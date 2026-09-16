iPhone 17 Pro Max против iPhone 18 Pro Max. Стоит ли доплачивать за процессор

Кирилл Пироженко

Каждую осень повторяется одна и та же история. Выходит новый Pro, и владельцы прошлогоднего сразу начинают прикидывать, стоит ли менять телефон только ради процессора. С iPhone 17 Pro Max и iPhone 18 Pro Max случай особенно любопытный. На бумаге разрыв между чипами выглядит внушительно, а бенчмарки почему-то рассказывают сразу две разные истории. Ниже спокойно разберемся, что реально поменялось в железе, почему новая система охлаждения важнее голых цифр и почувствуете ли вы хоть что-то из этого в обычной жизни.

iPhone 17 Pro Max рядом с iPhone 18 Pro Max

iPhone 17 Pro Max рядом с iPhone 18 Pro Max

Чипы и память: что стоит под корпусом

Начнем с железа. iPhone 17 Pro Max работает на чипе A19 Pro, а iPhone 18 Pro Max получил новый A20 Pro. Это не просто плюс единица в названии: все отличия в характеристиках мы уже разбирали ранее, а тут сосредоточимся на том, что касается скорости.

Чип A19 Pro из iPhone 17 Pro Max

Чип A19 Pro из iPhone 17 Pro Max

Главное новшество — техпроцесс. A19 Pro сделан по нормам 3 нм, а A20 Pro стал первым чипом Apple на 2 нм. На практике это дает больше транзисторов на той же площади и лучшую энергоэффективность. Оба процессора шестиядерные по схеме два производительных плюс четыре экономичных ядра. У A20 Pro к этому добавили семиядерный графический процессор.

Чип A20 Pro, который используется в iPhone 18 Pro Max

Чип A20 Pro, который используется в iPhone 18 Pro Max

По кэшу разница тоже видна. По данным Geekbench у A20 Pro подрос кэш L1 (со 128 и 64 КБ до 160 и 96 КБ) и кэш L2 экономичных ядер (с 6 до 8 МБ). Вроде мелочь, но такие вещи ускоряют работу с данными.

А вот что многих удивит: оперативной памяти в обоих смартфонах поровну. И там, и там 12 ГБ. Объем памяти не вырос, зато Apple на 50 процентов расширила пропускную способность — шина стала 96-битной вместо 64-битной. Для повседневных задач это почти незаметно, а для графики и локального ИИ такая прибавка полезнее, чем лишние гигабайты.

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Охлаждение: вот где прячется реальная прибавка

Про цифры бенчмарков поговорим ниже, но сначала о том, что часто остается за кадром. В iPhone 18 Pro Max серьезно переработали систему охлаждения, и именно она во многом решает, увидите вы прирост на деле или нет.

Apple поставила паровую камеру с площадью рассеивания примерно в три раза больше, чем у iPhone 17 Pro Max. Плюс новая упаковка чипа, где кристалл расположен прямо рядом с памятью, помогает быстрее отводить тепло. По заявлению самой Apple, устойчивая производительность выросла до 40 процентов.

Новая испарительная камера в iPhone 18 Pro Max

Новая испарительная камера в iPhone 18 Pro Max

Что это значит простыми словами. Пиковую скорость любой современный флагман показывает легко, буквально на пару минут. Проблемы начинаются, когда нагрузка долгая: тяжелая игра, экспорт видео, обработка на нейромодуле. Тут чип греется и сбрасывает частоты, чтобы не перегреться. Новое охлаждение позволяет 18 Pro Max держать нагрузку дольше и меньше троттлить.

То есть в коротких тестах разрыв между поколениями один, а в получасовой игре он может оказаться заметнее. Как раз за счет того, что 18 Pro Max не так быстро упирается в тепловой потолок и не режет частоты через десять минут игры. Не сходятся цифры или остались вопросы по железу? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, разберемся вместе.

Бенчмарки: цифры и честные проценты

Теперь к тестам. И вот тут начинается самое интересное, потому что одним ответом не отделаешься. Geekbench и AnTuTu показывают разный масштаб прироста, поэтому смотреть надо на оба, а не хвататься за одну красивую цифру. Собрал все результаты со скриншотов в одну таблицу.

Тест iPhone 17 Pro Max (A19 Pro) iPhone 18 Pro Max (A20 Pro) Прирост
Geekbench 7, одноядерный 3207 4005 +25%
Geekbench 7, многоядерный 8975 11 370 +27%
AnTuTu, всего 1 963 316 3 504 165 +78%
AnTuTu, CPU 469 210 964 766 +106%
AnTuTu, GPU 669 987 1 393 271 +108%
AnTuTu, память 340 277 400 483 +18%
AnTuTu, UX 483 842 745 645 +54%

Geekbench 7 дает прибавку около 25 процентов в одном ядре и 27 в многоядерном режиме. Это спокойный, реалистичный результат, который хорошо бьется с обещанием Apple про 20 процентов по процессору.

Результаты в Geekbench. iPhone 17 Pro Max слева, 18 Pro Max справа. Изображение: Wylsacom

Результаты в Geekbench. iPhone 17 Pro Max слева, 18 Pro Max справа. Изображение: Wylsacom

А вот AnTuTu рисует куда более драматичную картину: общий счет вырос почти на 78 процентов, а CPU и GPU по отдельности будто бы удвоились. Тут стоит притормозить. AnTuTu — синтетический тест, и он сильно зависит от версии и распознавания устройства (18 Pro Max определился как Unknown). Такие результаты сильно расходятся с тем, что видно в жизни, поэтому ориентироваться я бы советовал скорее на Geekbench.

Результаты в AnTuTu. iPhone 17 Pro Max слева, 18 Pro Max справа. Изображение: Wylsacom

Результаты в AnTuTu. iPhone 17 Pro Max слева, 18 Pro Max справа. Изображение: Wylsacom

Если свести все воедино, честный прирост по процессору — примерно четверть. Графика и задачи с ИИ выигрывают побольше за счет новой шины памяти и охлаждения, но никак не в два раза, что бы ни рисовал AnTuTu. Если же вам ближе не абстрактная мощность, а то, что реально видно в кадре, мы отдельно смотрели, чем камера 18 Pro Max лучше предшественницы, и там прибавка нагляднее процессорных тестов.

Что все это даст обычному пользователю

А теперь честный ответ на главный вопрос. В обычной жизни разницу между этими двумя смартфонами вы на глаз не заметите. Оба открывают приложения мгновенно, прокрутка одинаково плавная, камера снимает без задержек. iOS одинаково хорошо оптимизирована и там, и там, так что те самые 25 процентов вы не увидите ни при запуске мессенджера, ни в переписке, ни в браузере.

Сравнение iPhone 17 Pro Max и iPhone 18 Pro Max

Сравнение iPhone 17 Pro Max и iPhone 18 Pro Max

Разница проявится только в тяжелых сценариях, да и то не всегда:

  • долгие сессии в требовательных 3D-играх на максимальных настройках
  • экспорт и монтаж 4K или ProRes-видео
  • обработка прямо на устройстве, где задействован нейромодуль и ИИ

И даже здесь iPhone 17 Pro Max не выглядит уставшим, он более чем справляется. Просто 18 Pro Max за счет охлаждения дольше держит пик и чуть быстрее заканчивает тяжелую задачу. Разница в секундах, а не в ощущении другого телефона в руке.

Кому стоит обновляться. Если у вас на руках 17 Pro Max, спешить некуда: прибавка не стоит переплаты, вы ее банально не нащупаете в повседневных делах. А вот если вы идете с 15 Pro или чего-то постарше, скачок будет ощутимым и по скорости, и по автономности. При этом для большинства людей камера и охлаждение куда важнее сухих попугаев процессора. И еще про траты после покупки. Чехлы, зарядки и прочие аксессуары по вменяемым ценам мы собираем в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС, загляните, если как раз обновились и обживаете новый смартфон.

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