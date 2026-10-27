Apple обновила iMac впервые за два года. Теперь я знаю, какой комп куплю себе домой

Два года я присматривался к iMac и каждый раз откладывал покупку. Модель вышла в 2024 году, летом подорожала на 200 долларов, а слухи об обновлении звучали все громче. Брать компьютер в такой момент было бы странно. И вот Apple наконец выпустила iMac на M6. Сделала это тихо, одним пресс-релизом, на следующий день после того, как показала iPad mini с OLED-экраном и защитой IP67. Снаружи новинку легко спутать с прошлой моделью. Зато внутри поменялось главное, и после пресс-релиза я понял, какую версию возьму себе домой. Рассказываю, что умеет новый iMac, сколько он стоит и кому стоит обновляться.



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Новый iMac вышел без презентации и роликов

Apple представила 24-дюймовый iMac на M6 27 октября. Ни видео, ни сцены: пресс-релиз просто появился на сайте. Предзаказ откроется в среду, 28 октября, а первые покупатели получат компьютеры в пятницу, 6 ноября. Прошлое обновление iMac случилось в октябре 2024 года, так что ждать пришлось ровно два года.

Тихий запуск понятен. Чип M6 мы впервые увидели еще 25 августа в Mac mini, и рассказывать о нем со сцены второй раз Apple не стала. Точно так же, без сцены и роликов, компания выпустила и MacBook Pro на M6. Да и показывать особенно нечего. Марк Гурман из Bloomberg еще летом обещал обновление без редизайна, так и вышло. Главное шоу Apple, судя по всему, бережет для среды. По данным того же Гурмана, в Лос-Анджелесе покажут сенсорный MacBook Pro с OLED-экраном.

Пропущенный M5 никого не обманул. iMac просто перескочил через поколение, как когда-то через M2: с M1 сразу на M3, а теперь с M4 на M6. Неделя у Apple выходит плотной: вчера iPad mini, сегодня iMac, а в среду, похоже, сенсорный MacBook Pro. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, чтобы видеть новинки сразу с ценами, а не собирать по кусочкам из разных новостей.

Внутри 2-нанометровый M6, причем в двух версиях

M6 стал первым процессором Apple, который TSMC выпускает по 2-нм техпроцессу. Но есть важный нюанс: в iMac его ставят в двух вариантах. Младшая версия получила 10-ядерный процессор и 10-ядерную графику. Старшая работает на полном M6 с 12 ядрами в обоих блоках. Это на два ядра больше, чем было у прошлого iMac.

В полной версии ядра трех типов: два «суперъядра» для однопоточных задач, четыре производительных и шесть энергоэффективных. Apple уверяет, что у iMac теперь самый быстрый в мире процессор в однопоточных задачах. Как M6 ведет себя на деле, мы уже смотрели по первым тестам M6 и M5 Ultra. В Geekbench 7 Mac mini на этом чипе набрал 4071 балл в одноядерном тесте и 22 783 в многоядерном.

С прошлым iMac на M4 Apple сравнивает новинку так. В Excel и похожих программах прирост до 1,5 раза. Фоторедактор Affinity работает до двух раз быстрее, игры с трассировкой лучей тоже до двух раз. А локальные нейросети в LM Studio обрабатывают запросы до пяти раз быстрее. Для соседних поколений Apple это неожиданно большой шаг.

Владельцам iMac на M1 компания обещает прирост от 2,5 до 12 раз в тех же задачах. А тем, кто до сих пор сидит на Intel-модели, до 18 раз. Встроенный накопитель тоже ускорился: читает и записывает данные до двух раз быстрее, чем у M4.

Нейросети и память: где спрятан подвох

Главное изменение для нейросетей — это сдвоенный 16-ядерный Neural Engine. По данным Apple, он считает задачи ИИ вдвое быстрее прошлого поколения. Вдобавок в каждом ядре графики теперь есть отдельный нейроускоритель. Если запускаете локальные модели или пользуетесь Apple Intelligence, ускорение почувствуете именно здесь.

Правда, с Apple Intelligence в России все непросто. iMac выходит с macOS 27, а новая Siri AI работает в бете macOS 27.2. Русского языка пока нет среди поддерживаемых. Что из свежих функций Apple реально работает в России, мы разбирали на примере iOS 27.2. А вот локальным нейросетям через LM Studio язык системы не важен, и для них M6 очень кстати.

Теперь о строчке, которая заставит задуматься. Apple пишет, что пропускная способность памяти выросла до 170 ГБ/с. Ключевое слово здесь «до». У Mac mini на том же M6 базовая версия с 16 ГБ довольствуется 153 ГБ/с, а 170 ГБ/с получают только версии на 24 и 32 ГБ. Скорее всего, у iMac схема та же. Для браузера и документов разница незаметна. А вот под монтаж и нейросети на памяти лучше не экономить.

Снаружи все по-старому, даже цвета

Корпус толщиной 11,5 мм, подбородок под экраном и подставка не изменились. Экран тоже прежний: 24-дюймовая матрица 4.5K Retina с разрешением 4480 на 2520 точек, яркостью 500 нит и широким цветовым охватом P3. Реальная диагональ, кстати, 23.5 дюйма. Нанотекстурное покрытие против бликов осталось, но только как опция для старшей версии. OLED и большой iMac на 32 дюйма так и не появились.

Гурман летом обещал новые цвета, но в пресс-релизе тот же набор из семи: синий, зеленый, розовый, желтый, фиолетовый, оранжевый и серебристый. Честно, я ждал хотя бы одного свежего оттенка. С другой стороны, яркий iMac на столе до сих пор смотрится как никакой другой компьютер.

Камера на 12 Мп с функцией Center Stage держит вас в кадре во время звонков. А Desk View показывает собеседнику ваш стол сверху. Звук тоже прежний и очень хороший для моноблока: шесть динамиков с поддержкой Dolby Atmos и три студийных микрофона. Клавиатура и мышь в цвет корпуса заряжаются по USB-C. Touch ID в клавиатуре есть у старшей версии, а для младшей его нужно выбирать отдельно при заказе.

Самое полезное обновление спрятано в портах

Вот где изменения действительно приятные. iMac получил Wi-Fi 7 и Bluetooth 6, как и Mac mini на M6. В старшей версии проводной Ethernet на 2,5 Гбит/с, он в 2,5 раза быстрее прошлого. Большие файлы по сети теперь летают заметно шустрее.

С разъемами та же история, что и раньше. Четыре порта Thunderbolt 4 есть только у старшей версии, у младшей Thunderbolt поддерживают не все разъемы. Зато к новому iMac можно подключить два внешних монитора с разрешением 6K. Для компьютера, который годами стоит на одном месте, это важнее нового дизайна.

Дешевле iMac не стал, но и не подорожал

25 июня Apple подняла цены почти на всю технику, и Mac подорожали примерно на 15–20%. Стартовая цена iMac на M4 тогда выросла с 1299 до 1499 долларов. Новинка стоит столько же: 1499 долларов за версию с 10-ядерными процессором и графикой и 1699 долларов за 12-ядерную. Приятный момент: прошлая базовая модель была 8-ядерной, так что за те же деньги теперь дают больше.

Моноблок хорош тем, что почти все уже в коробке, но мелочи докупать все равно придется. Переходник для старых флешек с USB-A, внешний SSD для резервных копий Time Machine, коврик под мышь в цвет корпуса. Но кому обновляться? Тут все просто.

Если у вас iMac на M4, обновляться почти нет смысла. Экран, камера и корпус те же, а в браузере, почте и фото прирост вы просто не заметите. Исключение одно: если плотно работаете с локальными нейросетями, пятикратная разница уже ощутима. Другое дело iMac на M1 2021 года и тем более Intel-модели. Тут разница будет видна сразу: в скорости, в работе с нейросетями и в поддержке будущих версий macOS.

Какой iMac я куплю себе домой

Я еще в августе писал, почему жду iMac M6 для дома. Работаю в основном за столом, и 13 дюймов моего MacBook Air на M2 давно тесноваты. Теперь, с пресс-релизом на руках, выбор сложился.

Мне хватит младшей версии за 1499 долларов. Я пишу тексты, держу открытыми десятки вкладок, правлю фото и иногда запускаю локальную нейросеть. Для этого 10 ядер с головой. Четыре Thunderbolt и быстрый Ethernet мне не нужны: роутер стоит в соседней комнате, а Wi-Fi 7 и так шустрый.

Поиграть вечером тоже получится. Need for Speed: Most Wanted прямо в браузере у меня бодро шла даже на MacBook Air M2. Так что младшему iMac на M6 для нее мощности хватит с лихвой.

Единственное, на что я доплачу, — это память. Возьму 24 ГБ: и места больше, и та самая повышенная скорость памяти. Лучше один раз доплатить, чем через пару лет упереться в 16 ГБ. Touch ID тоже добавлю, вводить пароль по десять раз в день быстро надоедает. А цвет выберу, когда увижу iMac вживую: на рендерах Apple оттенки часто смотрятся не так, как на столе.

Характеристики iMac на M6

iMac M6, 10 ядер iMac M6, 12 ядер Процессор 10 ядер 12 ядер: 2 суперъядра, 4 производительных, 6 энергоэффективных Графика 10 ядер, нейроускоритель в каждом ядре 12 ядер, нейроускоритель в каждом ядре Нейросетевой блок Сдвоенный 16-ядерный Neural Engine Память От 16 ГБ, пропускная способность до 170 ГБ/с Экран 24 дюйма (реально 23.5), 4.5K Retina, 4480 × 2520, 500 нит, P3 То же, плюс опция с нанотекстурой Камера 12 Мп, Center Stage, Desk View Звук 6 динамиков, Dolby Atmos, 3 микрофона Порты USB-C, часть с Thunderbolt 4 4 × Thunderbolt 4 Ethernet 2,5 Гбит/с Нет Есть Беспроводная связь Wi-Fi 7, Bluetooth 6 Внешние мониторы До двух с разрешением 6K Touch ID За доплату В комплекте Цвета Синий, зеленый, розовый, желтый, фиолетовый, оранжевый, серебристый Система macOS 27 Цена в США 1499 долларов 1699 долларов Предзаказ и продажи Предзаказ с 28 октября, продажи с 6 ноября

Выбираете между iMac и связкой Mac mini с монитором? Расскажите, для чего берете компьютер, в нашем чате в Telegram или МАКС, и там подскажут подходящую конфигурацию.