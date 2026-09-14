iPhone 18 Pro против iPhone 15 Pro: в чем отличия и стоит ли обновляться

Три года — тот самый срок, после которого большинство из нас начинает поглядывать на витрину. iPhone 15 Pro осенью 2023-го стал первым титановым Айфоном, первым с USB-C и первым с кнопкой действия, поэтому его брали даже те, кто до этого годами спокойно сидел на 12-м и 13-м. Теперь Apple показала iPhone 18 Pro, и владельцы «пятнашки» оказались ровно в той точке, где принято менять телефон. С прошлогодним 17 Pro мы новинку уже сравнивали и советовали не дёргаться: разница за год вышла скромной. Но три поколения — это не один год, и за это время у Pro поменялось почти всё, кроме названия. Вопрос лишь в том, тянет ли это «почти всё» на 150 тысяч рублей.



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Три камеры по 48 Мп и диафрагма, которая по-настоящему двигается

Если коротко, то менять «пятнашку» стоит прежде всего ради камеры и батареи, и камера из этих двух причин весомее. У iPhone 15 Pro главная камера на 48 Мп, а сверхширокая и телевик на 12 Мп, причём телевик трёхкратный, 77 мм. Пятикратный тетрапризменный зум в 2023 году достался только Pro Max, и владельцы обычного Pro тогда обиделись справедливо. У iPhone 18 Pro все три модуля по 48 Мп, телевик стал четырёхкратным на 100 мм, а за счёт кропа с большого сенсора даёт восьмикратное приближение «оптического качества». Цифровой зум вырос с 15x до 40x, и в этот раз младшему Pro достался тот же набор, что и старшему.

Но главная фишка не в зуме. Главная камера получила переменную диафрагму от f/1.48 до f/4.0 на настоящих лепестках. Проще говоря, глубину резкости теперь можно менять механически, как на большой камере: открыть диафрагму ради честного размытого фона или закрыть, чтобы весь пейзаж был резким. iPhone 15 Pro такое умеет только программно, в портретном режиме, и на волосах и очках алгоритм по-прежнему ошибается.

К диафрагме прилагаются Pro Controls с ручной выдержкой, балансом белого и гистограммой, умное слежение за фокусом и Apple Reference Image. Последняя штука подписывает исходный кадр как цифровой негатив, чтобы потом можно было доказать, что фото не дорисовано нейросетью.

Кстати, чем камера 18 Pro лучше камеры 17 Pro, мы уже разбирали отдельно, и там разница тоже в основном в диафрагме.

По видео разрыв даже больше, чем по фото:

4K Dolby Vision на 120 кадрах против 60 у iPhone 15 Pro;

киношный режим в 4K на 60 кадрах против 30;

замедленная съёмка в 4K на 120 кадрах, у «пятнашки» только 1080p на 240;

ProRes RAW, Genlock, Dual Capture с обеих камер сразу и Apple Log 2;

четыре студийных микрофона вместо обычной стереозаписи.

Фронталка тоже другая: 18 Мп с Center Stage вместо 12 Мп, и снимать можно как вертикально, так и горизонтально, не поворачивая телефон. Если вы снимаете детей, котиков и отпуск, вы почувствуете разницу на каждом втором кадре. Если снимаете по работе, ответ у вас уже есть. Остальным нужны ещё аргументы, и они дальше.

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Батарея: плюс 13 часов видео и зарядка вдвое быстрее

Тут «пятнашка» проигрывает без вариантов. По паспорту iPhone 15 Pro живёт до 23 часов воспроизведения видео, а iPhone 18 Pro до 36 часов. Это 13 часов разницы на бумаге, и даже если реальный расклад окажется скромнее, вечер без павербанка новинке даётся легче. Apple завела и новую метрику «обычного дня», по ней 18 Pro держится около суток. Точные ёмкости и часы для обеих новых Pro мы разложили в отдельном материале про батареи.

Отдельно стоит вспомнить, что у большинства iPhone 15 Pro батарея уже не заводская. Три года ежедневной зарядки делают своё дело, и реальный разрыв у вас будет больше паспортного. Именно поэтому обладатели трёхлетних телефонов и меняют их: не потому что старый плох, а потому что он уже не тот, каким был в 2023-м. Почему ёмкость аккумулятора iPhone падает так быстро, мы разбирали отдельно.

С зарядкой та же история. iPhone 15 Pro набирает половину за 30 минут от адаптера на 20 Вт, а iPhone 18 Pro за 15 минут, но уже от блока на 60 Вт, который придётся докупить. Беспроводная зарядка MagSafe и Qi2 выросла с 15 до 25 Вт. Заряжать в машине по дороге на работу стало реально, а не для галочки.

Экран подрос на две десятых дюйма, а яркость на треть

Экран у iPhone 15 Pro и сейчас не стыдный: 6,1 дюйма, OLED, 120 Гц ProMotion, всегда включённый режим и 2000 нит на солнце. Три года назад это был потолок для всей индустрии. У iPhone 18 Pro диагональ выросла до 6,3 дюйма при том же 460 ppi, так что картинка не стала ни зернистее, ни мельче, просто её больше.

Главное отличие в яркости. 3000 нит на улице против 2000, и это та разница, которую видно не в лаборатории, а на пляже в Дагестане или в такси на солнечной стороне. Плюс новый минимум в 1 нит для ночного чтения и антибликовое покрытие, которого у «пятнашки» не было. Если вы много снимаете на улице и ругаетесь, что в видоискателе ничего не разобрать, это ваш пункт.

Динамический остров тоже поменялся. Фронтальную камеру ужали, вырез стал меньше, а система теперь показывает в нём до трёх живых активностей одновременно: таймер, навигатор и плеер уживаются вместе. На iPhone 15 Pro остров показывает две. Мелочь, но из тех мелочей, к которым быстро привыкаешь и потом не понимаешь, как жил без них.

Процессор: два нанометра против трёх и вдвое больше ядер для ИИ

A17 Pro в своё время был вехой: первый в мире смартфонный чип по 3-нм техпроцессу, аппаратная трассировка лучей в играх и тот самый минимальный порог, с которого вообще начинается Apple Intelligence. Он и сегодня не тормозит, и в этом главная ловушка: владельцу «пятнашки» кажется, что по скорости менять нечего.

A20 Pro сделан уже по 2-нм нормам. Шесть ядер процессора, два из которых Apple называет «супер-ядрами», семиядерная графика с нейроускорителями в каждом ядре и сдвоенный нейродвижок на 32 ядра против 16 у A17 Pro. По заявлению самой Apple, процессор быстрее A17 Pro на 50%. Сторонних тестов пока мало, а ранние цифры из Geekbench гуляют по сети с оговорками, поэтому их мы не приводим. Коллеги, впрочем, уже подметили, что с чипом A20 Pro смартфон работает как Макбук.

Куда важнее, что iPhone 18 Pro получил испарительную камеру охлаждения, которой в iPhone 15 Pro нет в принципе. Кто снимал на «пятнашку» видео в 4K летом или играл в тяжёлое, помнит, как она грелась и сбрасывала яркость. Новый Pro в тех же сценариях держит скорость дольше. Вдобавок Wi-Fi 7 вместо Wi-Fi 6E, Bluetooth 6 вместо 5.3 и собственный модем Apple C2 вместо Qualcomm. Для России тут есть нюанс: 5G у нас только начали запускать, а на iPhone с российской симкой пункт 5G в настройках пока не появляется, так что модем вы оцените разве что по экономии заряда, а не по скорости.

Титан ушёл, алюминий вернулся, а телефон потяжелел

Помните, как Apple три года назад хвасталась титаном? Дескать, прочнее стали и легче, аэрокосмический сплав, всё как у ракет. iPhone 15 Pro и правда получился заметно легче предшественника: 187 граммов при корпусе 146,6 на 70,6 мм и толщине 8,25 мм. А потом, начиная с 17 Pro, компания тихо вернулась к алюминию, только теперь корпус фрезеруется из цельного куска. iPhone 18 Pro сделан именно так, и титана в нём нет вообще.

На бумаге новинка чуть крупнее: примерно 150 на 72 мм и 8,75 мм в толщину. Полмиллиметра толщины в руке никто не заметит, а вот вес заметит каждый. iPhone 18 Pro весит 211 граммов, то есть на 24 грамма больше, чем iPhone 15 Pro. Это почти как приклеить к телефону четыре десятирублёвые монеты и носить так постоянно. Для смартфона, который три года назад продавали под лозунгом «самый лёгкий Pro», шаг назад ощутимый.

Зато сзади изменения куда интереснее. У «пятнашки» камеры собраны в привычный квадратный выступ в углу, а у 18 Pro блок растянут во всю ширину спинки, Apple зовёт его плато. Стекло на задней панели теперь Ceramic Shield, а не просто матовое, спереди стоит Ceramic Shield второго поколения.

Кнопок стало больше: к кнопке действия, которая как раз на iPhone 15 Pro и дебютировала, добавилась Camera Control на правом торце, сенсорная клавиша для съёмки и зума. Защита от воды у обоих IP68 с погружением до 6 метров на полчаса, разъём у обоих USB-C со скоростью USB 3 до 10 Гбит/с. Тут прогресса за три года ноль, и, честно говоря, от Pro за такие деньги хотелось бы Thunderbolt.

Сколько стоит апгрейд в рублях и кому он нужен

В США iPhone 18 Pro стартует с 1199 долларов против 999 у iPhone 15 Pro на старте, но за эти 200 долларов Apple подняла базовую память со 128 до 256 ГБ и добавила версию на 2 ТБ. В Россию новинку тоже привезут, и у нас iPhone 18 Pro будет стоить от 147 тысяч рублей на Маркете. Цвета в этом году спокойные: чёрный, серебристый, ледниковый и бургунди.

Новый iPhone 15 Pro, для сравнения, у серых продавцов в сентябре 2026 года всё ещё продаётся примерно от 89 тысяч, а магазины подержанной техники просят за него около 72–77 тысяч. С рук вы получите меньше, чем магазин просит за такой же, так что реальная доплата за переход выходит около 80–90 тысяч рублей. Для сравнения ключевые характеристики в одной таблице.

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Характеристика iPhone 18 Pro iPhone 15 Pro Корпус алюминий, 211 г титан, 187 г Экран 6,3 дюйма, 120 Гц, 3000 нит 6,1 дюйма, 120 Гц, 2000 нит Процессор A20 Pro, 2 нм A17 Pro, 3 нм Камеры 48 + 48 + 48 Мп, зум 4x и 8x 48 + 12 + 12 Мп, зум 3x Диафрагма главной f/1.48–f/4.0, переменная f/1.78, фиксированная Фронтальная камера 18 Мп Center Stage 12 Мп Видео 4K Dolby Vision до 120 к/с 4K Dolby Vision до 60 к/с Видео от батареи до 36 часов до 23 часов Быстрая зарядка 50% за 15 минут, 60 Вт 50% за 30 минут, 20 Вт Связь Wi-Fi 7, Bluetooth 6 Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 Память 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ, 2 ТБ 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ Цена в России от 147 000 рублей от 89 000 рублей новый

Так стоит ли менять? На мой взгляд, из всех Pro последних лет это самый честный момент для апгрейда: три поколения сложились в разницу, которую видно без бенчмарков. Ответ зависит от того, чем вы пользуетесь чаще.

Снимаете больше, чем звоните. Берите: переменная диафрагма, восьмикратный зум и 4K на 120 кадрах окупят доплату в первый же отпуск.

Берите: переменная диафрагма, восьмикратный зум и 4K на 120 кадрах окупят доплату в первый же отпуск. «Пятнашка» к вечеру просит розетку. Сначала загляните в состояние аккумулятора. Если ёмкость ниже 80% или батарею уже меняли, тоже берите: 36 часов видео и зарядка за 15 минут закроют больную тему на годы.

Сначала загляните в состояние аккумулятора. Если ёмкость ниже 80% или батарею уже меняли, тоже берите: 36 часов видео и зарядка за 15 минут закроют больную тему на годы. Телефон для вас в первую очередь мессенджеры, банк и навигатор. Оставляйте iPhone 15 Pro ещё на сезон, а подождать юбилейный iPhone 20 в таком случае даже разумнее.

Apple движется маленькими шагами, но за три года они складываются в приличную дистанцию. А что заставило бы вас сменить 15 Pro: камера, батарея или ничего? Обсудим в нашем Telegram-чате.

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