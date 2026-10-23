Apple продает iPhone Duo за полмиллиона, а у него проблемы, которых нет даже у дешевого китайца

До старта продаж iPhone Duo остались считанные дни, а блогеры и журналисты уже успели с ним пожить. Причем не в студии под софтбоксами, а в обычной жизни: на столе в кафе, в кармане куртки, на тумбочке у кровати. Именно там всплыли вещи, о которых на презентации никто не говорил, и одна из них бьет как раз по главной гордости складного айфона. Часть претензий звучит как придирки. Но когда за смартфон просят сотни тысяч, придирок не бывает. Ниже разберем, что заметили первые тестировщики, откуда это берется и с чем из этого можно смириться. Тем более что цены на iPhone Duo в России к снисходительности не располагают.



Матовый экран запоминает каждое касание

Внутренний экран Duo на 7,6 дюйма покрыт нанотекстурой. Это та самая матовая обработка, которую Apple раньше ставила на Studio Display, MacBook Pro и iPad Pro. Только монитор на столе трогают раз в неделю, а складной смартфон тыкают пальцами весь день. И ошибка в уходе за ним обойдется дорого: мы уже считали, во сколько встанет замена внутреннего экрана iPhone Duo, и это примерно половина цены всего смартфона.

Китайское издание Mediastorm сняло Duo после нескольких часов обычного использования, и экран на видео весь в разводах. Блогеры выложили этот ролик в X с подписью, что дисплей просто магнит для отпечатков. Хуже другое: часть следов почти невозможно стереть. Салфетка скорее гоняет их по экрану, чем убирает. На глянцевом стекле с олеофобным покрытием хватило бы пары движений.

Отдельной инструкции для Duo Apple пока не выпустила. Зато для остальных устройств с нанотекстурой у компании есть правила ухода: протирать только фирменной полировочной тканью, а стойкие пятна изредка снимать той же тканью, слегка смоченной 70-процентным изопропиловым спиртом. Другие тряпочки Apple использовать не советует. Выходит, к складному айфону за 2000 долларов прилагается еще и привычка носить в кармане кусочек ткани.

Блики пропали, глубокий черный тоже

Это уже не первая претензия к внутреннему дисплею. Совсем недавно блогеры показывали, что у Duo экран продавливается обычным пальцем. Теперь вопросы появились к самой картинке. Автор аккаунта iTechApples положил Duo рядом с Samsung Galaxy Z Fold 8 и сравнил экраны на видео.

Вывод получился двойной. Матовое покрытие заметно гасит блики и прячет сгиб, тут к Apple вопросов нет. Но на таком экране черный выглядит сероватым, а цвета не такие сочные, как на глянцевом OLED у Samsung. Матовая поверхность рассеивает свет, и на темных сценах это видно сразу. Сериал вечером в темной комнате на Fold 8 будет смотреться эффектнее.

С другой стороны, днем расклад обратный. Джоанна Стерн в своем обзоре отдельно хвалит Duo за то, что внутренний экран читается на солнце куда лучше, чем у Samsung. А сгиб у айфона виден слабее, хотя совсем не исчез: в 9to5Mac его заметили при ярком свете на темном интерфейсе. Так что выбирать придется между уличной картой в полдень и кино перед сном. Вам что важнее?

На магнитной подставке раскрытый Duo не устоит

Эту проблему поймал Арун Маини, автор канала Mrwhosetheboss. Он показал на видео, что раскрытый Duo заваливается на подставках с MagSafe. В сложенном виде все в порядке: в 9to5Mac проверили, что обычные подставки и зарядки MagSafe с ним работают. Но стоит открыть смартфон, чтобы посмотреть видео на большом экране, и он кренится вбок.

Apple причину не объясняла. Скорее всего, магнит держит только одну половину корпуса, а вторая, раскрытая в сторону, работает как рычаг. Добавьте сюда вес: 254 грамма, на 5 граммов больше, чем у iPhone 18 Pro Max. Duo сейчас самый тяжелый айфон в линейке, и маленький магнитный пятачок такое плечо просто не удерживает. Кстати, с кошельками и аккумуляторами MagSafe тоже не все гладко: Duo короче обычного айфона, и они свисают снизу.

Сама Apple, похоже, это предвидела и продает для Duo фирменный чехол-книжку со встроенной подставкой на несколько углов наклона. Если вы планируете смотреть сериалы на раскрытом экране, магнитный держатель лучше сразу заменить на подставку с широким упором под весь корпус. Недорогие варианты такого формата регулярно всплывают в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС, там же бывают и полировочные салфетки для матовых экранов.

Пальцы ищут кнопки там, где их нет

Face ID в Duo нет. Его заменил Touch ID в боковой кнопке, и обозреватели называют это самым тяжелым переходом. Один из них признался, что несколько раз смотрел на внешний экран и ждал разблокировки, забыв про палец. В 9to5Mac добавляют, что вместе с Face ID ушли и функции, которые следят за вашим взглядом. Судя по отзывам, датчик срабатывает не всегда с первого раза.

С кнопками громкости история еще забавнее. Apple перенесла их на верхний торец, и до них неудобно тянуться, особенно во время звонка. Кнопки действия и переключателя бесшумного режима тоже нет. А в раскрытом виде привычные ориентиры пропадают совсем: держите Duo как маленький планшет, и уже не сразу соображаешь, на каком торце сенсор, а где громкость. Судя по отзывам, путаются в этом чаще всего.

С Touch ID немного поможет запас отпечатков. Добавьте палец второй руки, тогда разблокировать Duo можно будет из любого хвата. Порядок действий такой:

Откройте Настройки — Touch ID и код-пароль. Введите код-пароль. Нажмите «Добавить отпечаток» и прикладывайте палец к боковой кнопке, пока iPhone не попросит сменить хват.

Если носите Apple Watch, включите заодно разблокировку с часами: 9to5Mac подтверждает, что на Duo она работает. С кнопками громкости сделать ничего нельзя, остается только привыкать. Уже держали Duo в руках и тоже нажимали не туда? Делитесь в нашем чате в Telegram или МАКС, через сколько дней руки запомнили новые места.

Первое поколение со всеми вытекающими

Если сложить все вместе, картина выходит неровной. Две проблемы из четырех решаются привычкой и аксессуарами: подставку можно поменять, к кнопкам руки привыкнут за неделю-другую. А вот с экраном так не выйдет. Нанотекстура и есть та самая фишка, которая прячет сгиб, и вместе с ней в комплекте идут отпечатки, вечная ткань в кармане и не самый глубокий черный.

В 9to5Mac прямо называют Duo продуктом первого поколения с компромиссами и советуют большинству пока остаться на обычном айфоне. За 1999 долларов в США это звучит разумно, а с российскими ценами тем более. Покупать Duo стоит тем, кому большой экран в кармане важнее идеальной картинки и привычных кнопок. Остальным разумнее дождаться второго поколения. Как первые покупатели оценят Duo после пары недель, мы расскажем в наших каналах в Telegram и МАКС.