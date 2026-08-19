Apple поставит нормальную камеру только в iPhone 18 Pro Max. Каких функций не будет в iPhone 18 Pro

До анонса iPhone 18 Pro остается меньше месяца, и разговоры про камеры новых смартфонов заметно оживились. Долгое время инсайдеры сходились на том, что оба Pro-устройства получат абсолютно одинаковые модули, но свежий прогноз ломает эту картину. Судя по всему, за максимально продвинутую съемку в этом году придется не только доплатить, но и смириться с внушительными габаритами корпуса. А вот вчера мы уже разбирали, насколько мощнее станет iPhone 18 Pro относительно прошлого поколения, так что общая картина по осенним новинкам постепенно складывается.



Переменная диафрагма достанется только старшей модели

О переменной диафрагме для айфонов говорят еще с 2024 года, и это стала бы первая подобная система в истории линейки. Изначально предполагалось, что технологию получат сразу обе версии Pro. Но известный инсайдер Ice Universe в новом посте на Weibo заявил обратное. По его словам, переменная диафрагма станет эксклюзивом именно старшей модели iPhone 18 Pro Max.

Косвенно это подтверждает июньская утечка внутренних документов поставщика Apple — индийской компании Tata Electronics. В тех файлах фигурировал новый сенсор Sony IMX905 с поддержкой переменной диафрагмы, и привязан он был как раз к Pro Max. Про младший iPhone 18 Pro в бумагах не сказали ни слова, но пока непонятно, означает ли это отсутствие функции или просто неполные данные в самой утечке.

Разница между двумя Pro — тема, к которой я возвращаюсь не первый раз. Если хочется подробностей, у нас есть отдельный материал про то, чем iPhone 18 Pro Max отличается от обычной версии по всем параметрам. Хотите узнать про камеры новых айфонов еще больше? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС — свежие утечки мы разбираем там одними из первых.

Что переменная диафрагма даст в реальной съемке

Стоит объяснить, почему вокруг этой функции столько ажиотажа. Apple ни разу не ставила переменную диафрагму в iPhone. Начиная с iPhone 14 Pro и вплоть до iPhone 17 Pro основная камера работала с фиксированным значением f/1.78, то есть объектив всегда оставался полностью открытым при съемке.

Переменная система устроена иначе. Пользователь сможет вручную менять диафрагму, примерно как на зеркальном фотоаппарате. На деле это дает больше контроля над глубиной резкости: можно получить максимально четкий кадр целиком или, наоборот, аккуратно размыть фон за объектом. Правда, все упирается в то, как именно Apple реализует эту механику. Вполне возможно, что процесс окажется автоматическим, а полноценный ручной режим спрячут глубоко в настройках или отдадут только профессиональному фоторежиму.

Мне как человеку, который снимает на iPhone почти каждый день, подобная возможность кажется куда полезнее очередной гонки за мегапикселями. Живая настройка диафрагмы способна изменить сам подход к съемке, а не просто добавить пару цифр в характеристиках. Особенно это заметно в портретах и вечерних кадрах, где важно точно управлять тем, сколько света попадает на матрицу. Кстати, примерное представление о новинках уже есть: энтузиасты даже показали презентацию iPhone 18 на YouTube раньше самой Apple.

Телеобъектив тоже может стать поводом доплатить

История с диафрагмой — не единственная интрига. Издание 9to5mac со ссылкой на того же Ice Universe пишет, что часть возможностей телеобъектива тоже может достаться исключительно старшей модели.

Речь о двух вещах. Во-первых, 6x оптического зума: у обычного iPhone 18 Pro приближение, вероятно, ограничится диапазоном 5x-6x. Во-вторых, более совершенная пятипреломляющая призма, которая отвечает за компактность длиннофокусного модуля. Для сравнения, у iPhone 17 Pro и Pro Max камеры сейчас полностью идентичны: все три тыльных сенсора по 48 Мп, а восьмикратное приближение по факту получается за счет кропа 24-мегапиксельного кадра.

Сам инсайдер использует осторожное слово «может», так что полной уверенности у него нет. Похоже, в цепочке поставок Apple ему встретились противоречивые данные, и финальную конфигурацию камер мы узнаем только на презентации. Если интересно, чем iPhone 18 будет отличаться от Pro-версий и когда он вообще доберется до полок, у нас есть подробный разбор и по этому вопросу.

Не смогли определиться с моделью или остались вопросы по камере? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там всегда подскажут. А свежие скидки на аксессуары для съемки мы регулярно выкладываем в канале Сундук Али-Бабы в мессенджере МАКС.

Стоит ли теперь целиться сразу в Pro Max?

Если слухи подтвердятся, выбор станет заметно сложнее. Раньше между Pro и Pro Max решали в основном диагональ экрана и время автономной работы. Последний раз камерой модели разделяли на iPhone 15 Pro, который остался без перископического телевика, доставшегося тогда только версии Pro Max. Тогда многим пришлось выбирать между удобным размером и лучшей оптикой, и сейчас эта дилемма возвращается.

Старший iPhone 18 Pro Max в этом году ожидается крупнее и тяжелее предшественника, но по остальным характеристикам, кроме камеры, он должен быть примерно равен младшему собрату. Получается, платить придется не деньгами, а удобством: держать такой аппарат одной рукой будет заметно сложнее. Обе модели Pro покажут уже в следующем месяце вместе с первым складным айфоном, который в слухах называют iPhone Ultra.

Лично я склоняюсь к тому, что ради лучшей камеры готов терпеть увесистый «кирпич» в кармане, хотя прекрасно понимаю тех, кому важнее компактность. Если же для вас в приоритете автономность, обратите внимание на точную емкость аккумуляторов iPhone 18, которая в этом году обещает поставить рекорд среди айфонов. А в комментариях расскажите: перешли бы вы на Pro Max ради эксклюзивных возможностей камеры?