Apple выпустила iPhone 18 Pro и 18 Pro Max: дороже на 100 долларов, но я уже готов влезть в кредиты

Apple наконец показала iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Снаружи флагманы почти не изменились, зато внутри апгрейд вышел основательным: новый процессор, рекордная автономность у старшей модели, переработанная камера и, наконец, тот самый винный цвет. Презентация выдалась насыщенной, но именно пара Pro интересует большинство покупателей. Большую часть новинок инсайдеры угадали заранее, а все ключевые изменения мы собрали в разборе про главные фишки iPhone 18 Pro ещё до анонса. Теперь разложим по полкам, что получилось у Apple в итоге и стоит ли бежать за обновлением.



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Дизайн и цвета: наконец-то бургунди

Корпус и экраны Apple трогать не стала, все силы ушли на начинку. Зато обновилась палитра: теперь это четыре цвета, включая новый бургунди, а рядом с ним чёрный, голубой и серебристый glacier. Именно винный оттенок стал главным сюрпризом презентации, ради такого уже хочется достать кошелёк. Заодно компания переработала оформление задней панели и поставила уменьшенный Dynamic Island. Внешне обе модели остались узнаваемыми, а разница между ними прежняя, в габаритах: Pro Max ощутимо крупнее и тяжелее младшего собрата, зато и запас под батарею у него больше. Так что смело заказывайте чехол, желательно прозрачный, чтобы новый цвет было видно.

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Процессор A20 Pro и новый модем C2

Сердце обеих моделей это чип A20 Pro. Apple подтвердила главное: он построен на 2-нанометровом техпроцессе и получил 6-ядерный процессор из двух супер-ядер и четырёх энергоэффективных. Чего ждать по факту, мы прикидывали ещё по августовскому настольному чипу M6 из того же семейства: ставка на скорость вместе с экономией заряда, так что заряд тратится медленнее даже на привычных задачах. Отдельно Apple добавила второй нейродвижок и прямо называет iPhone 18 Pro своим главным смартфоном для ИИ, а значит, Apple Intelligence должен шевелиться заметно шустрее.

Под корпусом ещё пара важных изменений. По данным инсайдеров, впервые в старших моделях появился собственный модем Apple C2 вместо чипа Qualcomm, а систему охлаждения обновили до испарительной камеры второго поколения. Первый отвечает за связь и экономию батареи, вторая эффективнее отводит тепло, поэтому в тяжёлых играх и при долгой съёмке телефон реже будет сбрасывать частоты. Правда, ранние фирменные модемы Apple звёзд с неба не хватали, так что реальную скорость в метро и в дороге стоит проверить на тестах, а не по слайдам.

Камеры: чем iPhone 18 Pro Max обходит младший Pro

А вот тут Apple впервые за пару лет заметно развела модели по возможностям. По данным инсайдеров, переменную диафрагму получит только iPhone 18 Pro Max: она даёт вручную управлять глубиной резкости и точнее дозировать свет, примерно как на зеркальном фотоаппарате. Раньше основная камера айфонов всегда работала с фиксированным значением f/1.78, теперь у старшего появляется честная оптика. Особенно это оценят любители портретов: программное размытие иногда мажет по краям волос и очков, а настоящая диафрагма даёт естественную картинку без артефактов.

Разошлись и телевики. Мы уже подробно разбирали разницу камер: у Pro Max ждут 6x оптического зума и более совершенную пятипреломляющую призму, а обычный Pro, вероятно, ограничится приближением в диапазоне 5x-6x. Для тех, у кого айфон это основная камера в кармане, разница вполне может стать поводом доплатить за старшую версию.

Батарея: у Pro Max новый рекорд среди айфонов

Автономность в этом году главный козырь старшей модели, и Apple прямо назвала iPhone 18 Pro Max самым автономным айфоном в истории. По данным разборов, точная ёмкость аккумулятора ставит рекорд: до 5567 мАч у старшей модели в версии с eSIM, это почти на 10% больше прошлого поколения.

В переводе на живой опыт лишний десяток процентов ёмкости это дополнительный час-полтора экрана в тяжёлом сценарии вроде навигации или съёмки видео. А младшему Pro повезло меньше, у него прибавка символическая, около 1%. Причина простая: Pro Max толще, внутри больше места под аккумулятор. Так что, запасайтесь хорошей зарядкой заранее!

Хорошая зарядка UGREEN

Важный нюанс для нашего рынка: ёмкость зависит от версии. В аппаратах с лотком под физическую SIM батарея чуть скромнее, а именно такие в основном и едут в Россию по параллельному импорту.

Цена и когда получится купить

И тут без сюрпризов: айфоны снова подорожали. В России в первые недели за новинку просят серьёзные суммы, а на фоне дефицита на старте ценник рискует подскочить ещё выше. Виновата нехватка оперативной памяти, которая тормозит сборку, плюс базовый iPhone 18 отложили на начало 2027 года, а iPhone Air 2 этой осенью не ждут.

Выбор у покупателя фактически сузился до Pro-моделей, так что очереди и растянутые сроки доставки почти неизбежны. Так уже было с iPhone X, только тогда виноват был сложный экран, а не память. В первые недели после релиза ценник вполне может добраться до 170-180 тысяч рублей. Нужна новинка сразу, оформляйте предзаказ в первые минуты и закладывайте бюджет заранее.