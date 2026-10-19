Apple выпустила iOS 27.2 RC. Дата выхода для всех и новые функции уже известны
Вечер 19 октября у Apple выдался насыщенным. Компания разослала приглашения на встречу 28 октября, где покажет сенсорный MacBook, а почти сразу после этого выпустила iOS 27.2 Release Candidate. Это последняя сборка перед релизом для всех. Вместе с ней RC получили iPadOS 27.2, macOS Golden Gate 27.2, watchOS, tvOS и visionOS 27.2. Новых функций в сборке нет, зато теперь понятнее, когда ждать релиз. Разбираемся, что войдёт в обновление и стоит ли его качать.
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RC — последняя остановка перед релизом
Release Candidate — это финальная сборка перед релизом. Apple считает её готовой: критические ошибки исправлены, набор функций окончательный. Обычно именно она и становится версией для всех. Чем RC отличается от бет и других обновлений, мы подробно объясняли в разборе типов обновлений iOS.
Несколько дней RC гоняют разработчики. Если не случится эксцессов и серьёзных багов никто не найдёт, Apple просто выпустит эту же сборку для всех. Номер сборки останется прежним, поменяется только подпись в настройках. Вторую RC компания выпускает редко, и только когда находит что-то критичное.
Поэтому RC можно считать точным списком того, что получит ваш Айфон. Добавлять функции на этом этапе уже поздно. А вот убирать недоделанное Apple не стесняется, и в iOS 27.2 так и вышло.
Главная новинка обновления прошла мимо России
RC вышла спустя всего 6 дней после четвёртой беты iOS 27.2. Новых функций по сравнению с ней нет. Сборка только шлифует то, что уже было, и в целом обновление получилось скромным. Вот что войдёт в релиз:
- Siri AI понимает французский, японский, корейский, португальский и испанский;
- в Apple TV появились семейные профили и Multiview для спорта;
- FaceTime снимает сразу на две камеры;
- Сообщения подсказывают действия для Календаря, Напоминаний, Заметок и Карт;
- Телефон напоминает о годовщине, если она записана в контакте;
- в Книгах новое меню и шкала прогресса;
- у Apple Music новая чёрно-белая иконка;
- для CarPlay Ultra вышли темы с обоями и подсветкой салона.
Русского языка в Siri AI по-прежнему нет. Так что главная фишка обновления в России не заработает. Для нас важнее мелкие правки в стандартных приложениях. Профили в Apple TV, например, пригодятся тем, кто смотрит фильмы всей семьёй с одного аккаунта.
Новое приложение «Здоровье» в релиз тоже не попало. Apple убрала его ещё в четвёртой бете и вернула старую версию. Данные, которые накопились за время тестов, никуда не делись. Само приложение компания обещает выпустить до конца года, скорее всего вместе с iOS 27.3.
Какие ошибки исправили в Release Candidate
Список исправлений в RC короткий, и почти всё для разработчиков. Apple чинила инструменты, на которых тестируют приложения и встроенные покупки. Но косвенно это заденет и обычных пользователей: подписки в приложениях должны работать ровнее.
- Окно, в котором приложение просит разрешения отслеживать ваши действия, доработали. Новую расширенную версию запроса Apple дважды переименовала для разработчиков, пока она тоже касается только Евросоюза.
- Право на бесплатный пробный период подписки теперь сбрасывается сразу после очистки тестовых покупок. Раньше разработчикам приходилось ждать.
- Если в тестах сменить страну или язык магазина, приложение теперь сразу видит изменения и показывает правильные цены.
- Неудачные тестовые покупки больше не выводят окна с ошибками, когда разработчик их отключил.
- Стандартные отступы у элементов интерфейса теперь нулевые. Разработчикам стоит проверить вёрстку, иначе кнопки и текст в некоторых приложениях могут прилипнуть к краям.
Часть ошибок Apple починить не успела. Функция описания быстрой команды в приложении «Команды» иногда выдаёт ошибку с просьбой повторить позже. Если наткнётесь на неё, просто попробуйте ещё раз через несколько минут.
iOS 27.1 досталась только iPhone Duo
Многие до сих пор ищут iOS 27.1 в настройках. Не тратьте время: эту версию Apple сделала для складного iPhone Duo. Он выходит из коробки с ней, а в коде спрятаны раскладки приложений под два экрана. Почему компания так поступила, мы разбирали в материале про iOS 27.1.
Обычные модели перескакивают сразу на iOS 27.2. Обновление вы не пропустили, его просто не было. После релиза итерации, скорее всего, сольются, и Duo будет обновляться вместе со всеми. Только купить раскладушку в ближайшее время вряд ли получится.
Продажи стартуют 23 октября, но предзаказ раскупили подчистую, а сроки доставки уже сдвинулись на 2027 год. Кто не успел, тому, видимо, придётся ждать до весны.
Есть и повод не расстраиваться. Apple уже раскрыла ёмкость батареи iPhone Duo, и она оказалась меньше, чем у iPhone 18 Pro Max. При этом складной Айфон стоит дороже.
Релиз ждём 26 октября
Точную дату Apple не называла. Но всё совпадает с нашим прогнозом. В материале о том, когда выйдет iOS 27.2, мы называли неделю с 26 октября. Теперь, когда RC готова, релиз 26 октября выглядит самым вероятным вариантом.
Уже поставили iOS 27.2 RC? Расскажите в нашем Telegram-чате или в чате в МАКС, как она работает.
Признаков сразу несколько. Apple обещала новые языки Siri в октябре, а значит, тянуть до ноября компания не станет. Между RC и релизом обычно проходит около недели. Плюс 23 октября стартуют продажи Duo, а 13 ноября начнут продавать умный экран HomeView, которому нужна именно iOS 27.2. Так что ждать осталось около недели. Если Apple найдёт в RC что-то серьёзное, релиз сдвинется на несколько дней, максимум — до 28-29 октября.
С этой версии обновляться уже не страшно
В целом это уже та версия, о загрузке которой можно всерьёз подумать. Сентябрьская iOS 27 и первые заплатки по сути были открытым тестом на пользователях. В iOS 27.2 основные болячки уже вылечены — скачайте, если не терпится, следующим образом.
- Сохраните резервную копию на компьютере.
- Войдите на developer.apple.com под тем же Apple ID, что и на Айфоне.
- Поставьте телефон на зарядку и подключите к Wi-Fi.
- Откройте «Настройки», зайдите в «Основные» и выберите «Обновление ПО».
- В пункте «Бета-обновления» выберите бету iOS 27 для разработчиков.
- Нажмите «Загрузить и установить» и дождитесь перезагрузки.
Мы подробно рассказывали, когда лучше всего обновлять Айфон. iOS 27.2 там как раз названа безопасным минимумом, а самой ровной сборкой обычно становится iOS 27.3 в начале года. Если вы до сих пор сидите на iOS 26, на следующей неделе будет хороший момент для обновления.