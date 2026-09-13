iPhone заблокирован владельцем: как разблокировать?

Если на экране бэушного айфона вылезла надпись «iPhone заблокирован владельцем» (iPhone Locked to Owner), паниковать рано. Так работает блокировка активации iCloud — защита Apple от того, чтобы чужой человек мог пользоваться потерянным или проданным смартфоном. Чаще всего с этим сталкиваются нормальные покупатели с Авито, когда прошлый хозяин просто забыл выйти из своего Apple ID перед сбросом. Разблокировать телефон реально, но способ зависит от того, есть ли у вас связь с продавцом и оригинальный чек. Кстати, пока вы разбираетесь с блокировкой, полезно знать, что в России снова заработало пополнение Apple ID с номера МТС — пригодится, когда телефон оживет и вы захотите закинуть денег на игры и подписки.



Способ 1. Пусть телефон отвяжет прошлый владелец

Если вы брали телефон с рук и у вас есть контакт продавца, это лучший вариант из всех. Тут стоит сразу вспомнить, что вернуть регион Россия в Apple ID сейчас выгодно, так что после разблокировки имеет смысл сразу настроить учетку правильно. Многие уверены, что для снятия блокировки бывшему владельцу нужен сам смартфон в руках. Это не так. Продавец отвяжет устройство удаленно, буквально за пару минут, со своего компьютера или другого телефона.

Это единственный на сто процентов официальный способ. Он сохраняет все функции устройства, включая сотовую связь, и не грозит повторной блокировкой в будущем. Попросите продавца сделать следующее:

Зайти на сайт iCloud.com с любого устройства и авторизоваться в своем Apple ID. Открыть веб-версию приложения «Локатор» (Find My). Нажать «Все устройства» вверху экрана и выбрать нужный iPhone из списка. Нажать кнопку «Стереть».

Как только продавец это сделает, вам останется перезагрузить айфон. Экран блокировки активации исчезнет, и телефон можно будет настроить как новый, привязав к своему Apple ID. Не смогли разобраться с настройками или что-то пошло не так? Пишите в наш чатик в Telegram или МАКС, там подскажут по шагам.

Способ 2. Apple Support и вся история с чеком

Продавец пропал и на связь не выходит? Тогда следующий официальный шаг — обращение в поддержку Apple. Компания может принудительно снять Activation Lock, но только если вы докажете, что телефон куплен вами законно. Здесь же напомню, что пополнить Apple ID без номера МТС тоже вполне реально, если основной способ вдруг не сработает — но это уже после того, как телефон заработает.

Заявку на снятие блокировки активации подают через официальный портал поддержки. Проблема в том, что требования к документам жесткие, и большинство покупателей б/у техники в России на этом спотыкаются. Вот что примут, а что отклонят:

Примут: чек из авторизованного магазина-партнера Apple — М.Видео, re:Store, DNS и подобные.

Примут: в чеке должен быть четко пропечатан серийный номер или IMEI именно этого iPhone.

Примут: документ подтверждает первичную покупку устройства.

Откажут: скриншоты банковских переводов.

Откажут: рукописные расписки и договоры купли-продажи с частниками.

Откажут: товарные чеки из комиссионок, ломбардов или сделки с Авито.

Для рынка б/у смартфонов в России это часто становится непреодолимым барьером. Если Apple отклоняет заявку из-за отсутствия оригинального чека, а продавца не найти, то официальные пути на этом заканчиваются. Остается только третий вариант, но у него своя цена.

Способ 3. Обход блокировки через AnyUnlock

Официальные варианты исчерпаны, чека нет, продавец недоступен, а вы готовы смириться с ограничениями? Тогда стоит посмотреть в сторону настольных программ. Для легально купленных устройств в поддерживаемых сценариях подойдет программа AnyUnlock от iMobie с модулем iCloud Activation Unlocker, который превращает обход в понятный пошаговый процесс.

Это не волшебный взлом любого айфона. Перед стартом обязательно проверьте, поддерживается ли ваша модель и версия iOS — на актуальных сборках список ограничен. Сам процесс выглядит так:

Скачайте и запустите AnyUnlock на компьютере (Windows или Mac) и выберите модуль «Bypass iCloud Activation Lock». Подключите заблокированный iPhone к ПК оригинальным USB-кабелем. Следуйте подсказкам на экране: программа проверит совместимость и подготовит устройство (для части старых моделей понадобится джейлбрейк, инструкцию она даст сама). Подтвердите согласие с ограничениями — в зависимости от версии iOS это может быть отсутствие звонков и сети. Запустите обход и дождитесь завершения. После этого телефоном можно пользоваться через Wi-Fi.

Еще раз повторю: подобные инструменты годятся только для восстановления доступа к своим устройствам. Сброс до заводских настроек или обновление прошивки в будущем снова вызовут экран блокировки. Хотите разобраться в теме глубже и первыми узнавать о рабочих способах? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Чем на деле оборачивается программный обход

Когда официальные методы не работают, народ идет на форумы искать способы взломать блокировку. Прежде чем ставить любую программу, стоит снять розовые очки. Во-первых, забудьте про обход iCloud через DNS — этот миф до сих пор гуляет по форумам, но на современных версиях iOS он давно не работает. Во-вторых, программный обход не панацея. Он пускает в меню устройства, но требует серьезных компромиссов. Обсудить это можно в нашем чате в МАКС — там регулярно делятся реальным опытом.

Плюсы у обхода есть, и для мертвого кирпича они серьезные:

Доступ к меню, приложениям, камере и играм.

Интернет через Wi-Fi.

Спасение легально купленных телефонов, которые иначе стали бы кирпичом.

А теперь суровая реальность и минусы, о которых важно знать заранее:

Потеря сотовой связи. На многих моделях и версиях iOS после обхода не получится звонить, отправлять SMS и выходить в мобильный интернет. По сути айфон превращается в iPod Touch.

Риск повторной блокировки. Сброс до заводских настроек или обновление iOS вернут экран «iPhone заблокирован владельцем».

Ограничения по поддержке. Не все модели и версии iOS вообще поддаются обходу.

Пользоваться такими инструментами стоит исключительно для устройств, которыми вы владеете законно. Если ограничения вас устраивают и нужен просто рабочий девайс для дома — Wi-Fi, YouTube, игры, — настольный процесс станет выходом.

Так какой способ выбрать в итоге?

Выбор метода целиком зависит от вашей ситуации, и универсального рецепта тут нет. Если есть возможность связаться с прошлым владельцем, просите его сделать удаленную отвязку через веб-версию Локатора на iCloud.com. Это самый правильный и надежный путь без единого подводного камня. Если продавец пропал, но на руках чудом оказался оригинальный кассовый чек из крупного магазина электроники, смело идите в Apple Support. Шанс есть, главное — соответствие документа всем требованиям.

Ну а если вы купили б/у iPhone без чека, связи с владельцем нет, и вы готовы смириться с тем, что телефон станет устройством только для Wi-Fi, — настольные программы остаются альтернативой. В этом случае проверьте совместимость своей модели и версии iOS на официальной странице AnyUnlock и используйте модуль iCloud Activation Unlocker как пошаговый рабочий процесс. А если попутно захотелось обновить аксессуары к оживленному айфону, годные находки с AliExpress мы собираем в канале Сундук Али-Бабы в МАКС.