Стоит ли обновлять Mac на macOS 27 Golden Gate

Каждую осень я обновляю Mac чуть ли не в первый же вечер после релиза. Новая macOS обычно приносит хотя бы пару мелочей, ради которых не жалко потерпеть первые баги. С Golden Gate все получилось иначе, и дело тут вовсе не в возрасте компьютера или объеме памяти. Список новых функций выглядит солидно, но стоит начать его фильтровать под себя, и он тает на глазах. А у большинства оставшихся пунктов обнаруживается одно условие, с которым готов мириться далеко не каждый. Ниже расскажу, что остается от обновления после такой фильтрации, есть ли в нем что-то полезное без лишних условий и кому все же стоит нажать кнопку установки.



Почти все новое в macOS 27 завязано на Siri AI

Начну с того, что бросается в глаза при первом же взгляде на список изменений. Главной фишкой macOS 27 Golden Gate Apple сделала новую Siri AI. Это уже не голосовой помощник, который ставит таймеры, а полноценный чат-бот с отдельным приложением, историей диалогов и синхронизацией через iCloud. Siri AI понимает, что у вас на экране, умеет искать в интернете и выполнять действия в приложениях, в том числе сторонних. Еще она переехала в Spotlight, а в контекстном меню Finder и других программ появился пункт «Ask Siri».

Проблема в том, что вокруг нее Apple выстроила почти все остальные нововведения. По данным Apple, требуют Apple Intelligence такие функции:

создание быстрых команд простым описанием того, что вы хотите получить;

предложение имен файлов и папок в Finder на основе их содержимого;

визуальный интеллект по сочетанию Command-Shift-Пробел, когда можно выделить любую область экрана и задать о ней вопрос;

в Safari функция «Уведомить меня», которая следит за изменениями на странице, а также автоматическая группировка вкладок по темам;

создание расширений Safari по текстовому описанию.

Если вычеркнуть все это, от громкого списка остается совсем немного. Именно здесь и начинаются вопросы.

Ради Siri AI придется перейти на английский

Siri AI на старте работает только на английском языке. Apple обещает добавить французский, японский, корейский, португальский и испанский уже в октябре, а вот русского нет ни в списках, ни в планах. Причем английский нужен не только для общения с ассистентом. Чтобы включить Apple Intelligence на Mac, язык системы и язык Siri должны совпадать и быть из списка поддерживаемых. Если коротко, интерфейс компьютера придется целиком перевести на английский. Если вы готовы на такой шаг ради одного чат-бота, логичнее посмотреть, как заменить Siri AI на ChatGPT, который по-русски понимает отлично.

Для кого-то английский интерфейс не проблема. Но скажу честно: большинство владельцев Mac в России так работать не хотят и не должны. Особенно это касается тех, кто покупал компьютер родителям, или тех, у кого Mac рабочий и меню на английском просто тормозит привычные действия. Перестраивать под это весь компьютер ради того, чтобы Finder сам придумывал названия файлам, кажется странной сделкой.

Есть и еще одно ограничение. Apple прямо пишет, что у части функций Apple Intelligence и Siri AI есть лимиты использования. Генерация изображений и самые тяжелые задачи ограничены дневной квотой, а расширить ее можно с платной подпиской iCloud+. Подробностей о самих лимитах компания пока не раскрывает. Чтобы не пропустить момент, когда Apple добавит новые языки или расскажет о квотах, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Главная фишка без нейросети — ползунок Liquid Glass

Если убрать все, что связано с искусственным интеллектом, главным нововведением Golden Gate неожиданно становится настройка прозрачности. В разделе Системные настройки — Оформление появился ползунок, который меняет Liquid Glass от совсем прозрачного стекла до полностью тонированного. Это действительно полезно: в macOS Tahoe текст поверх прозрачных панелей местами читался плохо, и на это жаловались с первых бет.

Заодно Apple навела порядок в интерфейсе. Скругления углов окон стали одинаковыми по всей системе, из меню убрали иконки, которыми macOS 26 была забита под завязку, а кнопки закрытия и сворачивания окон тоже получили эффект стекла и анимацию. Иконки приложений перерисовали с дополнительными слоями глубины для светлой, темной и тонированной темы.

Только вот смотрите, что получается. Флагманским изменением системы для русскоязычного пользователя становится возможность частично отменить предыдущий редизайн. Хорошо, что Apple прислушалась к жалобам. Но ставить из-за этого крупное обновление со всеми его первыми багами я бы не спешил.

Что еще есть в Golden Gate без английского языка

Справедливости ради, кое-что полезное в macOS 27 работает и на русском интерфейсе. Я собрал все, что мне удалось найти в описаниях новой ОС:

Окно видеоповтора iPhone теперь можно растягивать и менять соотношение сторон.

В Заметках появился рукописный ввод с трекпада, расширенная поддержка Markdown и ссылки на разделы.

В Фото добавили оценки звездочками, отдельную подборку «Снято мной» и слайд-шоу с музыкой и настройкой переходов.

Подкасты научились показывать видео в режиме «картинка в картинке».

В Safari появился жест обновления страницы свайпом вниз, как на iPhone.

Sidecar лучше понимает касания, прокрутку и жесты на iPad.

Система лучше работает с внешними мониторами: запоминает положение окон и поддерживает больше экранов с высоким разрешением и частотой.

Ускорились AirDrop, загрузка фото в iCloud, индексация Spotlight и просмотр сетевых папок.

Список неплохой, но посмотрите на него внимательно. Это хорошие мелкие улучшения, которые раньше выходили в промежуточных апдейтах вроде x.2 или x.4. Ни одно из них не меняет то, как вы работаете за Mac каждый день. Если у вас что-то из этого не заработало после обновления, пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там помогут разобраться.

Отдельный момент касается Rosetta 2. Golden Gate стала последней версией macOS, которая полностью поддерживает запуск приложений для Intel на Mac с Apple Silicon. Сейчас это ни на что не влияет, но если вы до сих пор пользуетесь старыми программами без нативной версии, самое время поискать им замену.

Кому обновляться на macOS 27 сейчас, а кому подождать

Сама по себе Tahoe никуда не делась: Apple продолжает выпускать для нее обновления безопасности. Мы уже разбирали, почему macOS Tahoe 26.7 вместо macOS 27 сейчас разумный выбор для многих, и с тех пор аргументов только прибавилось. Ваш сценарий легко найти в таблице.

Ваш сценарий Что даст macOS 27 Обновляться? Интерфейс на русском, английский не нужен Ползунок Liquid Glass и пачку мелких улучшений Можно не спешить Давно работаете на английской macOS Siri AI, быстрые команды словами, визуальный интеллект, новые инструменты Фото Да, после пары исправлений Раздражает прозрачность Tahoe Настройку стекла вплоть до непрозрачного Есть смысл Часто работаете с внешними мониторами или iPad через Sidecar Стабильнее окна на экранах и лучше сенсорное управление Есть смысл Нужны старые приложения для Intel Пока ничего не ломает, но это последняя версия с полной Rosetta Без разницы

Впервые за долгие годы я не вижу смысла ставить свежую macOS сразу. Причем дело не в железе и не в страхе перед багами. Просто почти вся ценность обновления спрятана за Siri AI, а ее цена для нас — английский интерфейс. Без этого Golden Gate превращается в апдейт ради ползунка и десятка приятных мелочей.

Если же решите обновиться, сначала сделайте резервную копию через Time Machine и ставьте уже исправленную версию: в macOS 27.0.1 Apple закрыла часть проблем первого релиза. А пока Mac качает несколько гигабайт, загляните в «Сундук Али-Бабы» в МАКС: там мы собираем недорогие диски для резервных копий и хабы, которые пригодятся тем, кто работает с внешними мониторами.