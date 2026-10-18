Повесил iPad на холодильник и понял, почему мне не нужен новый Apple HomeView

Миша Королев

Если вы посмотрели, как Apple представила умный экран HomeView, и прикинули, во что он обойдется в России, не спешите искать серого продавца. Официально его здесь не продают, а главная фишка устройства по-русски пока не разговаривает. При этом у многих в ящике стола лежит старый iPad, который давно ничем не занят. В соцсетях сейчас полно роликов, где такой планшет вешают на холодильник, и на кухне он внезапно оказывается полезнее, чем на диване. Только чтобы самоделка не превратилась в дорогую игрушку, придется кое-что учесть. Ниже разберем, какой iPad подойдет, как его настроить и в чем он HomeView проигрывает, а в чем уверенно обходит.

iPad на дверце холодильника, на экране сериал и плитки приложения «Дом»

iPad на дверце холодильника, на экране сериал и плитки приложения «Дом»

Почему вместо HomeView можно взять iPad

После анонса 13 октября ролики с подписью в духе «HomeView теперь в каждом iPad» посыпались один за другим. Сюжет у всех похожий: большой iPad просто примагничивают к дверце холодильника, открывают приложение «Дом» и включают свет на кухне одним касанием. А потом на том же экране запускают сериал и режут салат, не отрываясь от серии. По сути, это сценарий, который Apple показывала в анонсе, только без покупки нового гаджета.

Сравним, что предлагает сама Apple. HomeView — это 7-дюймовый экран 1088 на 1088 точек на подставке с динамиком, внутри чип A18 и 12-мегапиксельная камера. Стоит он 299 долларов, продажи стартуют 13 ноября в восьми странах, и России среди них нет. Так что в серой рознице будет наценка, а Siri AI пока работает только на английском. Выходит, половина того, за что просят деньги, нам в первые месяцы просто недоступна.

iPad на дверце холодильника с приложением «Дом»

iPad на дверце холодильника с приложением «Дом»

Есть и вторая деталь, о которой в анонсе говорили вскользь. У HomeView нет своего App Store. Из коробки там Apple Music, подкасты, календарь, FaceTime и сообщения, а сторонние приложения он показывает по принципу CarPlay: только когда рядом лежит ваш разблокированный iPhone или iPad, и только те, что разработчики адаптировали. Какие видеосервисы появятся к старту, Apple не уточняет. А iPad, который вы когда-то заменили на новую модель, уже оплачен, экран у него в полтора-два раза больше, и ставить на него можно что угодно.

Превратить iPad в кухонный экран проще, чем кажется

Мощный планшет здесь не нужен. Для «Дома», рецептов и видео хватит любого iPad, который получает актуальные версии iPadOS: на устаревшей системе часть новых устройств, например с Matter, может не добавиться, а свежие версии онлайн-кинотеатров перестанут обновляться. Диагональ важнее процессора: на 11 дюймах сериал смотреть приятно даже с другого конца кухни, а на iPad mini уже приходится подходить ближе.

Покупать крепление, кстати, не придется. В корпусах тех iPad, к которым подходит магнитная обложка Smart Folio или клавиатура, стоят штатные магниты, и их хватает, чтобы планшет держался прямо на дверце холодильника. Никаких держателей, клея и дырок в стене: приложили, и экран на месте. Единственное условие — дверца должна магнититься. У холодильников со стеклянным фасадом или встроенных в кухонный гарнитур фокус не сработает, поэтому сначала проверьте дверцу обычным сувенирным магнитиком. И вешайте планшет подальше от плиты, пар и брызги масла экрану не друзья.

Отдельно подумайте про питание. Экран будет гореть весь день, поэтому кабель USB-C до розетки нужен в любом случае. При этом держать планшет на зарядке месяцами — не лучшая идея для старой батареи, поэтому многие ставят умную розетку и выключают питание на ночь. Если аккумулятор заметно вздулся, такой iPad на стену лучше не вешать вообще.

Дальше настройки. Порядок действий такой:

  1. Откройте Настройки — Экран и яркость — Автоблокировка и выберите «Никогда».
    2. Отключение автоблокировки экрана на iPad

    Отключение автоблокировки экрана на iPad

  2. Включите режим «Не беспокоить» или отдельный фокус, чтобы на экран не вылезали личные сообщения.
    3. Активация режима «Не беспокоить» через Пункт управления

    Активация режима «Не беспокоить» через Пункт управления

  3. Добавьте на рабочий стол виджет «Дома» с избранными устройствами, а в док вынесите приложения, которые нужны на кухне.
  4. Если на кухню заглядывают дети, включите Настройки — Универсальный доступ — Гид-доступ: тройное нажатие верхней кнопки закрепит одно приложение на экране.

Гид-доступ пригодится не всем, ведь он запирает планшет в одной программе, а на кухне хочется переключаться между сериалом и рецептом. Поэтому для семьи без маленьких детей хватит отдельного фокуса. Если планшет общий, лучше выйти на нем из личного Apple ID и пригласить отдельную учетную запись в «Дом» как участника: управлять устройствами она сможет, а ваши фото и переписка на кухонной стене не окажутся. Если что-то не получилось, пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут.

Сериал, рецепт и свет на одном экране

Ради чего все затевается, становится понятно в первый же вечер у плиты. На iPad работают Кинопоиск, Okko, Rutube, VK Видео и вообще любые онлайн-кинотеатры, у которых есть приложение в App Store. Окна можно разложить рядом: слева идет серия, справа открыт рецепт или «Дом» с выключателями. Пока закипает вода, вы успеваете досмотреть сцену, поставить таймер голосом и приглушить верхний свет, не вытирая руки.

Рецепт приготовления на экране iPad, который примагничен к холодильнику

Рецепт приготовления на экране iPad, который примагничен к холодильнику

С умным домом есть нюанс. Начиная с iPadOS 16 Apple убрала у iPad роль центра домашней сети: на новой архитектуре «Дома» им могут быть только Apple TV и HomePod. Без них планшет будет включать свет, пока вы стоите рядом, а автоматизации по времени, управление из офиса и уведомления с датчиков работать не будут. Кстати, Apple как раз обновила Apple TV 4K, и это самый удобный центр дома, если в комнате есть телевизор.

Если HomePod mini или Apple TV у вас уже стоят, iPad просто подхватит все, что на них настроено, и экран на холодильнике станет полноценным пультом. Мне кажется, в этом и секрет, почему идея вообще работает: мозг дома живет в другом устройстве, а планшет — окно к нему и заодно маленький телевизор.

Отдельный вопрос — Siri. На iPad голосом можно поставить таймер, включить свет или спросить погоду. Только микрофоны планшета рассчитаны скорее на разговор вблизи, и с другого конца кухни, да еще под шум вытяжки, команда может потеряться. Хотите знать, когда Apple наконец научит Siri AI русскому языку? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, новость о локализации там появится в тот же день.

Чего iPad на холодильнике все-таки не умеет

Честно сравним самоделку с оригиналом. HomeView узнает в лицо до шести человек и каждому показывает свой экран. Через всю кухню его слышат четыре микрофона, а издалека он сам переключает интерфейс на крупные карточки. Еще он выводит до девяти камер одновременно, превращает рецепт с сайта в пошаговую инструкцию с таймерами и играет музыку через динамик с вуфером. У iPad из этого почти ничего нет. Профиль один на всех, а звук из встроенных динамиков вытяжку не перекричит.

Экран Apple HomeView с плитками умного дома

Экран Apple HomeView с плитками умного дома

Зато по приложениям iPad выигрывает с огромным отрывом. Тут весь App Store, а не набор фирменных сервисов плюс то, что транслирует телефон: онлайн-кинотеатры, кулинарные приложения, «Яндекс Музыка», камеры домофона от провайдера, игры для ребенка, пока вы готовите. И ничего не нужно держать рядом разблокированным. Если же завтра идея надоест, планшет снимается со стены и снова становится планшетом.

Кому подойдет самоделка, а кому стоит ждать HomeView? Если вы на кухне в основном смотрите сериалы и рецепты, а Apple TV или HomePod уже есть, экран вы соберете за вечер почти бесплатно. Если же вам нужен именно помощник, который узнает домашних и понимает речь с порога, ждите: у HomeView это заработает, когда Siri AI выучит русский. Пока планшет висит на стене, ему не помешает аккуратный кабель USB-C подходящей длины. Такие провода и настенные держатели для планшетов время от времени попадаются в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Сам я пока смотрю на HomeView как на очень красивый HomePod с экраном, который в России будет стоить заметно дороже своих 299 долларов. Старый iPad на холодильнике умеет меньше в умном доме, зато больше во всем остальном, и попробовать можно прямо сегодня.

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