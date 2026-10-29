Apple объяснила, зачем MacBook Pro сенсорный экран, хотя 16 лет была против

Если вы годами работаете на Mac только с трекпадом и клавиатурой, новость о сенсорном MacBook Pro наверняка вызвала у вас один вопрос: а зачем? Еще в 2021 году Apple сама уверяла, что касаниям на ноутбуке не место, и вот теперь первый сенсорный MacBook Pro уже можно заказать. Руководители компании наконец объяснили в интервью Wired, что заставило их передумать, и один из доводов звучит неожиданно приземленно. Да и сама macOS ради нового экрана изменилась куда скромнее, чем можно было ждать. Ниже разберем, как Apple объясняет свой разворот, что ради касаний переделали в ноутбуке и что в системе теперь можно трогать.



Mac по-прежнему ноутбук с трекпадом

Главное прозвучало в интервью журналу Wired. Генеральный директор Apple Джон Тернус начал вовсе не с восторгов. По его словам, Mac в первую очередь устройство с непрямым способом ввода, то есть он построен вокруг трекпада и клавиатуры. Но бывают моменты, когда дотронуться до экрана удобнее.

Условие Тернус обозначил жесткое: касание нужно было добавить так, чтобы продукт не стал хуже ни в чем. Отсюда и OLED. Сенсор, как он говорит, пришел в комплекте с лучшим дисплеем, который Apple когда-либо ставила в Mac.

Если перевести с языка пресс-релизов, бросать трекпад вас никто не просит. Касание здесь второй способ управления, а не новая философия Mac. Тот, кто ждал «iPad с macOS и клавиатурой», получит совсем другое устройство. И это лучше понять до покупки, а не после.

Раньше не дотягивали экран и чипы

Почему сейчас, а не пять лет назад? В 2021 году тот же Тернус говорил The Wall Street Journal, что сенсорного MacBook Pro не будет, а мы недавно вспоминали, как Apple 16 лет доказывала обратное. Стив Джобс в 2010 году называл ноутбуки с тачскрином эргономически ужасными. Тим Кук в 2012-м сравнил слияние планшета и ноутбука с попыткой скрестить тостер и холодильник.

Ответ на этот раз дал глава аппаратного направления Джони Сруджи. По его словам, дисплеи, чипы Apple и софт только сейчас дошли до планки, которую ставила компания. Маркетинговый директор Грег Джосвиак добавил свое: профессионалы этого ждали, а целое поколение молодых авторов контента выросло с мыслью, что в любой экран можно ткнуть пальцем.

Звучит как вежливый способ сказать «мы передумали». Но доля правды тут есть. Первый заход на касания в MacBook Pro, Touch Bar, появился в 2016 году, в 2021-м уступил место обычным функциональным клавишам, а в 2023-м исчез из линейки совсем. Наступать на те же грабли Apple явно не хотела. Как новый экран покажет себя у первых владельцев, расскажем в наших каналах в Telegram и МАКС сразу после старта продаж.

Ради пальца переделали шарнир и охлаждение

Чтобы сенсор не испортил ноутбук, Apple пришлось решить несколько бытовых проблем. Первая очевидна: ткните в экран обычного ноутбука, и крышка качнется. Поэтому у нового MacBook Pro усиленный шарнир, который держит дисплей на месте во время нажатия.

Сенсорный слой при этом встроен прямо в панель, а не наклеен поверх. Apple говорит, что так меньше задержка, а ноутбук не прибавил ни в толщине, ни в весе. Даже наоборот: 14-дюймовая версия стала тоньше на полмиллиметра, 16-дюймовая почти на миллиметр, а весят они около 1,4 и 1,8 кг. Отдельно компания доработала охлаждение, чтобы экран не ощущался теплым под пальцем.

Остаются отпечатки. Экран получил антибликовое покрытие, и Apple уверяет, что протирать его придется не чаще обычного дисплея. Верится с трудом. Следы пальцев первыми приходят в голову при виде сенсорного экрана, а фирменная полировальная салфетка Apple уже официально «поддерживает» новый MacBook Pro. Переплачивать за кусок ткани с логотипом не обязательно: салфетки из микрофибры и наборы для чистки экранов то и дело появляются в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

macOS почти не изменилась, и Apple это устраивает

Самое заметное новшество в системе пришло с айфона. Наверху экрана MacBook Pro появился Dynamic Island с живыми активностями, и как раз здесь Apple хвалит касание больше всего. Принять файл по AirDrop или поставить музыку на паузу пальцем быстрее, чем вести туда курсор через весь экран.

Остальное, как отметил The Verge, вполне предсказуемо:

свайп от правого края открывает Центр уведомлений, как одноименный жест на трекпаде;

выпадающие меню и три цветные кнопки окна при касании увеличиваются, чтобы в них проще было попасть;

двойное касание разворачивает окно на весь экран, а за угол окно можно растянуть пальцем;

фото увеличиваются щипком, страницы листаются свайпом, а слайды перетаскиваются между двумя презентациями.

Обозреватель The Verge Эллисон Джонсон подытожила это иронично: ну да, так тачскрины и работают. Спорить сложно. Apple не стала перекраивать интерфейс под пальцы, как Microsoft когда-то сделала в Windows 8. Меню и кнопки остались размером под курсор и подрастают только в момент нажатия.

Основное должно происходить внутри программ. Приложения Apple уже оптимизированы, а в остальных система сама превращает касание в клик. Для разработчиков вышел обновленный API, и первыми его поддержат Notion, Canva, Zoom, Word, Excel, PowerPoint, Lightroom и DaVinci Resolve. Мне из примеров Apple больше всего понравились два: проверять приложения для iOS и iPadOS прямо на экране Mac и играть пальцами на программных инструментах.

Кому касание пригодится уже сейчас

Сенсорный MacBook Pro стоит от 2899 долларов за 14 дюймов и от 3399 долларов за 16 дюймов, а максимальная конфигурация, по подсчетам The Verge, обойдется в 14 549 долларов. Внутри M5 Pro или M5 Max, а не новый M6. Так что если касания вам не нужны, сначала загляните в наше сравнение MacBook Pro на M5 и M6, там вывод не самый очевидный.

Если честно разложить доводы Apple, главная причина покупки здесь экран, а не сенсор. Это двухслойный OLED, который Apple называет PROLED XDR: до 2000 нит в SDR, до 120 Гц и контрастность 10 000 000:1. Касание идет к нему бонусом. Пригодится оно тем, кто монтирует в DaVinci Resolve, правит снимки в Lightroom, собирает макеты в Canva или пишет приложения для iPhone и iPad. В почте и браузере трекпад как был быстрее, так и останется.

Предзаказ открылся 28 октября, продажи стартуют 6 ноября. Официально в России Apple ноутбуки не продает, поэтому рублевые цены появятся у перекупщиков позже, и вряд ли они кого-то обрадуют.

А вы стали бы тыкать пальцем в экран Mac или это история для узкого круга профессионалов? Расскажите, как видите это сами, в нашем чате в Telegram или МАКС.

Так зачем MacBook Pro сенсорный экран? По версии Apple, затем же, зачем OLED и тонкие рамки: чтобы ноутбук стал лучше, не потеряв ничего привычного. Сдержала ли компания это обещание, станет понятно через пару недель, когда первые владельцы оставят отпечатки на новеньких экранах.