iPhone Duo распаковали на видео за 3 дня до старта продаж

Миша Королев

Если вы ждете iPhone Duo, то наверняка уже пересмотрели все ролики с презентации, где складной айфон раскрывается без единой царапины и складки. Журналисты успели подержать его на закрытых показах, но обычный человек, который сам снимает пленку с коробки, до сих пор Duo в руках не держал. Ну, почти. За три дня до старта продаж на YouTube появилась первая распаковка не от прессы, и в кадр попали вещи, которые Apple в рекламе показывать не спешила. Ниже разберем, что видно на записи, откуда у автора телефон раньше всех и как это касается тех, кто собирается покупать Duo.

Коробка iPhone Duo на столе

Коробка iPhone Duo на столе

Duo впервые показали не со сцены Apple

Видео выложил канал Kingmi Mobile, который называет себя саудовским. Ролик появился 20 октября, а через несколько часов следом вышел второй. В первом автор распаковывает Duo и крутит его в руках, во втором показывает версию на 1 ТБ в цвете Night Sky и заодно белый Star White. Каждое видео длится около двух минут, на фоне стоит целая стопка коробок с айфонами.

Снятие пленки с iPhone Duo в процессе распаковки

Снятие пленки с iPhone Duo в процессе распаковки

Вживую Duo выглядит так же, как на презентации. Сложенный он лежит в руке как обычный айфон, а при первом включении на внешнем экране загорается привычное яблоко. Сзади у Night Sky в углу стоит овальный блок камер, корпус темно-серый и матовый. Ближе к концу первого ролика автор уже надевает на телефон прозрачный чехол с кольцом MagSafe, а на столе рядом с коробками лежат упаковки защитных стекол. Похоже, к распаковке готовились заранее.

Включение iPhone Duo

Включение iPhone Duo

Первый ролик называется громко: автор пишет, что складки на экране он вообще не видит. По двухминутному ролику судить об этом рано: складку обычно видно на выключенном экране и под углом к свету, а такие кадры в распаковку не попали. Зато хорошо видно другое: в раскрытом виде Duo превращается в тонкую ровную пластину. Так что пока это слова блогера, а окончательный ответ дадут обзоры.

Apple кладет Duo в коробку раскрытым

Самая полезная находка в роликах касается упаковки. iPhone Duo лежит в коробке в разложенном виде, а не сложенным пополам. Получается плоский планшет с экраном 7,6 дюйма, а не толстый брусок. Во всем остальном упаковка ничем не отличается от коробок других айфонов: та же форма, тот же минимализм, ничего лишнего.

iPhone Duo, вытащенный из коробки

iPhone Duo, вытащенный из коробки

Мне это решение кажется логичным. Складной экран больше всего боится нагрузки на сгиб, особенно если телефон неделями лежит закрытым на складе или в пути. Раскрытый Duo в коробке не давит на шарнир и не оставляет экран в напряжении. А если вспомнить, сколько Apple просит за ремонт, такая осторожность понятна: мы уже писали, что замена внутреннего экрана обойдется почти в половину цены смартфона.

Еще одна деталь бросается в глаза, если поставить видео на паузу. Надписи на коробках похожи на китайские. Это мелочь, но именно она отвечает на главный вопрос, который возникает у всех, кто посмотрел ролик.

Телефон, который никому еще не привезли

Официально iPhone Duo поступит в продажу 23 октября. Предзаказы открылись 16 октября, и никто из тех, кто оформил покупку на сайте Apple, телефон пока не получил. Обзоры прессы ожидаются не раньше 21 октября. Откуда тогда у блогера целая стопка коробок?

Сам автор в описании ничего не объясняет: ни слова о том, купил он телефоны, взял на время или получил на обзор. Китайские надписи намекают, что партия пришла из Китая в обход обычных магазинов. В пользу этой версии говорит и кадр из второго ролика: интерфейс на экране китайский, а виджет погоды показывает шанхайский район Пудун. Такое случается почти перед каждым запуском: устройства утекают со складов или от поставщиков за несколько дней до старта. Часть коллег вообще допускает, что в кадре муляжи. Честно говоря, на макеты это не похоже: и сами телефоны, и коробки выглядят как настоящие. Но пока Apple молчит, исключать ничего нельзя.

Внутренний экран iPhone Duo во включенном виде

Внутренний экран iPhone Duo во включенном виде

Интересно, что такие ролики выходят и на фоне дефицита. Apple ограничила покупку двумя телефонами в одни руки, а перекупщики уже выставляют Duo на eBay с наценкой в тысячи долларов. Хотите узнать, как Duo покажет себя в первых обзорах, когда спадет ажиотаж? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, разборы появятся там сразу после снятия эмбарго.

Распаковать Duo оказалось проще, чем купить

Пока одни снимают распаковки, остальным придется подождать. Если вы попробуете заказать iPhone Duo из России, то столкнетесь с теми же сроками, что и покупатели в США. По данным MacRumors, при заказе в американском интернет-магазине Apple Duo приедет только 25 января. В Канаде доставку в день старта раскупили утром в день открытия предзаказов, и новые заказы сдвинулись на февраль 2027 года.

Разные цвета iPhone Duo из видео

Разные цвета iPhone Duo из видео

С розницей тоже непросто. Apple до сих пор не сказала, продадут ли Duo в магазинах без брони 23 октября. На сайте компании советуют проверить наличие 24 октября, а сотрудников части магазинов, по данным от 17 октября, предупредили, что телефонов для тех, кто придет без записи, скорее всего не будет. В Японии, Южной Корее и ОАЭ купить Duo можно только по брони на самовывоз. Еще 28 стран и регионов получат новинку 30 октября.

Цены при этом никто не снижал. В США iPhone Duo стоит от 1999 долларов за версию на 256 ГБ, это на 700 долларов дороже iPhone 18 Pro Max. В Канаде модель на 1 ТБ, которую распаковал блогер, стоит 3899 канадских долларов до налогов. Всего есть четыре варианта памяти, от 256 ГБ до 2 ТБ, и два цвета: Star White и Night Sky.

Первые Duo уйдут мимо витрин Apple

Ролик Kingmi Mobile интересен не только самим телефоном: он хорошо показывает, как будет выглядеть первый месяц продаж. Партии, которые уходят мимо официальных магазинов, первыми окажутся у перекупщиков, а значит и у серых продавцов. Если вы решите взять Duo с рук или у серовозов, проверьте его сразу на месте: раскройте и сложите несколько раз, посмотрите на складку под углом к свету и убедитесь, что телефон не активирован. Стоит он в любом случае дорого, и в пересчете на рубли новинка тянет почти на 300 тысяч.

Перед покупкой не забудьте и про автономность. Внутри Duo стоит батарея суммарно на 4883 мА·ч, и по емкости аккумулятора Duo уступает iPhone 18 Pro Max, хотя стоит заметно дороже. Возможно, чехол и повербанк к такому телефону понадобятся с первого дня, и недорогие аксессуары для айфонов то и дело попадаются в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Сомневаетесь, стоит ли гнаться за Duo в первую же неделю или лучше дождаться нормальных поставок? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там уже спорят, кто первым увидит складной айфон вживую. А настоящие ответы про складку и шарнир дадут обзоры прессы, которые должны выйти со дня на день.

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