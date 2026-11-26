iPhone Duo настолько сильно отличается от остальных смартфонов Apple, что даже опытным владельцам Айфонов приходится заново знакомиться с некоторыми возможностями iOS. Причем далеко не все функции складного смартфона лежат на поверхности. Какие-то из них спрятаны глубоко в настройках, другие активируются непривычными жестами, а некоторые появились только после выхода очередного обновления операционной системы. Собрали 20 полезных функций iPhone Duo, которые помогут вам гораздо эффективнее использовать складной Айфон. Если вы уже купили такой смартфон или только собираетесь это сделать, обязательно сохраните эту инструкцию.



Telegram и Safari помещаются рядом

Одно из главных преимуществ складного Айфона перед обычными моделями заключается в возможности одновременно работать с двумя приложениями. Например, можно переписываться в Telegram и просматривать сайт в Safari, не переключаясь постоянно между программами. Для этого в iPhone Duo предусмотрен специальный режим Split View.

Чтобы разделить экран iPhone Duo на две части, сделайте следующее:

Раскройте iPhone Duo и поверните его горизонтально. Смахните вверх от нижней полоски, чтобы открыть переключатель приложений. Перетащите нужное приложение к левой или правой стороне дисплея. Выберите вторую программу, которая займет оставшуюся часть экрана.

Еще один способ активировать этот режим — задержать палец на иконке приложения и выбрать открытие в Split View. Имейте в виду, что изменять размер окон пока нельзя: каждое приложение занимает ровно половину дисплея. Если разделить экран не получается, проверьте, не активировано ли уменьшение движения в настройках универсального доступа. В разборе настроек iPhone Duo мы показали, где находится этот переключатель.

Почту и календарь можно открывать вместе

Если вы регулярно используете одни и те же программы одновременно, то каждый раз заново открывать их совершенно необязательно. Apple предусмотрела возможность объединить два приложения в пару. Особенно удобно настроить таким образом программы для работы, например почту и календарь или браузер и заметки.

Для этого необходимо:

Открыть два приложения в режиме Split View. Коснуться разделителя, расположенного между окнами программ.

После этого Айфон запомнит выбранную комбинацию, и приложения будут открываться вместе. Если такая связка вам больше не нужна, просто перетащите разделитель до самого края дисплея. Благодаря этому можно быстро менять рабочее пространство в зависимости от того, чем вы занимаетесь в конкретный момент.

Интерфейс можно подвинуть к большому пальцу

Даже внешний экран складного Айфона не всегда удобно использовать одной рукой. Особенно если необходимо дотянуться большим пальцем до противоположного края дисплея. В разборе первой беты iOS 27.3 мы показывали жест, с помощью которого можно сдвинуть интерфейс к большому пальцу.

Для его активации необходимо:

Открыть настройки iPhone Duo. Перейти в раздел «Универсальный доступ». Выбрать пункт «Касание». Активировать функцию «Удобный доступ».

После этого достаточно провести пальцем от левого края экрана влево или от правого края вправо, чтобы приблизить противоположную часть интерфейса. Обратите внимание, что новый жест работает только на внешнем дисплее смартфона. На момент подготовки материала для его использования необходимо установить бета-версию iOS 27.3. Пока Apple тестирует обновление, за изменениями для Duo можно следить в наших каналах в Telegram и МАКС.

Сериал идет сверху, переписка остается снизу

При переводе раскрытого iPhone Duo в вертикальное положение обычный режим разделения экрана перестает работать. Однако это не значит, что вам обязательно придется выбирать между просмотром фильма и перепиской в мессенджере. Apple предусмотрела возможность закрепить видео над приложением.

Работает это следующим образом:

Запустите видео в приложении, поддерживающем режим «Картинка в картинке». Нажмите на соответствующую кнопку в видеоплеере. Выйдите на рабочий стол и откройте другую программу. Нажмите на появившуюся в плавающем окне кнопку вертикального размещения.

Видео переместится в верхнюю часть дисплея, а под ним расположится выбранное приложение. Таким образом можно смотреть сериал и одновременно листать социальные сети или отвечать на сообщения. Главное, чтобы вторая программа не была еще одним видеоплеером.

За тишину отвечает колокольчик в Пункте управления

В отличие от других современных смартфонов Apple, iPhone Duo не оснащен кнопкой действия, которую можно настроить на включение беззвучного режима. Привычного механического переключателя звука здесь тоже нет. Поэтому удобнее всего управлять звуком звонков через Пункт управления.

Если соответствующей кнопки там нет, добавьте ее самостоятельно:

Откройте Пункт управления на iPhone Duo. Нажмите на плюс в левом верхнем углу. Выберите «Добавить элемент управления». Найдите категорию «Звуки» (Sounds) и добавьте колокольчик беззвучного режима (Silent Mode).

Теперь для отключения звука достаточно открыть Пункт управления и коснуться иконки колокольчика. При этом звук будильников, музыки и видео отключаться не будет. За их громкость отвечают отдельные настройки операционной системы.

К яркости и громкости ведет значок под часами

За годы использования обычных Айфонов многие привыкли открывать Пункт управления свайпом из правого верхнего угла экрана. Вот только на большом внутреннем дисплее iPhone Duo выполнять такой жест далеко не всегда удобно. К счастью, Apple предусмотрела альтернативный способ.

Чтобы им воспользоваться:

Раскройте iPhone Duo. Найдите справа под часами круглый индикатор с информацией о состоянии сети и аккумулятора. Коснитесь его.

Пункт управления откроется сразу, без дополнительных жестов. Причем при отображении некоторых эфиров активности этот индикатор располагается еще ниже. В результате изменить яркость, отрегулировать громкость или включить беззвучный режим можно, практически не меняя положение смартфона в руке.

Клавиши разъезжаются к краям большого экрана

Если вы пробовали набирать текст двумя большими пальцами на раскрытом iPhone Duo, то наверняка заметили, что до клавиш в центре экрана дотягиваться не очень удобно. Решить эту проблему можно с помощью раздельной клавиатуры, знакомой многим владельцам iPad.

Для ее включения необходимо:

Раскройте iPhone Duo и поверните его горизонтально. Откройте приложение с полем для ввода текста, например «Заметки». Нажмите на три точки слева над клавишами. Выберите «Разделить» (Split).

Клавиши будут распределены между левой и правой частями дисплея, и набирать текст станет значительно удобнее. Вернуть обычную раскладку можно через то же меню. А при использовании внешнего экрана достаточно задержать палец на глобусе или кнопке эмодзи и выбрать клавиатуру для одной руки.

Айфон становится настольными часами даже без зарядки

На обычных Айфонах для активации режима ожидания необходимо подключить смартфон к зарядному устройству и расположить его горизонтально. Складная конструкция iPhone Duo позволяет обойтись без дополнительных аксессуаров. Фактически смартфон можно превратить в настольные часы практически в любом месте.

Для этого потребуется изменить несколько настроек:

Откройте настройки iPhone Duo. Перейдите в раздел «Ожидание». Активируйте режим и отметьте необходимые положения корпуса смартфона. Убедитесь, что переключатель «Только во время зарядки» выключен.

Теперь достаточно заблокировать Айфон и установить его на ровной поверхности в одном из выбранных положений. На экране автоматически появятся часы, фотографии или виджеты. Удобная штука, если вы хотите видеть время и другую информацию, пока работаете за компьютером, но не хотите постоянно держать смартфон на зарядке.

Раскрыл Айфон, и книга уже на экране

С помощью приложения «Команды» можно сделать так, чтобы при каждом раскрытии iPhone Duo автоматически запускалась определенная программа. Например, если вы часто используете внутренний экран для чтения книг, то можно превратить складной Айфон в своеобразную электронную читалку. Достаточно создать простую автоматизацию.

Откройте приложение «Команды». Перейдите на вкладку «Автоматизация» и нажмите на плюс. Выберите событие раскрытия iPhone Duo. Установите немедленный запуск автоматизации. Добавьте действие «Открыть приложение». Выберите нужную программу и сохраните автоматизацию.

Аналогичным образом можно настроить запуск приложения при складывании смартфона. При желании добавьте дополнительные условия, связанные со временем суток или активным режимом фокусирования. Например, чтобы приложение для чтения открывалось только вечером, а днем раскрытый Айфон запускал рабочие программы.

Одного взгляда хватит, пока Айфон сложен

Одним из главных недостатков первого складного Айфона многие считают отсутствие Face ID. Однако в iOS 27.3 beta 2 Apple добавила возможность разблокировать iPhone Duo по лицу с помощью обычной фронтальной камеры. В некоторых ситуациях это позволяет обойтись без сканера отпечатков пальцев.

Для включения функции:

Откройте настройки iPhone Duo. Перейдите в раздел «Touch ID и код-пароль». Введите код-пароль смартфона. Включите «Разблокировку фронтальной камерой» (Unlock with Front Camera). Завершите настройку по подсказкам на экране.

Не путайте эту возможность с полноценным Face ID. Распознавание лица работает только на внешнем дисплее и только для разблокировки смартфона. Для подтверждения покупок через Apple Pay, автозаполнения паролей и разблокировки раскрытого Айфона по-прежнему придется использовать Touch ID или код-пароль. Если переключатель разблокировки по лицу не появился, напишите в нашем чате в Telegram или МАКС, какая версия iOS у вас установлена.

Приложите палец и сразу попадете на рабочий стол

По умолчанию после распознавания отпечатка пальца iPhone Duo может оставаться на экране блокировки. Чтобы перейти на рабочий стол, необходимо дополнительно провести пальцем снизу вверх. Учитывая, сколько раз в течение дня мы разблокируем смартфон, это лишнее действие довольно быстро начинает раздражать.

К счастью, его можно убрать:

Откройте настройки iPhone Duo. Перейдите в раздел «Touch ID и код-пароль». Введите код-пароль. Включите «Открывать, приложив палец» (Rest Finger to Open).

Тот же переключатель есть в разделе «Универсальный доступ», в пункте «Боковая кнопка». Теперь при активном экране достаточно приложить зарегистрированный палец к боковой кнопке, и смартфон сразу пропустит вас на рабочий стол. По удобству такая разблокировка Айфона становится гораздо ближе к привычному Face ID.

Для селфи внешний экран работает как зеркало

Владельцам обычных Айфонов для съемки селфи на основную камеру приходится либо фотографировать практически вслепую, либо использовать дополнительные аксессуары. В iPhone Duo эту проблему решает наличие второго дисплея. Причем фотографировать себя можно с помощью 48-мегапиксельных камер смартфона.

Делается это следующим образом:

Раскройте iPhone Duo. Запустите приложение «Камера». Поверните смартфон основными камерами к себе. Передвиньте ползунок Show Camera на внешнем дисплее, чтобы увидеть кадр с задних камер. Сделайте фотографию экранной кнопкой затвора, кнопкой громкости или кнопкой управления камерой.

На внешнем дисплее будет отображаться изображение с основных камер в реальном времени. Вы сможете нормально выстроить композицию, выбрать удачный ракурс и получить снимок более высокого качества, чем при использовании обычной фронталки. Особенно заметна разница будет при недостаточном освещении.

У соседа по столу будет свой кадр в FaceTime

Если во время видеозвонка FaceTime рядом с вами находится другой человек, то на обычном Айфоне приходится пытаться уместиться вдвоем в кадре фронтальной камеры. В складном смартфоне Apple предусмотрен специальный режим Duo FaceTime, который позволяет задействовать камеры с двух сторон устройства.

Чтобы им воспользоваться:

Начните групповой видеозвонок FaceTime на iPhone Duo. Коснитесь экрана для отображения элементов управления. Нажмите кнопку с тремя точками. Выберите режим Duo FaceTime.

В результате каждый из двух участников, находящихся рядом со смартфоном, получит собственное изображение в видеозвонке. При этом не нужно передавать Айфон из рук в руки или постоянно поворачивать его. Особенно удобно использовать эту возможность во время семейных видеозвонков, когда хочется нормально видеть всех собеседников.

У блокировки поворота свои настройки на каждом экране

На iPhone Duo блокировка ориентации работает немного иначе, чем на остальных смартфонах Apple. Ее можно настроить отдельно для каждого дисплея. Например, запретить поворот изображения на внешнем экране, но сохранить автоматическую смену ориентации на внутреннем.

Чтобы настроить эту возможность:

Сложите iPhone Duo. Откройте Пункт управления на внешнем дисплее. Нажмите на замок с круговой стрелкой, чтобы заблокировать поворот. Раскройте смартфон и снова откройте Пункт управления. Убедитесь, что на внутреннем экране блокировка ориентации выключена.

Теперь внешний дисплей можно использовать для переписки и просмотра социальных сетей, не опасаясь случайного поворота изображения. При этом на внутреннем экране можно свободно менять ориентацию интерфейса для просмотра фильмов и работы с двумя приложениями. Исключением являются некоторые сценарии воспроизведения видео при установке смартфона домиком.

Верхняя кнопка прибавляет звук даже после поворота Айфона

В зависимости от того, как вы держите раскрытый iPhone Duo, привычные кнопки увеличения и уменьшения громкости могут оказаться в неудобном положении. Однако в настройках складного Айфона есть возможность сделать так, чтобы назначение кнопок громкости автоматически менялось при повороте устройства.

Для этого:

Откройте настройки iPhone Duo. Перейдите в раздел «Звуки, тактильные сигналы». Найдите переключатель Fixed Position Volume Controls, который фиксирует назначение кнопок громкости. Отключите соответствующий переключатель.

После этого верхняя или правая кнопка будет отвечать за увеличение громкости, а нижняя или левая — за ее уменьшение. Подобная логика уже давно используется в некоторых моделях iPad. Если вы привыкли держать складной Айфон в разных положениях, то такая настройка избавит вас от необходимости запоминать расположение кнопок.

Бортик чехла больше не закроет край экрана

Некоторые защитные чехлы для iPhone Duo могут частично перекрывать изображение возле левого края внешнего дисплея. Особенно это касается моделей с выступающими бортиками. Вместо того чтобы сразу покупать другой аксессуар, попробуйте воспользоваться специальной настройкой экрана.

Откройте настройки iPhone Duo. Перейдите в раздел «Экран и яркость». Активируйте функцию смещения левого края экрана (Shift Left Edge).

После этого содержимое внешнего дисплея немного сместится, чтобы чехол не перекрывал важные элементы интерфейса. При установке оригинального аксессуара Apple смартфон может самостоятельно предложить активировать эту функцию. Однако никто не мешает воспользоваться ей и при использовании чехлов от сторонних производителей. Если бортик все равно мешает, другой чехол можно присмотреть в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

С Apple Watch можно открыть Айфон прямо в перчатках

Если вы перешли на складной Айфон с модели, оснащенной Face ID, то привыкнуть к постоянному использованию сканера отпечатков пальцев может быть непросто. Но владельцы умных часов Apple могут значительно упростить себе жизнь. В настройках iPhone Duo предусмотрена разблокировка через Apple Watch.

Для ее активации необходимо:

Открыть настройки смартфона. Перейти в раздел «Touch ID и код-пароль». Ввести код-пароль Айфона. Найти блок разблокировки с помощью устройств поблизости (Unlock with Nearby Devices). Активировать переключатель возле своих Apple Watch.

Теперь достаточно активировать экран Айфона и провести пальцем снизу вверх. Если часы находятся на вашем запястье, разблокированы и расположены рядом со смартфоном, то прикладывать палец к Touch ID не придется. Особенно удобно пользоваться этой возможностью зимой, когда руки находятся в перчатках.

Тот, кого вы снимаете, тоже увидит кадр

Наверняка у каждого была ситуация, когда после съемки фотографии человек просил сделать еще один кадр, потому что ему не понравилось, как он получился. С iPhone Duo количество подобных пересъемок можно сократить. Для этого в смартфоне предусмотрена возможность двойного предпросмотра изображения с камеры.

Чтобы включить ее:

Раскройте iPhone Duo и запустите приложение «Камера». Нажмите кнопку настройки внешнего дисплея. Выберите режим Duo Preview. Наведите основную камеру на человека, которого хотите сфотографировать.

На внешнем дисплее появится зеркальное изображение с камеры, а вы продолжите контролировать композицию через внутренний экран. Человек сможет самостоятельно поправить прическу, одежду или выбрать более удачную позу. Причем работает эта функция не только при съемке фотографий, но и при записи видео.

Айфон сам снимет группу, когда все замрут для фото

Благодаря складной конструкции iPhone Duo для съемки групповых фотографий далеко не всегда нужен штатив. Более того, Apple добавила в смартфон специальный режим Smart Take, который позволяет делать снимки автоматически, не нажимая на кнопку затвора и не выставляя таймер.

Частично сложите iPhone Duo и установите его на устойчивую поверхность. Откройте приложение «Камера». Активируйте режим Smart Take. Встаньте перед камерой и примите нужную позу.

Айфон будет самостоятельно определять подходящие моменты для съемки и сможет сделать до 20 фотографий. Если установить смартфон на бок в полусложенном состоянии, на одной половине экрана будет отображаться видоискатель, а на другой — уже сделанные снимки. Остается только выбрать наиболее удачные кадры.

Снупи помогает поймать взгляд ребенка или питомца

Любой, кто хотя бы раз пытался сфотографировать маленького ребенка или домашнее животное, знает, насколько сложно заставить их посмотреть в сторону камеры. Apple придумала довольно забавное решение этой проблемы и добавила в iPhone Duo специальную функцию привлечения внимания.

Для ее включения:

Раскройте iPhone Duo и откройте приложение «Камера». Нажмите на кнопку настройки внешнего экрана. Активируйте режим Kid Cue. Наведите основную камеру на ребенка или домашнее животное.

На внешнем дисплее появится анимация с персонажем Снупи, которая должна привлечь внимание того, кого вы фотографируете. Правда, из-за расположения основных камер взгляд человека на готовой фотографии может быть направлен немного в сторону. Но это все равно гораздо лучше, чем пытаться одновременно фотографировать ребенка и размахивать рукой возле объектива.