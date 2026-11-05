Одна из главных фишек дорогого MacBook Pro с OLED появится и на обычных Mac

Если вы смотрели презентацию нового MacBook Pro с OLED-экраном и поймали себя на легкой зависти, этот текст для вас. Apple показывала ноутбук как витрину всех своих идей, и одна из них явно была придумана для того, чтобы рука потянулась к кошельку. Только цена у такой покупки кусается, а ваш нынешний Mac при этом работает без претензий. Оказалось, что менять его ради этой фишки не обязательно: Apple уже перенесла ее в тестовую сборку ближайшего обновления, хоть и в немного другом виде. Ниже разберем, что получат обычные Mac, чем это отличается от версии для дорогой модели и когда ждать апдейт.



За остров на экране Apple просит от 2899 долларов

Новый MacBook Pro с экраном PROLED XDR Apple показала 28 октября, и это самый заметный ноутбук компании за много лет. Мы уже подробно разбирали, чем MacBook Pro с OLED отличается от обычного, но если совсем коротко: тандемный OLED с яркостью до 2000 нит, сенсорный слой прямо в матрице и никакого выреза. На месте челки теперь Dynamic Island, тот самый остров, который осенью 2022 года появился в iPhone 14 Pro.

В ноутбуке он работает почти так же, как в айфоне. Внутри живут Spotlight, Siri и Live Activities на Mac, то есть небольшие живые блоки с таймером, музыкой или ходом записи. Через остров можно ответить на звонок, переключить трек или принять файл по AirDrop, а на сенсорном экране для этого достаточно ткнуть пальцем.

Цена соответствующая. 14-дюймовая версия стоит от 2899 долларов, 16-дюймовая от 3399, продажи стартуют 6 ноября. Чипы при этом те же M5 Pro и M5 Max, что и в мартовских MacBook Pro. Выходит, что почти вся доплата уходит на экран и на то, что в нем поселилось.

macOS 27.3 переносит Live Activities в строку меню

Сама идея для владельцев Mac не нова. Еще в macOS 26 Tahoe активности с айфона начали появляться в строке меню, и мы рассказывали, как случайно нашли эти виджеты на Mac. Но тогда все держалось на iPhone Mirroring. Айфон должен был лежать рядом, а сами блоки транслировались с телефона.

3 ноября Apple выпустила первую бету macOS 27.3, и Mac научился показывать активности сам, без телефона. По данным MacRumors, они появились у системных приложений: Apple Music, «Часы» и «Диктофон». Свой блок в строке меню получила и запись экрана. Логика понятная: пока на компьютере что-то идет, в правом верхнем углу висит его живой статус, и открывать само приложение не нужно.

Касается это любого Mac на Apple Silicon. Тут без сюрпризов: macOS 27 Golden Gate уже не ставится на Intel-модели, так что функция достанется всем компьютерам, где работает система. MacBook Air на M1 пятилетней давности получит ту же возможность, что и ноутбук за три тысячи долларов. Пусть и не в центре экрана.

Список приложений в первой бете короткий, и к релизу он может вырасти. Как убрать блоки, если они начнут мешать, Apple пока не объясняет. Я бы ждал переключатель в настройках строки меню, где уже прячутся остальные значки, но это пока только догадка. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС: как только в новых сборках macOS 27.3 появятся другие программы с активностями, мы об этом напишем.

Строка меню не повторит остров, но разница меньше, чем кажется

Скажу прямо: полной копии Dynamic Island обычные Mac не получат. На OLED-модели остров стоит по центру, прямо под камерой, и разворачивается в полноценную панель. В строке меню активность занимает место рядом со значками Wi-Fi и Пункта управления. Spotlight и Siri туда тоже не переезжают, они остаются на своих местах.

Вторая разница в управлении. На MacBook Pro с OLED паузу ставят касанием экрана, а на остальных Mac придется подвести курсор и кликнуть. Звучит как серьезный минус, но будем честны: большую часть времени руки и так лежат на клавиатуре и трекпаде. Тянуться к экрану ради одной кнопки многие будут куда реже, чем показывают в рекламе.

А вот в повседневном смысле функция одна и та же. Таймер на кухне, музыка в фоне, долгая запись совещания — вы видите статус, не переключаясь между окнами. Платить почти три тысячи долларов только за то, чтобы таймер висел посередине, а не справа, довольно странная затея.

Самое интересное начнется со сторонними приложениями

Главное в macOS 27.3 даже не системные программы. Apple открыла Live Activities на Mac для разработчиков, так что сторонние приложения тоже смогут выводить свои блоки в строку меню. На iPhone так давно работают такси, доставка еды и спортивные трансляции. Похожие окна под строкой меню macOS уже умеет показывать, например выбор режима микрофона, когда Discord пишет звук. Но живым статусом приложения это пока не назовешь.

Если разработчики перенесут то же самое на компьютер, следить за курьером можно будет, не отрываясь от таблицы. Подхватят ли идею российские сервисы, вопрос открытый: на айфоне многие из них добрались до активностей далеко не в первый год.

Финальная версия обновления, по данным MacRumors, выйдет в декабре. Если ждать не хочется, бету можно поставить уже сейчас, для этого нужен аккаунт разработчика Apple (бесплатной регистрации хватает). Порядок действий такой:

Откройте Системные настройки — Основные — Обновление ПО. Нажмите на значок «i» рядом с пунктом «Бета-обновления». Выберите «Бета-версия macOS 27 Golden Gate для разработчиков» и нажмите «Готово». Дождитесь, пока Mac найдет macOS 27.3 beta 1, и установите ее. Загрузка весит около 18 ГБ.

На рабочий Mac первую бету я бы не ставил. В ранних сборках часто что-то отваливается, а откат на стабильную версию требует переустановки системы. Если обновление все-таки встало криво или активности так и не появились, пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там помогут разобраться.

Так нужна ли OLED-модель ради острова? Если вас манил именно он, проще дождаться декабря и посмотреть на свой Mac по-новому. Доплачивать стоит за яркий экран с идеальным черным, а не за место, где висит таймер. А если хочется освежить старый ноутбук без трат на новый, хорошую подставку или USB-C хаб для MacBook можно присмотреть в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.