Apple покажет 5 новых устройств в сентябре: полный список новинок

До сентябрьской презентации Apple остается всего месяц, и это будет самое крупное событие компании за весь год. Признаюсь честно: в этом году я не стал ждать сентябрьскую презентацию Apple и обновил жене iPhone еще до нее, но следить за утечками это не отменяет. По слухам, на сцене покажут сразу пять новых устройств, и часть из них ломает привычную логику. Разбираемся, что именно готовит Apple и на что стоит копить.



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Какие новые iPhone выйдут осенью 2026

В этом году линейка флагманов рискует оказаться самой скромной за долгое время. Судя по инсайдерам, базовый iPhone 18 и обновленный iPhone Air 2 отложат до начала 2027 года. Это значит, что в сентябре нас ждут только премиальные модели, и в этом кроется главная интрига сезона.

Всего покажут три смартфона. Первый — iPhone 18 Pro с серьезно переработанными камерами, новыми цветами и уменьшенным «островом». Второй — iPhone 18 Pro Max, который возьмет от старшего Pro все то же самое плюс заметно увеличенную батарею. А третий — iPhone Ultra, и вот он переворачивает всю привычную схему линейки.

Именно iPhone Ultra станет первым складным смартфоном Apple. Компания годами наблюдала, как Samsung и китайские бренды экспериментируют с гибкими экранами, и вот наконец готова показать свой ответ. Форм-фактор обещают полностью новый, так что это не очередной ежегодный апгрейд, а старт целого направления. Слухи, впрочем, остаются слухами, и финальный дизайн мы увидим только на презентации.

Теперь о ценах, и здесь придется набраться терпения. Аналитики называют стартовую отметку около $1399 для iPhone 18 Pro и примерно $2000 для iPhone Ultra. В России суммы, конечно же, окажутся выше, так что бюджет лучше готовить заранее. Вангую, что iPhone 18 Pro обойдется в 130-140 тысяч рублей, а цена iPhone Ultra уйдет далеко за 200. Если сомневаетесь, стоит ли менять iPhone 17 Pro на новинку, дождитесь первых живых обзоров и не спешите с предзаказом.

Что нового в Apple Watch Ultra 4 и Series 12

Сентябрь традиционно приносит и новые часы, и 2026 год не станет исключением. На презентации ждут сразу две модели, каждая со своим набором обновлений.

Apple Watch Ultra 4 получит новые датчики здоровья и обновленный дизайн корпуса. Series 12 достанется более мощный процессор и свежие функции для контроля самочувствия. Деталей пока утекло немного, и это можно трактовать двояко: либо изменений в этом году действительно мало, либо Apple приберегла пару сюрпризов к самому событию.

Лично мне интереснее всего судьба сенсоров. Если Apple добавит измерение давления или глюкозы без прокола кожи, это станет поводом для апгрейда даже с прошлогодней модели. Пока же остается гадать — подробнее о том, чего ждать от новых часов Apple, мы уже разбирали в отдельном материале.

Есть свои ожидания от новых Apple Watch? Обсудим в нашем чате в Telegram или МАКС, там всегда живая дискуссия.

AirPods Pro с камерами и умный дом

iPhone и часы — это гарантированные звезды сентября. Но Apple вполне может показать и несколько дополнительных устройств. Самые вероятные кандидаты — новые AirPods и техника для умного дома.

Главная звезда этой группы — AirPods Pro со встроенными камерами. Звучит странно, но камеры нужны вовсе не для съемки, а для работы искусственного интеллекта и функций, связанных со здоровьем и доступностью. Мы уже писали, как в бете нашли секретные AirPods, каких еще не было ни у кого на рынке. Похоже, эти слухи начинают подтверждаться.

С умным домом список получается длиннее. По слухам, на подходе сразу несколько устройств:

Apple TV 4K с более мощным чипом под Apple Intelligence и новую Siri

с более мощным чипом под Apple Intelligence и новую Siri HomePad (HomePod Touch) — колонка с экраном и упором на голосового ассистента

— колонка с экраном и упором на голосового ассистента HomePod mini 2 с новым чипом, поддержкой Siri AI и улучшенным звуком

с новым чипом, поддержкой Siri AI и улучшенным звуком HomePod 3 — тот же дизайн , но со свежим чипом и умным ассистентом

, но со свежим чипом и умным ассистентом Apple Security Camera — домашняя камера с поддержкой HomeKit Secure Video

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Что из этого реально стоит покупки

Если коротко, то сентябрь в этом году получается дорогим, но интересным. Три iPhone вместо четырех, две модели часов и целая охапка вероятных сюрпризов от AirPods до умных колонок. Складной iPhone Ultra способен стать главным событием, но и ценник у него соответствующий.

Мой совет простой. Если у вас свежий iPhone 17 Pro, спешить точно не стоит — реальный прирост вы почувствуете разве что в камере и автономности. А вот владельцам моделей постарше сентябрьская линейка даст ощутимый повод обновиться. Часы и AirPods я бы советовал брать только после того, как подтвердятся новые датчики здоровья, ведь именно они меняют сценарии использования.

И еще один момент. Часть осенних новинок на презентацию в сентябре не попадет. iPad mini с OLED-экраном, обновленные MacBook Pro и модели Ultra ждут скорее в октябре. Так что если планировали менять ноутбук или планшет, торопиться в первый день продаж смысла нет — интереснее дождаться всей осенней волны и уже тогда собирать свой список покупок.