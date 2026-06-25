Apple подняла цены почти на всё! Техника подорожала на 20-30%

Apple подняла цены сразу на множество своих продуктов. MacBook Neo теперь стартует с 699 долларов вместо прежних 599, а самый доступный MacBook Air подорожал с 1199 до 1299 долларов. Повышение коснулось и других моделей: MacBook Pro, iPad, iPad Air и так далее. Сразу скажем главное: iPhone, Apple Watch и AirPods пока остались по старым ценам. Кстати, мы предупреждали о подорожании раньше осени, и вот это случилось.



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Новые цены на технику Apple в России

Повышение затронуло базовые стартовые цены сразу нескольких линеек. Собрали все, что известно по новым ценникам на момент публикации:

MacBook Neo — 699 долларов (было 599), примерно от 85 000 ₽ в России

(было 599), примерно от 85 000 ₽ в России 13-дюймовый MacBook Air — 1299 долларов (было 1099), примерно от 130 000 ₽ в России

(было 1099), примерно от 130 000 ₽ в России 15-дюймовый MacBook Air — 1499 долларов (было 1299), примерно от 150 000 ₽ в России

(было 1299), примерно от 150 000 ₽ в России 14-дюймовый MacBook Pro на чипе M5 — 1999 долларов (было 1699), примерно от 200 000 ₽ в России

(было 1699), примерно от 200 000 ₽ в России iPad Pro — 1199 долларов (было 999), примерно от 100 000 ₽ в России

(было 999), примерно от 100 000 ₽ в России iPad Air — 749 долларов (было 599), примерно от 80 000 ₽ в России

(было 599), примерно от 80 000 ₽ в России Apple Vision Pro — 3699 долларов (было 3499), примерно от 394 000 ₽ в России

(было 3499), примерно от 394 000 ₽ в России HomePod — 349 долларов (было 299), примерно от 38 000 ₽ в России

(было 299), примерно от 38 000 ₽ в России HomePod mini — 129 долларов (было 99), примерно от 14 000 ₽ в России

(было 99), примерно от 14 000 ₽ в России Apple TV 4K — 199 долларов (было 129), примерно от 22 000 ₽ в России

Список еще может пополниться. Повышение коснулось iPad и iPad Air, но точные новые цены по ним пока не назвали. Скорее всего, апдейт по планшетам подвезут отдельно, поэтому за обновлениями есть смысл следить. Рублевые суммы здесь ориентировочные, мы посчитали их по курсу 76 рублей за доллар и заложили наценку поставщика. В реальном магазине ценник может отличаться, так что это скорее способ прикинуть масштаб, а не готовый прайс.

Если вам интереснее смартфоны, мы отдельно разбирали цену iPhone 18 Pro в рублях и считали, на сколько реально подорожает новинка.

Повысит ли Apple цены на iPhone, AirPods и Apple Watch

Если вы присматривались к новому Mac или iPad, это прямо ваш случай. Базовые модели Mac подорожали на 100-200 долларов, и сильнее всего это бьет по тем, кто рассчитывал на самую доступную конфигурацию. Разница в стартовой цене теперь заметнее, и сэкономить на младшей версии уже не выйдет так легко, как раньше.

А вот владельцам и покупателям iPhone, Apple Watch и AirPods пока беспокоиться не о чем, эти линейки повышение не затронуло. Что будет дальше, вопрос пока открытый. Кук говорил про дефицит памяти в целом, а не только про Mac, так что со временем волна вполне может докатиться и до остальных устройств. Если уже что-то присмотрели или купили, заходите обсудить в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут с выбором.

Держите в уме еще один момент: разговоры о росте цен идут уже не первый месяц. Раньше обсуждали, что iPhone, iPad, Mac и другие устройства могут подорожать совсем по другим причинам, не связанным с памятью. Получается, текущее повышение это лишь один из факторов, который давит на ценники.

Почему Apple подняла цены на Mac и iPad

Главная причина простая, это резкое подорожание памяти и накопителей. Глава Apple Тим Кук еще на прошлой неделе предупредил, что рост цен стал неизбежным. По его словам, компания какое-то время держала удар сама, но ситуация стала неустойчивой из-за взлета цен на оперативную память и хранилище. Ранее Тим Кук уже называл причину, и теперь его слова подтвердились на практике.

Кук отдельно указал на то, что все больше памяти уходит на серверы для искусственного интеллекта. Производителей памяти банально не хватает на всех, спрос на устройства высокий, а поставщики перекладывают подорожание на Apple. Mac и iPad сильно зависят от памяти в базовой комплектации, так что по ним новые цены ударили в первую очередь. Если интересно, зачем нужны эти серверы и как ИИ работает в технике компании, почитайте, как Apple Intelligence добавляет ChatGPT и другие функции в iPhone, iPad и Mac.

В заявлении для Reuters в Apple отметили, что подобного роста цен на компоненты не видели никогда. До последнего компания старалась оградить покупателей от подорожания, но дошла до точки, когда поднимать цены пришлось. Чтобы не пропустить, когда ценники сдвинутся у других устройств, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, такие новости мы публикуем первыми.

Стоит ли спешить с покупкой Mac сейчас

Если вы давно планировали покупку и присмотрели конкретную модель, тянуть особого смысла нет. Цены уже выросли, и быстрого отката ждать не стоит. Apple прямо говорит о дефиците памяти, а такие вещи за неделю не решаются.

Если же покупка не горит, разумнее не паниковать и не хватать первое попавшееся. Дефицит компонентов, это история циклическая, и через несколько месяцев расклад вполне может поменяться. Главное не вестись на ощущение, что надо брать прямо сейчас, пока не подорожало еще сильнее. Повышение ведь уже случилось, а не висит угрозой где-то впереди.

Еще один рабочий вариант, это присмотреться к прошлым поколениям и восстановленным моделям. На них рост цен обычно сказывается не так заметно, а по характеристикам разница с новинками часто непринципиальная.

Если совсем коротко. Тем, кто собирался брать MacBook или iPad в ближайшее время, придется заложить в бюджет лишние 100-200 долларов на младших моделях. А владельцам iPhone, Apple Watch и AirPods можно выдохнуть, их устройств это повышение пока не касается.