iPhone будет дорожать каждый год: две причины для роста цен на смартфоны Apple

Только мы свыклись с мыслью, что из-за подорожавшей памяти iPhone 18 Pro станет дороже предшественника, как подъехала новая порция плохих новостей. Оказалось, что память была только первой волной. Со следующего года дорожает второй ключевой компонент смартфона, и обойти его Apple при всем желании не сможет.



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Почему Apple увеличила цены на свои устройства

В июне компания сделала то, чего от нее ждали весь год, но все равно надеялись, что обойдется. Apple подняла цены почти на все: Mac, iPad, аксессуары. В отдельных позициях рост превысил 50%, а доплата за увеличение памяти и накопителя местами выросла ровно вдвое. Максимальная конфигурация 16-дюймового MacBook Pro в США ушла в пятизначный ценник, и это уже не шутка про «ноутбук как подержанная машина».

Официальная позиция компании звучала мягко. В Apple сказали, что понимают, насколько это неприятная новость, и работают над решением проблемы. Формулировка красивая, но конкретики в ней ноль. Ни сроков, ни обещания вернуть старые цены, ни намека на то, что подорожание временное.

Читатели западных изданий в это не поверили сразу. В опросах большинство сошлось на том, что новые цены останутся навсегда, а память тут просто удобный повод. И почти все признались, что будут менять поведение: реже обновляться, дольше сидеть на текущем устройстве, чаще смотреть в сторону предыдущих поколений. По сути, Apple своими руками растянула цикл апгрейда, который годами старалась укоротить.

С iPhone история та же самая. Сентябрьская презентация еще впереди, но рост цен на iPhone 18 уже считается делом решенным. Вопрос только в том, насколько аккуратно компания это подаст: поднимет ценник в лоб или уберет базовую конфигурацию, сделав старт линейки на 512 ГБ. Второй вариант выглядит куда вероятнее, потому что психологически он воспринимается легче.

Из-за чего растут цены на процессоры Apple

А теперь то, ради чего все затевалось. По данным Nikkei Asia, тайваньская TSMC собирается поднять цены на контрактное производство чипов с 2027 года. Причем речь не только про самые передовые техпроцессы, но и про зрелые линии, на которых делают всякую периферийную мелочь вроде контроллеров и модемов.

Рост составит от 5% до 10% в зависимости от заказчика и техпроцесса. Компания объясняет это стандартным набором причин: дорожают материалы и оборудование, плюс огромные расходы на строительство новых заводов за пределами Тайваня. Одна только американская площадка в Аризоне тянет на десятки миллиардов долларов, и эти деньги кто-то должен вернуть.

Самое интересное в отчете спрятано в деталях. TSMC оставляет за собой право накинуть премию до 15% сверху, если клиент захочет увеличить объем заказа сверх изначального прогноза. Для Apple это прямой риск. Если компания недооценит спрос на какую-нибудь новинку и побежит допечатывать чипы, каждый дополнительный процессор обойдется заметно дороже планового.

В самой TSMC ситуацию комментировать отказались. Официально там говорят лишь о том, что продолжают тесно работать с клиентами и объяснять им ценность своих услуг. Переговоры с заказчиками, по данным источников, уже завершены, так что торг закончен и цифры зафиксированы.

Следим за тем, как разворачивается эта история, в наших каналах в Telegram и МАКС. Новости про цены прилетают быстрее, чем успевают выходить большие статьи.

Как новые чипы повлияют на цену будущих iPhone

Смотрите, как складывается картина. В 2026 году цены выросли из-за памяти, потому что мировой дефицит модулей ударил по всем производителям сразу. Это разовый шок, теоретически обратимый: рынок памяти цикличен, и через пару лет ситуация может выправиться. Но подорожание чипов работает иначе, оно закладывается в себестоимость на годы вперед.

У Apple тут почти нет пространства для маневра. Все процессоры серии A и M делает TSMC, альтернативы для передовых техпроцессов на рынке просто не существует. Samsung Foundry и Intel пока не дотягивают по стабильности выхода годных кристаллов, а переносить производство некуда. Значит, повышение придется принять и переложить в розничные цены.

Есть и второй момент. iPhone 19 придется на новый техпроцесс, а самые свежие нормы у TSMC всегда стоят с наценкой. Наложите сюда рост в 10% и получите ситуацию, где процессор для флагмана дорожает дважды: сначала из-за перехода на более тонкую технологию, потом из-за общего пересмотра прайса. Именно поэтому 2027 год выглядит опаснее нынешнего.

Хронология тоже намекает, что компания готовилась заранее. Мы писали о повышении цен раньше, чем оно случилось официально, и признаков было предостаточно. Сейчас складывается ровно такая же картина, только теперь речь про чипы. Сигналы читаются заранее, если следить за поставщиками, а не только за презентациями.

Когда лучше покупать iPhone

Первое и самое очевидное: если техника нужна, брать лучше сейчас. Каждый следующий год добавляет к ценнику новый слой. Ждать удешевления смысла нет, потому что ни один из факторов не работает в сторону снижения. Память дорогая, чипы дорожают, логистика тоже.

Второе: перестаньте гнаться за свежим поколением. Разница между флагманом позапрошлого года и новинкой в реальной жизни ощущается слабо, а экономия выходит существенная. Я недавно как раз не стал ждать новый iPhone и взял жене актуальную модель, о чем ни разу не пожалел. Через год она стоила бы столько же, но была бы уже прошлогодней.

Третье: внимательно смотрите на конфигурацию. Именно доплаты за память и накопитель выросли сильнее всего, поэтому максималка стала невыгодной как никогда. Базовая версия с внешним диском или облаком часто закрывает те же задачи за куда меньшие деньги.

И четвертое: не поддавайтесь панике. Подорожание не означает, что вся техника разом стала недоступной. Оно означает, что покупку стоит планировать, а не совершать по настроению. Апгрейд раз в четыре года вместо двух вполне нормальная стратегия, и большинство людей к ней уже пришли.

Не уверены, какую модель брать под ваш бюджет? Спросите в нашем чате в Telegram или МАКС, там подскажут по личному опыту.