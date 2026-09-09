Мы ждали совсем не этого: что известно об iPhone 18 Pro и iPhone Duo за 10 часов до презентации Apple

До презентации Apple остается около десяти часов, и это тот самый момент, когда слухи еще можно поймать за руку. Весь год инсайдеры собирали картинку новых iPhone, часов, приставки и устройств для дома по кусочкам: что-то угадали точно, а где-то промахнулись на пару сотен долларов и целое название. Я собрал главные утечки в одном месте, дал ссылку на каждую, чтобы вы сами посмотрели, как менялась история, и разложил по полкам, что уже подтвердилось. А пока Apple готовит сцену, напомню приятную бытовую новость: в России снова можно пополнить Apple ID через МТС без комиссии.



iPhone Duo, а не iPhone Ultra

Самый громкий поворот случился буквально ночью. Полгода все звали складной айфон то iPhone Fold, то iPhone Ultra, и мы отдельно разбирали, как Apple назовет складной айфон и почему Ultra логично вписывался в линейку. А вечером накануне презентации Марк Гурман выдал финальную версию: устройство называется iPhone Duo, и имя намекает на два экрана, внешний и внутренний.

По цене вышло не так страшно, как пугали. Думали, ценник улетит к 2300-2500 долларов, а он стартует с 2000 долларов за версию на 256 ГБ. Apple, по словам Гурмана, сама доплачивает за подорожавшую память, лишь бы удержать психологическую отметку. Старшие версии дотягивают до 3000 долларов, но нижняя планка реально удивила в хорошую сторону.

А вот сюрприз, который почти никто не ставил в прогнозы: iPhone Duo может получить поддержку Apple Pencil. Стилус на айфоне, которого Apple избегала годами, наконец случится. Правда отдельный стилус для iPhone Duo компания делать не стала. Внутри чип A20 Pro, модем C2, две камеры по 48 Мп сзади и фронталка на 12 Мп, магнитный шарнир и всего два цвета, темно-синий и белый. Продажи стартуют только в октябре, на пару недель позже Pro-моделей. Хотите первыми ловить такие ночные утечки? Подписывайтесь на наш канал в Telegram, там мы разбираем каждый слух по горячим следам.

iPhone 18 Pro подорожает, но внешне почти не изменится

С Pro-моделями Apple играет в свою любимую игру: снаружи все то же, а денег просит больше. Мы уже раскрывали главные фишки iPhone 18 Pro, и там ставка не на дизайн, а на начинку. Ждали подэкранный Face ID и даже Touch ID, обе технологии снова отложили на будущее.

Что реально поменяется: уменьшенный Dynamic Island ужмется процентов на 35 и станет заметно компактнее, корпус, наоборот, прибавит около 2 мм толщины ради батареи, а материалом останется алюминий, а не титан. Цвета обновят, темно-вишневый Dark Cherry сменит прошлогодний космический оранжевый. Внешне это тот же айфон, что и год назад, только с более аккуратным вырезом.

А теперь про кошелек. По свежим данным, iPhone 18 Pro и Pro Max подорожают примерно на 100 долларов относительно прошлого поколения. То есть от 1199 за Pro и около 1299 за Pro Max в базовой версии. Формально виновата все та же подорожавшая память, но платить за нее, как всегда, нам с вами. Не согласны с ценой или хотите поспорить о цветах? Залетайте в наш чат в Telegram, там всегда жарко.

Apple Watch снова без революции

С часами история почти зеркальная. Мы подробно разбирали, чего ждать от новых часов, и вывод простой: внешне Series 12 и Ultra 4 будут как нынешние Series 11 и Ultra 3. Слухи про Touch ID в колесике Digital Crown или боковой кнопке Гурман охладил, редизайн Ultra тоже перенесли на пару лет вперед.

Зато под корпусом впервые за три года появится по-настоящему новый чип S11. Последний раз реальный прирост производительности был еще в 2023 году вместе с Series 9, а дальше Apple просто переименовывала одно и то же железо из года в год. Series 12, по слухам, вернут керамический корпус в белом и темно-сером вариантах, а датчики здоровья станут точнее. А вот ремешок со встроенными сенсорами, о котором так красиво писали весной, Гурман не подтверждает вообще. Следите за здоровьем и за Apple одновременно? У нас есть канал в МАКС, туда мы дублируем все самое важное.

Новая Apple TV и первый хаб для умного дома

Самое недооценённое на этой презентации — это дом. Apple, по слухам, готова показать три новых устройства, и это не iPhone и не Mac. Новая Apple TV 4K получит чип A17 Pro под Apple Intelligence и новую Siri, плюс фирменный сетевой модуль N1. Корпус при этом останется прежним, так что снаружи приставку не отличить.

HomePod mini наконец сменит древний чип S5, который стоял еще в Apple Watch Series 5, на что-то посвежее, добавит N1 и обновленный UWB. Но гвоздь программы — домашний хаб HomePad: почти квадратный 7-дюймовый сенсорный экран и новая система, похожая на смесь tvOS, watchOS и iOS. Правда, сам хаб может задержаться и выйти ближе к концу года или вовсе весной 2027. Возитесь с умным домом и что-то упорно не заводится? Пишите в наш чат в МАКС, подскажем по HomeKit и настройкам.

Что сбылось, а что нет

Если свести весь год утечек в короткий список сбывшихся и провалившихся прогнозов, картинка выходит любопытная. Мы собирали полный список сентябрьских новинок заранее, и большая его часть держится до сих пор.

Коротко по тезисам: думали Ultra, получили Duo. Думали ценник под 2500 — получили 2000. Не ждали стилус — а он есть. Ждали редизайн часов — его снова нет. Ждали подэкранный Face ID в Pro — его перенесли. А складной экран, который весной обещали почти без складки, по последним данным все же будет с заметным сгибом, как у Samsung Galaxy Z Fold. За десять часов до эфира это и есть честный срез: Apple умеет удивлять ровно там, где инсайдеры уверены на сто процентов. А если ждете не саму презентацию, а скидки на технику после нее, загляните в «Сундук Али-Бабы» в МАКС, туда мы стаскиваем самые выгодные находки. Через десять часов сверим списки — включайте трансляцию и держите Apple ID пополненным.