iPhone Duo распаковали на видео за 3 дня до старта продаж

Если вы ждете iPhone Duo, то наверняка уже пересмотрели все ролики с презентации, где складной айфон раскрывается без единой царапины и складки. Журналисты успели подержать его на закрытых показах, но обычный человек, который сам снимает пленку с коробки, до сих пор Duo в руках не держал. Ну, почти. За три дня до старта продаж на YouTube появилась первая распаковка не от прессы, и в кадр попали вещи, которые Apple в рекламе показывать не спешила. Ниже разберем, что видно на записи, откуда у автора телефон раньше всех и как это касается тех, кто собирается покупать Duo.



Duo впервые показали не со сцены Apple

Видео выложил канал Kingmi Mobile, который называет себя саудовским. Ролик появился 20 октября, а через несколько часов следом вышел второй. В первом автор распаковывает Duo и крутит его в руках, во втором показывает версию на 1 ТБ в цвете Night Sky и заодно белый Star White. Каждое видео длится около двух минут, на фоне стоит целая стопка коробок с айфонами.

Вживую Duo выглядит так же, как на презентации. Сложенный он лежит в руке как обычный айфон, а при первом включении на внешнем экране загорается привычное яблоко. Сзади у Night Sky в углу стоит овальный блок камер, корпус темно-серый и матовый. Ближе к концу первого ролика автор уже надевает на телефон прозрачный чехол с кольцом MagSafe, а на столе рядом с коробками лежат упаковки защитных стекол. Похоже, к распаковке готовились заранее.

Первый ролик называется громко: автор пишет, что складки на экране он вообще не видит. По двухминутному ролику судить об этом рано: складку обычно видно на выключенном экране и под углом к свету, а такие кадры в распаковку не попали. Зато хорошо видно другое: в раскрытом виде Duo превращается в тонкую ровную пластину. Так что пока это слова блогера, а окончательный ответ дадут обзоры.

Apple кладет Duo в коробку раскрытым

Самая полезная находка в роликах касается упаковки. iPhone Duo лежит в коробке в разложенном виде, а не сложенным пополам. Получается плоский планшет с экраном 7,6 дюйма, а не толстый брусок. Во всем остальном упаковка ничем не отличается от коробок других айфонов: та же форма, тот же минимализм, ничего лишнего.

Мне это решение кажется логичным. Складной экран больше всего боится нагрузки на сгиб, особенно если телефон неделями лежит закрытым на складе или в пути. Раскрытый Duo в коробке не давит на шарнир и не оставляет экран в напряжении. А если вспомнить, сколько Apple просит за ремонт, такая осторожность понятна: мы уже писали, что замена внутреннего экрана обойдется почти в половину цены смартфона.

Еще одна деталь бросается в глаза, если поставить видео на паузу. Надписи на коробках похожи на китайские. Это мелочь, но именно она отвечает на главный вопрос, который возникает у всех, кто посмотрел ролик.

Телефон, который никому еще не привезли

Официально iPhone Duo поступит в продажу 23 октября. Предзаказы открылись 16 октября, и никто из тех, кто оформил покупку на сайте Apple, телефон пока не получил. Обзоры прессы ожидаются не раньше 21 октября. Откуда тогда у блогера целая стопка коробок?

Сам автор в описании ничего не объясняет: ни слова о том, купил он телефоны, взял на время или получил на обзор. Китайские надписи намекают, что партия пришла из Китая в обход обычных магазинов. В пользу этой версии говорит и кадр из второго ролика: интерфейс на экране китайский, а виджет погоды показывает шанхайский район Пудун. Такое случается почти перед каждым запуском: устройства утекают со складов или от поставщиков за несколько дней до старта. Часть коллег вообще допускает, что в кадре муляжи. Честно говоря, на макеты это не похоже: и сами телефоны, и коробки выглядят как настоящие. Но пока Apple молчит, исключать ничего нельзя.

Интересно, что такие ролики выходят и на фоне дефицита. Apple ограничила покупку двумя телефонами в одни руки, а перекупщики уже выставляют Duo на eBay с наценкой в тысячи долларов. Хотите узнать, как Duo покажет себя в первых обзорах, когда спадет ажиотаж? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, разборы появятся там сразу после снятия эмбарго.

Распаковать Duo оказалось проще, чем купить

Пока одни снимают распаковки, остальным придется подождать. Если вы попробуете заказать iPhone Duo из России, то столкнетесь с теми же сроками, что и покупатели в США. По данным MacRumors, при заказе в американском интернет-магазине Apple Duo приедет только 25 января. В Канаде доставку в день старта раскупили утром в день открытия предзаказов, и новые заказы сдвинулись на февраль 2027 года.

С розницей тоже непросто. Apple до сих пор не сказала, продадут ли Duo в магазинах без брони 23 октября. На сайте компании советуют проверить наличие 24 октября, а сотрудников части магазинов, по данным от 17 октября, предупредили, что телефонов для тех, кто придет без записи, скорее всего не будет. В Японии, Южной Корее и ОАЭ купить Duo можно только по брони на самовывоз. Еще 28 стран и регионов получат новинку 30 октября.

Цены при этом никто не снижал. В США iPhone Duo стоит от 1999 долларов за версию на 256 ГБ, это на 700 долларов дороже iPhone 18 Pro Max. В Канаде модель на 1 ТБ, которую распаковал блогер, стоит 3899 канадских долларов до налогов. Всего есть четыре варианта памяти, от 256 ГБ до 2 ТБ, и два цвета: Star White и Night Sky.

Первые Duo уйдут мимо витрин Apple

Ролик Kingmi Mobile интересен не только самим телефоном: он хорошо показывает, как будет выглядеть первый месяц продаж. Партии, которые уходят мимо официальных магазинов, первыми окажутся у перекупщиков, а значит и у серых продавцов. Если вы решите взять Duo с рук или у серовозов, проверьте его сразу на месте: раскройте и сложите несколько раз, посмотрите на складку под углом к свету и убедитесь, что телефон не активирован. Стоит он в любом случае дорого, и в пересчете на рубли новинка тянет почти на 300 тысяч.

Перед покупкой не забудьте и про автономность. Внутри Duo стоит батарея суммарно на 4883 мА·ч, и по емкости аккумулятора Duo уступает iPhone 18 Pro Max, хотя стоит заметно дороже. Возможно, чехол и повербанк к такому телефону понадобятся с первого дня, и недорогие аксессуары для айфонов то и дело попадаются в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Сомневаетесь, стоит ли гнаться за Duo в первую же неделю или лучше дождаться нормальных поставок? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там уже спорят, кто первым увидит складной айфон вживую. А настоящие ответы про складку и шарнир дадут обзоры прессы, которые должны выйти со дня на день.