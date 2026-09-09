Складной iPhone Ultra уже можно рассмотреть в деталях: кнопки, Touch ID и камера

Иван Герасимов

Магазин аксессуаров выложил чехлы для iPhone Ultra раньше, чем Apple успела показать сам смартфон. И это тот случай, когда по одному аксессуару читается половина характеристик первого складного Айфона: вырезы в чехле выдают расположение кнопок, блок камер и даже способ разблокировки. Ещё в августе защитные стёкла раскрыли дизайн складного iPhone Ultra, а теперь очередь дошла до чехлов, которые всегда делают строго под финальные размеры устройства.

Разбираемся, что известно по складному iPhone на сегодня. Фото.

Разбираемся, что известно по складному iPhone на сегодня

ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В МАКС, ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСКАТЬ САМЫЕ ТОПОВЫЕ ТОВАРЫ С ALIEXPRESS ПО ЛУЧШИМ ЦЕНАМ

Кнопки блокировки и громкости: что выдал чехол

Больше всего по фото говорят вырезы под клавиши. Чехол dbrand рассчитан на книжную конструкцию с защитой шарнира, так что форм-фактор у складного Айфона классический: внешний экран на 5.5 дюйма снаружи и внутренний примерно на 7.8 дюйма под сгибом. На боковой грани при этом заметно две продолговатые клавиши: судя по расположению, это качелька громкости и отдельная кнопка блокировки, обе с аккуратными заглушками, которые повторяют форму оригинала.

Кнопки блокировки и громкости: что выдал чехол. Кнопки громкости все-таки будут расположены сверху. Фото.

Кнопки громкости все-таки будут расположены сверху

Отдельного внимания заслуживает сама кнопка питания. На макросъёмке она вытянутая и утоплена в рамку, а это классический признак того, что внутрь встроили сканер отпечатка. Такой же приём Apple уже обкатала в iPad Air и iPad mini, где Touch ID живёт прямо в кнопке блокировки, и логично, что складной смартфон получит ровно ту же схему.

Touch ID вместо Face ID

Возврат к сканеру отпечатка выглядит объяснимо. В сложенном виде рамки у складного Айфона тонкие, места под полноценную систему Face ID почти не остаётся, и Touch ID в кнопке питания закрывает разблокировку быстро и без компромиссов. Об этом же говорили ранние утечки: первый складной iPhone Ultra уже показывали на видео, и там авторизация тоже была завязана на отпечаток.

Touch ID вместо Face ID. И все-таки будет Touch ID. Фото.

И все-таки будет Touch ID

Боковой сканер в теории надёжнее подэкранного. Датчики под гибким дисплеем пока капризны и дороги, а кнопка со сканером работает предсказуемо в любом положении смартфона, хоть в режиме обычного телефона, хоть в разложенном мини-планшете.

Кнопка камеры, MagSafe и вырезы под объективы

Чехол снял ещё один спорный вопрос. У dbrand в конструкции есть сенсорная кнопка Камеры с отдельной платой под касания, то есть Camera Control у складной модели всё-таки останется. Раньше в этом сомневались: часть утечек обещала, что ради тонкости Apple выкинет половину привычных функций, включая магниты и кнопку «Действие».

Кнопка камеры, MagSafe и вырезы под объективы. MagSafe будет — можно выдохнуть. Фото.

MagSafe будет — можно выдохнуть

С беспроводной зарядкой тоже всё в порядке. На фото видно, как шайба MagSafe спокойно примагничивается к задней панели прямо через чехол, а значит, аксессуары на магнитах и подставки никто не отменял.

Кнопка камеры, MagSafe и вырезы под объективы. Горизонтальный блок камер — подготовка к iPhone 20. Фото.

Горизонтальный блок камер — подготовка к iPhone 20

Блок камер собран горизонтально: два модуля по 48 Мп, вспышка и микрофон рядом. Под каждый элемент в чехле сделан отдельный вырез с бортиком, чтобы объективы не ложились на стол. Есть, к слову, и запасная версия с названием: по одной из версий смартфон выйдет не как iPhone Ultra, а под именем iPhone Duo.

Где смотреть презентацию складного iPhone Ultra

Ждать осталось недолго. Apple проведёт осеннюю презентацию 9 сентября в 20:00 по Москве, и это будет первый крупный кейноут под руководством нового гендиректора Джона Тернуса. Вместе со складным Айфоном на сцене ждут iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, так что вечер обещает быть насыщенным.

Где смотреть презентацию складного iPhone Ultra. Разбираемся в слитых чехлах для Айфон Ультра. Фото.

Разбираемся в слитых чехлах для Айфон Ультра

Трансляция бесплатная и идёт сразу на нескольких площадках: в разделе Apple Events на сайте компании, на YouTube-канале Apple и в приложении Apple TV. Ну а проще всего читать трансляцию в наших Телеграм-каналах и на главной странице.

Мы в Телеграм

Мы в МАКС

Полный гид по времени и ссылкам мы собрали отдельно: где смотреть презентацию iPhone 18 Pro и iPhone Ultra в прямом эфире.

А что думаете вы: возьмёте складной Айфон на старте или дождётесь второго поколения? Заглядывайте в наш чат в Telegram, обсудим новинки вместе.

iPhone UltraПрезентация AppleУтечки Apple
Новости по теме: iPhone Ultra
Мы ждали совсем не этого: что известно об iPhone 18 Pro и iPhone Duo за 10 часов до презентации Apple. Фото.
Мы ждали совсем не этого: что известно об iPhone 18 Pro и iPhone Duo за 10 часов до презентации Apple
Складной iPhone будет еще дороже, чем все думали. Фото.
Складной iPhone будет еще дороже, чем все думали
Apple не выпустит iPhone Ultra. Он будет называться iPhone Duo. Фото.
Apple не выпустит iPhone Ultra. Он будет называться iPhone Duo