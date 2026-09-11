5 главных отличий iPhone 18 Pro от iPhone 17 Pro: что реально изменилось за год

Apple показала iPhone 18 Pro 9 сентября, и снаружи он почти двойник прошлогоднего iPhone 17 Pro. Тот же алюминиевый корпус, тот же экран на 6.3 дюйма, тот же блок камер во всю ширину спинки. Все интересное компания по традиции спрятала внутрь, а заодно подкинула пару приятных мелочей вроде свежего цвета, ради которого некоторые уже готовы влезть в кредиты. Собрал пять отличий, которые реально меняют картину, и заодно прикинул, есть ли смысл менять почти новый смартфон.



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Процессор A20 Pro, который тянет как ноутбук

Главное спрятано под крышкой. iPhone 17 Pro работал на A19 Pro по 3-нм техпроцессу, а iPhone 18 Pro получил A20 Pro уже на 2-нм и с новой упаковкой кристалла. Графика прибавила ядро и стала быстрее на 40%, нейродвижок вырос вдвое (два блока по 16 ядер работают как единый 32-ядерный), а пропускная способность памяти подскочила на 50%. Вдобавок нейроускорители встроили прямо в ядра процессора, а не только в графику.

Испарительную камеру охлаждения Apple тоже переработала: площадь рассеивания тепла выросла втрое, а память переехала вбок от кристалла, так что весь этот бутерброд остывает эффективнее. На бумаге прирост ощутимый, но настоящий выигрыш ждет в задачах с искусственным интеллектом и обновленной Siri.

Не зря коллеги подметили, что с процессором A20 Pro смартфон работает как Макбук. Уже сейчас известно о приросте в 26% относительно прошлогодней модели.

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Камера научилась менять диафрагму

Тройной блок из трех модулей по 48 Мп остался прежним, восьмикратный оптический зум тоже никуда не делся. А вот главный модуль получил козырь, которого у iPhone 17 Pro не было. Это переменная диафрагма от f/1.48 до f/4.0 на шести лепестках. Проще говоря, теперь можно вручную играть с глубиной резкости и получать честное боке прямо в момент съемки, а не дорисованное алгоритмами постфактум.

В связке с переменной диафрагмой появился и режим Pro Controls с ручным доступом к настройкам съемки, так что простора для творчества стало больше.

Второе новшество оценят те, кто снимает по работе. Функция Apple Reference Image подписывает исходный кадр и хранит его как цифровой негатив, чтобы доказать, что снимок настоящий, а не сгенерированный нейросетью. Для журналистов и фотографов вещь полезная. Киношный режим вдобавок дорос до 4K на 60 кадрах против прежних 30. Фронталка на 18 Мп и запись видео остались без перемен.

Батарея подросла, но не у всех одинаково

Тут кроется занятный нюанс. Обычный Pro прибавил всего ничего: 4056 мАч против 3988 мАч у iPhone 17 Pro, разница в пределах погрешности. Зато время работы подтянули за счет экономичного чипа. По видео новинка выдает на пару часов больше, а Apple завела свежую метрику обычного дня, где iPhone 18 Pro живет около 24 часов.

Приятнее стало и с зарядкой. Если iPhone 17 Pro набирал 50% за 20 минут от адаптера на 40 Вт, то iPhone 18 Pro берет ту же половину примерно за 15 минут, но уже от блока на 60 Вт. Все точные емкости, часы автономности и хитрость с версиями eSIM я подробно разложил в отдельном материале про батареи новых Pro. Если коротко, реальная разница заметнее на Pro Max, а не на младшей модели.

Заодно iPhone 18 Pro получил собственный модем Apple C2. Он отдает файлы быстрее прошлогоднего C1X и при этом ест на 15% меньше энергии, что тоже капает в общий плюс к автономности.

Динамический остров ужался, а цвета повзрослели

Экран физически тот же: 6.3 дюйма, Super Retina XDR, 120 Гц и пиковые 3000 нит. Но фронтальную камеру ужали, и вслед за ней уменьшился Динамический остров.

Мелочь, а приятно: система теперь показывает до трех живых активностей разом, так что таймер, навигатор и плеер уживаются вместе.

Поменялась и палитра. Кричащий космический оранжевый ушел, вместо него линейка стала строже: черный, серебристый, ледниковый и глубокий бургунди. Выглядит взрослее, чем годом раньше. Если хочется яркого Айфона, теперь это забота чехла, а не корпуса.

Сколько теперь просят и стоит ли переплата

Ценник подрос. В США база iPhone 18 Pro стартует с 1199 долларов, это на сотню дороже предшественника, зато впервые для обычного Pro появилась версия на 2 ТБ. В России новинку уже завезли, а свежие ценники всех площадок с ценой от 147 000 рублей за Pro я собрал в обзоре стоимости новых iPhone. Для наглядности сложил ключевые характеристики в одну таблицу.

Характеристика iPhone 18 Pro iPhone 17 Pro Процессор A20 Pro, 2 нм A19 Pro, 3 нм Экран 6.3 дюйма, 120 Гц, 3000 нит 6.3 дюйма, 120 Гц, 3000 нит Главная камера 48 Мп, диафрагма f/1.48–f/4.0 48 Мп, диафрагма f/1.78 Зум до 8х оптического качества до 8х оптического качества Фронтальная камера 18 Мп 18 Мп Аккумулятор 4056 мАч 3988 мАч Быстрая зарядка 50% за 15 минут, 60 Вт 50% за 20 минут, 40 Вт Память 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ, 2 ТБ 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ Цвета черный, серебристый, ледниковый, бургунди серебристый, темно-синий, оранжевый Цена в России от 147 000 рублей от 105 000 рублей

Так стоит ли переходить? Если у вас на руках iPhone 17 Pro, спокойно пропускайте это поколение: ради переменной диафрагмы и прибавки в скорости менять годовалый смартфон смысла мало. В целом, вы даже можете смело купить iPhone 17 Pro сейчас и явно не пожалеете: телефон-то есть в продаже и хуже точно не стал.

Купить iPhone 17 Pro

А вот владельцам моделей постарше апгрейд уже интересен, ведь тут и мощный чип, и умная камера, и подросшая автономность в одном флаконе. Особенно если вы плотно живете в связке с ИИ и снимаете не только котиков. Как ни крути, iPhone 18 Pro это классический шаг через год: снаружи то же самое, а вся соль внутри.

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