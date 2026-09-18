Мой отзыв на iPhone 18 Pro Max: сравнил его с 17 Pro Max и рассказываю, что покупать

Голубой iPhone 18 Pro Max лежит у меня на столе уже несколько дней, и первое, что хочется сказать — живьем он выглядит совсем не так, как на официальных рендерах. Недавно мы уже посмотрели зарубежные обзоры новинок, а теперь настала пора составить собственное мнение о смартфоне, который стоит как подержанный автомобиль. Ниже расскажу, что реально изменилось по сравнению с прошлым поколением, где Apple схитрила, а где действительно постаралась, и стоит ли отдавать за новинку почти двести тысяч рублей.



Голубой цвет решает, а корпус остался прежним

Начну с внешности, потому что именно цвет стал единственным, за что взгляд цепляется сразу. В руки мне попал голубой вариант, и на снимках он смотрится блекло, почти серым. В жизни все иначе — оттенок глубже, благороднее, с легким стальным отливом на гранях. Если выбирать среди новой палитры, голубой я поставил бы на первое место без раздумий.

А вот дальше начинается знакомая история. По дизайну по сравнению с iPhone 17 Pro Max не поменялось ровным счетом ничего. Те же грани, та же плита камер, тот же алюминиевый корпус и те же диагонали. Apple просто перекрасила аппарат и предложила свежие цвета, не более того. Кто ждал новых форм или другого стекла, таких изменений здесь нет.

Единственное, что ощущается физически, это вес. Смартфон реально тяжелый, и это не преувеличение ради красного словца. Подержишь его в одной руке минут двадцать, и мизинец начинает напоминать о себе. К габаритам Pro Max я привык давно, но конкретно этот экземпляр будто набрал пару лишних граммов. В кармане куртки чувствуется, уронишь на лицо в кровати — тоже чувствуется.

Уменьшенный островок и три события разом

Как только смартфон включился, глаз зацепился за Dynamic Island. Он стал заметно компактнее, и это первое, что бросается в глаза после прошлой модели. Не скажу, что старый островок меня хоть чем-то раздражал — жил я с ним спокойно и претензий не имел. Но новый выглядит аккуратнее и меньше отъедает верх экрана.

Куда важнее другое. Теперь в островок помещается сразу три виджета разом, а не два, как было раньше. У меня одновременно висели таймер, навигация и трек из плеера, и все это уместилось без каши. Мелочь, но приятная, и пользуешься ей чаще, чем ожидаешь.

Не смогли разобраться с настройкой виджетов или живых уведомлений? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут по шагам. За пару дней я перебрал почти все сценарии, и работает островок стабильно, без подвисаний.

Переменная диафрагма, которую я оставил в покое

Камера — вот где Apple вложилась по-настоящему. Если интересно, чем камера 18 Pro лучше прежней, мы разбирали отличия подробно, а здесь поделюсь личным опытом. Главная фишка — механическая переменная диафрагма основного модуля на 48 мегапикселей. По задумке она сама открывается до f/1.8 в темноте и зажимается на ярком свету.

Я честно попробовал порулить диафрагмой вручную. Залез в про-настройки, покрутил значения, посмотрел на гистограмму. И понял простую вещь — я не фотограф. Все эти тонкости хороши для тех, кто снимает осознанно, а мне важнее просто достать телефон и получить нормальный кадр. В итоге вернул авторежим и забыл про ручные пляски. Ради эксперимента поснимал с разными значениями диафрагмы, результаты можете оценить сами.

Хотите узнать про камеру iPhone еще больше? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там регулярно выходят разборы и советы по съемке. Скажу так — если вы не увлекаетесь фотографией всерьез, разницу с прошлым поколением на глаз вы вряд ли поймаете.

Автономность на день с лишним и чип, который не почувствовать

Батарея — мой личный фаворит в этом обзоре. В первый день я поставил себе цель разрядить смартфон к вечеру и не смог. Он спокойно дожил до утра, потом протянул еще половину следующего дня и сел лишь к обеду вторых суток. И это при том, что я специально его гонял — экран на максимальной яркости, съемка, навигация, музыка без остановки. При обычном сценарии заряжать его придется реже, чем хочется верить.

С производительностью история противоположная. На глаз разницы с iPhone 17 Pro Max я не заметил вообще. Интерфейс летает, приложения открываются мгновенно, но точно так же летал и прошлый флагман. Разницу выдают только бенчмарки — цифры у A20 Pro выше, процессор реально шустрее по замерам. Если хочется понять, насколько новый айфон мощнее старого в реальных задачах, мы посчитали это отдельно.

Сам я на телефоне не играю совсем, поэтому прирост мощности мне некуда девать. Но те, кто любит погонять в тяжелые тайтлы, новый чип и продвинутое охлаждение точно оценят. Испарительная камера внутри держит частоту дольше под нагрузкой, так что для игр это разумный задел на пару лет вперед.

Стоит ли брать сейчас или лучше подождать

А теперь главный вопрос — отдавать ли за все это порядка 170-190 тысяч рублей. Мой ответ короткий — нет. Если выбираете между поколениями и хотите понять, что реально изменилось за год, разница окажется куда скромнее ценника. За свои деньги новинка не отрабатывает пропасть в цене, а возможности для 99% пользователей почти те же.

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Гораздо разумнее взять iPhone 17 Pro Max. Он мощный, автономный и внешне неотличим от новинки для случайного взгляда. А чтобы уж наверняка никто не догадался, что у вас не самый свежий айфон, берите серебристый цвет — в нем поколения не различить вообще. Не поймите неправильно, аппарат отличный и придраться почти не к чему. Но платить лишние сто тысяч за перекрашенный корпус и переменную диафрагму, которой вы не воспользуетесь, решение так себе.

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Ситуация изменится, когда цена придет в чувство. В США разница между поколениями держится в районе 10-15 тысяч рублей в пересчете, и вот тогда о покупке 18 Pro Max можно будет думать всерьез. Пока же переплата в России выглядит неоправданной. Ищете, где урвать аксессуары и технику подешевле, пока копите на новый флагман? Загляните в наш канал «Сундук Али-Бабы» в МАКС, там регулярно попадаются годные находки с распродаж. А голубой 18 Pro Max я, пожалуй, оставлю себе еще на недельку — красивый все-таки.