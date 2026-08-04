Apple покажет 5 новых устройств в сентябре: полный список новинок

Кирилл Пироженко

До сентябрьской презентации Apple остается всего месяц, и это будет самое крупное событие компании за весь год. Признаюсь честно: в этом году я не стал ждать сентябрьскую презентацию Apple и обновил жене iPhone еще до нее, но следить за утечками это не отменяет. По слухам, на сцене покажут сразу пять новых устройств, и часть из них ломает привычную логику. Разбираемся, что именно готовит Apple и на что стоит копить.

Сентябрьскую презентацию Apple впервые за 15 лет проведет не Тим Кук. Фото.

Сентябрьскую презентацию Apple впервые за 15 лет проведет не Тим Кук

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Какие новые iPhone выйдут осенью 2026

В этом году линейка флагманов рискует оказаться самой скромной за долгое время. Судя по инсайдерам, базовый iPhone 18 и обновленный iPhone Air 2 отложат до начала 2027 года. Это значит, что в сентябре нас ждут только премиальные модели, и в этом кроется главная интрига сезона.

Какие новые iPhone выйдут осенью 2026. 18 Pro и 18 Pro Max выйдут в новых цветах. Фото.

18 Pro и 18 Pro Max выйдут в новых цветах

Всего покажут три смартфона. Первый — iPhone 18 Pro с серьезно переработанными камерами, новыми цветами и уменьшенным «островом». Второй — iPhone 18 Pro Max, который возьмет от старшего Pro все то же самое плюс заметно увеличенную батарею. А третий — iPhone Ultra, и вот он переворачивает всю привычную схему линейки.

Какие новые iPhone выйдут осенью 2026. Самый ожидаемый iPhone 2026 года. Фото.

Самый ожидаемый iPhone 2026 года

Именно iPhone Ultra станет первым складным смартфоном Apple. Компания годами наблюдала, как Samsung и китайские бренды экспериментируют с гибкими экранами, и вот наконец готова показать свой ответ. Форм-фактор обещают полностью новый, так что это не очередной ежегодный апгрейд, а старт целого направления. Слухи, впрочем, остаются слухами, и финальный дизайн мы увидим только на презентации.

Теперь о ценах, и здесь придется набраться терпения. Аналитики называют стартовую отметку около $1399 для iPhone 18 Pro и примерно $2000 для iPhone Ultra. В России суммы, конечно же, окажутся выше, так что бюджет лучше готовить заранее. Вангую, что iPhone 18 Pro обойдется в 130-140 тысяч рублей, а цена iPhone Ultra уйдет далеко за 200. Если сомневаетесь, стоит ли менять iPhone 17 Pro на новинку, дождитесь первых живых обзоров и не спешите с предзаказом.

Что нового в Apple Watch Ultra 4 и Series 12

Сентябрь традиционно приносит и новые часы, и 2026 год не станет исключением. На презентации ждут сразу две модели, каждая со своим набором обновлений.

Apple Watch Ultra 4 получит новые датчики здоровья и обновленный дизайн корпуса. Series 12 достанется более мощный процессор и свежие функции для контроля самочувствия. Деталей пока утекло немного, и это можно трактовать двояко: либо изменений в этом году действительно мало, либо Apple приберегла пару сюрпризов к самому событию.

Что нового в Apple Watch Ultra 4 и Series 12. Не обойдется и без новых часов. Фото.

Не обойдется и без новых часов

Лично мне интереснее всего судьба сенсоров. Если Apple добавит измерение давления или глюкозы без прокола кожи, это станет поводом для апгрейда даже с прошлогодней модели. Пока же остается гадать — подробнее о том, чего ждать от новых часов Apple, мы уже разбирали в отдельном материале.

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AirPods Pro с камерами и умный дом

iPhone и часы — это гарантированные звезды сентября. Но Apple вполне может показать и несколько дополнительных устройств. Самые вероятные кандидаты — новые AirPods и техника для умного дома.

Главная звезда этой группы — AirPods Pro со встроенными камерами. Звучит странно, но камеры нужны вовсе не для съемки, а для работы искусственного интеллекта и функций, связанных со здоровьем и доступностью. Мы уже писали, как в бете нашли секретные AirPods, каких еще не было ни у кого на рынке. Похоже, эти слухи начинают подтверждаться.

AirPods Pro с камерами и умный дом. Предполагается, что нас ждут еще и AirPods с камерами. Фото.

Предполагается, что нас ждут еще и AirPods с камерами

С умным домом список получается длиннее. По слухам, на подходе сразу несколько устройств:

  • Apple TV 4K с более мощным чипом под Apple Intelligence и новую Siri
  • HomePad (HomePod Touch) — колонка с экраном и упором на голосового ассистента
  • HomePod mini 2 с новым чипом, поддержкой Siri AI и улучшенным звуком
  • HomePod 3 — тот же дизайн, но со свежим чипом и умным ассистентом
  • Apple Security Camera — домашняя камера с поддержкой HomeKit Secure Video

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Что из этого реально стоит покупки

Если коротко, то сентябрь в этом году получается дорогим, но интересным. Три iPhone вместо четырех, две модели часов и целая охапка вероятных сюрпризов от AirPods до умных колонок. Складной iPhone Ultra способен стать главным событием, но и ценник у него соответствующий.

Мой совет простой. Если у вас свежий iPhone 17 Pro, спешить точно не стоит — реальный прирост вы почувствуете разве что в камере и автономности. А вот владельцам моделей постарше сентябрьская линейка даст ощутимый повод обновиться. Часы и AirPods я бы советовал брать только после того, как подтвердятся новые датчики здоровья, ведь именно они меняют сценарии использования.

И еще один момент. Часть осенних новинок на презентацию в сентябре не попадет. iPad mini с OLED-экраном, обновленные MacBook Pro и модели Ultra ждут скорее в октябре. Так что если планировали менять ноутбук или планшет, торопиться в первый день продаж смысла нет — интереснее дождаться всей осенней волны и уже тогда собирать свой список покупок.

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