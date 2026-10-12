Чем новый iPad mini будет отличаться от старого

Если вы давно присматриваетесь к iPad mini и ждали обновления, чтобы наконец взять маленький планшет, свежие новости вас вряд ли порадуют. Летом Apple уже переписала ценник нынешней модели, и казалось, что на этом сюрпризы закончились. Но, судя по данным Марка Гурмана из Bloomberg, следующий мини уедет в совсем другую ценовую категорию и обгонит по стоимости планшет, который всегда считался ступенькой выше. Ниже разберемся, сколько могут попросить за новинку, что Apple даст за эти деньги и есть ли вообще смысл ее ждать.



Сколько будет стоить новый iPad mini

Для начала точка отсчета. iPad mini 7 в США стоит от 599 долларов за версию на 128 ГБ. Еще в начале лета за ту же модель просили 499, но в конце июня Apple подняла цену сразу на сотню. Виновата память: дата-центры под ИИ скупают чипы, те дорожают, и производители перекладывают это на покупателей.

Следующий iPad mini, по словам Гурмана, будет заметно дороже нынешнего. Он получил информацию о цене ближе к 799 долларам. Это плюс 200 долларов к текущей модели и плюс 300 к тому, сколько мини стоил всего полгода назад. Летом сам Гурман осторожно говорил о прибавке примерно в 100 долларов. Теперь вилка выросла вдвое.

Самое забавное в этой истории — соседи по линейке. При такой цене маленький планшет окажется дороже базового 11-дюймового iPad Air, у которого и экран больше, и процессор серии M. Раньше мини был компромиссом для тех, кому важен размер. Теперь он рискует стать нишевой игрушкой.

Есть вариант, при котором наценку проглотить будет проще. Apple может поднять стартовый объем памяти, и тогда часть разницы объяснят двумя сотнями гигабайт сверху. Но это пока только предположение, подтверждения нет.

Что Apple даст за эти деньги

Часть деталей Apple, кстати, выдала сама: мы уже писали, как компания случайно раскрыла новые устройства еще до анонса. С тех пор картина по iPad mini стала довольно полной, и обновление выходит крупнее, чем у мини было за последние годы.

Главное — экран. iPad mini впервые получит OLED вместо LCD. Это глубокий черный, высокая контрастность и заметно более сочная картинка в фильмах и играх. Вместе с дисплеем меняется и корпус: рамки вокруг экрана станут тоньше, так что планшет будет выглядеть свежее даже в выключенном виде.

Дальше звук. Bloomberg писал, что Apple работает над вибрационными динамиками без привычных отверстий: звук будут издавать сами поверхности корпуса. Меньше дырок — меньше путей для воды и пыли. Поэтому новинка может стать первым iPad mini с официальной защитой от воды, причем ближе к уровню айфона.

Процессор пока остается под вопросом. В утечках встречались и A19 Pro, и A20 Pro, но 9to5Mac склоняется ко второму варианту: тот же чип, что стоит в iPhone 18 Pro. Для сравнения, в нынешнем мини работает A17 Pro, так что прирост будет ощутимым при любом раскладе. Хотя, если честно, для чтения, заметок и YouTube планшету хватает и нынешнего чипа с запасом.

Где Apple может сэкономить

При всей красоте списка в нем есть пара мест, где за 799 долларов можно получить меньше, чем ожидаешь. Первое — тип OLED. В iPad Pro стоит тандемная панель из двух слоев, она ярче и живет дольше. В мини, по данным MacRumors, может оказаться более простая однослойная. На бумаге это тоже OLED, но на солнце такой экран будет тусклее, чем у старшего брата.

Второе — частота обновления. Сейчас у iPad mini 60 Гц, и это главная претензия к модели последних лет. Про 120 Гц в новой версии источники пишут противоречиво: одни ждут ProMotion в мини, другие считают, что Apple оставит его прошкам. Если планшет за 799 долларов выйдет с 60 Гц, когда даже базовый iPhone 17 получил 120 Гц, это будет выглядеть странно.

Еще один слух касается размера: экран может вырасти с 8,3 до 8,7 дюйма. Подтверждения у этой информации пока меньше, чем у остальных пунктов. Сомневаетесь, заметите ли разницу между 60 и 120 Гц на планшете? Спросите в нашем чате в Telegram или МАКС, там наверняка найдутся владельцы обоих вариантов.

Когда покажут новый планшет

Ждать осталось недолго. Новый мини должны представить на отдельном мероприятии в конце октября, а программу презентации 27 октября мы уже расписали отдельно. Главными героями там станут MacBook Pro с OLED-экранами, а iPad mini выйдет на сцену рядом.

До этого будет еще одно событие. Уже во вторник, 13 октября, Apple проведет презентацию «Welcome home», посвященную умному дому. Там ждут первый домашний дисплей компании: по данным 9to5Mac, он называется HomeView, получит чип A18, четыре цвета и поступит в продажу в ноябре. iPad mini на этом мероприятии не ждут.

Так что до конца месяца Apple выпустит больше новинок, чем за иной квартал. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС: цены и характеристики iPad mini мы опубликуем сразу после анонса, чтобы вы могли сравнить их с утечками.

Стоит ли ждать OLED-мини или брать прошлый миник

Для России в этом уравнении есть еще одна переменная. С 1 декабря вводят новый сбор, и мы отдельно считали, насколько подорожает техника Apple в России. Новинка до наших магазинов доберется как раз ближе к зиме, так что к долларовой наценке легко может добавиться местная.

Если планшет нужен для чтения, заметок, рецептов на кухне или сериалов в дороге, iPad mini 7 хватит с головой. После анонса новой модели его цена, скорее всего, поползет вниз, и это хороший момент для покупки. Особенно если обратить внимание на б/у экземпляры в хорошем состоянии.

Ждать стоит тем, кому важен экран: тем, кто смотрит много видео, рисует или просто устал от 60 Гц. Добавьте сюда защиту от воды и свежий процессор, который проживет на обновлениях дольше. Такой мини может оказаться последним планшетом, который не захочется менять несколько лет. А если решили остаться на семерке и продлить ей жизнь, нормальный чехол и защитное стекло под iPad mini можно поискать в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Есть и скептический взгляд. Утечки о высокой цене иногда работают как подготовка публики: если Apple в итоге объявит 699 долларов, это воспримут почти как подарок. Так что окончательные выводы лучше делать после 27 октября, когда цифры назовет сама компания.