Поменял iPhone 15 Pro Max на обычный iPhone 17 и ни капли не жалею

Каждые несколько лет я попадаю в одну и ту же петлю. Старый айфон начинает сдавать, рука тянется к самой большой и самой дорогой модели, и даже вопроса «а может, что-то попроще» не возникает. Так было, когда я менял iPhone 12 Pro Max на iPhone 15 Pro Max, и этой осенью все шло по тому же сценарию. Только в этот раз я впервые за много лет посмотрел на ценники трезво и сделал то, чего сам от себя не ожидал. Ниже расскажу, что меня на это толкнуло, по чему я скучаю на самом деле и почему ни разу не захотел вернуться обратно.



Почему я не стал брать iPhone 18 Pro Max

Мой iPhone 15 Pro Max на 512 ГБ честно отработал три года. Но под конец он начал сдавать сразу по двум фронтам. Аккумулятор медленно, но верно терял емкость, как я его ни берег. А однажды во время зарядки начал капризничать разъем USB-C: кабель то цеплялся, то нет. Выбор получался неприятный: менять батарею, чинить порт или брать новый телефон.

Логичным продолжением был iPhone 18 Pro Max. Я даже начал его выбирать, а потом открыл цены. Мы уже разбирали, сколько iPhone 18 Pro стоит в России, и даже после снижения картина такая: Pro Max на 256 ГБ начинается примерно от 117 тысяч рублей, обычный Pro от 105 тысяч. За 512 ГБ, к которым я привык, просят от 137 тысяч рублей, и это за меньшую из прошек.

Базовый iPhone 17 на 256 ГБ сейчас стоит примерно 70-75 тысяч рублей. Получается, что разница с Pro Max больше 40 тысяч. На эти деньги можно взять хорошие AirPods, и еще останется на чехол. Чтобы уместиться в 256 ГБ, мне пришлось почистить галерею и снести пару приложений, которые я не открывал больше года. Это заняло вечер. Вот и вся цена перехода по памяти.

Экран 6,3 дюйма оказался не меньше, а удобнее

Большой экран всегда был для меня главным аргументом в пользу Pro Max. Я был уверен, что с 6,7 дюйма на 6,3 привыкать придется долго. Не пришлось.

У iPhone 17 очень тонкие рамки, и на деле в соцсетях, мессенджерах и рабочих приложениях я вижу почти столько же контента, сколько раньше. Разница в 0,4 дюйма на бумаге выглядит заметно, а в руке почти не ощущается. Зато телефон стал легче, и до верхнего угла экрана я теперь дотягиваюсь большим пальцем без перехвата.

Главный страх был в другом. Я боялся вернуться на 60 Гц после трех лет на ProMotion. Но с прошлого года Apple наконец поставила экран 120 Гц и в базовую модель, вместе с Always On Display. Плавность ровно та же, к которой я привык. Если боитесь, что постоянно включенный экран съест батарею, я уже замерял расход Always On Display и результат вас скорее успокоит.

А кое в чем экран даже стал лучше. Пиковая яркость у iPhone 17 доходит до 3000 нит против 2000 нит у 15 Pro Max, и на улице в солнечный день это видно сразу. Плюс стекло Ceramic Shield 2, которое Apple называет более устойчивым к царапинам. Для меня это важно: я хожу без чехла и без защитного стекла.

Батарея меньше, а заряжаю реже

Тут я сначала не поверил собственным ощущениям. На бумаге у iPhone 17 аккумулятор на 3692 мА·ч, а у iPhone 15 Pro Max на 4422 мА·ч. Казалось бы, я должен был потерять в автономности.

На деле все наоборот. Сейчас я ставлю iPhone 17 на зарядку примерно раз в два дня. Со старым Pro Max такого не было никогда, а под конец он с трудом доживал до вечера. Тут, конечно, честно сыграли две вещи: изношенная батарея моего старого телефона и энергоэффективный чип A19. Новый процессор заметен и в обычной работе: приложения открываются быстрее, а интерфейс ощущается отзывчивее.

Батарея, кстати, сильно зависит от версии системы. Если у вас тоже iPhone 17, посмотрите, как он ведет себя на iOS 27.0.1, прежде чем жать кнопку обновления. А обсудить свои цифры автономности можно в нашем чате в Telegram или МАКС, там регулярно делятся результатами.

Что я потерял вместе с телеобъективом

Главной причиной брать Pro-модели для меня всегда был телевик. В iPhone 17 его нет, только основная камера и сверхширик, обе на 48 Мп. Я был уверен, что это и станет тем самым компромиссом, о котором буду жалеть каждый день.

Потом я честно посмотрел на свою галерею. Телеобъективом я пользовался на концертах, на матчах и на редких мероприятиях, где сцена далеко. И даже там снимки получались так себе: до нормальной камеры айфон на таком зуме все равно не дотягивал. Все остальное, а это фото для соцсетей, снимки техники для работы и обычные видео, iPhone 17 снимает не хуже старого Pro Max.

Отдельно скажу про то, что действительно удивило. Фронтальная камера Center Stage оказалась самым заметным апгрейдом. Во время видеозвонка можно расширить кадр одним касанием или повернуть его в горизонтальное положение, не переворачивая телефон. Видео на фронталку стабилизируется заметно лучше, а режим одновременной съемки на обе камеры я теперь включаю чаще, чем ожидал. Если хотите следить за тем, как Apple меняет камеры в каждом поколении, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС. Там мы первыми разбираем утечки и реальные снимки.

Кому стоит спуститься с Pro на обычный iPhone

Я не говорю, что Pro-модели не нужны. Если вы снимаете много видео с зумом, работаете с ProRes или просто не представляете жизни без экрана 6,9 дюйма, iPhone 18 Pro Max свои деньги отрабатывает. Но с каждым годом разница между базовой моделью и прошками становится меньше, а цена этой разницы только растет.

Вот кому переход дастся так же легко, как мне:

тем, кто пользуется телевиком пару раз в год, а не каждый день;

тем, у кого старый Pro уже требует замены батареи или ремонта;

тем, кому хватает 256 ГБ памяти, ведь фото все равно уезжают в облако;

тем, кто хочет новый айфон, но не готов отдавать за него больше 100 тысяч рублей.

Если решитесь на такой переход, сразу купите чехол или хотя бы зарядку получше родного кабеля. Недорогие проверенные варианты для iPhone 17 мы регулярно публикуем в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Итог у меня простой. Я впервые за много лет купил не самый дорогой айфон и ни разу не почувствовал, что сэкономил на себе. Экран такой же плавный и даже ярче, батарея держит дольше, камера закрывает все мои задачи, а сэкономленные деньги остались в кармане. Возможно, базовая модель и есть тот апгрейд, который вам на самом деле нужен.