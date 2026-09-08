Складной iPhone будет еще дороже, чем все думали

Apple собиралась продавать свой первый складной смартфон за $1999, но за пару лет разработки ценник разросся почти до $3000 за старшую версию. Об этом со ссылкой на источники внутри компании рассказал Bloomberg, и цифры там способны вогнать в ступор кого угодно. Любопытно, что даже имя новинки пока под вопросом: как Apple назовет складной iPhone — похоже, финальное название станет сюрпризом для всех. А вот с деньгами уже почти все ясно.



Ценник взлетел еще до анонса

По данным Bloomberg, изначально в Apple хотели уложиться в $1999. Логика была простой: не переступать психологическую отметку в $2000, ровно как в 2017 году, когда iPhone X дебютировал с ценой $999. Тогда этот трюк отлично сработал, и в Купертино рассчитывали повторить успех. Но в планы вмешался мировой дефицит памяти, из-за которого комплектующие за последний год ощутимо подорожали. Складному аппарату памяти нужно много, поэтому по нему удар вышел особенно чувствительным.

В результате старшие модификации с увеличенным объемом хранилища вполне могут приблизиться к $3000, а это уже почти 258 тысяч рублей. Недавно внутри компании обсуждали стартовый ценник уже в $2199 — это около 189 тысяч рублей по текущему курсу. Полный расклад по ценам мы разбирали отдельно, и особого оптимизма он не внушает.

В Apple прекрасно понимают, что покупателей ждет легкий шок от таких сумм. Но там рассудили иначе: раз люди и так спокойно отдают под $2000 за обычные айфоны с расширенным хранилищем, значит, готовы доплатить и за премиальный складной аппарат. Именно эта готовность в итоге и убедила руководство, что дорогое сгибающееся устройство стоит выводить на рынок. Хотите первыми узнавать, во сколько в реальности обойдется техника Apple в России? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС — там мы собираем все свежие цены и слухи еще до официальных анонсов.

Идею подсказал Тим Кук

История складного айфона внутри Apple тянется куда дольше, чем принято думать. По словам Bloomberg, ключевую роль в ней сыграл Тим Кук — на тот момент еще действующий глава компании. Примерно в 2020 году он вернулся из поездки по Азии непривычно воодушевленным. Кук своими глазами увидел, как все больше людей пользуются раскладными смартфонами Samsung и Huawei, и пришел к выводу, что Apple тоже нужен свой ответ. После этого он лично начал подгонять разработку, а глава компании обычно так глубоко в конкретные продукты не залезает. Тут же он фактически задал направление всему проекту.

Вообще инженеры компании возились со сгибающимися экранами, шарнирами и сопутствующими деталями много лет — задолго до выхода первого Galaxy Fold в 2019 году. Но проект долго буксовал, потому что внутри команды спорили о самой форме будущего устройства. Один из ранних концептов — это вообще был iPad mini, который раскладывался в полноценный планшет. Кук же настоял на более массовом варианте, то есть на привычном складном iPhone. И его личная вовлеченность в такой проект оказалась совершенно нетипичной для Apple.

Задумали устройство еще при Дэне Риччио — он руководил аппаратной разработкой до Джона Тернуса. Кстати, именно Тернус сейчас стоит во главе Apple, и для него складной смартфон превратился в идеальную витрину инженерных талантов. Говорят, он был одним из главных сторонников аппарата и вместе с Куком буквально протолкнул его к финишу. Что думаете о таком закулисье? Обсудить новость можно в наших чатах в Telegram или МАКС — заходите, у нас там всегда живо.

На чем пришлось экономить

Идеальным складной iPhone точно не станет, и Apple этого совсем не скрывает. Компания заранее готовит покупателей к тому, что новинка окажется менее прочной, чем привычные модели, получит более скромную камеру и будет меньше держать заряд. По ряду характеристик аппарат уступит iPhone 18 Pro Max — и это осознанный компромисс ради тонкого сгибающегося корпуса.

Инженеры сосредоточились на четырех больных местах:

сделать менее заметной складку на дисплее;

повысить надежность шарнира;

создать новое гибкое стекло для внутреннего экрана;

довести до ума камеру под дисплеем.

Отдельная головная боль — как раз шарнир, ведь именно он у складных смартфонов ломается чаще всего. Apple потратила на него уйму времени, чтобы механизм выдерживал тысячи сложений без люфта и скрипа. В итоге его собрали из титана и алюминия, а защитное стекло разрабатывали в связке с Corning.

По прочности новинка все равно проиграет обычным айфонам, тут иллюзий никто не строит. Зато в Apple уверены, что по качеству сборки их складень — лучший на рынке среди подобных устройств. Дополнительным козырем в компании считают софт: здесь у нее заметная фора перед Android. Пока ждете официальных цен на чехлы и защиту для будущего складня, можно приглядеть недорогие аксессуары в нашем канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС — там регулярно попадаются интересные находки.

Когда ждать и сможете ли купить

Складной iPhone компания покажет уже 9 сентября, презентация стартует в 20:00 по московскому времени. Мероприятие получило название Surprise and shine, что само по себе намекает на пару сюрпризов. А вот с покупкой все не так радужно: в России купить новинку будет непросто, и мы подробно объясняли, почему так вышло.

Что касается формы, дизайнеры Apple сравнивали устройство в сложенном виде с паспортом, а в разложенном — с трекпадом Magic Trackpad. Внутренний экран здесь на 7,8 дюйма, внешний — на 5,5 дюйма. Ставка на короткий и широкий корпус сделана специально: большинство складней на рынке вытянутые и узкие, а Apple захотела выделиться на их фоне и заодно подстегнуть интерес покупателей.

Сами сотрудники Apple, если верить слухам, в успехе не сомневаются: компания распродаст все складные iPhone, которые вообще сумеет выпустить. Судя по ажиотажу вокруг темы, так и произойдет — даже несмотря на ценник, подбирающийся к $3000. Остается дождаться 9 сентября и понять, оправдает ли аппарат такие деньги.