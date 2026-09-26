5 причин, почему я купил Samsung Galaxy Z Fold 8 и не стал ждать iPhone Duo

Иван Кузнецов

Складной iPhone Duo поступит в продажу в октябре, и многие сейчас решают, стоит ли его ждать или проще взять Galaxy Z Fold 8. Я уже купил себе раскладушку от «Самсунг» и могу свои впечатления рассказывать в отдельном обзоре. У Samsung на фоне iPhone Duo есть свои козыри, и далеко не все они про характеристики. Что-то вы почувствуете, как только возьмете смартфон в руку, что-то всплывет в первой же поездке за границу, а что-то будет видно еще на кассе. Ниже разберем пять таких моментов и скажем, кому они действительно важны.

Galaxy Fold 8 и iPhone Duo в руках

Galaxy Fold 8 и iPhone Duo в руках

Galaxy Z Fold 8 аккуратнее выглядит в сложенном виде

Забавно, но когда мы разбирали, что внутри первого складного айфона, выяснилось, что Samsung приложила руку к его появлению. А вот корпус своего собственного складного смартфона корейцы нарисовали аккуратнее, чем Apple.

Galaxy Z Fold 8 симметричен в любом положении. Все четыре угла скруглены одинаково, рамки вокруг экрана тоже одной ширины. Сложен смартфон или раскрыт, картинка остается ровной.

Fold 8 и iPhone Duo в закрытом состоянии

Fold 8 и iPhone Duo в закрытом состоянии

У iPhone Duo в сложенном виде углы разной формы. Слева они заметно острее, а правая сторона сильно закруглена. Выглядит это непривычно, и такое решение понравится далеко не всем.

Зато в раскрытом виде ситуация меняется в пользу Apple. Внутренний экран iPhone Duo полностью симметричен, и на нем нет даже отверстия под фронтальную камеру. У Samsung такое отверстие на основном дисплее есть. Если считать вырезы, раскрытый айфон смотрится чище.

iPhone Duo и Fold 8 в открытом состоянии

iPhone Duo и Fold 8 в открытом состоянии

И все же этот пункт я бы отдал Samsung. Складной смартфон большую часть дня проводит в сложенном виде: в кармане, в руке, на столе рядом с ноутбуком. Правда, от покупки из-за формы углов вряд ли кто-то откажется, тем более что почти все сразу надевают чехол. Как Apple будет менять дизайн Duo в следующих поколениях, следите в нашем Telegram-канале и канале в МАКС.

Разница в цене между iPhone Duo и Galaxy Fold 8

С ценой все прозрачно, и она легко может стать решающим аргументом. Если больше двух тысяч долларов за смартфон кажутся вам перебором, мы уже прикидывали, на что потратить такую сумму с большей пользой.

В США Galaxy Z Fold 8 стоит от 1899 долларов, а iPhone Duo от 1999 долларов. Разница всего 100 долларов, и на таком уровне цен она почти не ощущается. Apple уже подтвердила стоимость, хотя продажи стартуют только в следующем месяце.

Цена на Galaxy Fold 8 в России (Яндекс Маркет)

Цена на Galaxy Fold 8 в России (Яндекс Маркет)

В России же картина другая. У нас базовый Fold 8 стоит 133 000 рублей, а за iPhone Duo просят аж 344 000 рублей. Это гигантская разница и описать ее цензурными словами нельзя. Сравнение при этом честное: оба смартфона в базовой версии получают 256 ГБ памяти.

Цена iPhone Duo в России (Яндекс Маркет)

Цена iPhone Duo в России (Яндекс Маркет)

Официально iPhone Duo в России продаваться не будет, плюс на старте продаж ждем явный дефицит устройств. Поэтому разница в цене между аппаратами может стать еще больше. Если решите сэкономить, разницу можно пустить на аксессуары. Чехлы, зарядки и подставки для складных смартфонов мы регулярно подбираем в канале «Сундук Али-Бабы».

Какая из раскладушек тяжелее

Вес iPhone Duo был одним из первых вопросов после презентации, и опасения подтвердились. Айфон весит 254 грамма, а Galaxy Z Fold 8 всего 201 грамм. 53 грамма разницы для смартфона очень много. Для складного устройства, которое часто держат одной рукой, это еще заметнее.

Fold 8 для своих размеров получился на удивление легким, держать его приятно. Назвать iPhone Duo тяжелым тоже нельзя, неудобств он не создает. Но если вы пересаживаетесь с Samsung, разницу почувствуете сразу, и со временем она может начать раздражать.

Galaxy Fold 8 и iPhone Duo

Galaxy Fold 8 и iPhone Duo

С толщиной история похожая. В сложенном виде iPhone Duo толще на 1,6 мм: 11,3 мм против 9,7 мм у Fold 8. В разложенном 5,2 мм против 4,5 мм. На фото эти цифры почти не видны, а вот в кармане джинсов и при наборе текста одной рукой в сложенном виде разница уже ощущается.

По сути, это плата за первое поколение. Apple долго изучала складные смартфоны и выпустила продуманное устройство, но у Samsung за плечами семь лет опыта с 2019 года. Облегчать корпус от поколения к поколению корейцы научились хорошо. Если для вас важен вес, а смартфон вы носите в кармане, а не в сумке, этот пункт стоит учитывать в первую очередь.

Физическая SIM-карта никуда не делась

С SIM-картами Apple поступила радикально. iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max выпускаются в двух вариантах: только с eSIM для США и некоторых других рынков и с nano SIM плюс eSIM для Европы, Китая и большинства остальных стран. У iPhone Duo такого выбора нет. Все модели для всех стран работают только с eSIM.

Galaxy Z Fold 8 продается с nano SIM и eSIM везде. Причем к физической симке можно добавить еще две eSIM. Вы ничего не теряете: eSIM по-прежнему доступна, а слот под карточку остается на всякий случай.

Для нас этот пункт особенно важен. Российские операторы eSIM выпускают, но обычно для этого нужно прийти в салон с паспортом или пройти подтверждение личности через Госуслуги. Перенос eSIM с одного смартфона на другой тоже проходит не всегда гладко. А в путешествиях многие привыкли покупать местную симку прямо в аэропорту, и с физической картой это до сих пор проще.

Если с переносом eSIM на новый смартфон возникли проблемы, пишите в наш чат в Telegram или чат в МАКС, там помогут разобраться.

Android дает больше свободы, но это на любителя

Последний пункт самый спорный, но в то же время актуальный для России. Многое из того, что на Android делается в пару касаний, на iOS либо недоступно, либо ограничено, либо требует лишних шагов. Например, прокрутка в iOS. Чтобы быстро пролистать длинную страницу, нужно сначала разогнать список несколькими движениями, одним резким взмахом до конца не долистать.

Оболочка OneUI на внутреннем экране Galaxy Fold 8

Оболочка OneUI на внутреннем экране Galaxy Fold 8

Еще один аргумент касается сторонних лаунчеров, которые полностью меняют логику работы со смартфоном. Да и в целом настройка внешнего вида на Android остается намного гибче, хотя iOS за последние годы заметно подтянулась. На большом складном экране вся эта свобода раскрывается еще сильнее. Ну и не забываем, про установку приложений из любых источников и открытый NFC для платежей. На iPhone это все до сих пор достигается костылями.

Единственно, о чем нужно помнить, так это экосистема. Если у вас Mac, AirPods и Apple Watch, этот аргумент перевешивает многое: часы Apple с Android не работают вовсе, а привычные связки между устройствами пропадут. Чтобы было проще сравнить все пункты разом, собрал их в одну таблицу. Цены указаны за базовые версии с 256 ГБ памяти на момент анонса iPhone Duo.

Параметр iPhone Duo Galaxy Z Fold 8
Вес 254 г 201 г
Толщина в сложенном виде 11,3 мм 9,7 мм
Толщина в разложенном виде 5,2 мм 4,5 мм
Цена в США 1999 долларов 1899 долларов
Цена в России 344 000 рублей 133 000 рублей
SIM только eSIM nano SIM и eSIM
Вырез на внутреннем экране нет есть
Система iOS Android

Получается, что по формальным параметрам Samsung выигрывает почти везде, кроме внутреннего экрана. Galaxy Z Fold 8 подойдет тем, кто носит смартфон в кармане, часто ездит за границу, покупает технику в Европе или просто любит настраивать систему под себя. iPhone Duo логичнее брать тем, кто уже живет в экосистеме Apple и готов мириться с лишним весом ради привычной iOS на большом экране. Если по этим пунктам вам ближе Samsung, купить Galaxy Z Fold 8 можно уже сейчас, не дожидаясь старта продаж айфона.

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