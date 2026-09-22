Какой айфон выгоднее купить прямо сейчас. Я сравнил цены на все модели в России

Выбрать айфон осенью 2026 года — задача с подвохом. Цены на витринах скачут так, что две почти одинаковые модели отличаются на десятки тысяч рублей, часть аппаратов тихо уезжает с производства, а за свежие флагманы просят столько, что проще закрыть вкладку. Мы уже разбирали, почему Apple подняла цены на старые айфоны сразу после анонса восемнадцатых, и с тех пор расклад стал еще запутаннее. Ниже пройдемся по всей актуальной линейке и честно скажем, где сейчас спрятана переплата, а где реально удачная покупка.



iPhone 18 Pro и 18 Pro Max: платить пока не за что

Начнем с самого спорного. Внешне и по начинке восемнадцатые Pro почти не отличаются от прошлогодних — мы уже подробно сравнили, что реально изменилось за год, и список выходит настолько коротким, что читается за минуту. Дизайн прежний, набор камер знакомый, прирост мощности символический. А вот ценник при этом взлетел очень заметно, и именно он ломает всю картину.

За iPhone 18 Pro на 256 ГБ сейчас просят около 163 500 рублей*. Сам по себе телефон отличный, вопрос совсем не в качестве — просто тех прорывных нововведений, ради которых стоило бы отдать почти двести тысяч, здесь попросту нет. Покупать его сейчас — решение сомнительное еще на уровне идеи: вы доплачиваете десятки тысяч за строчку в характеристиках, которая почти не меняет ощущений от использования.

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18 Pro Max в той же памяти обойдется примерно в 173 700 рублей*, и история у него ровно такая же. Смысл в подобной покупке появится только тогда, когда рублевые цены подтянутся ближе к американским — пока разрыв настолько большой, вы платите не за телефон, а за спешку и курс. Мы держим руку на пульсе цен, так что, как только восемнадцатые начнут проседать, сразу напишем об этом в наших каналах в Telegram и МАКС.

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Линейка iPhone 17 — лучшее вложение прямо сейчас

Если брать айфон именно сегодня, самая разумная покупка — это семнадцатая линейка целиком. Я и сам недавно поменял 16 Plus на 17 и о решении ни разу не пожалел, так что советую не по чужим обзорам, а по собственному опыту каждодневного использования.

Обычный iPhone 17 подорожал по одной простой причине: Apple сама подняла на него прайс на сотню долларов, и рублевая цена послушно поехала следом. Сейчас базовая версия на 256 ГБ обойдется примерно в 78 400 рублей* с учетом пошлины. За эти деньги вы берете самое актуальное на рынке железо, которое останется топовым еще не один год — для большинства людей этого хватит с запасом. Камера, экран и скорость работы здесь ровно те же задачи, что и у старших моделей, закрывают без нареканий.

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17 Pro — отдельный разговор. Его вместе со старшим собратом уже сняли с производства, а цена подросла из-за ажиотажного спроса после презентации. Стоит он порядка 111 800 рублей*, и вот тут откладывать точно не стоит: сегодня выбор на полках еще есть, а через месяц-другой останутся одни перекупы с ценниками заметно выше. Если присматривались к Pro — берите, пока он в наличии.

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17 Pro Max в памяти 256 ГБ стоит около 114 000 рублей* — это потолок линейки и по возможностям, и по деньгам, зато и живет такой аппарат дольше всех. Не можете выбрать между обычной версией и Pro? Спросите совета у живых людей в нашем чате в Telegram или МАКС — там подскажут, исходя из реального опыта и ваших задач.

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iPhone Air: стиль, титан и всего одна камера

Отдельная история — iPhone Air. Это самый необычный аппарат в линейке, и подходить к нему нужно соответственно. Здесь придется идти на осознанные компромиссы, но взамен вы получаете вещь, которую по-настоящему приятно держать в руках и доставать из кармана.

Главных минуса два: всего одна камера и средненькое время автономной работы. Если для вас это не приговор, дальше идут сплошные плюсы — титановый корпус, тонкий стильный силуэт и производительность на уровне старших моделей. Стоит iPhone Air на 256 ГБ около 82 900 рублей*. По сути это телефон для тех, кто хочет выделяться и готов закрыть глаза на одиночную камеру ради внешности и веса. Кстати, аккуратный чехол или зарядку к нему легко найти куда дешевле, чем в местных магазинах — такие находки с AliExpress мы собираем в канале Сундук Али-Бабы.

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iPhone 16 и 16 Plus: тихая недооцененная классика

Последними идут шестнадцатые, и списывать их со счетов рано. Со своим 16 Plus я прожил чуть больше года и даже отдельно проверял, что с ним после iOS 27 — и работает он до сих пор бодро, без тормозов и просадок.

iPhone 16 Plus тоже сняли с производства, и это фактически последний шанс взять айфон с большим экраном и топовым железом по еще вменяемой цене. Из-за курса доллара он подрос и стоит около 85 100 рублей*, но за диагональ 6,7 дюйма с такой начинкой это по нынешним меркам совсем немного. Любите крупные экраны — берите не раздумывая.

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Обычный iPhone 16 Apple пока выпускает, хотя цену подняли на те же сто долларов — теперь он обойдется примерно в 61 500 рублей*. Нужен айфон с нормальным набором камер и современным дизайном без переплаты за приставку Pro — это ваш вариант, крепкий и понятный. А вот от 16e и 17e лучше держаться подальше: они дешевле, но выглядят и ощущаются откровенно устаревшими, и экономия здесь выходит боком — разумнее добавить немного и взять полноценную модель, которая прослужит дольше и не начнет раздражать через полгода.

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*Цены на iPhone в статье могут отличаться в зависимости от региона и аккаунта