий, и почти всё для разработчиков. Apple чинила инструменты, на которых тестируют приложения и встроенные покупки. Но косвенно это заденет и обычных пользователей: подписки в приложениях должны работать ровнее.

Окно, в котором приложение просит разрешения отслеживать ваши действия, доработали. Новую расширенную версию запроса Apple дважды переименовала для разработчиков, пока она тоже касается только Евросоюза.

Право на бесплатный пробный период подписки теперь сбрасывается сразу после очистки тестовых покупок. Раньше разработчикам приходилось ждать.

Если в тестах сменить страну или язык магазина, приложение теперь сразу видит изменения и показывает правильные цены.

Неудачные тестовые покупки больше не выводят окна с ошибками, когда разработчик их отключил.

Стандартные отступы у элементов интерфейса теперь нулевые. Разработчикам стоит проверить вёрстку, иначе кнопки и текст в некоторых приложениях могут прилипнуть к краям.

Часть ошибок Apple починить не успела. Функция описания быстрой команды в приложении «Команды» иногда выдаёт ошибку с просьбой повторить позже. Если наткнётесь на неё, просто попробуйте ещё раз через несколько минут.

iOS 27.1 досталась только iPhone Duo

Многие до сих пор ищут iOS 27.1 в настройках. Не тратьте время: эту версию Apple сделала для складного iPhone Duo. Он выходит из коробки с ней, а в коде спрятаны раскладки приложений под два экрана. Почему компания так поступила, мы разбирали в материале про iOS 27.1.

Обычные модели перескакивают сразу на iOS 27.2. Обновление вы не пропустили, его просто не было. После релиза итерации, скорее всего, сольются, и Duo будет обновляться вместе со всеми. Только купить раскладушку в ближайшее время вряд ли получится.

Продажи стартуют 23 октября, но предзаказ раскупили подчистую, а сроки доставки уже сдвинулись на 2027 год. Кто не успел, тому, видимо, придётся ждать до весны.

Есть и повод не расстраиваться. Apple уже раскрыла ёмкость батареи iPhone Duo, и она оказалась меньше, чем у iPhone 18 Pro Max. При этом складной Айфон стоит дороже.

Релиз ждём 26 октября

Точную дату Apple не называла. Но всё совпадает с нашим прогнозом. В материале о том, когда выйдет iOS 27.2, мы называли неделю с 26 октября. Теперь, когда RC готова, релиз 26 октября выглядит самым вероятным вариантом.

Уже поставили iOS 27.2 RC? Расскажите в нашем Telegram-чате или в чате в МАКС, как она работает.

Признаков сразу несколько. Apple обещала новые языки Siri в октябре, а значит, тянуть до ноября компания не станет. Между RC и релизом обычно проходит около недели. Плюс 23 октября стартуют продажи Duo, а 13 ноября начнут продавать умный экран HomeView, которому нужна именно iOS 27.2. Так что ждать осталось около недели. Если Apple найдёт в RC что-то серьёзное, релиз сдвинется на несколько дней, максимум — до 28-29 октября.

С этой версии обновляться уже не страшно

В целом это уже та версия, о загрузке которой можно всерьёз подумать. Сентябрьская iOS 27 и первые заплатки по сути были открытым тестом на пользователях. В iOS 27.2 основные болячки уже вылечены — скачайте, если не терпится, следующим образом.

Сохраните резервную копию на компьютере. Войдите на developer.apple.com под тем же Apple ID, что и на Айфоне. Поставьте телефон на зарядку и подключите к Wi-Fi. Откройте «Настройки», зайдите в «Основные» и выберите «Обновление ПО». В пункте «Бета-обновления» выберите бету iOS 27 для разработчиков. Нажмите «Загрузить и установить» и дождитесь перезагрузки.

Мы подробно рассказывали, когда лучше всего обновлять Айфон. iOS 27.2 там как раз названа безопасным минимумом, а самой ровной сборкой обычно становится iOS 27.3 в начале года. Если вы до сих пор сидите на iOS 26, на следующей неделе будет хороший момент для обновления.