Складной iPhone Ultra уже можно рассмотреть в деталях: кнопки, Touch ID и камера

Магазин аксессуаров выложил чехлы для iPhone Ultra раньше, чем Apple успела показать сам смартфон. И это тот случай, когда по одному аксессуару читается половина характеристик первого складного Айфона: вырезы в чехле выдают расположение кнопок, блок камер и даже способ разблокировки. Ещё в августе защитные стёкла раскрыли дизайн складного iPhone Ultra, а теперь очередь дошла до чехлов, которые всегда делают строго под финальные размеры устройства.



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Кнопки блокировки и громкости: что выдал чехол

Больше всего по фото говорят вырезы под клавиши. Чехол dbrand рассчитан на книжную конструкцию с защитой шарнира, так что форм-фактор у складного Айфона классический: внешний экран на 5.5 дюйма снаружи и внутренний примерно на 7.8 дюйма под сгибом. На боковой грани при этом заметно две продолговатые клавиши: судя по расположению, это качелька громкости и отдельная кнопка блокировки, обе с аккуратными заглушками, которые повторяют форму оригинала.

Отдельного внимания заслуживает сама кнопка питания. На макросъёмке она вытянутая и утоплена в рамку, а это классический признак того, что внутрь встроили сканер отпечатка. Такой же приём Apple уже обкатала в iPad Air и iPad mini, где Touch ID живёт прямо в кнопке блокировки, и логично, что складной смартфон получит ровно ту же схему.

Touch ID вместо Face ID

Возврат к сканеру отпечатка выглядит объяснимо. В сложенном виде рамки у складного Айфона тонкие, места под полноценную систему Face ID почти не остаётся, и Touch ID в кнопке питания закрывает разблокировку быстро и без компромиссов. Об этом же говорили ранние утечки: первый складной iPhone Ultra уже показывали на видео, и там авторизация тоже была завязана на отпечаток.

Боковой сканер в теории надёжнее подэкранного. Датчики под гибким дисплеем пока капризны и дороги, а кнопка со сканером работает предсказуемо в любом положении смартфона, хоть в режиме обычного телефона, хоть в разложенном мини-планшете.

Кнопка камеры, MagSafe и вырезы под объективы

Чехол снял ещё один спорный вопрос. У dbrand в конструкции есть сенсорная кнопка Камеры с отдельной платой под касания, то есть Camera Control у складной модели всё-таки останется. Раньше в этом сомневались: часть утечек обещала, что ради тонкости Apple выкинет половину привычных функций, включая магниты и кнопку «Действие».

С беспроводной зарядкой тоже всё в порядке. На фото видно, как шайба MagSafe спокойно примагничивается к задней панели прямо через чехол, а значит, аксессуары на магнитах и подставки никто не отменял.

Блок камер собран горизонтально: два модуля по 48 Мп, вспышка и микрофон рядом. Под каждый элемент в чехле сделан отдельный вырез с бортиком, чтобы объективы не ложились на стол. Есть, к слову, и запасная версия с названием: по одной из версий смартфон выйдет не как iPhone Ultra, а под именем iPhone Duo.

Где смотреть презентацию складного iPhone Ultra

Ждать осталось недолго. Apple проведёт осеннюю презентацию 9 сентября в 20:00 по Москве, и это будет первый крупный кейноут под руководством нового гендиректора Джона Тернуса. Вместе со складным Айфоном на сцене ждут iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, так что вечер обещает быть насыщенным.

Трансляция бесплатная и идёт сразу на нескольких площадках: в разделе Apple Events на сайте компании, на YouTube-канале Apple и в приложении Apple TV. Ну а проще всего читать трансляцию в наших Телеграм-каналах и на главной странице.

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Полный гид по времени и ссылкам мы собрали отдельно: где смотреть презентацию iPhone 18 Pro и iPhone Ultra в прямом эфире.

А что думаете вы: возьмёте складной Айфон на старте или дождётесь второго поколения? Заглядывайте в наш чат в Telegram, обсудим новинки вместе.