Apple выпустила macOS Tahoe 26.5.2: что изменилось и стоит ли обновлять Mac

Apple выпустила macOS Tahoe 26.5.2 — небольшое обновление для Mac без новых функций и заметных изменений интерфейса. Главный смысл релиза — закрыть уязвимости, причём часть этих исправлений прежде появилась в бете macOS 26.6. Почти одновременно Apple выпустила iOS 26.5.2: мы уже разобрали, какие проблемы исправила новая версия iOS. Теперь пришла очередь Mac — и этот апдейт лучше не откладывать.



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Что нового в macOS Tahoe 26.5.2

В описании обновления Apple не обещает новых возможностей, настроек или изменений в дизайне. Новая macOS 26.5.2 содержит исправления безопасности, которые компания сначала добавила в тестовую сборку macOS Tahoe 26.6, а затем решила выпустить отдельным стабильным патчем.

Это важный момент. Обычно Apple не выносит промежуточные исправления из беты в отдельный релиз без причины. Значит, компания посчитала найденные уязвимости достаточно серьёзными, чтобы не ждать релиз macOS 26.6 для всех пользователей.

После установки система внешне останется прежней. Не изменятся Finder, Dock, «Системные настройки» или приложения Apple. Но обновление затрагивает компоненты, которые отвечают за работу ядра macOS, графики и веб-контента. Поэтому обновление macOS в этот раз нужно не ради новых функций, а ради защиты самого компьютера.

Какие уязвимости исправила macOS 26.5.2

Apple уже опубликовала подробности на странице Security Releases. В macOS Tahoe 26.5.2 исправлены проблемы в IOGPUFamily, ядре системы, WebKit, WebRTC, Web Extensions и библиотеке libxslt.

Несколько уязвимостей связаны с ядром macOS . В теории вредоносное приложение могло вызвать аварийное завершение работы Mac, записать данные в память ядра, повредить её или получить доступ к конфиденциальной системной информации.

. В теории вредоносное приложение могло вызвать аварийное завершение работы Mac, записать данные в память ядра, повредить её или получить доступ к конфиденциальной системной информации. Отдельная ошибка в графическом компоненте IOGPUFamily тоже позволяла приложению неожиданно завершить работу системы .

. Самый большой блок исправлений касается WebKit — движка Safari и других компонентов, которые обрабатывают веб-контент. Apple закрыла уязвимости, при которых вредоносный сайт мог спровоцировать сбой Safari, раскрыть данные из памяти процесса, получить информацию с другого сайта или обойти часть ограничений песочницы.

и других компонентов, которые обрабатывают веб-контент. Apple закрыла уязвимости, при которых вредоносный сайт мог спровоцировать сбой Safari, раскрыть данные из памяти процесса, получить информацию с другого сайта или обойти часть ограничений песочницы. Также устранена проблема в WebKit Storage: вредоносный сайт мог незаметно перехватить содержимое буфера обмена. То есть речь не только о теоретической угрозе для разработчиков, а о вещах, которые могут затронуть обычного пользователя при переходе по ссылке из почты, мессенджера или рекламы.

Как видите, список исправлений внушительный. Если не устанавливали macOS 27, то скачать macOS 26.5.2 точно стоит прямо сейчас. Правда ли, что macOS 26.5.2 исправляет зависания Mac Apple официально говорит только об исправлениях безопасности в macOS 26.5.2. В заметках к релизу нет упоминаний проблем с внешними мониторами, Bluetooth, Wi-Fi, мышью, звуком или отдельными программами. При этом пользователи macOS Tahoe после предыдущих версий системы жаловались на нестабильную работу некоторых периферийных устройств, док-станций и дисплеев. Но утверждать, что macOS Tahoe 26.5.2 исправляет неполадки с периферией, нельзя: Apple этого не подтверждала. Если после прошлых обновлений ваш Mac стал хуже видеть внешний монитор, нестабильно работать с аксессуарами или зависать в браузере, установить новый патч всё равно имеет смысл. Просто не стоит ждать гарантированного решения конкретной проблемы, которой нет в официальном списке изменений. Какие Mac можно обновить до macOS 26.5.2 macOS 26.5.2 доступна всем компьютерам, которые поддерживают Tahoe. Список следующий.

MacBook Air с Apple Silicon, выпущенные в 2020 году и позже;

MacBook Pro с Apple Silicon, выпущенные в 2020 году и позже;

MacBook Pro 13″ 2020 года с четырьмя портами Thunderbolt 3;

MacBook Pro 16″ 2019 года;

MacBook Neo 13″ с чипом A18 Pro;

iMac 24″ 2021 года и новее;

iMac Retina 5K 27″ 2020 года;

Mac mini 2020 года и новее;

Mac Studio всех поколений;

Mac Pro 2019 года и новее.

При этом Tahoe остаётся переходной системой перед следующим крупным релизом. Осенью Apple выпустит macOS 27 Golden Gate, и она заметно отличается от нынешней версии: мы подробно разобрали, чем macOS Golden Gate отличается от macOS Tahoe и какие изменения ждут пользователей Mac.

Как установить macOS 26.5.2 на Mac

Перед установкой macOS 26.5.2 лучше подключить MacBook к зарядке и сделать резервную копию через Time Machine, особенно если на компьютере хранятся важные рабочие файлы. Для небольшого патча это не обязательное требование, но нормальная привычка перед любым системным обновлением.

Чтобы установить macOS Tahoe 26.5.2, выполните несколько простых шагов:

Нажмите на значок Apple в левом верхнем углу экрана.

Откройте «Системные настройки».

Перейдите в раздел «Основные».

Выберите пункт «Обновление ПО».

Дождитесь, пока Mac проверит наличие новой версии системы.

Нажмите «Обновить сейчас», когда появится macOS Tahoe 26.5.2.

Если macOS 26.5.2 не появилась сразу, перезагрузите Mac и повторите проверку позже. А тем, кто уже смотрит вперёд, стоит изучить полезные функции macOS 27 Golden Gate, которые Apple почти не показывала на презентации.

В этот раз установить macOS 26.5.2 стоит всем владельцам совместимых Mac — особенно тем, кто регулярно работает в браузере, открывает ссылки из писем и хранит на компьютере личные или рабочие данные. Делитесь наблюдениями об обновлении в нашем Телеграм-чате!