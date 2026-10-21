iPhone 15 Pro Max подешевел до 69 тысяч рублей. За такие деньги его хочется купить даже в 2026 году

Если хочется большой айфон с телевиком, а 136 тысяч за iPhone 18 Pro Max отдавать жалко, взгляд падает на более старые смартфоны. iPhone 15 Pro Max тут первый в очереди. Только с ценниками творится странное. За один и тот же новый смартфон в запечатанной коробке разные продавцы просят суммы, между которыми легко помещаются хорошие наушники. А в одной из карточек есть деталь, которую легко пропустить и потом пожалеть. Я сверил Авито и Яндекс Маркет и ниже расскажу, сколько стоит 15 Pro Max, где его брать и кому он еще нужен. А если выбираете из всей линейки, мы уже сравнили цены на все айфоны.



Одна и та же коробка, а разница больше 12 тысяч

На Авито новый iPhone 15 Pro Max на 256 ГБ в запечатанной коробке сейчас можно найти за 68 990 рублей. Телефон не активирован, поддерживает физическую SIM и eSIM. Учтите, что цены на Авито зависят от города, и у вас та же модель может стоить заметно дороже или дешевле. Перед покупкой просто проверьте предложения в своем регионе.

На Яндекс Маркете тот же iPhone 15 Pro Max на 256 ГБ в цвете «натуральный титан» стоит 81 260 рублей при оплате через Яндекс Пэй. Чтобы было понятно, много это или мало, я поставил рядом цену нового iPhone 18 Pro Max на том же Маркете, так что сравнение честное.

Модель Где купить Цена iPhone 15 Pro Max, 256 ГБ Авито, запечатан 68 990 рублей iPhone 15 Pro Max, 256 ГБ Яндекс Маркет 81 260 рублей iPhone 18 Pro Max, 256 ГБ Яндекс Маркет около 136 000 рублей

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Получается, что бывший флагман в заводской пленке на Авито стоит почти вдвое дешевле нового Pro Max, а на Маркете экономия около 55 тысяч рублей. Разница между Авито и Маркетом выходит в 12 270 рублей. Версии на 512 ГБ и 1 ТБ встречаются реже, и цена на них сильно зависит от цвета и наличия.

За что вы доплачиваете на Маркете

Двенадцать тысяч не берутся из воздуха. На Маркете вы платите через площадку, получаете доставку до двери или пункта выдачи (в карточке сейчас обещают 23-28 октября) и семь дней на возврат. Если с телефоном что-то не так, спорить придется с Маркетом, а не искать продавца по телефону. Для покупки за 80 тысяч это весомый аргумент.

Авито выигрывает по цене, но и спрос с покупателя там выше. Лучший вариант — встретиться лично и проверить телефон до оплаты. Если встретиться не получается, используйте Авито Доставку: деньги уйдут продавцу только после того, как вы заберете посылку. Предоплату на карту за запечатанную коробку лучше не переводить вовсе.

Отдельно посмотрите на SIM. В карточке Маркета указан nano SIM, в объявлении на Авито прямо написано SIM + eSIM. Американские 15 Pro Max вообще без лотка, только с eSIM, и с российскими операторами это иногда превращается в лишнюю возню. Если пользуетесь обычной пластиковой симкой, уточните этот момент у продавца заранее.

Обновлений хватит еще на несколько лет

Главный страх при покупке старой модели — что Apple скоро перестанет ее поддерживать. С 15 Pro Max за это можно не переживать. iOS 27 вышла для всех айфонов начиная с iPhone 11, а он появился в 2019 году. Аппарат моложе на четыре поколения, так что запас у него солидный.

Мой прогноз такой: если Apple сохранит нынешний темп, крупные обновления 15 Pro Max будет получать примерно до 2030 года. Гарантировать это никто не может, но прошлые модели жили примерно столько же. Важнее другое. 15 Pro и 15 Pro Max — единственные айфоны 2023 года с поддержкой Apple Intelligence. Чипу A17 Pro и 8 ГБ оперативки ее хватает, а обычные iPhone 15 и 15 Plus остались без нее.

Еще одна мелочь, которую оценят те, кто снимает видео. USB-C в 15 Pro Max работает по стандарту USB 3 на скорости до 10 Гбит/с. Скинуть тяжелый ролик на Mac по кабелю можно за секунды, а не за минуты, если кабель подходящий.

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Пять минут проверки перед оплатой

Новый 15 Pro Max в 2026 году — это телефон, который мог пролежать на складе год или два. Батарея в коробке не изнашивается так, как в работе, но дату ее производства все равно стоит знать. Для серии iPhone 15 Apple обещает 80% емкости после 1000 полных циклов, это вдвое больше, чем у старых моделей. Мы уже проверяли, помогает ли ограничение зарядки до 80% сохранить батарею, и этот эксперимент стоит прочитать, если берете телефон надолго.

У пятнадцатой серии есть удобная фишка: айфон сам показывает число циклов, дату производства батареи и дату первого использования. По этим строчкам легко понять, правда ли перед вами новый телефон, а не восстановленный в аккуратной коробке. Порядок действий такой:

Сверьте IMEI на коробке с тем, что показано в Настройки — Основные — Об этом устройстве. В том же разделе пролистайте вниз до блока «Аккумулятор» и посмотрите количество циклов. У нового телефона там ноль или единицы, а строки «Первое использование» еще нет. Откройте Настройки — Аккумулятор — Состояние аккумулятора и зарядка. У нового смартфона максимальная емкость 100%. Убедитесь, что при включении айфон показывает экран первой настройки, а не чужой рабочий стол или запрос пароля от Apple ID. Посмотрите на боковую грань: есть ли лоток под SIM, если он вам нужен.

Если у «нового» телефона уже десятки циклов и заполнена дата первого использования, это не новый телефон, как бы аккуратно ни была заклеена коробка.

Не нашли у себя строку с циклами или цифры выглядят странно? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там помогут разобраться до того, как вы отдадите деньги.

В итоге все решают зум и размер экрана

Если вы выбираете между 15 Pro Max и обычным iPhone 17 примерно за те же деньги, почитайте историю нашего редактора Миши Королева. Он недавно поменял свой 15 Pro Max на iPhone 17 и подробно рассказал, что выиграл и что потерял.

Так стоит ли брать iPhone 15 Pro Max в 2026 году? Да, если вам нужен именно большой айфон с телевиком, а 136 тысяч за iPhone 18 Pro Max кажутся перебором. За 69-81 тысячу вы получаете экран 6,7 дюйма, пятикратный оптический зум, Apple Intelligence и запас обновлений на годы вперед. Концерты, дети на утреннике с последнего ряда, вывески через дорогу — на дальних планах эта камера до сих пор выручает. А если телефон новый и запечатанный, батарея начнет отсчет циклов с нуля.

Перед оплатой пройдитесь по списку проверок выше и не забудьте про чехол со стеклом: голый титан с матовой спинкой быстро собирает царапины. Недорогие чехлы под 15 Pro Max то и дело попадаются в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Цена на Яндекс Маркете: 81 260 рублей

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