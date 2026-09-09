Вышел первый складной iPhone Duo за 300к рублей. Прощай, Samsung и Xiaomi

Свершилось. Apple наконец показала то, о чем мы говорили несколько лет подряд — первый складной айфон. В утечках его звали iPhone Ultra, но на сцене прозвучало другое имя. И раз уж вы читаете эту статью со своего айфона, напомню приятную новость из дома: в России снова заработало пополнение Apple ID с номера МТС, так что оплатить подписки и приложения стало проще. А теперь по существу: что показали в Купертино, во сколько это встанет и ради чего вообще городили складной корпус.



Как теперь называется складной айфон

Главная интрига последних месяцев — имя. Все инсайдеры, включая внутренние документы самой Apple, годами называли устройство iPhone Ultra. Буквально накануне презентации я объяснял, почему не куплю iPhone Ultra, и вот финальный поворот сюжета. Со сцены прозвучало название iPhone Duo. Смысл на поверхности: Duo намекает на два экрана и на саму суть раскладной конструкции.

Название не новое для Apple. Приставку Duo уже носили ноутбуки PowerBook Duo из девяностых и зарядка MagSafe Duo из начала двадцатых. Так что это не эксперимент ради хайпа, а возврат к знакомому слову. Ultra, судя по всему, решили приберечь для чего-то другого — возможно, для будущих устройств.

Событие прошло в рамках сентябрьской презентации под слоганом Surprise and shine. Это первый крупный ивент новой команды: пост генерального директора занял Джон Тернус, сменивший Тима Кука. Сам он назвал новинку самым значимым изменением айфона со времен оригинала и подчеркнул, что такое возможно, когда железо и софт проектируют вместе. Так что iPhone Duo стал не просто первым складным айфоном, а еще и символом смены эпох внутри самой компании.

Сколько стоит iPhone Duo и когда он выйдет

Про цену переживали больше всего, и не зря. Базовая версия iPhone Duo с 256 ГБ памяти стоит 1999 долларов. Старшие конфигурации с большим объемом накопителя подбираются к отметке в 3200 долларов. По текущему курсу ЦБ (около 86,5 рубля за доллар) это примерно 173 тысячи рублей за стартовую версию, без учета налогов, ввоза и накрутки продавцов.

Итоговая цена оказалась ниже некоторых прогнозов. Аналитики закладывали старт от 2500 долларов, а отдельные оценки уходили к 2666 долларам по слитым австралийским ценникам. Apple урезала собственную маржу и частично взяла на себя подорожавшую память, чтобы удержать психологическую планку в 1999 долларов. Расчет ясен: первый складной айфон должен разойтись тиражом, а не отпугнуть ценником с ходу.

С датами все конкретно. Предзаказ открывается 16 октября, а продажи стартуют 23 октября. Это на пару недель позже основной линейки iPhone 18 Pro, что для первого поколения складного устройства объяснимо — производство таких дисплеев сложное. Кстати, про iPhone 18 Pro с Pro Max, показанные на той же презентации: они подорожали примерно на 100 долларов, скромный рост на фоне двухтысячного флагмана. Хотите обсудить, какая модель этой осенью выгоднее именно вам? Заглядывайте в наш чат в Telegram или МАКС, там всегда есть с кем посчитать бюджет на апгрейд.

Два экрана, титановый корпус и возвращение Touch ID

Самое интересное — конструкция. iPhone Duo раскрывается как книжка и в сложенном виде по размеру напоминает паспорт. Снаружи работает дисплей на 5,4 дюйма, который дает 90 процентов площади экрана iPhone 18 Pro — то есть в закрытом состоянии это полноценный айфон для одной руки. Раскрываете устройство — и получаете внутренний экран на 7,6 дюйма, самый большой в истории айфонов и на 50 процентов крупнее, чем у iPhone 18 Pro Max. Кстати, о том, как на складном айфоне будет выглядеть iOS, мы подробно рассуждали заранее, и многое из тех догадок подтвердилось.

Оба экрана — Super Retina XDR с одинаковым соотношением сторон, поэтому картинка масштабируется без разрывов при складывании. Есть ProMotion, режим Always On и пиковая яркость 3000 нит на улице. Внутренняя панель получила фирменное покрытие nano-texture: оно гасит блики, делает сгиб почти незаметным и приятно на ощупь. Селфи-камеру спрятали прямо под внутренним дисплеем, и она показывается только когда нужна.

Корпус собран из титана grade 5 с зеркальной полировкой — самый тонкий айфон в раскрытом виде. Задняя часть защищена стеклом Ceramic Shield, а внешний дисплей закрыт Ceramic Shield 2 с тройной стойкостью к царапинам. Есть влагозащита по стандарту IP68. Больше всего Apple гордится шарниром: больше сотни компонентов, 3D-печатная крышка и магнитный массив для приятного щелчка при закрытии. Внутренняя складная панель держится на многослойной ламинации с особыми клеями, которые позволяют слоям скользить друг по другу как страницы книги, снимая напряжение на сгибе.

Отдельная сенсация — возвращение Touch ID. Сканер отпечатка встроили в боковую кнопку, а разблокировать устройство можно и с помощью Apple Watch. Осталась и кнопка Camera Control для быстрого запуска камеры, включая новый режим Siri Camera. Плюс к этому iPhone Duo впервые среди айфонов поддерживает Apple Pencil с разъемом USB-C, причем на обоих экранах, — правда, эта возможность заработает позже в этом году. Хотите глубже разобраться в новых фишках iOS и настройках? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там разбираем каждую полезную мелочь.

Железо, автономность и связь

Внутри iPhone Duo стоит тот же флагманский чип A20 Pro, что и в iPhone 18 Pro, без урезаний. Это важно: конкуренты часто ставят в первые складные модели прошлогодний процессор, а Apple сразу дала актуальное железо. Чип построен по 2-нанометровому техпроцессу, у него 6-ядерный CPU (до 20 процентов быстрее A19 Pro), 7-ядерный GPU (до 40 процентов быстрее) и новый Neural Engine из двух блоков по 16 ядер с удвоенной мощностью для ИИ. В связке с новой паровой камерой чип держит до 35 процентов более высокую устойчивую производительность, чем iPhone 17 Pro.

С автономностью Apple решила задачу изящно: две батареи, по одной на каждую половину корпуса, работают как единое целое благодаря алгоритмам перераспределения энергии. В цифрах это до 31 часа видео при работе на внутреннем экране, до 44 часов на внешнем и около 24 часов смешанного использования. Быстрая зарядка добивает до 50 процентов примерно за 20 минут по проводу или за полчаса по MagSafe.

По связи тоже все свежее. iPhone Duo стал полностью eSIM-устройством по всему миру — физического лотка нет вовсе, освободившееся место отдали под батарею. За беспроводную часть отвечает фирменный чип N1 с поддержкой Wi-Fi 7, Bluetooth 6 и Thread, а за сотовую — собственный модем C2, который впервые среди айфонов получил mmWave в США. Для российского пользователя переход на eSIM-only — момент неоднозначный, но об этом поговорим отдельно.

Камеры, iOS 27 и новый Siri

С камерой Apple развернулась по полной, несмотря на тонкий корпус. Главный модуль — 48-мегапиксельный Fusion Main со встроенным двукратным телефото оптического качества, плюс 48-мегапиксельный Fusion Ultra Wide, тот же, что в iPhone 18 Pro. Фронталка Center Stage умеет сама снимать в нужной ориентации, а под внутренним экраном прячется отдельная камера для FaceTime. Складная конструкция открыла трюки, которых нет ни на одном айфоне: Duo Preview показывает превью на внешнем экране, чтобы модель видела кадр, Smart Take сам ловит момент, когда все позируют, а Kid Cue крутит анимацию с Peanuts, чтобы ребенок смотрел в камеру. Видео пишется в 4K120 в Dolby Vision. Тем, кто хочет узнать про камеру iPhone еще больше, советую заглянуть в наш «Сундук Али-Бабы» в МАКС, где мы собираем полезные аксессуары для съемки.

Систему iOS 27 переписали под два экрана. Элементы управления, док и Dynamic Island переехали вбок, чтобы освободить вертикальное пространство под контент. Появился настоящий Split View — два приложения бок о бок на айфоне впервые в истории. Можно открыть два окна одного приложения, например Safari, болтать с Siri, глядя на контент рядом, и сохранять пары приложений на потом. Режим StandBy теперь включается, даже когда телефон не на зарядке: поставили устройство домиком — и оно превращается в фоторамку, часы или хаб с виджетами.

Самое любопытное — искусственный интеллект. iPhone Duo получил Siri AI, полностью новую версию ассистента на базе Apple Intelligence, которая выходит в бете вместе с iOS 27. Siri стала заметно личнее и разговорчивее, понимает контекст в переписке, письмах и фото, видит содержимое экрана и умеет действовать по нему. На большом внутреннем дисплее это раскрывается особенно удобно. Apple, как обычно, напирает на приватность: обработка идет на устройстве и в защищенном Private Cloud Compute.

По цветам выбор лаконичный: star white и night sky. Первый это классический белый, второй — глубокий темно-синий оттенок, близкий к цвету ночного неба. К новинке подготовили и аксессуары: чехол-подставку Folio с откидным упором и обычный тонкий Case, оба с поддержкой MagSafe. Если коротко, Apple сделала то, что откладывала годами, и сделала без компромиссов по железу. iPhone Duo — самый дорогой, самый тонкий и самый необычный айфон в истории компании. Вопрос лишь в том, готова ли аудитория платить две тысячи долларов за складную новинку. Ответ мы узнаем уже 23 октября, когда первые Duo окажутся в руках покупателей.