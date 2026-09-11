В Госдуме рассказали, почему покупать iPhone 18 Pro и Duo в России опасно

Вчера Apple показала сразу три новинки — iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и первый складной iPhone Duo. А уже сегодня зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов после презентации посоветовал россиянам новую технику Apple не покупать вообще. По его логике, деньги можно легко потерять: устройство якобы в любой момент превратят в кирпич по щелчку из-за океана. Пока в России уже назвали цены на новинки и многие прикидывают бюджет, депутат предлагает пройти мимо витрины целиком. Разберемся, есть ли тут реальная угроза или это очередной инфоповод на пустом месте.



Что именно предложил депутат

Свинцов высказался коротко и жестко: от техники Apple, по его мнению, лучше отказаться полностью. Свою позицию он связал с рисками ограничений со стороны американских компаний. Кстати, если вы еще выбираете модель и хотите понять, чем отличаются 18 Pro и Max, у нас есть подробный разбор именно на эту тему.

Вот прямая цитата депутата:

Конечно, платить огромные деньги за гаджет, который компания Apple может в любой момент превратить в кирпич, я считаю, опрометчиво. Просто рискованно и можно потерять деньги. Мы видим, как многие западные сервисы, и в первую очередь американские, делают постоянно какие-то подлянки и гадости нашим гражданам. Поэтому, конечно, я хотел бы порекомендовать нашим гражданам с осторожностью покупать технику Apple, потому что она может быть дистанционно просто заблокирована. Мне кажется, нашим гражданам пора переходить на какие-то более универсальные средства. И от техники Apple потихоньку, наверное, от нее отказываться.

Повод для таких слов действительно есть. Недавно из App Store удалили приложения холдинга VK, и в самой Apple объяснили это действием антироссийских санкций. То есть история с ограничениями — не выдумка, прецеденты реально случаются. Вопрос лишь в том, насколько велик шанс однажды остаться с бесполезным куском стекла в руках. И вот тут начинается самое интересное.

Заблокировать iPhone можно, но есть нюанс

Скажу честно: чисто технически удаленная блокировка возможна. У Apple есть инструменты вроде Activation Lock и механизмов управления устройствами, которыми в теории реально превратить смартфон в кирпич. Раз уж речь зашла про начинку новинок, мы отдельно посчитали, сколько оперативной памяти в iPhone — и по железу к аппаратам вопросов нет.

Только вот рычаги эти есть далеко не у одной Apple. Google управляет Android и своими сервисами, Samsung и Xiaomi заливают на телефоны собственные прошивки и обновления, у каждого из них тоже есть доступ к вашему устройству через фирменные оболочки и аккаунты. Если завтра кто-то из них захочет — технически заблокировать смогут и смартфон на Android, хоть Samsung, хоть Xiaomi. Так что выделять именно Apple как какое-то уникальное зло не совсем корректно: риск ровно такой же у любого бренда. Просто про айфоны говорить громче и заметнее.

И еще один момент, о котором забывают. Одно дело — когда компания технически способна что-то сделать, и совсем другое — когда она реально идет на такой шаг. За все годы работы в России Apple ни разу не блокировала пользователям устройства целиком. Санкции задели конкретные приложения и сервисы, но сам смартфон как работал, так и работает: звонки, камера, браузер, сторонние программы никуда не делись. Разница между теоретической угрозой и практикой тут огромная. Хотите разбираться в новинках Apple глубже и не пропускать такие новости? Подписывайтесь на наш канал в Telegram и в МАКС — там мы разбираем каждую тему по полочкам.

Почему заблокировать телефоны в одной стране очень сложно

Теперь про сам сценарий массовой блокировки конкретно в России. На бумаге это звучит грозно, но на практике задача превращается в головоломку. Мы, кстати, недавно выяснили, сколько держат заряд новые iPhone — и это куда более полезная информация для покупателя, чем страшилки про кирпич.

Первая проблема — иностранцы. В стране живут и работают люди из других государств, у них тоже айфоны, и отрубить технику строго по геолокации, не задев их, почти нереально. Второй момент — у россиян на руках устройства, купленные в самых разных странах: в ОАЭ, Казахстане, Гонконге, Европе, Китае и много где еще. Они привязаны к разным регионам и аккаунтам, поэтому аккуратно выключить только российские аппараты технически очень непросто. Одним рубильником тут не обойтись.

И третье, самое серьезное. Любая массовая блокировка в отдельно взятой стране — это опасный прецедент. Стоит Apple поступить так один раз, и доверие к бренду просядет по всему миру: люди просто начнут бояться покупать айфоны, ведь завтра то же самое могут сделать и с ними. Для компании, которая живет за счет репутации и лояльности, это прямой удар по собственному кошельку. Никто в здравом уме не станет резать курицу, несущую золотые яйца. Не нашли ответа на свой вопрос или хотите обсудить новинки вживую? Заглядывайте в наш чат в Telegram или в МАКС — там всегда подскажут.

Стоит ли отказываться от новых iPhone

Если убрать эмоции, картина выходит довольно спокойной. Да, теоретическая возможность заблокировать устройство существует — ровно как и у любого смартфона на рынке. Но реальных случаев массового отключения айфонов в России не было, и предпосылок к тому, что Apple вдруг начнет стрелять себе в ногу, тоже не видно. Поводов для паники пока действительно немного.

Разумный подход — не поддаваться ни истерике, ни слепому оптимизму. Держать резервную почту не только на iCloud, помнить пароль от Apple ID, не хранить единственную копию важных данных исключительно в облаке — вот это реально полезные привычки. Они защитят вас в любой ситуации, хоть с Apple, хоть с Android. А выбрасывать рабочий телефон из-за одного громкого заявления — решение куда более сомнительное, чем покупка новинки.

Так что покупать новый iPhone или нет — каждый решает сам, исходя из бюджета и своих задач. Наше дело — дать факты без нагнетания, а выводы вы сделаете лучше любого депутата. А если вы любите присматривать интересные гаджеты и аксессуары по адекватным ценам, загляните в наш канал «Сундук Али-Бабы» в МАКС — там регулярно выходят подборки с AliExpress.