Apple случайно раскрыла, каким будет процессор iPhone 18 Pro

До сентябрьской презентации остаются считанные недели, но кое-что о будущем iPhone мы уже узнали. Накануне Apple выпустила новые Mac mini и Mac Studio со свежими чипами, и один из них — M6 — принадлежит к тому же семейству, что и будущий A20 Pro для iPhone 18 Pro. А раз чипы родственные, по характеристикам M6 можно прикинуть, что нас ждет в новом айфоне. Разложил, какие два апгрейда стоит ждать от A20 Pro и почему нынешнее поколение может оказаться заметно интереснее прошлого.



Что раскрыл о будущем iPhone новый чип M6

Apple редко показывает что-то в конце августа, но в этот раз сделала сразу два сюрприза — обновленные Mac mini и Mac Studio. Внутри мини-компьютера стоит чип M6, и это первый представитель нового поколения кремния Apple. В то же семейство войдет и A20 Pro, процессор, который получит iPhone 18 Pro. Именно поэтому характеристики M6 так интересны: они дают понять, куда движется мобильный чип айфона. Ажиотаж вокруг новинки уже такой, что перед анонсом раскрыли реальную цену iPhone 18 Pro, и теперь спорят в основном о начинке.

Сам M6 получился внушительным. Apple сделала его по 2-нанометровому техпроцессу, уместив больше транзисторов на меньшей площади кристалла. Внутри новый 12-ядерный процессор: два супер-ядра, четыре производительных и шесть энергоэффективных. Это на два ядра больше, чем у M5, и структура заметно перекроена. Компания заявляет мировой рекорд по скорости в однопоточных задачах и прирост до 1,2 раза в многопоточных против прошлого поколения. Отдельно Apple прокачала нейродвижок, теперь это Dual 16-core Neural Engine с двукратным пиковым приростом вычислений для локального ИИ.

Понятно, что M6 мощнее, чем будет A20 Pro. Так всегда: чипы для Mac и iPad крупнее и прожорливее мобильных. Но раз поколение одно, апгрейды M6 почти наверняка отражают то, что Apple готовит для айфона. Значит, самое важное из анонса можно смело переносить на A20 Pro.

Почему переход на 2 нанометра так важен

Главный апгрейд A20 Pro — тот самый 2-нанометровый техпроцесс. Apple прямо называет его причиной большого скачка в производительности и энергоэффективности для M6. И это тот случай, когда одна строчка в пресс-релизе значит больше, чем кажется. Кстати, не все новинки достанутся каждой модели: мы уже разбирали привычные функции, которых лишится iPhone Ultra, так что перед покупкой стоит сверяться со списком.

Что вообще дает уменьшение техпроцесса: чем меньше нанометров, тем плотнее упакованы транзисторы и тем меньше энергии уходит впустую. На практике это два эффекта сразу: чип считает быстрее и при этом греется и ест батарею меньше. Переход с 3 нанометров на 2 — шаг крупнее обычного, и раньше это были лишь предположения. Теперь детали M6 их подтвердили.

Для айфона это особенно важно. В тонком корпусе с плотной компоновкой каждый сэкономленный ватт превращается в лишние минуты автономности и меньший нагрев в играх. Мы следим за всеми утечками по A20 Pro и разбираем каждую деталь. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, чтобы не пропустить свежие подробности.

Первые подробности про A20 Pro

Теперь к конкретике. Полностью повторять M6 мобильный чип не станет: у A20 Pro наверняка будет меньше ядер процессора и графики, а по нейродвижку пока сплошные вопросы. Но два направления Apple подсветила четко — производительность и энергоэффективность. Именно они станут ключевыми улучшениями нового процессора. Ждать iPhone 18 Pro осталось недолго, а дизайн корпуса уже секрет Полишинеля: чехлы для iPhone 18 Pro Max показали на фото задолго до анонса.

Насколько именно вырастет производительность год к году, честно говоря, сейчас не скажет никто. Точных цифр Apple не публикует, а инсайдеры называют разные оценки. Но сам факт перехода на 2 нанометра почти гарантирует, что прирост будет больше привычного. В прошлые годы новое поколение чипа давало плюс-минус предсказуемый шаг, здесь же вилка шире.

Если запутались в поколениях чипов и не понимаете, стоит ли ждать A20 Pro или брать текущий iPhone, спросите совета у живых людей. Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут по вашей ситуации.

Когда ждать iPhone 18 Pro

Осталось дождаться самой презентации. Apple покажет iPhone 18 Pro буквально через пару недель, и тогда мы наконец увидим A20 Pro в деле. Если хотите заранее спланировать покупку, мы собрали все про дату выхода iPhone 18 Pro и старт продаж.

Что имеем по итогу. Новый чип не показали напрямую, но M6 дал сразу две подсказки о нем: 2-нанометровый техпроцесс как фундамент и прицел Apple на скорость вместе с экономией заряда. Именно эти два пункта, судя по всему, и станут главными козырями A20 Pro. Революции ждать, наверное, не стоит, но поколение обещает быть крепким.

И практичный момент напоследок. К новому айфону почти всегда хочется докупить что-то по мелочи — чехол, стекло, зарядку или кабель, и часто те же аксессуары можно взять заметно дешевле. Такие выгодные находки я собираю в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС, загляните туда перед покупкой.