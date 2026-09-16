iPhone 17 Pro Max против iPhone 18 Pro Max. Стоит ли доплачивать за процессор

Каждую осень повторяется одна и та же история. Выходит новый Pro, и владельцы прошлогоднего сразу начинают прикидывать, стоит ли менять телефон только ради процессора. С iPhone 17 Pro Max и iPhone 18 Pro Max случай особенно любопытный. На бумаге разрыв между чипами выглядит внушительно, а бенчмарки почему-то рассказывают сразу две разные истории. Ниже спокойно разберемся, что реально поменялось в железе, почему новая система охлаждения важнее голых цифр и почувствуете ли вы хоть что-то из этого в обычной жизни.



Чипы и память: что стоит под корпусом

Начнем с железа. iPhone 17 Pro Max работает на чипе A19 Pro, а iPhone 18 Pro Max получил новый A20 Pro. Это не просто плюс единица в названии: все отличия в характеристиках мы уже разбирали ранее, а тут сосредоточимся на том, что касается скорости.

Главное новшество — техпроцесс. A19 Pro сделан по нормам 3 нм, а A20 Pro стал первым чипом Apple на 2 нм. На практике это дает больше транзисторов на той же площади и лучшую энергоэффективность. Оба процессора шестиядерные по схеме два производительных плюс четыре экономичных ядра. У A20 Pro к этому добавили семиядерный графический процессор.

По кэшу разница тоже видна. По данным Geekbench у A20 Pro подрос кэш L1 (со 128 и 64 КБ до 160 и 96 КБ) и кэш L2 экономичных ядер (с 6 до 8 МБ). Вроде мелочь, но такие вещи ускоряют работу с данными.

А вот что многих удивит: оперативной памяти в обоих смартфонах поровну. И там, и там 12 ГБ. Объем памяти не вырос, зато Apple на 50 процентов расширила пропускную способность — шина стала 96-битной вместо 64-битной. Для повседневных задач это почти незаметно, а для графики и локального ИИ такая прибавка полезнее, чем лишние гигабайты.

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Охлаждение: вот где прячется реальная прибавка

Про цифры бенчмарков поговорим ниже, но сначала о том, что часто остается за кадром. В iPhone 18 Pro Max серьезно переработали систему охлаждения, и именно она во многом решает, увидите вы прирост на деле или нет.

Apple поставила паровую камеру с площадью рассеивания примерно в три раза больше, чем у iPhone 17 Pro Max. Плюс новая упаковка чипа, где кристалл расположен прямо рядом с памятью, помогает быстрее отводить тепло. По заявлению самой Apple, устойчивая производительность выросла до 40 процентов.

Что это значит простыми словами. Пиковую скорость любой современный флагман показывает легко, буквально на пару минут. Проблемы начинаются, когда нагрузка долгая: тяжелая игра, экспорт видео, обработка на нейромодуле. Тут чип греется и сбрасывает частоты, чтобы не перегреться. Новое охлаждение позволяет 18 Pro Max держать нагрузку дольше и меньше троттлить.

То есть в коротких тестах разрыв между поколениями один, а в получасовой игре он может оказаться заметнее. Как раз за счет того, что 18 Pro Max не так быстро упирается в тепловой потолок и не режет частоты через десять минут игры. Не сходятся цифры или остались вопросы по железу? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, разберемся вместе.

Бенчмарки: цифры и честные проценты

Теперь к тестам. И вот тут начинается самое интересное, потому что одним ответом не отделаешься. Geekbench и AnTuTu показывают разный масштаб прироста, поэтому смотреть надо на оба, а не хвататься за одну красивую цифру. Собрал все результаты со скриншотов в одну таблицу.

Тест iPhone 17 Pro Max (A19 Pro) iPhone 18 Pro Max (A20 Pro) Прирост Geekbench 7, одноядерный 3207 4005 +25% Geekbench 7, многоядерный 8975 11 370 +27% AnTuTu, всего 1 963 316 3 504 165 +78% AnTuTu, CPU 469 210 964 766 +106% AnTuTu, GPU 669 987 1 393 271 +108% AnTuTu, память 340 277 400 483 +18% AnTuTu, UX 483 842 745 645 +54%

Geekbench 7 дает прибавку около 25 процентов в одном ядре и 27 в многоядерном режиме. Это спокойный, реалистичный результат, который хорошо бьется с обещанием Apple про 20 процентов по процессору.

А вот AnTuTu рисует куда более драматичную картину: общий счет вырос почти на 78 процентов, а CPU и GPU по отдельности будто бы удвоились. Тут стоит притормозить. AnTuTu — синтетический тест, и он сильно зависит от версии и распознавания устройства (18 Pro Max определился как Unknown). Такие результаты сильно расходятся с тем, что видно в жизни, поэтому ориентироваться я бы советовал скорее на Geekbench.

Если свести все воедино, честный прирост по процессору — примерно четверть. Графика и задачи с ИИ выигрывают побольше за счет новой шины памяти и охлаждения, но никак не в два раза, что бы ни рисовал AnTuTu. Если же вам ближе не абстрактная мощность, а то, что реально видно в кадре, мы отдельно смотрели, чем камера 18 Pro Max лучше предшественницы, и там прибавка нагляднее процессорных тестов.

Что все это даст обычному пользователю

А теперь честный ответ на главный вопрос. В обычной жизни разницу между этими двумя смартфонами вы на глаз не заметите. Оба открывают приложения мгновенно, прокрутка одинаково плавная, камера снимает без задержек. iOS одинаково хорошо оптимизирована и там, и там, так что те самые 25 процентов вы не увидите ни при запуске мессенджера, ни в переписке, ни в браузере.

Разница проявится только в тяжелых сценариях, да и то не всегда:

долгие сессии в требовательных 3D-играх на максимальных настройках

экспорт и монтаж 4K или ProRes-видео

обработка прямо на устройстве, где задействован нейромодуль и ИИ

И даже здесь iPhone 17 Pro Max не выглядит уставшим, он более чем справляется. Просто 18 Pro Max за счет охлаждения дольше держит пик и чуть быстрее заканчивает тяжелую задачу. Разница в секундах, а не в ощущении другого телефона в руке.

Кому стоит обновляться. Если у вас на руках 17 Pro Max, спешить некуда: прибавка не стоит переплаты, вы ее банально не нащупаете в повседневных делах. А вот если вы идете с 15 Pro или чего-то постарше, скачок будет ощутимым и по скорости, и по автономности. При этом для большинства людей камера и охлаждение куда важнее сухих попугаев процессора. И еще про траты после покупки. Чехлы, зарядки и прочие аксессуары по вменяемым ценам мы собираем в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС, загляните, если как раз обновились и обживаете новый смартфон.