Владельцы iPhone Duo за месяц так и не привыкли искать боковую кнопку с Touch ID, которая у сложенного и разложенного смартфона оказывается в разных местах. В свежей бете iOS 27.3 у этой кнопки наконец появился дублер, причем работает он на железе, которое в смартфоне было с первого дня. Попробовать его можно уже сейчас. Вот только условий Apple навесила столько, что сканер отпечатков списывать рано.



Face ID в корпус Duo не влез, поэтому выручает обычная камера

Начать стоит с того, почему у самого дорогого айфона вообще нет Face ID. Каждая половинка корпуса Duo слишком тонкая, чтобы разместить в ней датчик глубины и проектор точек, поэтому Apple поставила сканер отпечатков в боковую кнопку, как на iPad Air и iPad mini. Решение рабочее, но неудобное: кнопка при складывании и раскладывании меняет положение, и палец регулярно промахивается. Похоже, в Apple это понимают, ведь в прототипах iPhone Duo 2 тестируют Face ID под экраном. Только до него еще год.

А пока во второй бете iOS 27.3 появилась опция разблокировки фронтальной камерой. Смартфон смотрит на вас через обычную селфи-камеру во внешнем экране и снимает блокировку, если узнал владельца. Никаких новых датчиков тут нет, только софт. Из-за этого функцию сразу окрестили «Face ID на минималках», и прозвище довольно точное.

Разница между ними принципиальная. Face ID строит трехмерную карту лица в инфракрасном диапазоне, поэтому его не обмануть фотографией и он видит вас в полной темноте. Камера во внешнем экране получает плоскую картинку, как на любой селфи. Поэтому Apple и не доверяет ей ничего серьезнее экрана блокировки, но об этом ниже, в разделе про ограничения.

Включается одним переключателем, но сначала нужна iOS 27.3

На релизной iOS 27.2 нужного пункта нет. Функция появилась только во второй бете iOS 27.3 для разработчиков, а всем остальным она придет с финальной версией, которую Apple обещает выпустить в декабре. Как поставить бету и что в ней еще поменялось, мы подробно расписали в материале про выход iOS 27.3 beta 2, поэтому здесь повторяться не буду. Ставить ли тестовую прошивку на смартфон за несколько сотен тысяч рублей, решайте сами: бета есть бета.

Когда смартфон обновится, порядок действий такой:

Открываем «Настройки». Переходим в раздел «Touch ID и код-пароль». Вводим код-пароль от айфона. Находим переключатель разблокировки фронтальной камерой и включаем его. Складываем смартфон, блокируем его и проверяем: достаточно посмотреть на внешний экран.

Точное название пункта в русской локализации может отличаться, но он лежит в том же разделе, где настраивается отпечаток. Заодно загляните в «Настройки» — «Экран и яркость». В iOS 27.3 там появилась опция, которая блокирует Duo при закрытии, а не переносит открытое приложение на внешний экран. С разблокировкой по лицу эти две настройки хорошо дополняют друг друга: закрыли смартфон, он заблокировался, открыли взглядом.

Не нашли переключатель после обновления? Проверьте, что стоит именно вторая бета, а не первая или публичная. Если все равно ничего нет, пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там помогут разобраться.

Список ограничений длиннее, чем список возможностей

А теперь о том, что важнее инструкции. Разблокировка камерой умеет ровно одно: снять блокировку с экрана. Все остальное по-прежнему требует отпечатка или код-пароля. Полный список выглядит так:

Работает только на экране блокировки. Подтвердить вход в приложение банка или открыть скрытую папку лицом не выйдет.

Работает только со сложенным Duo. Когда смартфон разложен, снова нужен Touch ID или код-пароль.

Не подходит для Apple Pay. Покупки подтверждаются только отпечатком.

Не подставляет логины и пароли из приложения «Пароли» и не дает добавлять новые.

Требует, чтобы вы недавно разблокировали смартфон отпечатком или код-паролем. Без этого камера не сработает.

Примерно через 45 минут бездействия Duo снова попросит Touch ID.

Плохо видит в темноте, потому что у обычной фронталки нет инфракрасной подсветки.

Пункт про 45 минут на практике значит, что лицом вы будете разблокировать смартфон в течение активного дня, а после паузы все равно придется искать кнопку. Утром, после ночи на зарядке, первая разблокировка тоже будет по отпечатку. Схема знакомая по Android-смартфонам с распознаванием лица через камеру: удобство на каждый день, а за деньги и пароли отвечает сканер.

С темнотой все предсказуемо. При нормальном освещении смартфон открывается без касания кнопки, а в темной комнате или ночью в машине камера начинает теряться, и проще сразу приложить палец. Как функция ведет себя с очками, маской или кепкой, Apple не уточняет, а скорость разблокировки в бете вообще мало что говорит о финальной версии.

Отдельно скажу про безопасность. Сам набор ограничений и есть ответ Apple на вопрос, насколько можно доверять плоской картинке с камеры. Компания годами объясняла, почему Face ID надежнее разблокировки по фото у конкурентов, и теперь не пускает новую функцию туда, где на кону ваши деньги и данные. Даже если кому-то в теории удастся обмануть камеру, он увидит домашний экран. Не больше.

Включать или нет, зависит от того, как вы носите Duo

Если вы пользуетесь Duo в основном сложенным, как обычным айфоном, функция сэкономит десятки касаний боковой кнопки за день. Посмотрели на экран, прочитали сообщение, ответили. Именно в этом сценарии Touch ID раздражает сильнее всего, и именно сюда Apple целилась. Про другие неочевидные фишки складного айфона мы писали, когда нашли в iPhone Duo полезные функции, которых нет у обычных моделей. Хотите узнавать о новых возможностях Duo сразу после выхода бет? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

А вот тем, кто почти сразу раскладывает смартфон, толку будет мало: внутренний экран все равно требует отпечаток. Я бы также не советовал включать разблокировку камерой тем, кто часто оставляет Duo на столе в офисе или дает его детям. Защита по отпечатку в таком случае надежнее, а секунда на касание кнопки того стоит. Кстати, если вы до сих пор носите Duo без чехла, загляните в «Сундук Али-Бабы» в МАКС: там регулярно попадаются защитные чехлы и стекла для свежих айфонов по нормальным ценам.

Главное, что функцию можно выключить тем же переключателем, и ничего в настройках Touch ID при этом не сломается. Так что я бы попробовал ее хотя бы на пару дней после выхода iOS 27.3 в декабре. До полноценного Face ID ей далеко, но для сложенного Duo это самое заметное улучшение с момента выхода смартфона.