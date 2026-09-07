5 главных фишек iPhone 18 Pro, которые сделают его лучше iPhone 17 Pro

Apple покажет iPhone 18 Pro уже 9 сентября, но Марк Гурман из Bloomberg решил не ждать презентацию и заранее выложил список ключевых изменений, которые ждут старшие модели. Внутри смартфон переработали основательно, а снаружи почти ничего не тронули. Сейчас разберу каждую фишку отдельно, а заодно напомню приятное: в России снова заработала оплата приложений со счета Apple ID, причем без комиссии.



Механическая диафрагма меняет подход к съемке

По данным Bloomberg, главная интрига iPhone 18 Pro скрыта именно в камере. Еще до слива приглашение раскрыло две функции смартфона, и одна из них напрямую про оптику. Речь про механическую диафрагму, которую иногда называют переменной.

Коротко про саму механику. Диафрагма отвечает за то, сколько света попадает на матрицу и насколько сильно размывается фон. В обычных смартфонах она фиксированная, а в фотоаппаратах ее можно менять. Apple как раз и обещает принести этот взрослый инструмент в телефон. Гурман уточняет, для чего она нужна: диафрагма позволит точнее настраивать количество света и управлять глубиной резкости. Днем можно будет прикрыть ее и вытянуть детали в ярком кадре, а вечером наоборот открыть и собрать больше света. Раньше телефоны решали это программно, теперь появляется честная оптика.

Особенно это заметят любители портретов. Программное размытие фона иногда мажет по краям волос и очкам, а настоящая диафрагма дает более естественную картинку без артефактов. Для тех, кто снимает людей и предметку, это может стать главной причиной обновиться. По данным журналиста, функция точно доберется до iPhone 18 Pro Max, а младшая версия Pro, возможно, получит ее тоже. Похожее решение уже пробовали в отдельных Android-смартфонах несколько лет назад, но массовым оно так и не стало. У Apple есть шанс сделать переменную диафрагму по-настоящему удобной и довести идею до ума.

Такому сливу вообще стоит доверять. Гурман редко ошибается по крупным вещам и обычно получает данные напрямую от людей внутри цепочки поставок. А 9 сентября будет насыщенным, ведь помимо пары Pro Apple собирается показать еще и складной iPhone Ultra. Хотите узнать про камеру iPhone еще больше? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там мы разбираем все свежие слухи, тесты и примеры съемки.

Новое охлаждение против перегрева

Второе заметное изменение спрятано под корпусом. В прошлом году Apple впервые поставила в iPhone 17 Pro испарительную камеру, и это ощутимо снизило нагрев под нагрузкой. Теперь, по словам Гурмана, готова улучшенная версия системы.

Фактически речь про испарительную камеру второго поколения. Она должна еще эффективнее отводить тепло, а значит, телефон реже будет сбрасывать частоты в тяжелых играх и при долгой съемке видео. Именно троттлинг из-за перегрева был одной из частых претензий к прошлым Pro, так что вторая версия камеры выглядит логичным продолжением.

Для смартфонов, которые постоянно нагружают процессор нейросетями, съемкой и играми, это важнее, чем кажется на первый взгляд. Стабильная производительность под нагрузкой в реальной жизни ценится куда сильнее, чем красивые цифры в рекламных слайдах.

Если хочется подстраховаться от нагрева уже сейчас, чехол с охлаждением или внешний кулер можно присмотреть заранее. Свежие находки по адекватным ценам я собираю в канале Сундук Али-Бабы в МАКС, туда стоит заглянуть за скидками.

Батарея и энергоэффективный A20 Pro

Дальше автономность. К моменту анонса уже известны цены на iPhone 18 Pro, а вот главный бонус для владельцев обещают именно по времени работы. Ожидается более емкая батарея.

Помогать ей будет энергоэффективный чип A20 Pro, выпущенный по 2-нанометровому техпроцессу. Такое сочетание обычно и дает прибавку по времени работы без роста толщины корпуса, чего многие давно ждут от Pro-линейки. Более тонкий техпроцесс традиционно снижает аппетиты процессора, а значит, заряд тратится медленнее даже при тех же задачах.

Пользователям это важнее любых мегапикселей. Смартфон, который спокойно доживает до вечера без поисков розетки, ценится куда выше, чем лишняя цифра в характеристиках. Если прогноз верен, старшие модели наконец перестанут проситься на зарядку к обеду.

Собственный модем Apple C2

Отдельно стоит выделить связь. Гурман утверждает, что в паре Pro появится собственный модем Apple C2. Раньше свои модемы компания ставила только в iPhone Air, iPhone 16e и 17e, так что расширение на флагманы выглядит серьезно.

Часть источников уверяла, что в этом году Apple снова возьмет решения Qualcomm, поэтому переход на свою разработку становится заметным шагом. Для компании это еще и вопрос независимости от партнера, с которым у нее давно непростые отношения. В теории собственный чип должен улучшить энергоэффективность и работу связи в слабых сетях.

Правда, первые поколения фирменных модемов Apple звезд с неба не хватали. Так что тут я жду реальных тестов в метро и на трассе, а не громких обещаний со сцены. Если C2 подтянут скорость и стабильность, это тихо, но заметно улучшит повседневный опыт.

Дизайн прежний, но палитра обновится

А вот снаружи революции не будет. Корпус и экраны Apple решила не трогать, зато поработала над цветами. Новые оттенки уже показали на реальных фото, и обновление выглядит любопытно, хотя и не обошлось без потерь.

По данным инсайдеров, Apple добавит несколько свежих вариантов, но при этом уберет один популярный цвет из прошлой линейки. История знакомая: любимые оттенки уже не раз исчезали без всякого предупреждения. Так что если вы присмотрели конкретный вариант в этом году, лучше поторопиться с выбором, пока он еще в продаже. Какой цвет ждете вы и какая фишка iPhone 18 Pro зацепила сильнее всего? Расскажите в нашем чате в Telegram или МАКС, обсудим все вместе прямо перед презентацией.

До анонса осталось совсем немного, а слухов уже хватает на полноценный обзор. Остается дождаться 9 сентября и на самой презентации проверить, насколько точным окажется Гурман в этот раз. Судя по всему, старшие iPhone получат не эффектную, а скорее умную и продуманную порцию обновлений, и лично мне такой подход нравится куда больше громких, но пустых новинок.