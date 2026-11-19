Я думал, что буду часто пользоваться iPhone Duo в раскрытом виде. Все-таки проще разложить телефон, чем таскать с собой планшет. Да и решать перед выходом из дома, нужен ли мне сегодня планшет, больше не пришлось бы. Почти две недели я искренне пытался привыкнуть к складному айфону, но так и не смог. В итоге продаю Duo и беру iPhone 18 Pro Max. Ну а вам расскажу, почему я решил поменять складной айфон на обычный. Главных причин было три.



Мне все время не хватало второй руки

У iPhone Duo снаружи экран на 5,4 дюйма. По одной этой цифре легко представить себе что-то вроде iPhone 13 mini. А теперь посмотрите на ширину корпуса. У сложенного Duo это 84,1 мм, и весит он 254 грамма. Короткая диагональ здесь говорит скорее о пропорциях экрана. Когда держишь айфон за нижнюю часть корпуса, до противоположного края все равно приходится тянуться.

Поначалу я думал, что просто привыкну. Я и на Duo мог пользоваться телефоном одной рукой, но делать это подолгу было заметно менее удобно, чем на моем iPhone 18 Pro. Тут дело в том, как держишь телефон каждый день. Дома на диване вторая рука обычно свободна. А если в ней пакет из магазина или приходится держаться за поручень, сам способ пользоваться айфоном уже приходится менять.

iPhone 18 Pro Max тоже крупный и весит почти столько же. Зато он шириной 78 мм, то есть на 6,1 мм уже сложенного Duo. Для меня важна именно ширина. От нее зависит, как далеко придется тянуться большим пальцем. Я бы в магазине еще попробовал набрать пару строк обычным хватом и потянуться к дальнему краю экрана. От того, удобно ли вам это делать, зависит весь день с Duo, даже если вы его ни разу не раскроете.

Большой экран у меня так и остался запасным

В раскрытом Duo уже 7,6 дюйма. Можно поставить два приложения рядом, например держать карту возле переписки, пока договариваешься о встрече. У нас есть отдельный материал про полезные функции складного айфона, которые раскрываются как раз на большом экране. Я перебрал несколько своих приложений в надежде найти то, ради которого стоило бы каждый раз раскрывать телефон.

Многозадачность работает хорошо. Просто когда мне надо подольше поработать с двумя окнами, я все равно беру iPad Pro с Magic Keyboard. На нем больше места и есть клавиатура, на которой я привык печатать. А на короткое сообщение мне проще ответить прямо с внешнего дисплея. Между этими двумя задачами за пару недель нашлось мало ситуаций, в которых я бы специально раскрывал айфон и оставался на большом экране.

С видео у меня примерно так же. YouTube на телефоне я включаю редко, короткие ролики почти не смотрю, а для сериалов дома есть телевизор с Apple TV 4K. По отзывам других владельцев вижу, что именно видео у многих стало поводом открыть Duo. Если вы каждый день смотрите что-нибудь по дороге домой, у внутреннего экрана Duo уже есть работа, которой в моем распорядке почти не нашлось.

Если вы тоже ходите с Duo и открываете его ради конкретного приложения, приходите обсудить свой опыт в чатах AppleInsider.ru в Telegram и AppleInsider.ru в МАКС. Интересно, какое приложение вы чаще всего оставляете на внешнем экране, а какое сразу открываете на большом.

Для семейных фото мне снова нужен телевик

В прошлом году я купил iPhone Air и первое время спокойно обходился его камерой. Через несколько месяцев стал скучать по камерам прошки, а когда узнал, что у нас будут близнецы, захотел снимать их первые недели и месяцы на лучший доступный мне айфон. Так в сентябре у меня появился iPhone 18 Pro. Что дают его камеры на практике, можно увидеть в сравнении снимков с двух айфонов.

У Duo две задние камеры на 48 Мп. Для приближения 2× он берет центральную часть кадра с основной. У iPhone 18 Pro и 18 Pro Max есть еще отдельный телевик 4×. Он пригодится, когда хочется взять лицо крупнее с того же места, например чтобы ребенок не отвлекался на телефон. Именно по этому объективу я соскучился после Air. На 18 Pro мне понравились и снимки с основной камеры, так что оставить прошку дома ради Duo я так и не решился.

Сначала я даже собирался носить оба телефона и доставать 18 Pro только для съемки. Довольно быстро я понял, что хочу один телефон на каждый день. У 18 Pro Max те же задние камеры, что у моего 18 Pro. Значит, при переходе на модель с экраном побольше у меня останется и привычная основная камера, и зум, по которому я скучал на Air.

Мне хватит большого экрана Pro Max

Покупка выглядит совсем иначе, если вы уже привыкли к крупному айфону и носите с собой небольшой планшет для чтения или видео. Допустим, по дороге вы читаете PDF, а в поездках часто держите карту и переписку перед глазами одновременно. Тогда у большого экрана есть понятная задача, а в сумке одним устройством может стать меньше. Мне для работы по-прежнему удобнее iPad с клавиатурой. А для обычных дел на телефоне мне хватит 6,9 дюйма у Pro Max. Этот экран доступен сразу, в том числе когда я просто открываю карту или переписку.

Я бы перед покупкой вспомнил, зачем достаю планшет в обычный будний день. С просмотром роликов и чтением большой экран в кармане легко себе представить. Если главная задача планшета состоит в том, чтобы печатать длинные тексты, стоит попробовать сделать это на Duo прямо в магазине. Заодно проверьте хват с чехлом, если планируете его носить. Чехлы на айфоны попадаются в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Другие примеры того, как складной айфон ведет себя в повседневных задачах, ищите в наших каналах в Telegram и МАКС. А я выставлю Duo на продажу и возьму 18 Pro Max. До покупки складного айфона мне казалось, что я хочу планшет в кармане. Две недели с Duo показали, что мне удобнее жить с большим телефоном и доставать iPad, когда нужно поработать.