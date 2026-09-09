Apple прокачала iPhone 18 Pro по-взрослому: с процессором A20 Pro он работает как макбук

9 сентября на презентации Surprise and Shine Apple представила A20 Pro — процессор для iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, о которых рассказал мой коллега Иван Герасимов. Это первый 2-нм чип Apple в смартфоне — переход с 3 нм сразу на 2 нм, который Apple сделала в партнёрстве с TSMC. Разбираю, что внутри, чем это лучше A19 Pro и стоит ли ради нового чипа обновляться.



Что такое 2 нм и почему это важно для iPhone

Техпроцесс — это размер транзисторов внутри чипа. Чем меньше, тем больше транзисторов помещается на том же кристалле, тем эффективнее чип работает и тем меньше тепла выделяет. Прошлогодний A19 Pro использовал 3-нм техпроцесс второго поколения TSMC — уже очень хорошо. A20 Pro переходит на 2-нм узел TSMC N2.

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Это позволяет Apple вместить больше вычислительных ядер, существенно увеличить нейронный движок, про который у нас есть отдельный материал, и при этом улучшить энергоэффективность относительно предыдущего поколения. Для пользователя 2 нм означает прежде всего две вещи: больше производительности при той же или меньшей нагрузке на батарею и возможность запускать более сложные ИИ-модели прямо на устройстве без перегрева.

CPU, GPU и Neural Engine — что изменилось

Структура A20 Pro сложнее предшественника во всём. Разберём по компонентам.

Процессор (CPU):

6 ядер: 2 «супер-ядра» и 4 ядра эффективности;

производительные ядра на 20% быстрее , чем в A19 Pro (Apple называет их «настольного класса», сравнивая с Mac);

, чем в A19 Pro (Apple называет их «настольного класса», сравнивая с Mac); энергоэффективные ядра получили встроенные нейроускорители — впервые в линейке iPhone.

Графика (GPU):

7 ядер против 6 у A19 Pro;

против 6 у A19 Pro; прирост графической производительности — +40% ;

; каждое ядро получило обновлённый нейроускоритель для ИИ-задач прямо внутри GPU;

производительность FP8 — вдвое выше. Это важно для локального запуска языковых моделей.

Neural Engine:

32 ядра — вдвое больше, чем в предыдущих поколениях Apple;

— вдвое больше, чем в предыдущих поколениях Apple; поддержка 8-bit floating point math — стандарт для современных ИИ-моделей;

вычислительная мощность в 2 раза выше, чем у A19 Pro.

Что касается памяти, то полоса пропускания выросла на 50% — Apple называет это «самым широким интерфейсом памяти в истории iPhone», благодаря чему новые смартфоны должны дольше и эффективнее держать приложения в фоне.

Как Apple решила проблему перегрева

Мощный чип — это тепло. Apple прямо признала: эффективное охлаждение критически важно для раскрытия полного потенциала A20 Pro. Без него производительность просядет из-за троттлинга, о котором я рассказывал в тексте для AndroidInsider.ru.

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Решение — новая упаковка чипа, вдохновлённая M-серией для Mac. Кристалл и память подключены напрямую к камере парового охлаждения. Площадь испарителя выросла втрое по сравнению с предыдущим поколением и покрывает теперь не только чип, но и модули памяти. Результат: +40% к устойчивости под нагрузками по сравнению с A19 Pro в iPhone 17 Pro и вдвое больше устойчивой производительности, чем A18 Pro в iPhone 16 Pro. Устойчивая производительность — это не пиковый всплеск, а то, что чип выдаёт под длительной нагрузкой. Именно эта цифра важна для реального использования.

A20 Pro против A19 Pro — сравниваю в таблице

Параметр A19 Pro (iPhone 17 Pro) A20 Pro (iPhone 18 Pro) Техпроцесс 3 нм (2-е поколение TSMC) 2 нм (TSMC N2) CPU 6 ядер (2+4) 6 ядер (2+4), Super Core +20% GPU 6 ядер 7 ядер, +40% Neural Engine 16 ядер 32 ядра, в 2 раза быстрее Память базовая полоса +50% полоса пропускания Sustained performance базовый уровень +40% vs A19 Pro Охлаждение стандартный испаритель площадь ×3, покрывает память

Игры и тяжёлые приложения. GPU +40% и улучшенное охлаждение означают стабильную производительность при длительных игровых сессиях. Если раньше iPhone через 30 минут интенсивной игры начинал греться и замедляться — теперь с утроенной площадью испарителя это должно быть заметно реже.

Apple Intelligence и ИИ. Neural Engine с 32 ядрами и поддержкой FP8 позволяет запускать более крупные языковые модели прямо на устройстве — без отправки данных в облако. Это и быстрее, и приватнее. Siri становится умнее, генеративные функции — точнее.

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Камера. Больший нейродвижок напрямую влияет на обработку фото и видео. Вычислительная фотография, ночной режим, ProRAW-обработка — всё это быстрее и качественнее.

Стоит ли обновляться ради A20 Pro

Честный ответ зависит от того, с какого iPhone вы переходите:

iPhone 15 Pro или старше — разница будет заметна и в производительности, и в ИИ-функциях, и в камере. Переход ощутимый.

— разница будет заметна и в производительности, и в ИИ-функциях, и в камере. Переход ощутимый. iPhone 16 Pro — прирост есть, но A18 Pro уже был мощным. +40% устойчивой производительности впечатляет в цифрах — ощущается ли это в повседневном использовании, покажут реальные тесты.

— прирост есть, но A18 Pro уже был мощным. +40% устойчивой производительности впечатляет в цифрах — ощущается ли это в повседневном использовании, покажут реальные тесты. iPhone 17 Pro — здесь стоит подумать дважды. A19 Pro ещё не устарел. Если камера без переменной диафрагмы вас устраивает, а ИИ-функции не являются приоритетом — можно подождать следующего поколения.

Поводов брать iPhone 18 Pro ради процессора немного. Да, производительность заметно подросла, но она и ранее была на высоком уровне. А 32-ядерный нейродвижок всё равно не опробовать в полной мере, потому что большинство функций Apple Intelligence недоступно в России. Поэтому текст моего коллеги Ивана Кузнецова о том, какой айфон купить в 2026 году, продолжает оставаться актуальным.