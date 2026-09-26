5 причин, почему я купил Samsung Galaxy Z Fold 8 и не стал ждать iPhone Duo

Складной iPhone Duo поступит в продажу в октябре, и многие сейчас решают, стоит ли его ждать или проще взять Galaxy Z Fold 8. Я уже купил себе раскладушку от «Самсунг» и могу свои впечатления рассказывать в отдельном обзоре. У Samsung на фоне iPhone Duo есть свои козыри, и далеко не все они про характеристики. Что-то вы почувствуете, как только возьмете смартфон в руку, что-то всплывет в первой же поездке за границу, а что-то будет видно еще на кассе. Ниже разберем пять таких моментов и скажем, кому они действительно важны.



Galaxy Z Fold 8 аккуратнее выглядит в сложенном виде

Забавно, но когда мы разбирали, что внутри первого складного айфона, выяснилось, что Samsung приложила руку к его появлению. А вот корпус своего собственного складного смартфона корейцы нарисовали аккуратнее, чем Apple.

Galaxy Z Fold 8 симметричен в любом положении. Все четыре угла скруглены одинаково, рамки вокруг экрана тоже одной ширины. Сложен смартфон или раскрыт, картинка остается ровной.

У iPhone Duo в сложенном виде углы разной формы. Слева они заметно острее, а правая сторона сильно закруглена. Выглядит это непривычно, и такое решение понравится далеко не всем.

Зато в раскрытом виде ситуация меняется в пользу Apple. Внутренний экран iPhone Duo полностью симметричен, и на нем нет даже отверстия под фронтальную камеру. У Samsung такое отверстие на основном дисплее есть. Если считать вырезы, раскрытый айфон смотрится чище.

И все же этот пункт я бы отдал Samsung. Складной смартфон большую часть дня проводит в сложенном виде: в кармане, в руке, на столе рядом с ноутбуком. Правда, от покупки из-за формы углов вряд ли кто-то откажется, тем более что почти все сразу надевают чехол. Как Apple будет менять дизайн Duo в следующих поколениях, следите в нашем Telegram-канале и канале в МАКС.

Разница в цене между iPhone Duo и Galaxy Fold 8

С ценой все прозрачно, и она легко может стать решающим аргументом. Если больше двух тысяч долларов за смартфон кажутся вам перебором, мы уже прикидывали, на что потратить такую сумму с большей пользой.

В США Galaxy Z Fold 8 стоит от 1899 долларов, а iPhone Duo от 1999 долларов. Разница всего 100 долларов, и на таком уровне цен она почти не ощущается. Apple уже подтвердила стоимость, хотя продажи стартуют только в следующем месяце.

В России же картина другая. У нас базовый Fold 8 стоит 133 000 рублей, а за iPhone Duo просят аж 344 000 рублей. Это гигантская разница и описать ее цензурными словами нельзя. Сравнение при этом честное: оба смартфона в базовой версии получают 256 ГБ памяти.

Официально iPhone Duo в России продаваться не будет, плюс на старте продаж ждем явный дефицит устройств. Поэтому разница в цене между аппаратами может стать еще больше. Если решите сэкономить, разницу можно пустить на аксессуары. Чехлы, зарядки и подставки для складных смартфонов мы регулярно подбираем в канале «Сундук Али-Бабы».

Какая из раскладушек тяжелее

Вес iPhone Duo был одним из первых вопросов после презентации, и опасения подтвердились. Айфон весит 254 грамма, а Galaxy Z Fold 8 всего 201 грамм. 53 грамма разницы для смартфона очень много. Для складного устройства, которое часто держат одной рукой, это еще заметнее.

Fold 8 для своих размеров получился на удивление легким, держать его приятно. Назвать iPhone Duo тяжелым тоже нельзя, неудобств он не создает. Но если вы пересаживаетесь с Samsung, разницу почувствуете сразу, и со временем она может начать раздражать.

С толщиной история похожая. В сложенном виде iPhone Duo толще на 1,6 мм: 11,3 мм против 9,7 мм у Fold 8. В разложенном 5,2 мм против 4,5 мм. На фото эти цифры почти не видны, а вот в кармане джинсов и при наборе текста одной рукой в сложенном виде разница уже ощущается.

По сути, это плата за первое поколение. Apple долго изучала складные смартфоны и выпустила продуманное устройство, но у Samsung за плечами семь лет опыта с 2019 года. Облегчать корпус от поколения к поколению корейцы научились хорошо. Если для вас важен вес, а смартфон вы носите в кармане, а не в сумке, этот пункт стоит учитывать в первую очередь.

Физическая SIM-карта никуда не делась

С SIM-картами Apple поступила радикально. iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max выпускаются в двух вариантах: только с eSIM для США и некоторых других рынков и с nano SIM плюс eSIM для Европы, Китая и большинства остальных стран. У iPhone Duo такого выбора нет. Все модели для всех стран работают только с eSIM.

Galaxy Z Fold 8 продается с nano SIM и eSIM везде. Причем к физической симке можно добавить еще две eSIM. Вы ничего не теряете: eSIM по-прежнему доступна, а слот под карточку остается на всякий случай.

Для нас этот пункт особенно важен. Российские операторы eSIM выпускают, но обычно для этого нужно прийти в салон с паспортом или пройти подтверждение личности через Госуслуги. Перенос eSIM с одного смартфона на другой тоже проходит не всегда гладко. А в путешествиях многие привыкли покупать местную симку прямо в аэропорту, и с физической картой это до сих пор проще.

Если с переносом eSIM на новый смартфон возникли проблемы, пишите в наш чат в Telegram или чат в МАКС, там помогут разобраться.

Android дает больше свободы, но это на любителя

Последний пункт самый спорный, но в то же время актуальный для России. Многое из того, что на Android делается в пару касаний, на iOS либо недоступно, либо ограничено, либо требует лишних шагов. Например, прокрутка в iOS. Чтобы быстро пролистать длинную страницу, нужно сначала разогнать список несколькими движениями, одним резким взмахом до конца не долистать.

Еще один аргумент касается сторонних лаунчеров, которые полностью меняют логику работы со смартфоном. Да и в целом настройка внешнего вида на Android остается намного гибче, хотя iOS за последние годы заметно подтянулась. На большом складном экране вся эта свобода раскрывается еще сильнее. Ну и не забываем, про установку приложений из любых источников и открытый NFC для платежей. На iPhone это все до сих пор достигается костылями.

Единственно, о чем нужно помнить, так это экосистема. Если у вас Mac, AirPods и Apple Watch, этот аргумент перевешивает многое: часы Apple с Android не работают вовсе, а привычные связки между устройствами пропадут. Чтобы было проще сравнить все пункты разом, собрал их в одну таблицу. Цены указаны за базовые версии с 256 ГБ памяти на момент анонса iPhone Duo.

Параметр iPhone Duo Galaxy Z Fold 8 Вес 254 г 201 г Толщина в сложенном виде 11,3 мм 9,7 мм Толщина в разложенном виде 5,2 мм 4,5 мм Цена в США 1999 долларов 1899 долларов Цена в России 344 000 рублей 133 000 рублей SIM только eSIM nano SIM и eSIM Вырез на внутреннем экране нет есть Система iOS Android

Получается, что по формальным параметрам Samsung выигрывает почти везде, кроме внутреннего экрана. Galaxy Z Fold 8 подойдет тем, кто носит смартфон в кармане, часто ездит за границу, покупает технику в Европе или просто любит настраивать систему под себя. iPhone Duo логичнее брать тем, кто уже живет в экосистеме Apple и готов мириться с лишним весом ради привычной iOS на большом экране. Если по этим пунктам вам ближе Samsung, купить Galaxy Z Fold 8 можно уже сейчас, не дожидаясь старта продаж айфона.

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