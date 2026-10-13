Safari против Chrome: Apple назвала 4 причины отказаться от браузера Google
Если на вашем Mac первым после покупки появляется Chrome, Apple это явно не нравится. Компания запустила отдельную кампанию, где по пунктам объясняет, почему от браузера Google пора отказаться, и сняла под нее пару новых роликов. Цифры на странице громкие, только самое интересное спрятано в сносках мелким шрифтом: там видно, откуда эти цифры взялись. А часть обещанных преимуществ в России и вовсе останется на бумаге. Ниже разберем, чем Apple заманивает в Safari, где в этих обещаниях подвох и кому переход действительно имеет смысл.
Что Apple пообещала тем, кто бросит Chrome
12 октября у Apple появилась новая страница «Switch to Safari». Тон у нее прямой: Safari, по словам компании, мощнее и приватнее, чем Chrome. Это уже второй заход за год. В июне Apple запускала кампанию «Privacy on iPhone», и там Safari тоже выставляли более безопасной заменой браузеру Google. Кстати, мы недавно разбирали, стоит ли обновлять Mac на macOS 27, и это напрямую связано с темой: все громкие цифры Apple получены как раз на новой системе.
Главных обещаний четыре. Первое — до 5 часов дольше просмотра видео от одного заряда на Mac. Второе — сайты, которые вы открываете чаще всего, загружаются до 35% быстрее. Третье касается слежки: по версии Apple, Chrome пускает за вами больше сторонних трекеров, которые собирают данные и продают их рекламщикам. Четвертое звучит мелко, но бьет точно: Chrome не запоминает, какие отвлекающие элементы на сайте вы уже скрыли.
Рядом стоит таблица, где у Safari в каждой строке «да», а у Chrome «нет». Среди пунктов блокировка сторонних cookie по умолчанию, защита от отслеживания на машинном обучении, блокировка известных трекеров в режиме инкогнито и 4K HDR для YouTube, Netflix и Apple TV на Mac. Отдельно Apple перечисляет режим чтения, профили, группы вкладок, перевод страниц и функцию «Сообщить мне», которая следит за изменениями на странице.
Два новых ролика посвящены функции скрытия отвлекающих элементов (Distraction Control) и интеллектуальной защите от отслеживания. Первая работает начиная с iOS 18 и macOS Sequoia. Если вы на чем-то старше, этой фишки у вас просто нет.
Откуда взялись 5 часов и 35%
Цифры на рекламной странице всегда стоит сверять со сносками. Здесь они на удивление подробные. Все замеры Apple делала в августе 2026 года на одном ноутбуке: 15-дюймовый MacBook Air на M5 с 16 ГБ памяти и SSD на 512 ГБ. На нем стояла предварительная версия macOS Golden Gate и такая же предварительная Safari 27.0. Против нее выставили Chrome версии 151.
С батареей все выглядит так. Ноутбук работал от аккумулятора и крутил видео в 1080p. То есть «пять часов разницы» — это сценарий, в котором вы весь день смотрите ролики на новом MacBook Air. На старом MacBook Pro с Intel или при работе с десятком вкладок, мессенджером и таблицами результат будет другим, и Apple честно приписывает, что время работы зависит от использования и конфигурации.
С 35% еще интереснее. Компания измеряла загрузку не живых сайтов, а сохраненных копий 12 популярных ресурсов, причем в смоделированных сетевых условиях. Для лабораторного сравнения это правильный подход. Но в жизни скорость открытия страницы в России куда больше зависит от вашего провайдера и от того, сколько рекламы и скриптов висит на конкретном сайте.
Есть и общая оценка «самый быстрый браузер в мире». Ее Apple вывела из трех тестов: JetStream 3.0, MotionMark 1.3.2 и Speedometer 3.1. Safari гоняли против Chrome, Edge и Firefox на Mac, iPad Pro на M5, iPhone 17 Pro Max, а также на ПК с Windows и Android-устройствах. Формулировка в сноске аккуратная: Safari в среднем набрал больше остальных на момент тестирования. Так что это правда, но правда, измеренная самой Apple на своем железе.
Что из этого не заработает в России
Половина плюсов из таблицы работает везде: блокировка трекеров, режим чтения, профили, экономия батареи. А вот с остальным сложнее. Например, если банк вдруг перестал открываться, переход на Safari не спасет: мы уже писали, почему сайты банков не открываются в Safari и Chrome одинаково, и проблема там вовсе не в браузере.
Apple Pay, которым Apple тоже заманивает в Safari, в России не работает с 2022 года. Оплатить покупку на сайте в пару касаний не получится, сколько ни переходи. С функциями Apple Intelligence вроде «Сообщить мне» и сортировки вкладок по темам тоже не все гладко. В сноске Apple сама оговаривается, что они доступны не на всех устройствах, не во всех регионах и не на всех языках, а у части серверных функций есть дневные лимиты. Дальше идет совсем любопытная строчка: расширенный доступ станет платным в будущем. Сколько это будет стоить, Apple не уточняет.
Еще один момент, о котором на странице ни слова, — расширения. Каталог Chrome огромный и бесплатный, а для Safari расширения ставятся через Mac App Store, выбор там скромнее, и часть из них стоит денег. Если вы привыкли к паре узкоспециальных дополнений, лучше заранее проверить, есть ли их версии для Safari. Не смогли найти аналог любимого расширения? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, подберем замену вместе.
Как сделать Safari браузером по умолчанию
Если вы все-таки решили попробовать, начните с закладок и паролей. На Mac Safari предлагает забрать их из Chrome автоматически при первом запуске. Если окно вы когда-то закрыли не глядя, импорт можно сделать вручную через меню Файл — Импортировать из — Google Chrome. На iPhone перенос тоже делается в настройках, Apple обещает, что это займет несколько касаний.
Дальше нужно, чтобы ссылки из мессенджеров и почты открывались в Safari, а не в Chrome. На Mac с macOS Ventura и новее порядок действий такой:
- Откройте Системные настройки.
- Перейдите в раздел Рабочий стол и Dock.
- Пролистайте до пункта «Веб-браузер по умолчанию» и выберите Safari.
На iPhone и iPad это делается так:
- Откройте Настройки — Приложения — Приложения по умолчанию.
- Коснитесь строки «Браузер».
- Выберите Safari.
Если вы работаете еще и на компьютере с Windows, Safari там нет, и это главный минус всей затеи. Apple советует ставить расширение iCloud для Windows: оно синхронизирует закладки из браузера на ПК с Safari на айфоне и Mac. Вариант рабочий, хоть и не такой бесшовный, как вход в один аккаунт Google. Хотите знать, что Apple еще поменяет в Safari к следующим версиям macOS? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, туда изменения попадают раньше, чем в справку Apple.
Кому стоит удалить Chrome, а кому нет
Самая честная причина перейти на Safari — батарея MacBook. Даже если реальная разница окажется втрое меньше обещанной, лишний час-полтора автономности в поездке ощущаются сразу. Если вы еще и смотрите много YouTube на ноутбуке, выгода очевидна. А компактные зарядки для MacBook, чтобы не охотиться за розеткой в кафе, время от времени попадаются в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.
Вторая группа — те, кто живет целиком в экосистеме Apple. Вкладки с айфона открываются на Mac, пароли подставляются по Touch ID или Face ID, ключи доступа синхронизируются между устройствами. Google Документы, кстати, в Safari работают нормально, держать Chrome ради них не нужно.
Остаться на Chrome разумно, если у вас Windows на работе или Android в кармане, если без пары расширений вы не можете работать или если вы веб-разработчик. Да и с отечественными сервисами нюансов хватает: недавно мы рассказывали, почему поставил Яндекс Браузер на iPhone и Mac, и аргументы оттуда никуда не делись.
Так стоит ли бросать Chrome по совету Apple? Если у вас ноутбук и все устройства с яблоком, попробуйте неделю пожить на Safari: настройки по умолчанию переключаются обратно за десять секунд. Только не ждите, что пять часов и 35% из рекламы появятся у вас один в один. Это лучший результат на свежем MacBook Air, и Apple, к ее чести, этого не скрывает.