Повесил iPad на холодильник и понял, почему мне не нужен новый Apple HomeView

Если вы посмотрели, как Apple представила умный экран HomeView, и прикинули, во что он обойдется в России, не спешите искать серого продавца. Официально его здесь не продают, а главная фишка устройства по-русски пока не разговаривает. При этом у многих в ящике стола лежит старый iPad, который давно ничем не занят. В соцсетях сейчас полно роликов, где такой планшет вешают на холодильник, и на кухне он внезапно оказывается полезнее, чем на диване. Только чтобы самоделка не превратилась в дорогую игрушку, придется кое-что учесть. Ниже разберем, какой iPad подойдет, как его настроить и в чем он HomeView проигрывает, а в чем уверенно обходит.



Почему вместо HomeView можно взять iPad

После анонса 13 октября ролики с подписью в духе «HomeView теперь в каждом iPad» посыпались один за другим. Сюжет у всех похожий: большой iPad просто примагничивают к дверце холодильника, открывают приложение «Дом» и включают свет на кухне одним касанием. А потом на том же экране запускают сериал и режут салат, не отрываясь от серии. По сути, это сценарий, который Apple показывала в анонсе, только без покупки нового гаджета.

Сравним, что предлагает сама Apple. HomeView — это 7-дюймовый экран 1088 на 1088 точек на подставке с динамиком, внутри чип A18 и 12-мегапиксельная камера. Стоит он 299 долларов, продажи стартуют 13 ноября в восьми странах, и России среди них нет. Так что в серой рознице будет наценка, а Siri AI пока работает только на английском. Выходит, половина того, за что просят деньги, нам в первые месяцы просто недоступна.

Есть и вторая деталь, о которой в анонсе говорили вскользь. У HomeView нет своего App Store. Из коробки там Apple Music, подкасты, календарь, FaceTime и сообщения, а сторонние приложения он показывает по принципу CarPlay: только когда рядом лежит ваш разблокированный iPhone или iPad, и только те, что разработчики адаптировали. Какие видеосервисы появятся к старту, Apple не уточняет. А iPad, который вы когда-то заменили на новую модель, уже оплачен, экран у него в полтора-два раза больше, и ставить на него можно что угодно.

Превратить iPad в кухонный экран проще, чем кажется

Мощный планшет здесь не нужен. Для «Дома», рецептов и видео хватит любого iPad, который получает актуальные версии iPadOS: на устаревшей системе часть новых устройств, например с Matter, может не добавиться, а свежие версии онлайн-кинотеатров перестанут обновляться. Диагональ важнее процессора: на 11 дюймах сериал смотреть приятно даже с другого конца кухни, а на iPad mini уже приходится подходить ближе.

Покупать крепление, кстати, не придется. В корпусах тех iPad, к которым подходит магнитная обложка Smart Folio или клавиатура, стоят штатные магниты, и их хватает, чтобы планшет держался прямо на дверце холодильника. Никаких держателей, клея и дырок в стене: приложили, и экран на месте. Единственное условие — дверца должна магнититься. У холодильников со стеклянным фасадом или встроенных в кухонный гарнитур фокус не сработает, поэтому сначала проверьте дверцу обычным сувенирным магнитиком. И вешайте планшет подальше от плиты, пар и брызги масла экрану не друзья.

Отдельно подумайте про питание. Экран будет гореть весь день, поэтому кабель USB-C до розетки нужен в любом случае. При этом держать планшет на зарядке месяцами — не лучшая идея для старой батареи, поэтому многие ставят умную розетку и выключают питание на ночь. Если аккумулятор заметно вздулся, такой iPad на стену лучше не вешать вообще.

Дальше настройки. Порядок действий такой:

Откройте Настройки — Экран и яркость — Автоблокировка и выберите «Никогда». Включите режим «Не беспокоить» или отдельный фокус, чтобы на экран не вылезали личные сообщения. Добавьте на рабочий стол виджет «Дома» с избранными устройствами, а в док вынесите приложения, которые нужны на кухне. Если на кухню заглядывают дети, включите Настройки — Универсальный доступ — Гид-доступ: тройное нажатие верхней кнопки закрепит одно приложение на экране.

Гид-доступ пригодится не всем, ведь он запирает планшет в одной программе, а на кухне хочется переключаться между сериалом и рецептом. Поэтому для семьи без маленьких детей хватит отдельного фокуса. Если планшет общий, лучше выйти на нем из личного Apple ID и пригласить отдельную учетную запись в «Дом» как участника: управлять устройствами она сможет, а ваши фото и переписка на кухонной стене не окажутся. Если что-то не получилось, пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут.

Сериал, рецепт и свет на одном экране

Ради чего все затевается, становится понятно в первый же вечер у плиты. На iPad работают Кинопоиск, Okko, Rutube, VK Видео и вообще любые онлайн-кинотеатры, у которых есть приложение в App Store. Окна можно разложить рядом: слева идет серия, справа открыт рецепт или «Дом» с выключателями. Пока закипает вода, вы успеваете досмотреть сцену, поставить таймер голосом и приглушить верхний свет, не вытирая руки.

С умным домом есть нюанс. Начиная с iPadOS 16 Apple убрала у iPad роль центра домашней сети: на новой архитектуре «Дома» им могут быть только Apple TV и HomePod. Без них планшет будет включать свет, пока вы стоите рядом, а автоматизации по времени, управление из офиса и уведомления с датчиков работать не будут. Кстати, Apple как раз обновила Apple TV 4K, и это самый удобный центр дома, если в комнате есть телевизор.

Если HomePod mini или Apple TV у вас уже стоят, iPad просто подхватит все, что на них настроено, и экран на холодильнике станет полноценным пультом. Мне кажется, в этом и секрет, почему идея вообще работает: мозг дома живет в другом устройстве, а планшет — окно к нему и заодно маленький телевизор.

Отдельный вопрос — Siri. На iPad голосом можно поставить таймер, включить свет или спросить погоду. Только микрофоны планшета рассчитаны скорее на разговор вблизи, и с другого конца кухни, да еще под шум вытяжки, команда может потеряться. Хотите знать, когда Apple наконец научит Siri AI русскому языку? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, новость о локализации там появится в тот же день.

Чего iPad на холодильнике все-таки не умеет

Честно сравним самоделку с оригиналом. HomeView узнает в лицо до шести человек и каждому показывает свой экран. Через всю кухню его слышат четыре микрофона, а издалека он сам переключает интерфейс на крупные карточки. Еще он выводит до девяти камер одновременно, превращает рецепт с сайта в пошаговую инструкцию с таймерами и играет музыку через динамик с вуфером. У iPad из этого почти ничего нет. Профиль один на всех, а звук из встроенных динамиков вытяжку не перекричит.

Зато по приложениям iPad выигрывает с огромным отрывом. Тут весь App Store, а не набор фирменных сервисов плюс то, что транслирует телефон: онлайн-кинотеатры, кулинарные приложения, «Яндекс Музыка», камеры домофона от провайдера, игры для ребенка, пока вы готовите. И ничего не нужно держать рядом разблокированным. Если же завтра идея надоест, планшет снимается со стены и снова становится планшетом.

Кому подойдет самоделка, а кому стоит ждать HomeView? Если вы на кухне в основном смотрите сериалы и рецепты, а Apple TV или HomePod уже есть, экран вы соберете за вечер почти бесплатно. Если же вам нужен именно помощник, который узнает домашних и понимает речь с порога, ждите: у HomeView это заработает, когда Siri AI выучит русский. Пока планшет висит на стене, ему не помешает аккуратный кабель USB-C подходящей длины. Такие провода и настенные держатели для планшетов время от времени попадаются в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Сам я пока смотрю на HomeView как на очень красивый HomePod с экраном, который в России будет стоить заметно дороже своих 299 долларов. Старый iPad на холодильнике умеет меньше в умном доме, зато больше во всем остальном, и попробовать можно прямо сегодня.