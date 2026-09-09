Вышел первый складной iPhone Duo за 300к рублей. Прощай, Samsung и Xiaomi

Кирилл Пироженко

Свершилось. Apple наконец показала то, о чем мы говорили несколько лет подряд — первый складной айфон. В утечках его звали iPhone Ultra, но на сцене прозвучало другое имя. И раз уж вы читаете эту статью со своего айфона, напомню приятную новость из дома: в России снова заработало пополнение Apple ID с номера МТС, так что оплатить подписки и приложения стало проще. А теперь по существу: что показали в Купертино, во сколько это встанет и ради чего вообще городили складной корпус.

iPhone Duo в разложенном виде в руках у пользователя. Фото.

iPhone Duo в разложенном виде в руках у пользователя

Как теперь называется складной айфон

Главная интрига последних месяцев — имя. Все инсайдеры, включая внутренние документы самой Apple, годами называли устройство iPhone Ultra. Буквально накануне презентации я объяснял, почему не куплю iPhone Ultra, и вот финальный поворот сюжета. Со сцены прозвучало название iPhone Duo. Смысл на поверхности: Duo намекает на два экрана и на саму суть раскладной конструкции.

Как теперь называется складной айфон. У iPhone Duo два экрана: внутренний и внешний. Фото.

У iPhone Duo два экрана: внутренний и внешний

Название не новое для Apple. Приставку Duo уже носили ноутбуки PowerBook Duo из девяностых и зарядка MagSafe Duo из начала двадцатых. Так что это не эксперимент ради хайпа, а возврат к знакомому слову. Ultra, судя по всему, решили приберечь для чего-то другого — возможно, для будущих устройств.

Событие прошло в рамках сентябрьской презентации под слоганом Surprise and shine. Это первый крупный ивент новой команды: пост генерального директора занял Джон Тернус, сменивший Тима Кука. Сам он назвал новинку самым значимым изменением айфона со времен оригинала и подчеркнул, что такое возможно, когда железо и софт проектируют вместе. Так что iPhone Duo стал не просто первым складным айфоном, а еще и символом смены эпох внутри самой компании.

Сколько стоит iPhone Duo и когда он выйдет

Про цену переживали больше всего, и не зря. Базовая версия iPhone Duo с 256 ГБ памяти стоит 1999 долларов. Старшие конфигурации с большим объемом накопителя подбираются к отметке в 3200 долларов. По текущему курсу ЦБ (около 86,5 рубля за доллар) это примерно 173 тысячи рублей за стартовую версию, без учета налогов, ввоза и накрутки продавцов.

Сколько стоит iPhone Duo и когда он выйдет. Цена iPhone Duo. Фото.

Цена iPhone Duo

Итоговая цена оказалась ниже некоторых прогнозов. Аналитики закладывали старт от 2500 долларов, а отдельные оценки уходили к 2666 долларам по слитым австралийским ценникам. Apple урезала собственную маржу и частично взяла на себя подорожавшую память, чтобы удержать психологическую планку в 1999 долларов. Расчет ясен: первый складной айфон должен разойтись тиражом, а не отпугнуть ценником с ходу.

Сколько стоит iPhone Duo и когда он выйдет. Дата старта продаж iPhone Duo. Фото.

Дата старта продаж iPhone Duo

С датами все конкретно. Предзаказ открывается 16 октября, а продажи стартуют 23 октября. Это на пару недель позже основной линейки iPhone 18 Pro, что для первого поколения складного устройства объяснимо — производство таких дисплеев сложное. Кстати, про iPhone 18 Pro с Pro Max, показанные на той же презентации: они подорожали примерно на 100 долларов, скромный рост на фоне двухтысячного флагмана. Хотите обсудить, какая модель этой осенью выгоднее именно вам? Заглядывайте в наш чат в Telegram или МАКС, там всегда есть с кем посчитать бюджет на апгрейд.

Два экрана, титановый корпус и возвращение Touch ID

Самое интересное — конструкция. iPhone Duo раскрывается как книжка и в сложенном виде по размеру напоминает паспорт. Снаружи работает дисплей на 5,4 дюйма, который дает 90 процентов площади экрана iPhone 18 Pro — то есть в закрытом состоянии это полноценный айфон для одной руки. Раскрываете устройство — и получаете внутренний экран на 7,6 дюйма, самый большой в истории айфонов и на 50 процентов крупнее, чем у iPhone 18 Pro Max. Кстати, о том, как на складном айфоне будет выглядеть iOS, мы подробно рассуждали заранее, и многое из тех догадок подтвердилось.

Два экрана, титановый корпус и возвращение Touch ID. Внешний экран iPhone Duo диагональю 5,4 дюйма. Фото.

Внешний экран iPhone Duo диагональю 5,4 дюйма

Оба экрана — Super Retina XDR с одинаковым соотношением сторон, поэтому картинка масштабируется без разрывов при складывании. Есть ProMotion, режим Always On и пиковая яркость 3000 нит на улице. Внутренняя панель получила фирменное покрытие nano-texture: оно гасит блики, делает сгиб почти незаметным и приятно на ощупь. Селфи-камеру спрятали прямо под внутренним дисплеем, и она показывается только когда нужна.

Два экрана, титановый корпус и возвращение Touch ID. Внутренний экран iPhone Duo с подэкранной фронталкой. Фото.

Внутренний экран iPhone Duo с подэкранной фронталкой

Корпус собран из титана grade 5 с зеркальной полировкой — самый тонкий айфон в раскрытом виде. Задняя часть защищена стеклом Ceramic Shield, а внешний дисплей закрыт Ceramic Shield 2 с тройной стойкостью к царапинам. Есть влагозащита по стандарту IP68. Больше всего Apple гордится шарниром: больше сотни компонентов, 3D-печатная крышка и магнитный массив для приятного щелчка при закрытии. Внутренняя складная панель держится на многослойной ламинации с особыми клеями, которые позволяют слоям скользить друг по другу как страницы книги, снимая напряжение на сгибе.

Отдельная сенсация — возвращение Touch ID. Сканер отпечатка встроили в боковую кнопку, а разблокировать устройство можно и с помощью Apple Watch. Осталась и кнопка Camera Control для быстрого запуска камеры, включая новый режим Siri Camera. Плюс к этому iPhone Duo впервые среди айфонов поддерживает Apple Pencil с разъемом USB-C, причем на обоих экранах, — правда, эта возможность заработает позже в этом году. Хотите глубже разобраться в новых фишках iOS и настройках? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там разбираем каждую полезную мелочь.

Железо, автономность и связь

Внутри iPhone Duo стоит тот же флагманский чип A20 Pro, что и в iPhone 18 Pro, без урезаний. Это важно: конкуренты часто ставят в первые складные модели прошлогодний процессор, а Apple сразу дала актуальное железо. Чип построен по 2-нанометровому техпроцессу, у него 6-ядерный CPU (до 20 процентов быстрее A19 Pro), 7-ядерный GPU (до 40 процентов быстрее) и новый Neural Engine из двух блоков по 16 ядер с удвоенной мощностью для ИИ. В связке с новой паровой камерой чип держит до 35 процентов более высокую устойчивую производительность, чем iPhone 17 Pro.

Железо, автономность и связь. Процессор iPhone Duo. Фото.

Процессор iPhone Duo

С автономностью Apple решила задачу изящно: две батареи, по одной на каждую половину корпуса, работают как единое целое благодаря алгоритмам перераспределения энергии. В цифрах это до 31 часа видео при работе на внутреннем экране, до 44 часов на внешнем и около 24 часов смешанного использования. Быстрая зарядка добивает до 50 процентов примерно за 20 минут по проводу или за полчаса по MagSafe.

Железо, автономность и связь. Время работы на внешнем экране. Фото.

Время работы на внешнем экране

Железо, автономность и связь. Время работы на внутреннем экране. Фото.

Время работы на внутреннем экране

По связи тоже все свежее. iPhone Duo стал полностью eSIM-устройством по всему миру — физического лотка нет вовсе, освободившееся место отдали под батарею. За беспроводную часть отвечает фирменный чип N1 с поддержкой Wi-Fi 7, Bluetooth 6 и Thread, а за сотовую — собственный модем C2, который впервые среди айфонов получил mmWave в США. Для российского пользователя переход на eSIM-only — момент неоднозначный, но об этом поговорим отдельно.

Камеры, iOS 27 и новый Siri

С камерой Apple развернулась по полной, несмотря на тонкий корпус. Главный модуль — 48-мегапиксельный Fusion Main со встроенным двукратным телефото оптического качества, плюс 48-мегапиксельный Fusion Ultra Wide, тот же, что в iPhone 18 Pro. Фронталка Center Stage умеет сама снимать в нужной ориентации, а под внутренним экраном прячется отдельная камера для FaceTime. Складная конструкция открыла трюки, которых нет ни на одном айфоне: Duo Preview показывает превью на внешнем экране, чтобы модель видела кадр, Smart Take сам ловит момент, когда все позируют, а Kid Cue крутит анимацию с Peanuts, чтобы ребенок смотрел в камеру. Видео пишется в 4K120 в Dolby Vision. Тем, кто хочет узнать про камеру iPhone еще больше, советую заглянуть в наш «Сундук Али-Бабы» в МАКС, где мы собираем полезные аксессуары для съемки.

Камеры, iOS 27 и новый Siri. Фото на складной iPhone Duo. Фото.

Фото на складной iPhone Duo

Систему iOS 27 переписали под два экрана. Элементы управления, док и Dynamic Island переехали вбок, чтобы освободить вертикальное пространство под контент. Появился настоящий Split View — два приложения бок о бок на айфоне впервые в истории. Можно открыть два окна одного приложения, например Safari, болтать с Siri, глядя на контент рядом, и сохранять пары приложений на потом. Режим StandBy теперь включается, даже когда телефон не на зарядке: поставили устройство домиком — и оно превращается в фоторамку, часы или хаб с виджетами.

Камеры, iOS 27 и новый Siri. Два приложения на внутреннем экране iPhone Duo. Фото.

Два приложения на внутреннем экране iPhone Duo

Самое любопытное — искусственный интеллект. iPhone Duo получил Siri AI, полностью новую версию ассистента на базе Apple Intelligence, которая выходит в бете вместе с iOS 27. Siri стала заметно личнее и разговорчивее, понимает контекст в переписке, письмах и фото, видит содержимое экрана и умеет действовать по нему. На большом внутреннем дисплее это раскрывается особенно удобно. Apple, как обычно, напирает на приватность: обработка идет на устройстве и в защищенном Private Cloud Compute.

Камеры, iOS 27 и новый Siri. Два цвета iPhone Duo. Фото.

Два цвета iPhone Duo

По цветам выбор лаконичный: star white и night sky. Первый это классический белый, второй — глубокий темно-синий оттенок, близкий к цвету ночного неба. К новинке подготовили и аксессуары: чехол-подставку Folio с откидным упором и обычный тонкий Case, оба с поддержкой MagSafe. Если коротко, Apple сделала то, что откладывала годами, и сделала без компромиссов по железу. iPhone Duo — самый дорогой, самый тонкий и самый необычный айфон в истории компании. Вопрос лишь в том, готова ли аудитория платить две тысячи долларов за складную новинку. Ответ мы узнаем уже 23 октября, когда первые Duo окажутся в руках покупателей.

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