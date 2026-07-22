iPhone будет дорожать каждый год: две причины для роста цен на смартфоны Apple

Кирилл Пироженко

Только мы свыклись с мыслью, что из-за подорожавшей памяти iPhone 18 Pro станет дороже предшественника, как подъехала новая порция плохих новостей. Оказалось, что память была только первой волной. Со следующего года дорожает второй ключевой компонент смартфона, и обойти его Apple при всем желании не сможет.

Прайс может измениться еще раз. Фото.

Прайс может измениться еще раз

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Почему Apple увеличила цены на свои устройства

В июне компания сделала то, чего от нее ждали весь год, но все равно надеялись, что обойдется. Apple подняла цены почти на все: Mac, iPad, аксессуары. В отдельных позициях рост превысил 50%, а доплата за увеличение памяти и накопителя местами выросла ровно вдвое. Максимальная конфигурация 16-дюймового MacBook Pro в США ушла в пятизначный ценник, и это уже не шутка про «ноутбук как подержанная машина».

Почему Apple увеличила цены на свои устройства. Ранее Apple уже подняла цены практически на всё, кроме айфонов. Фото.

Ранее Apple уже подняла цены практически на всё, кроме айфонов

Официальная позиция компании звучала мягко. В Apple сказали, что понимают, насколько это неприятная новость, и работают над решением проблемы. Формулировка красивая, но конкретики в ней ноль. Ни сроков, ни обещания вернуть старые цены, ни намека на то, что подорожание временное.

Читатели западных изданий в это не поверили сразу. В опросах большинство сошлось на том, что новые цены останутся навсегда, а память тут просто удобный повод. И почти все признались, что будут менять поведение: реже обновляться, дольше сидеть на текущем устройстве, чаще смотреть в сторону предыдущих поколений. По сути, Apple своими руками растянула цикл апгрейда, который годами старалась укоротить.

С iPhone история та же самая. Сентябрьская презентация еще впереди, но рост цен на iPhone 18 уже считается делом решенным. Вопрос только в том, насколько аккуратно компания это подаст: поднимет ценник в лоб или уберет базовую конфигурацию, сделав старт линейки на 512 ГБ. Второй вариант выглядит куда вероятнее, потому что психологически он воспринимается легче.

Из-за чего растут цены на процессоры Apple

А теперь то, ради чего все затевалось. По данным Nikkei Asia, тайваньская TSMC собирается поднять цены на контрактное производство чипов с 2027 года. Причем речь не только про самые передовые техпроцессы, но и про зрелые линии, на которых делают всякую периферийную мелочь вроде контроллеров и модемов.

Из-за чего растут цены на процессоры Apple. Новые чипы обойдутся Apple в копеечку. Фото.

Новые чипы обойдутся Apple в копеечку

Рост составит от 5% до 10% в зависимости от заказчика и техпроцесса. Компания объясняет это стандартным набором причин: дорожают материалы и оборудование, плюс огромные расходы на строительство новых заводов за пределами Тайваня. Одна только американская площадка в Аризоне тянет на десятки миллиардов долларов, и эти деньги кто-то должен вернуть.

Самое интересное в отчете спрятано в деталях. TSMC оставляет за собой право накинуть премию до 15% сверху, если клиент захочет увеличить объем заказа сверх изначального прогноза. Для Apple это прямой риск. Если компания недооценит спрос на какую-нибудь новинку и побежит допечатывать чипы, каждый дополнительный процессор обойдется заметно дороже планового.

В самой TSMC ситуацию комментировать отказались. Официально там говорят лишь о том, что продолжают тесно работать с клиентами и объяснять им ценность своих услуг. Переговоры с заказчиками, по данным источников, уже завершены, так что торг закончен и цифры зафиксированы.

Следим за тем, как разворачивается эта история, в наших каналах в Telegram и МАКС. Новости про цены прилетают быстрее, чем успевают выходить большие статьи.

Как новые чипы повлияют на цену будущих iPhone

Смотрите, как складывается картина. В 2026 году цены выросли из-за памяти, потому что мировой дефицит модулей ударил по всем производителям сразу. Это разовый шок, теоретически обратимый: рынок памяти цикличен, и через пару лет ситуация может выправиться. Но подорожание чипов работает иначе, оно закладывается в себестоимость на годы вперед.

У Apple тут почти нет пространства для маневра. Все процессоры серии A и M делает TSMC, альтернативы для передовых техпроцессов на рынке просто не существует. Samsung Foundry и Intel пока не дотягивают по стабильности выхода годных кристаллов, а переносить производство некуда. Значит, повышение придется принять и переложить в розничные цены.

Есть и второй момент. iPhone 19 придется на новый техпроцесс, а самые свежие нормы у TSMC всегда стоят с наценкой. Наложите сюда рост в 10% и получите ситуацию, где процессор для флагмана дорожает дважды: сначала из-за перехода на более тонкую технологию, потом из-за общего пересмотра прайса. Именно поэтому 2027 год выглядит опаснее нынешнего.

Хронология тоже намекает, что компания готовилась заранее. Мы писали о повышении цен раньше, чем оно случилось официально, и признаков было предостаточно. Сейчас складывается ровно такая же картина, только теперь речь про чипы. Сигналы читаются заранее, если следить за поставщиками, а не только за презентациями.

Когда лучше покупать iPhone

Первое и самое очевидное: если техника нужна, брать лучше сейчас. Каждый следующий год добавляет к ценнику новый слой. Ждать удешевления смысла нет, потому что ни один из факторов не работает в сторону снижения. Память дорогая, чипы дорожают, логистика тоже.

Когда лучше покупать iPhone. Я не стал ждать и обновил смартфон жене уже сейчас. Фото.

Я не стал ждать и обновил смартфон жене уже сейчас

Второе: перестаньте гнаться за свежим поколением. Разница между флагманом позапрошлого года и новинкой в реальной жизни ощущается слабо, а экономия выходит существенная. Я недавно как раз не стал ждать новый iPhone и взял жене актуальную модель, о чем ни разу не пожалел. Через год она стоила бы столько же, но была бы уже прошлогодней.

Третье: внимательно смотрите на конфигурацию. Именно доплаты за память и накопитель выросли сильнее всего, поэтому максималка стала невыгодной как никогда. Базовая версия с внешним диском или облаком часто закрывает те же задачи за куда меньшие деньги.

И четвертое: не поддавайтесь панике. Подорожание не означает, что вся техника разом стала недоступной. Оно означает, что покупку стоит планировать, а не совершать по настроению. Апгрейд раз в четыре года вместо двух вполне нормальная стратегия, и большинство людей к ней уже пришли.

Не уверены, какую модель брать под ваш бюджет? Спросите в нашем чате в Telegram или МАКС, там подскажут по личному опыту.

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