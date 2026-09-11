В Госдуме рассказали, почему покупать iPhone 18 Pro и Duo в России опасно

Кирилл Пироженко

Вчера Apple показала сразу три новинки — iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и первый складной iPhone Duo. А уже сегодня зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов после презентации посоветовал россиянам новую технику Apple не покупать вообще. По его логике, деньги можно легко потерять: устройство якобы в любой момент превратят в кирпич по щелчку из-за океана. Пока в России уже назвали цены на новинки и многие прикидывают бюджет, депутат предлагает пройти мимо витрины целиком. Разберемся, есть ли тут реальная угроза или это очередной инфоповод на пустом месте.

Депутаты советуют не покупать новые iPhone. Фото.

Депутаты советуют не покупать новые iPhone

Что именно предложил депутат

Свинцов высказался коротко и жестко: от техники Apple, по его мнению, лучше отказаться полностью. Свою позицию он связал с рисками ограничений со стороны американских компаний. Кстати, если вы еще выбираете модель и хотите понять, чем отличаются 18 Pro и Max, у нас есть подробный разбор именно на эту тему.

Вот прямая цитата депутата:

Конечно, платить огромные деньги за гаджет, который компания Apple может в любой момент превратить в кирпич, я считаю, опрометчиво. Просто рискованно и можно потерять деньги. Мы видим, как многие западные сервисы, и в первую очередь американские, делают постоянно какие-то подлянки и гадости нашим гражданам. Поэтому, конечно, я хотел бы порекомендовать нашим гражданам с осторожностью покупать технику Apple, потому что она может быть дистанционно просто заблокирована. Мне кажется, нашим гражданам пора переходить на какие-то более универсальные средства. И от техники Apple потихоньку, наверное, от нее отказываться.

Повод для таких слов действительно есть. Недавно из App Store удалили приложения холдинга VK, и в самой Apple объяснили это действием антироссийских санкций. То есть история с ограничениями — не выдумка, прецеденты реально случаются. Вопрос лишь в том, насколько велик шанс однажды остаться с бесполезным куском стекла в руках. И вот тут начинается самое интересное.

Заблокировать iPhone можно, но есть нюанс

Скажу честно: чисто технически удаленная блокировка возможна. У Apple есть инструменты вроде Activation Lock и механизмов управления устройствами, которыми в теории реально превратить смартфон в кирпич. Раз уж речь зашла про начинку новинок, мы отдельно посчитали, сколько оперативной памяти в iPhone — и по железу к аппаратам вопросов нет.

Заблокировать iPhone можно, но есть нюанс. Samsung Galaxy S26 Ultra, который тоже может быть заблокирован удаленно. Фото.

Samsung Galaxy S26 Ultra, который тоже может быть заблокирован удаленно

Только вот рычаги эти есть далеко не у одной Apple. Google управляет Android и своими сервисами, Samsung и Xiaomi заливают на телефоны собственные прошивки и обновления, у каждого из них тоже есть доступ к вашему устройству через фирменные оболочки и аккаунты. Если завтра кто-то из них захочет — технически заблокировать смогут и смартфон на Android, хоть Samsung, хоть Xiaomi. Так что выделять именно Apple как какое-то уникальное зло не совсем корректно: риск ровно такой же у любого бренда. Просто про айфоны говорить громче и заметнее.

И еще один момент, о котором забывают. Одно дело — когда компания технически способна что-то сделать, и совсем другое — когда она реально идет на такой шаг. За все годы работы в России Apple ни разу не блокировала пользователям устройства целиком. Санкции задели конкретные приложения и сервисы, но сам смартфон как работал, так и работает: звонки, камера, браузер, сторонние программы никуда не делись. Разница между теоретической угрозой и практикой тут огромная. Хотите разбираться в новинках Apple глубже и не пропускать такие новости? Подписывайтесь на наш канал в Telegram и в МАКС — там мы разбираем каждую тему по полочкам.

Почему заблокировать телефоны в одной стране очень сложно

Теперь про сам сценарий массовой блокировки конкретно в России. На бумаге это звучит грозно, но на практике задача превращается в головоломку. Мы, кстати, недавно выяснили, сколько держат заряд новые iPhone — и это куда более полезная информация для покупателя, чем страшилки про кирпич.

Почему заблокировать телефоны в одной стране очень сложно. iPhone Duo в полураскрытом виде. Фото.

iPhone Duo в полураскрытом виде

Первая проблема — иностранцы. В стране живут и работают люди из других государств, у них тоже айфоны, и отрубить технику строго по геолокации, не задев их, почти нереально. Второй момент — у россиян на руках устройства, купленные в самых разных странах: в ОАЭ, Казахстане, Гонконге, Европе, Китае и много где еще. Они привязаны к разным регионам и аккаунтам, поэтому аккуратно выключить только российские аппараты технически очень непросто. Одним рубильником тут не обойтись.

И третье, самое серьезное. Любая массовая блокировка в отдельно взятой стране — это опасный прецедент. Стоит Apple поступить так один раз, и доверие к бренду просядет по всему миру: люди просто начнут бояться покупать айфоны, ведь завтра то же самое могут сделать и с ними. Для компании, которая живет за счет репутации и лояльности, это прямой удар по собственному кошельку. Никто в здравом уме не станет резать курицу, несущую золотые яйца. Не нашли ответа на свой вопрос или хотите обсудить новинки вживую? Заглядывайте в наш чат в Telegram или в МАКС — там всегда подскажут.

Стоит ли отказываться от новых iPhone

Если убрать эмоции, картина выходит довольно спокойной. Да, теоретическая возможность заблокировать устройство существует — ровно как и у любого смартфона на рынке. Но реальных случаев массового отключения айфонов в России не было, и предпосылок к тому, что Apple вдруг начнет стрелять себе в ногу, тоже не видно. Поводов для паники пока действительно немного.

Стоит ли отказываться от новых iPhone. iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max в новом бордовом цвете. Фото.

iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max в новом бордовом цвете

Разумный подход — не поддаваться ни истерике, ни слепому оптимизму. Держать резервную почту не только на iCloud, помнить пароль от Apple ID, не хранить единственную копию важных данных исключительно в облаке — вот это реально полезные привычки. Они защитят вас в любой ситуации, хоть с Apple, хоть с Android. А выбрасывать рабочий телефон из-за одного громкого заявления — решение куда более сомнительное, чем покупка новинки.

Так что покупать новый iPhone или нет — каждый решает сам, исходя из бюджета и своих задач. Наше дело — дать факты без нагнетания, а выводы вы сделаете лучше любого депутата. А если вы любите присматривать интересные гаджеты и аксессуары по адекватным ценам, загляните в наш канал «Сундук Али-Бабы» в МАКС — там регулярно выходят подборки с AliExpress.

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