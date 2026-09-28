7 функций, которые есть у iPhone 18 Pro Max, но нет у iPhone Duo

Выбираете между iPhone Duo и iPhone 18 Pro Max и думаете, что складной айфон за 1999 долларов просто дает больше, чем Pro Max за 1299? На деле доплата в 700 долларов превращается в большой экран и новизну, а кое-что взамен забирает. Про отсутствие Face ID и отдельного телевика уже писали много, но список этим не заканчивается. Часть потерь касается камеры и видео, часть кнопок на корпусе, а одна всплывет уже дома, когда вы попробуете прицепить к телефону любимый аксессуар. Разобрал все семь пунктов и объяснил, кому из них это правда важно, а кому можно не переживать.



MagSafe у iPhone Duo есть, но аксессуары сидят криво

Начну с того, что заметно не сразу. У iPhone 18 Pro Max магнитное кольцо стоит ровно по центру, и любой аксессуар ложится на спинку телефона как влитой. Как это работает в повседневной жизни и что еще изменилось в новинке, мы разбирали в подробном обзоре iPhone 18 Pro Max.

У iPhone Duo магнит формально тоже есть. Проблема в конструкции. Из-за шарнира и двух половинок корпуса внутренние компоненты пришлось сдвинуть, и места на задней панели стало меньше. Стандартные аксессуары MagSafe на Duo просто не помещаются целиком.

Лучше всего это видно на магнитных кошельках. На складном айфоне кошелек будет свисать за нижний край корпуса. Держаться он, скорее всего, будет, но пропадет то самое ощущение аккуратной экосистемы, ради которого многие и покупают MagSafe. Отдельный вопрос, как поведут себя подставки и автомобильные держатели, рассчитанные на магнит строго по центру.

Если у вас уже собрана коллекция магнитных аксессуаров, с Duo ее, возможно, придется пересобирать. Удачные магнитные кошельки, подставки и пауэрбанки без переплаты мы регулярно собираем в нашем канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС. Только перед покупкой для Duo проверяйте размеры, чтобы аксессуар не торчал за край.

Кнопки действия на складном айфоне не будет

Вторая потеря касается управления, и она выглядит странно. Логично было бы ждать от Duo больше аппаратных кнопок, а не меньше. Тем более что для складного айфона Apple подготовила особую версию iOS 27 и переделала в интерфейсе почти все.

У iPhone 18 Pro Max кнопка действия остается одной из самых полезных деталей корпуса. Ее можно оставить с настройками по умолчанию или повесить на нее что угодно: фонарик, нужный режим камеры, диктофон или любимую быструю команду. Это физическая кнопка, которую находишь пальцем не глядя, хоть в кармане, хоть в перчатках.

На iPhone Duo кнопки действия нет. И вот тут обиднее всего. Складной айфон создан для многозадачности, и одно нажатие программируемой кнопки могло бы сразу открывать два приложения рядом на большом экране. Вместо этого все придется делать через экран, Пункт управления и жесты. Если вы из тех, кто кнопку действия так и не настроил, потери не заметите. А вот тем, кто привык к ней за последние пару лет, первое время рука будет тянуться к левой грани впустую.

Настоящую диафрагму получил только Pro Max

Главная новинка камеры iPhone 18 Pro Max в этом году называется переменной диафрагмой. У Duo есть свои эксклюзивные фишки камеры, но механически управляемых лепестков среди них нет.

У Pro Max лепестки над основной камерой действительно открываются и закрываются, и смотреть на это до сих пор интересно. Можно прикрыть диафрагму и получить пейзаж, где резкое все от переднего плана до горизонта. Можно открыть ее полностью и снять портрет с настоящим оптическим размытием фона, а не с маской, которую дорисовал процессор.

На iPhone Duo такой возможности нет. Там все решает обработка: глубина резкости просчитывается программно, и на сложных объектах вроде волос или стекла это по-прежнему заметно. Кроме того, диафрагма дает свободу в других сценах. Например, с ней проще специально смазать движущийся объект, чтобы в кадре появилась динамика. Тем, кто снимает в основном людей и еду для сторис, разница не покажется большой. А вот любителям пейзажей и портретов ее будет не хватать с первых же дней.

Ручного режима съемки в камере Duo нет

Сразу оговорюсь: кнопка Camera Control у iPhone Duo на месте. Она стоит на правой грани под боковой кнопкой с Touch ID, запускает камеру и открывает новый режим Siri в камере. А вот одного из главных камерных нововведений iPhone 18 Pro Max в складном айфоне нет.

В iPhone 18 Pro Apple впервые добавила в штатное приложение Камера ручной режим управления. Он рассчитан на тех, кто хочет сам решать, как будет снят кадр, а не доверять все автоматике. Раньше за этим приходилось идти в сторонние приложения вроде Halide или Blackmagic Camera.

У iPhone Duo такого режима нет. Камера складного айфона заточена под быстрые и удобные снимки. Программных фишек у нее хватает, но полный ручной контроль Apple оставила Pro-линейке. Сторонние приложения, конечно, никто не отменял, но постоянно прыгать между ними и штатной камерой неудобно, особенно когда кадр нужно поймать прямо сейчас.

Если вы снимаете на автомате и довольны результатом, разницы не почувствуете. А тем, кто любит сам крутить параметры, Pro Max даст больше свободы прямо из коробки. Хотите узнать про камеру iPhone еще больше? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там мы разбираем настройки съемки и новые функции сразу после выхода обновлений.

ProRAW и ProRes остались привилегией Pro-версий

Дальше начинается то, что важно в первую очередь тем, кто обрабатывает снимки и видео. iPhone 18 Pro Max умеет снимать в Apple ProRAW. Это файлы без сжатия с полным считыванием сенсора, и в редакторе из них можно вытянуть пересвеченное небо, поднять тени и поправить баланс белого без потери качества.

С видео история похожая. ProRes сохраняет 10-битный цвет и почти не сжимает картинку, поэтому ролик в монтажной программе листается плавно, а цвет не разваливается при коррекции. С таким набором Pro Max вполне может стать основной камерой на съемке, если профессиональная техника по какой-то причине недоступна.

iPhone Duo предлагает только стандартные HEIF и JPEG для фото и заметно сжатое видео. Для соцсетей этого хватит с головой. Но возможности постобработки такие файлы срезают, и вытащить из них столько же, сколько из RAW, не получится. Если вы ни разу не открывали Lightroom и не знаете, где в настройках включается ProRAW, эта потеря пройдет для вас незамеченной. Если открываете его каждый день, есть над чем подумать.

Снимать видео в Apple Log на iPhone Duo не получится

Еще одна видеофункция, которую складной айфон не получил, называется Apple Log. На iPhone 18 Pro Max она дает заметный прирост качества, хотя по первому впечатлению так не скажешь.

Ролики в Log прямо с камеры выглядят блеклыми и серыми, и в первый раз это пугает. Зато профиль сохраняет максимальный динамический диапазон в светах и тенях, и при цветокоррекции у вас гораздо больше свободы. Особенно это важно, когда нужно подогнать кадры с айфона под материал с беззеркалки, чтобы в монтаже они не выглядели чужими.

На iPhone Duo Log недоступен. Вы получаете картинку с цветом и контрастом, которые уже зашила Apple. Для коротких роликов в соцсети это нормально. Но если телефон у вас работает второй камерой на съемках, без Log складной айфон становится сложным выбором. Не разобрались, как включить Apple Log или чем потом обрабатывать такие ролики? Пишите в наш чатик в Telegram или МАКС, там вам точно помогут.

Пространственные фото и видео снимает только Pro Max

Последний пункт многие даже не заметят, потому что пространственная съемка пока не стала повседневным режимом. Но возможность приятная. У iPhone 18 Pro Max камеры откалиброваны так, чтобы записывать стереоскопические фото и видео для просмотра в Apple Vision Pro. Эффект параллакса можно оценить прямо в приложении Фото, гарнитура для этого не нужна.

У iPhone Duo нет лидара, а объективы расположены не так, как нужно для стереосъемки. Поэтому пространственные снимки на нем недоступны. Объем можно сгенерировать с помощью ИИ через Reframe, но честная стереосъемка выглядит заметно живее, особенно на статичных кадрах.

Если собрать все вместе, картина получается понятная. iPhone Duo подойдет тем, кому нужен большой экран для работы, чтения и видео и кто готов доплатить 700 долларов за новый формат. iPhone 18 Pro Max логичнее взять тем, кто много снимает, монтирует, пользуется аксессуарами MagSafe и привык к кнопке действия. Но если быть предельно объективным, большинство пользователей заметят отсутствие лишь кнопки «Действия» и, возможно, проблемы с кошельками MagSafe. Всё остальное — удел профессионалов и узкого круга тех, кто много снимает на iPhone.