Обзоры iPhone 18 Pro и 18 Pro Max: как они выглядят вживую

iPhone 18 Pro и 18 Pro Max уже разъехались по первым обозревателям, и роликов с живыми впечатлениями набралось столько, что за выходные все не пересмотреть. Мы это сделали за вас и собрали главное в одном месте. Что интересно, в этот раз мнения разошлись сильнее обычного: одни в восторге от камеры с переменной диафрагмой, другие пожимают плечами и называют апдейт скучноватым. Про раскладной iPhone Duo мы уже рассказывали, так что сегодня разбираем классическую пару Pro.



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Дизайн почти как у 17 Pro, и это заметили все

Если поставить 18 Pro рядом с прошлогодним 17 Pro, с ходу и не различишь. Тот же корпус, те же грани, знакомая площадка камер. Что именно поменялось за год, мы разложили в отдельном сравнении.

А вот вокруг цветов развернулась целая дискуссия. MKBHD залип на матовый чёрный, но в остальном был сдержан: снаружи почти тот же Айфон, вся соль внутри.

SuperSaf выдохнул с облегчением. Apple наконец сделала заднее стекло в цвет рамки и вернула нормальный чёрный, к двухцветности 17 Pro он придирался давно. А Andru Edwards, наоборот, слегка погрустил: ни один из новых оттенков не вышел таким же живым и весёлым, как прошлогодний Cosmic Orange.

Экран остался прежним, а Dynamic Island уменьшили

С экранами всё по-старому: 6.3 дюйма у младшего Pro и 6.9 дюйма у Pro Max, ProMotion и 120 Гц никуда не делись. Тут вопросов ноль. MKBHD подметил деталь, которую заметит не каждый: инфракрасный датчик Face ID переехал из центра островка в левый угол. Разглядеть его получится разве что при ярком свете, а в обычной жизни он не мешает и на работу Face ID не влияет.

А сам Dynamic Island заметно похудел, примерно на четверть, и теперь вмещает до трёх живых активностей разом. Мелочь приятная, хоть на революцию и не тянет. Если хочется спокойного разбора интерфейса под обычного покупателя, посмотрите The Tech Chap.

Камера с переменной диафрагмой: тут и развернулись главные споры

А теперь про то, ради чего всё и затевалось. Главная камера на 48 Мп получила механическую диафрагму: шесть лепестков, каждый тоньше волоса. Значений четыре, от широкого f/1.48 до узкого f/4.0. Откроешь пошире, и в кадр льётся больше света, а фон уходит в красивое размытие. Прикроешь, и резким остаётся весь план. CNET, например, поймал на закрытой диафрагме настоящие лучи-звёздочки от фонарей. Заодно в стилях теперь можно подкрутить зерно и текстуру.

PetaPixel после презентации закатывал глаза и в затею не верил, но тысяча отснятых кадров его переубедила: в реальной съёмке разница видна, особенно в темноте и в видео. Подробные впечатления у них в ролике.

А вот Mrwhosetheboss остался главным скептиком. Мысль простая: в большинстве сцен объектив выгоднее держать открытым, тогда и света больше, и размытие естественнее. Зато ручные настройки он похвалил без оговорок: выдержка, баланс белого, ручной фокус, гистограмма и трекинг.

Чип A20 Pro и охлаждение

A20 Pro построили на 2-нанометровом техпроцессе, и в тестах он ощутимо оторвался от прошлого поколения. По замерам Tom’s Guide, в многоядерных сценариях прирост доходит до 28 процентов, а по графике новый Айфон обходит даже Galaxy S26 Ultra.

Но куда важнее не пиковые цифры, а то, что телефон держит нагрузку и не сдувается через десять минут. Новая испарительная камера подняла эффективность охлаждения почти на 40 процентов. Mrwhosetheboss заметил, что Monster Hunter идёт в 120 кадрах, а корпус при этом остаётся холодным.

Батарея, ради которой берут Pro Max

Батарею подтянули у обеих моделей. Младший 18 Pro прибавил около трёх часов, Pro Max щедрые шесть, а его аккумулятор наконец перевалил за 5000 мАч. Точные ёмкости Apple назвала сама, мы собрали их в отдельном материале.

Andru Edwards резонно советует не залипать на официальном видео-тесте Apple, а смотреть на живую автономность, особенно у Pro Max. Его подход приземлённый: важно, чтобы камера, охлаждение и батарея давали выигрыш в реальной жизни, а не только в красивых лабораторных табличках.

18 Pro или Pro Max и кому это вообще брать

Многие уверены, что 18 Pro и Pro Max отличаются только габаритами. На деле разниц больше, и мы разобрали их по полочкам. К слову, тот же Andru Edwards называет обычный 18 Pro отличным вариантом для тех, кому нужна вся Pro-камера, но не нужен лопатоподобный корпус.

А CNET рубит правду-матку. Patrick Holland прямо говорит: 18 Pro превратился в более профессиональный инструмент, но покупать его всем подряд необязательно. Если Айфон нужен в основном для сторис и ленты, он советует присмотреться к 17 Pro.

Что не понравилось

Претензий к новинкам немного, зато почти у всех они совпадают. Громче всего звучит про цену. Обе модели снова подорожали, а в рублях это бьёт особенно больно, и SuperSaf отдельно кивает на старшие конфигурации, за которые просят совсем других денег.

Второе, что всплывает почти в каждом ролике, это ощущение, что снаружи ничего не поменялось. Отсюда и «скучновато», которое кочует из обзора в обзор. Сюда же приплюсовывают вес: iPhone 18 Pro Max потяжелел до 249 граммов и стал самым тяжёлым Pro Max в истории. Mrwhosetheboss на это откровенно ворчит.

Отдельно всех смущает хрупкость новой диафрагмы. Лепестки тоньше волоса, и никто пока не знает, как они переживут годы в кармане и пару случайных падений. А вау-эффекта уровня раскладного Duo тут искать не стоит, это спокойное поколение без фейерверков.

Если суммировать, все сходятся в одном: это уверенный, но спокойный шаг вперёд. Камера гибче, чип шустрее, батарея живучее, а ручные настройки многим зашли даже больше самой переменной диафрагмы. Тем, у кого на руках 15 Pro или что-то постарше, обновление точно оправдано. А владельцам 17 Pro можно выдохнуть: разница есть, но бежать за ней в магазин в день старта смысла мало.